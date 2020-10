Ion Roșca: Emigrați din cauza nesiguranței zilei de mâine

Votul lor este decisiv atunci, şi numai atunci, când în tară alegătorii îsi exercită dreptul de a alege. Despre importanța participării la scrutinul prezidenţial din 1 noiembrie, vorbeşte Ion Roşca un tânăr din municipiul Cahul care de 13 ani munceşte în Belgia.

Ion Roșca: „Cât de importante sunt alegerile, de orice tip, din Republica Moldova pentru mine, un emigrant care am mai mult de 13 ani de când sunt plecat? Vă spun că sunt foarte importante, la fiecare scrutin.”

Europa Liberă: Sunt niște așteptări pe care le investiți și, după asta, deseori spuneți că trăiți marea dezamăgire, pentru că cei care v-au obținut încrederea nu fac ceea ce promit?

Niciodată nu mi-am pus încrederea în politicieni

Ion Roșca: „Dna Valentina, personal niciodată nu mi-am pus speranța în politicieni. Bine, eu de mic copil am fost educat să-mi pun speranța în propriile forțe și în ultimii 20 de ani, pentru că eu de mic copil am fost implicat în activitatea politică din Republica Moldova și n-o să uit niciodată când ieșeam la proteste pentru Iurie Roșca și împotriva comuniștilor, deci a fost o perioadă în care eu am fost implicat direct fiind încă minor, însă eu niciodată nu mi-am pus încrederea în politicieni, în schimb mi-am pus speranța în oamenii care încredințează votul unor politicieni sau altor politicieni, pentru că noi toți reprezentăm o societate și dacă societatea alege un lider sau alege o echipă care să le apere interesele cetățenilor, atunci ei știu ce fac. Și atunci, eu încerc să înțeleg ce vor moldovenii de la guvernare sau de la guvernanți.”

Europa Liberă: Și ce vor?

Ion Roșca: „Îi întreb ce vor. Noi trebuie să recunoaștem, pentru că eu așa cum sunt plecat de mult timp, din afară se vede mai bine ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: De 13 ani ai plecat, în acești 13 ani la cârma țării au fost trei președinți. Este clară direcția în care se îndreaptă Republica Moldova?

Ion Roșca: „Nu, nimeni n-a avut nicio viziune, chiar dacă ei spun multe, mare parte a guvernanților noștri au fost păpuși. Cu siguranță, jocurile s-au dus pe la spate. Noi niciodată n-o să uităm cum s-au furat miliarde din Republica Moldova, noi nimeni niciodată n-o să uităm cine au fost adevărații cei care au creat toată destabilizarea asta la noi în țară. Noi, alegătorii sau cetățenii Republicii Moldova care merg la vot, din păcate, în ultimii 15 ani pur și simplu trăiesc o falsă realitate.”

Europa Liberă: De ce fel de președinte ar avea nevoie Republica Moldova și cetățenii acestui stat?

Ion Roșca: „De cel care merită poporul moldovean. Pentru realitățile din Republica Moldova noi avem nevoie nu de un președinte care bate cu pumnul în masă sau care dă indicații, președintele ar trebui să fie un bun diplomat. Președintele statului, fiind un bun diplomat, la nivel internațional ar trebui să discute și cu Vestul, și cu Estul. Nu să mimeze discuțiile cu Vestul și cu Estul, dar într-adevăr să discute și nu prin șantaj, dar la același nivel. Bine, asta e practic imposibil, dar trebuie de încercat și nu jocuri ascunse, dar deschis, împreună cu cetățenii, că noi, cetățeni ai Republicii Moldova suntem nu numai în Republica Moldova, noi suntem peste tot.”

Europa Liberă: Ce trebuie să obțină șeful statului, având dialog și cu Estul, și cu Vestul? Iată din partea Moscovei ce ar trebui să obțină și din partea Occidentului?

Ion Roșca: „Respect. Noi toți putem face anumite lucruri, dar, din păcate, noi am fost neglijați și de Est, și de Vest ca națiune. Pe noi toți ne cunosc ca hoți, că am furat miliarde, ne cunosc că suntem needucați...”

Europa Liberă: Dar acel milion de cetățeni plecați în afara țării au făcut imagine Republicii Moldova și cum se conturează această imagine?

Ion Roșca: „Gama de culori este foarte mare. Moldovenii sunt de la cei mai mari oameni de valoare și până la cei mai mari criminali, putem spune, și asta tot pornește de la educație, de la haosul care se întâmplă la noi în țară. Marea majoritate a moldovenilor care au plecat au făcut-o din cauza nesiguranței zilei de mâine. Noi am plecat din cauza pericolului zilei de mâine, pentru că noi nu am plecat pentru că muream de foame și n-am plecat pentru că nu aveam ocupație în Republica Moldova, noi am plecat pentru că viața la toată lumea a fost pusă în pericol.”

Europa Liberă: Voi care ați plecat în străinătate credeți că cei care au rămas acasă vor să trăiască în democrație, în libertate, pun preț pe aceste valori?

Ion Roșca: „Eu ca cetățean mă gândesc ce vor semenii mei din Republica Moldova, mă uit la alegeri și mă uit cum votează, inclusiv neprezența la vot este o voință. Este un fel de ipocrizie atunci când totdeauna ești nemulțumit și totdeauna spui că de ce noi trăim așa de prost; ești un ipocrit.”

Europa Liberă: Tinerii sunt cei mai nehotărâți când vine vorba despre prezența la vot. De ce această atitudine a lor și indiferență?

Ion Roșca: „Dna Valentina, Dvs. trebuie să înțelegeți că noi suntem generația ai cărei părinți au emigrat peste hotare pentru ca noi să nu murim de foame și în mare parte părinții noștri iarăși au riscat educația noastră pentru bani ca să avem de mâncare. Asta e o realitate și nu-i numai a mea sau doar la câțiva copii, dar e la marea majoritate și, evident, o mare parte a generației mele nu a avut dragostea unui părinte sau chiar a ambilor. În urma acestui proces sunt foarte mulți tineri dezorientați, needucați. Când spun „needucați”, nu mă refer la o chestie rea, ci mă refer la o chestie care deja s-a întâmplat. Noi acum strângem roadele la ceea ce au făcut părinții și eu nu-i învinovățesc pe părinții noștri, dar învinovățesc toată societatea, pentru că toată societatea a contribuit la aceea ca noi, tinerii, noua generație care suntem astăzi, să fim nemulțumiți de orice, dar nu-i așa. Pe lângă faptul că am avut un trecut care s-a întâmplat în urma anumitor consecințe, trebuie nu că să dăm la o parte, dar să ne maturizăm.”

Europa Liberă: Dar voi, generația tânără, puteți fi agenții schimbării, puteți lua soarta în mâini, pentru că deseori se zice că tinerii sunt rătăciți?

Ion Roșca: „Da, e adevărat; da, noi vom fi acea schimbare. Cel puțin eu lucrez la asta foarte mult și încerc poate zilnic să-mi creez o echipă cu care să lucrăm pe domeniul pe care eu mi l-am ales, pentru că mie îmi place foarte mult domeniul educației.”

Europa Liberă: O altă idee care se acreditează în societatea moldavă e că pe parcursul celor aproape trei decenii de când s-a proclamat independența Republicii Moldova au lipsit liderii. Un lider național astăzi se mai caută?

Ion Roșca: „Da, dna Valentina, se caută! Eu nu cred, dar sper că el va apărea.”

Europa Liberă: Ce sacrificiu trebuie să facă această persoană?

O mare parte a liderilor... a apărut datorită muncii în echipă

Ion Roșca: „Da, bună întrebare... Sunt prea tânăr ca să știu care ar trebui să fie sacrificiul, dar sacrificiile cu siguranță vor fi foarte mari, poate și familia. O mare parte a liderilor – și eu sper că liderul nostru tot așa va apărea – a apărut datorită muncii în echipă. Atunci când se muncește în echipă și pe diferite proiecte, acolo se vede motorul, se vede energia și într-o echipă foarte bună se stabilește cine este liderul, ca într-o echipă de fotbal.”

Europa Liberă: Deseori se zice că anume cei plecați ar fi salvatorii Republicii Moldova și nu doar atunci când e vorba despre remitențe, căci mulți dintre ei trimit bani acasă, acești bani fiind colacul de salvare pentru familiile lor, pentru cei mai apropiați, dar se zice că această forță dacă s-ar consolida și o parte din cei plecați ar reveni acasă și ar sufleca mânecile, s-ar implica în politică, ar aduce sânge nou în marea politică, atunci poate-poate lucrurile încep să ia o cale corectă. De ce nu vă grăbiți să veniți acasă?

Ion Roșca: „Oportunitățile de aici sunt mult mai mari, chiar dacă e mult mai greu și concurența este mult mai mare ca în Republica Moldova, oportunitățile sau, hai să spunem așa, ceea ce obții în urma unei munci asidue este apreciat pe drept. E unicul motiv pentru care eu continui să lupt aici. Stereotipul acesta că diaspora este cumva salvarea Republicii Moldova, da, diaspora trimite bani acasă, probabil, eu nu am cifre, dar probabil este și o salvare, însă salvarea Republicii Moldova sunt cetățenii Republicii Moldova. Diaspora moldavă este foarte dezbinată, vorbesc comparativ cu diaspora românească. Românii sunt mult mai uniți și au demonstrat-o cel puțin în ultimele două campanii electorale în care stăteau românii și kilometri întregi la coadă, în schimb dacă îmi aduc aminte la ultima campanie electorală din 2019, la Bruxelles, spre exemplu, din 5.000 de buletine de vot au fost folosite doar 1.000.”

Europa Liberă: Dar la aceste alegeri prezidențiale admiteți că ar putea să vină mai multă lume, ținând cont și de această situație pe care o provoacă pandemia de COVID-19?

Ion Roșca: „Foarte mult sper să vină cât mai multă lume. Vineri noi o să avem o discuție referitoare la modul în care vom chema oamenii la vot și noi într-adevăr ne dorim să fie cât mai mulți. Da, eu sper într-adevăr să fie mai mult de 1.000 de oameni la Bruxelles.”

Europa Liberă: Știu cetățenii că trebuie să fie înarmați cu mască, cu mănuși, cu pix, cu dezinfectant?

Ion Roșca: „Da! Deci, aici nu numai autoritățile ambasadei, dar și autoritățile locale belgiene foarte mult se implică în informarea cetățenilor. Da, oamenii vor veni cu măști, mănuși ș.a.m.d. Aici lumea e cu mult mai informată în ceea ce ține de pandemie decât în Republica Moldova.”