Maia Sandu: „Noi suntem în situația unui stat capturat și folosit de grupări de interese” (VIDEO)

Președinta Maia Sandu nu poate desemna un premier fără concursul majorității parlamentare, dar nici majoritatea nu poate instala premierul și guvernul fără concursul șefei statului. Președinta Sandu spune că nu va desemna candidatul vreunei majorități din care fac parte transfugii și Partidul Șor, fie și cu riscul încălcării constituției. Iar majoritatea parlamentară, deși are opțiunea suspendării din funcție a președintei, este conștientă și de riscurile suspendării unei președinte atât de populare. Cam acestea sunt datele impasului politic. Cum poate fi depășit?

Europa Liberă: Vă confruntați acum cu acuzația de încălcare a Constituției, este o acuzație serioasă, de aceea eu propun să începem cu asta. Nu ați reușit cumva să demonstrați la Curtea Constituțională că parlamentul se poate autodizolva, apoi nu ați reușit să demonstrați la Curtea Constituțională că aveați dreptul s-o numiți pe dna Gavriliță repetat, și nu pe dna Durleșteanu – două eșecuri. Dacă continuați tot așa, oamenii care v-au votat ar putea crede la un moment dat că încălcați Constituția.

Maia Sandu: „Sunt tot felul de puncte de vedere și acuzații, în special din partea celor care vor să facă jocuri în continuare, inclusiv să folosească puterea în parlament ca să se mențină la putere, ca să-și continue schemele de corupție și schemele prin care se îmbogățesc pe contul oamenilor. Lucrurile sunt simple, există un conflict între instituția președintelui și parlament și atât suspendarea președintelui, cât și dizolvarea parlamentului sunt mijloace constituționale, pentru ca acest conflict să se rezolve.

Până la urmă, argumentul meu este că deținătorii suveranității statului sunt cetățenii, președintele este garantul suveranității, ceea ce spun eu este că în situația în care există acest conflict, cetățenii sunt cei care trebuie să decidă cine are cea mai mare putere politică sau cine are cea mai mare susținere politică în acest conflict. Acum la Curtea Constituțională au fost dezbătute subiectele, argumentele noastre nu au fost combătute, dar am luat act de decizia curții, a existat și o neclaritate, pentru că, pe de o parte, curtea spune că e majoritate acea listă cu 54 de semnături, pe de altă parte, curtea nu spune că este obligatorie numirea candidatului care a venit din partea acestei majorități. Deci sunt mai multe semne de întrebare, dar dacă mergem pe subiectul principal, conflictul dintre președinte și parlament, în situația în care eu spun că e în interesul cetățenilor să avem alegeri parlamentare anticipate, așa încât cetățenii să primească șansa să-și aleagă parlamentul în cadrul unor alegeri libere și corecte și, respectiv, să nu mai avem oameni ținuți ostatici de către anumite grupări care au ajuns în parlament pe căi mai puțin corecte și care în această perioadă au tot făcut traseism și au denaturat în general ideea fracțiunilor și chiar ideile pe care le-au promovat în campania electorală. În acest sens eu zic să mergem să le oferim cetățenilor această șansă să-și aleagă parlamentul.

Sunt forțe politice care acum câteva săptămâni spuneau că da, neapărat o să avem alegeri, anunțau și luna în care o să avem alegeri, acum, peste noapte și-au schimbat punctul de vedere și e treaba lor, dar decizia trebuie să aparțină cetățenilor.”

Europa Liberă: Da, dar eu vă întrebam, totuși, de curte. De ce iese așa că Dvs. și Curtea Constituțională interpretați în mod diferit Constituția? Și mi-am amintit că, atunci când a fost numită componența acestei Curții Constituționale, a fost o poveste neclară atunci, au fost numiți acolo doi oameni de parlament care n-au ajuns acolo, a ajuns, în schimb, dna Domnica Manole, dl Țurcanu, iar toată lumea cumva a înțeles atunci că a fost o înțelegere politică la mijloc, Dvs. ați păstrat tăcerea. Și mă întreb: poate acum plătiți pentru faptul că ați tăcut atunci?

Maia Sandu: „Eu nu cred că trebuie să aducem în discuție acum lucrurile care s-au întâmplat în trecut, avem o componență a Curții Constituționale, curtea vine cu aceste decizii, noi avem niște întrebări, pentru că, inclusiv la discuțiile pe care le-am avut cu unii reprezentanți din societatea civilă și o să am și în continuare, au fost oameni care au spus că decizia nu este clară până la capăt, că nu oferă niște soluții, dar, așa cum am zis, conflictul nu este între președinte și Curtea Constituțională sau între curte și parlament, conflictul este între președinție, între președinte și parlament. Și acest conflict, dacă nu se găsește compromis între aceste două instituții, acest conflict poate fi rezolvat de cetățeni la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea parlamentului.”

Europa Liberă: O să vă cer o precizare și despre referendum. De ce, totuși, înțelegeți cumva în mod diferit cu curtea ceea ce spune Constituția?

Maia Sandu: „Ce aveți în vedere?”

Europa Liberă: Am în vedere că atunci când ați mers prima dată la curte și ați cerut curții să dea voie parlamentului să se autodizolve, curtea a zis atunci „Nu!”, pentru că asta ar însemna că inactivitatea e de partea președintelui, trebuie să fie făcute aceste două tentative de desemnare a candidatului. Ați mers a doua oară...

Maia Sandu: „În primul rând, eu nu am mers la curte pe autodizolvare...”

Europa Liberă: Au mers colegii Dvs.

Maia Sandu: „A mers un partid politic, deci sunt lucruri diferite.”

Europa Liberă: Așa e.

Maia Sandu: „Și nu este un păcat sau o încălcare să mergi să sesizezi curtea ca să clarifici un lucru. Deci, cei de la PAS au mers, au făcut această sesizare, curtea a spus: „Nu! În Republica Moldova nu există clauze pentru autodizolvare”. Acesta ar fi fost cel mai simplu mecanism pentru a ajunge la autodizolvare, dacă întreg parlamentul sau majoritatea parlamentară ar fi votat pentru asta și acest demers s-a făcut atunci când mai multe forțe politice în parlament vorbeau despre necesitatea anticipatelor. Eu nu am mers la curte pe partea asta, acum au mers socialiștii, după ce eu am înaintat-o pe dna Natalia Gavriliță a doua oară la funcția de prim-ministru și aici a venit decizia curții.

Am văzut decizia curții, așa cum spuneam, acum există mai mulți pași, mai multe elemente care trebuie să se întrunească în acest proces, sigur mai este și termenul de 23 martie. Dacă până atunci nu se întâmplă alte lucruri, până atunci mai e timp, sperăm să putem totuși găsi această soluție fără să ajungem la soluția finală, care spuneam: e decizia cetățenilor, până la urmă, prin referendum sau prin anticipate, dar dacă nu, atunci o să mergem la Curtea Constituțională să vedem care este interpretarea pe care ne-o oferă curtea.”

Europa Liberă: Riscul este mare să zică și pe 23 martie că circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului nu s-au întrunit, nu-i așa?

Maia Sandu: „Atunci mergem pe calea sigură din Constituție, așa cum am zis la început: și suspendarea președintelui, și dizolvarea parlamentului sunt metode constituționale de rezolvare a acestui conflict dintre două instituții.”

Europa Liberă: Deci, nu veți face consultări repetate sub nicio formă cu partidele?

În următoarele zile am să port consultări cu constituționaliști, cu oameni din societatea civilă...

Maia Sandu: „Nu am spus asta. Am spus - și vreau să fie clar și aici -, am spus că în următoarele zile am să port consultări cu constituționaliști, cu oameni din societatea civilă...”

Europa Liberă: Dar curtea v-a zis cu partidele?

Maia Sandu: „Mai este timp. Deci, după ce o să închei toate aceste discuții, în funcție de concluziile pe care le voi face la aceste discuții, o să vedem. Între timp, înțeleg că partidele politice discută în parlament, încearcă să găsească o soluție.”

Europa Liberă: Încerc să intuiesc ce se întâmplă dacă curtea totuși zice că nu-s întrunite condițiile de dizolvare a parlamentului – din nou la discuții sau ce se întâmplă?

Maia Sandu: „Păi, tocmai am spus care este soluția. Constituția scrie foarte clar: „Se inițiază procedura de suspendare a președintelui, se merge la referendum și referendumul dă un răspuns pentru această criză politică - cine are dreptate, de partea cui sunt cetățenii, de partea președintelui sau de partea parlamentului”.

Europa Liberă: Da, am ajuns la referendum, ați vorbit și Dvs. despre referendum și anterior. Atunci când ați pornit această discuție, ați pornit-o pentru că știți exact că un referendum de acesta l-ați câștiga, de asta socialiștii nu îl vor admite sau de ce? Sau chiar sunteți gata să mergeți din nou în fața poporului printr-o procedură de impeachment sau ceva de genul acesta?

Maia Sandu: „Sunt gata și eu cred că este necesar, pentru că noi suntem în situația unui stat capturat și folosit de grupări de interese, ca să nu le spun altfel, ani în șir și aceasta are efecte nefaste pentru oameni și pentru economie, și pentru indicatorii sociali, și pentru capacitatea instituțiilor statului de a administra treburile statului, pentru că, dacă nu era această corupție răspândită peste tot, astăzi trebuia să avem instituții puternice care să poată să ajute cetățenii, care să poată să le creeze oportunități. Perpetuarea acestei situații încă doi ani și nu știu cât încă va descuraja total cetățenii din Republica Moldova.

Votul care a fost oferit în noiembrie 2020 a fost un vot anticorupție, în primul rând...

Votul care a fost oferit în noiembrie 2020 a fost un vot anticorupție, în primul rând. Oamenii au votat pentru ca să se înceapă o luptă adevărată împotriva corupției, pentru ca să se înceapă reforma în justiție, pentru ca să se facă ordine în țară. Or, în acest parlament astăzi nu există o majoritate care să susțină acest demers, care să susțină lucrurile pe care le cer oamenii și acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, indiferent în ce funcție suntem și dacă trebuie să mergem încă o dată la cetățeni ca să se reconfirme voința cetățeanului pentru ca oamenii cinstiți să conducă această țară și, respectiv, să pornească aceste schimbări, atunci mergem. Bineînțeles că era mult mai bine dacă această decizie despre necesitatea dizolvării parlamentului se lua în cadrul unor proceduri mai simple, fără să se ajungă la suspendare, referendum ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar nici așa n-o să se ajungă, nu-i așa?

Maia Sandu: „De ce n-o să se ajungă?”

Europa Liberă: Pentru că socialiștii nu sunt interesați pentru așa o procedură.

Maia Sandu: „Din motiv că socialiștii nu sunt interesați să convină data alegerilor anticipate și dizolvarea parlamentului printr-o procedură mai simplă, atunci ne rămâne singura procedură care este inițierea procedurii de suspendare și referendum.”

Europa Liberă: Ei nu vor iniția, Dvs. n-o numiți pe Durleșteanu...

Maia Sandu: „Ei nu am cum să nu inițieze, pentru că asta scrie Constituția.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon când a vorbit despre faptul că funcția de președinte ar putea ajunge un decor?

Maia Sandu: „El spune tot felul de lucruri și toate sunt contradictorii, ele se schimbă de la o zi la alta...”

Europa Liberă: Dar ce credeți că a avut în vedere?

Maia Sandu: „Nu știu și nici nu mă interesează, pentru că ceea ce spune, el nu este consecvent, nu este un om care să spună lucrurile într-un mod serios, într-o zi spune una, în altă zi spune alta, deci nu poți să iei în serios lucrurile pe care le spune. Și atunci, ne uităm ce scrie în Constituție.”

Europa Liberă: Dar luați în calcul că d-lui eventual ar putea încerca revenirea la alegerea președintelui în parlament, că asta s-a întâmplat până în 2016?

Maia Sandu: „El poate să încerce orice, dar el nu este deținătorul puterii supreme în stat, în genere nu deține nicio funcție.”

Europa Liberă: Să concluzionăm, dna Sandu. Curtea Constituțională este acum o instituție de încredere pentru Dvs.?

Maia Sandu: „Curtea Constituțională este o instituție foarte importantă în stat. Asta e ceea ce știm noi cu toții, cetățenii sunt deținătorii suveranității statului.”

Europa Liberă: O suspectați de influențe politice?

Maia Sandu: „Nu suspectez pe nimeni de nimic.”

Europa Liberă: O suspectați că înțelege greșit Constituția?

Maia Sandu: „Nu suspectez Curtea Constituțională de niciunul din aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dvs. înțelegeți corect Constituția?

Maia Sandu: „Eu înțeleg Constituția așa cum o înțeleg cetățenii și ceea ce cer cetățenii astăzi sunt alegerile anticipate, pentru că cetățenii astăzi prin intermediul mai multor deputați sunt furați, sunt batjocoriți, viitorul lor este în pericol din cauza acestor găști de corupți care s-au cuibărit în parlament.”

Europa Liberă: Admitem să se mai ajungă vreodată la candidatura Durleșteanu, candidatura Năstase?

Maia Sandu: „Am spus că nu este vorba despre candidați aici, este vorba despre o majoritate parlamentară care nu este capabilă să voteze și să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni.”

Europa Liberă: Să discutăm acum despre relația Dvs. cu restul breslei politice. Vi se reproșează inflexibilitate. De ce vă întreb? Dvs. aveți nevoie de aliați în afară de PAS, pentru a obține ceea ce vă doriți – o justiție ca lumea, o presă ca lumea, o procuratură care să investigheze corupția, aveți nevoie de aliați?

Maia Sandu: „Țara are nevoie de partide politice formate din oameni onești. Aceste partide politice trebuie să se mobilizeze, să facă ce e corect pentru cetățeni, să meargă în alegeri anticipate și să se regăsească în următorul parlament și în următorul parlament să facă o majoritate sănătoasă, să vină cu un guvern cu oameni profesioniști și să se apuce de treabă.”

Europa Liberă: Sunt astfel de partide în parlament în afară de PAS?

Maia Sandu: „Bineînțeles că sunt.”

Europa Liberă: De ce impresia acestor partide e că nu îi doriți aliați, că îi respingeți?

Maia Sandu: „Nu știu care este impresia.”

Europa Liberă: Vorbesc de Platforma DA.

Maia Sandu: „Oamenii trebuie să asculte cetățenii, iar cetățenii spun că e nevoie de alegeri anticipate și aceste partide, Partidul Platforma DA trebuie să se regăsească în următorul parlament. Este părerea mea personală, bineînțeles că este alegerea cetățenilor și, până la urmă, am spus-o și aici, noi avem obligația să le redăm cetățenii șansa să aleagă parlamentul. Asta nu înseamnă neapărat că mie sau Dvs. o să ne convină cum va arăta următorul parlament, dar cum își vor așterne oamenii, așa vor dormi. Deci, pe cât de bună va fi alegerea lor, pe atât de bună va fi următoarea majoritate și, respectiv, următorul guvern, dar ca să rupem acest cerc vicios al corupției în care parlamentul actual a fost ales după regulile lui Plahotniuc, în condiții vitrege nu avea cum să fie un parlament cu suficienți oameni de treabă acolo. Acum suntem în altă situație și există această dorință clară a oamenilor de a avea în fruntea țării oameni onești, iată, noi trebuie să creăm această oportunitate, mai departe este sarcina partidelor să se angajeze foarte serios în această campanie, să câștige încrederea cetățenilor și, mai ales, după asta să facă majorități sănătoase.”

Europa Liberă: Dvs. nu aveți vreo sarcină, vreun rol aici?

Maia Sandu: „Nu, sarcina mea este acum să-i ajut pe cetățeni să poată să-și aleagă un alt parlament, mai departe este treaba partidelor.”

Europa Liberă: Îmi amintesc o declarație a dlui Țîcu, care zicea că nu are de gând să închine Maiei Sandu electoratul unionist. Cum ați reușit să antagonizați acești oameni - Țîcu, Munteanu, Plângău, Năstase? De ce? Nu știu dacă e o idee bună să antagonizați oameni ca ei, care fiecare celulă cu celulă în societate ar putea cumva contribui ca oamenii să vă urmeze. Cum s-a ajuns la asta?

Sunt și dovezi clare de traseism, contrabandă, de protejare a tot felul de scheme de corupție...

Maia Sandu: „Nu aș spune că e o chestie de antagonizare, toți acești oameni trebuie să simtă ceea ce cer oamenii. Și toți oamenii, marea lor majoritate acum cer alegeri anticipate. Și este foarte greu pentru cineva să argumenteze acest parlament care este bănuit, și nu doar bănuit, deci sunt și dovezi clare de traseism, contrabandă, de protejare a tot felul de scheme de corupție, deci e foarte greu pentru cineva dintre ei să argumenteze că acest parlament merită să rămână încă doi ani de zile. Deci, discuția asta acești oameni trebuie s-o aibă cu cetățenii.”

Europa Liberă: Vă bucurați acum de un sprijin enorm din partea Uniunii Europene, se vede asta foarte clar, dar nu știu dacă oamenii ceia sunt încântați când văd relațiile pe dreapta politică, deci nici încredere prea mare că e o formulă de succes aceasta nu am văzut. Dvs.?

Maia Sandu: „Eu am văzut foarte mult sprijin și foarte multă deschidere pentru Republica Moldova și invitațiile pe care le-am avut, inclusiv în unele țări europene, și trebuie să vă spun că sunt mult mai multe invitații, doar că situația este foarte complicată. Această deschidere este fără precedent și noi avem niște oportunități enorme și trebuie să prindem momentul, pentru că oamenii așteaptă de la noi decizii serioase, ei așteaptă de la noi acțiuni serioase, în special pe dimensiunea combaterii corupției și pe reforma justiției și chiar aș spune că de mult țara nu s-a bucurat de o asemenea deschidere. Acest lucru ne ajută, inclusiv în discuții pe vaccin, chiar dacă este foarte, foarte greu și vreau să repet aici că cu asta aproape ne ocupăm de dimineață până seara ca să putem să obținem și din donații și să putem să începem să discutăm pe achiziții de vaccinuri, lucruri care nu s-au făcut, din păcate, inclusiv din partea celor care povestesc acum că situația este gravă, pentru că nu este guvern, dar atunci când au avut guvern cu mandat deplin, că și acum au guvern, că e guvernul lor, dar și atunci când au avut guvern cu mandat deplin nu au făcut absolut nimic. Deci, există o deschidere enormă din afara țării și există și sprijinul enorm al cetățenilor pentru reforma în justiție și anticorupție și va fi mare păcat, mare păcat, dacă vom rata această șansă.”

Europa Liberă: Dvs. ați reușit într-un termen optim, aș zice, nu zic scurt, să aduceți vaccin în țară, cred că poate fi considerată chiar o reușită, dar n-ați reușit cumva să opriți omologarea unui vaccin nesigur încă, cel puțin acum încă nu se știe dacă-i sigur sau nu. Încerc să înțeleg cum veți reuși să promovați evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, un subiect super-complicat, veți avea o opunerea foarte mare acolo, cum veți reuși alte lucruri: curățarea instituțiilor, multe-multe lucruri pe care vi le propuneți de una singură?

Maia Sandu: „Tocmai de asta avem nevoie de alegeri anticipate, pentru că Legea cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor poate fi aprobată doar de parlament, nu există altă modalitate prin care această evaluare se poate întâmpla. Deci, dacă parlamentul se va opune și parlamentul actual s-a opus deja, nu a acceptat ca aceasta acțiune să fie inclusă în strategia de reformare a justiției, clar că nu are cum să se întâmple. Anumite elemente de reformă oricum au să se întâmple, pentru că am și eu anumite pârghii, dar ele sunt mai puține decât cele pe care le are parlamentul, inclusiv procesul de numire a judecătorilor în funcție, chiar dacă CSM este cel care vine cu propunerea, dar pe partea de integritate o să formez o comisie care o să analizeze integritatea candidaților. Deci, pe anumite dimensiuni o să lucrăm, lucrurile se pot face mult mai repede dacă ar exista și un parlament, o majoritate parlamentară care să susțină aceste acțiuni și dacă ar fi și un guvern, și oamenii din agențiile statului ar fi oameni onești.”

Europa Liberă: Anticipatele despre care vorbiți cel mai probabil până în 2023 nu se vor produce.

Maia Sandu: „Asta este părerea Dvs. Eu cred că anticipatele se vor produce, pentru că asta își doresc cel puțin 70% din cetățeni și eu cred că asta este important, așa arată toate sondajele, și sondajele publicate, și sondajele interne ale celor care nu le publică, dar le fac pentru ei. Peste tot este clar, peste 70% din cetățeni își doresc anticipate. Cine sunt ei, cei care stau acum în parlament, au ajuns în parlament prin fraude și prin alte lucruri ilegale, să se opună voinței a 70% din cetățeni.”

Europa Liberă: Un pic despre instituții și despre vaccin, sunt legate acum aceste lucruri. A făcut Agenția Medicamentului campanie socialiștilor, când a înregistrat vaccinul rusesc?

Maia Sandu: „Deci, haideți să clarificăm lucrurile cu vaccinurile. În primul rând, a fost comisia care a fost creată tot de guvernul socialiștilor, care a pus în decizie că vor fi acceptate doar vaccinurile care sunt omologate la Organizația Mondială a Sănătății. Asta a fost prevederea comisiei, nu am inventat-o eu. Acum de curând, agenția a înregistrat vaccinul rusesc, președinția nu are nicio competență aici, competența este a agenției și este corect să fie așa. Faptul că nu s-a ținut cont de această decizie a comisiei e un lucru pe care poate să-l explice, probabil, agenția, dar cred că ceea ce a făcut agenția, a pornit de la faptul că în mult mai multe țări se folosește acest vaccin, că au fost vaccinați câteva zeci de milioane de oameni în toată lumea și pentru că există această necesitate de vaccinuri.

Și eu nu cred că noi aici trebuie să intrăm în discuții geopolitice, eu personal îmi doresc ca noi să avem vaccinuri pentru cât mai mulți oameni și ideal ar fi ca oamenii să poată să aleagă. Cu mare greu am reușit să ajungem la înțelegere ca AstraZeneca să permită aducerea vaccinului prin donația românească și mâine prin platforma COVAX. Azi, în sfârșit, după luni de zile de discuții am reușit să obținem acordul de la Pfizer, așa încât să putem să primi Pfizer tot prin această platformă COVAX și, eventual, din donația românească, pentru că avem încă multe doze de primit de acolo. Am discutat și despre contract, sigur că ni s-a spus că este coada lungă, pentru că alte țări au început discuția despre achiziția vaccinului multe luni în urmă, dar oricum am convenit că facem un grup de lucru imediat, sigur trebuie să stabilim și mecanismele, resursele, știm că în buget nu s-au pus aproape deloc bani pentru achiziția vaccinului, ceea ce spune fosta ministră, când 5 milioane, când 15 milioane, e ridicol, e nevoie de mult mai mulți bani pentru a achiziționa vaccinul. Cel mai probabil o să se ia bani dintr-un proiect de asistență externă, deci dintr-un împrumut de asistență externă.”

Europa Liberă: Ziceați că e nevoie de 800 de milioane?

Maia Sandu: „Dacă este să mergem pe tot numărul de doze de vaccin de care avem nevoie, cel puțin pentru 2,5 milioane de oameni, da, e nevoie de mai mulți bani. Sigur, contează și prețul, contează și cum reușim să negociem, pentru că prin COVAX noi putem să cumpărăm la prețuri mai mici. Deci, prin COVAX vom primi donație 20%, dar putem să negociem și prețuri mai mici, cel puțin am început aceste discuții, dar asta înseamnă în fiecare zi să te ocupi de vaccin și ne ocupăm, pentru că, așa cum ați zis și Dvs., este mai multă deschidere în raport cu mine, pentru că eu pot să sun oameni cu funcții înalte și fac acest lucru, pentru că vaccinul este acum cea mai mare necesitate. Și vreau să le spun cetățenilor să aibă mare grijă, pentru că ei arată foarte rău în aceste zile.

Da, vaccinul este o soluție, dar vaccinul nu o să rezolve în două săptămâni problema, avem tulpini noi de virus, aceste tulpini sunt mai agresive, gradul de contaminare este mai mare, sunt afectați și oameni de o vârstă mai medie. Deci, cei care până acum erau cumva mai relaxați și spuneau că nu e periculos pentru oamenii mai tineri, trebuie să știe că această tulpină nouă este periculoasă și pentru oamenii mai tineri, pot face stări grave foarte repede și sistemul nostru medical evident este la limita puterilor. Rugămintea mea cea mare este pentru toți cetățenii să aibă mare grijă, să fie vigilenți și să respecte regulile. Sper foarte mult, în câteva luni, cu ajutorul vaccinului, să putem să îmbunătățim semnificativ situația, dar până atunci e tare important ca să protejăm viețile oamenilor.”

Europa Liberă: Ce va face Republica Moldova cu Sputnik, că dl Dodon e decis să aducă Sputnik?

Maia Sandu: „Așa cum am zis mai devreme, acest vaccin este folosit în mai multe țări, chiar dacă nu a fost omologat încă de OMS și Agenția Medicamentelor din Uniunea Europeană. Am văzut că sunt și țări ale Uniunii Europene care deja l-au înregistrat, deci l-au omologat, acum nu știu care este propunerea sau care sunt planurile Federației Ruse, dacă vor face o donație sau nu, colegii mei au discutat cu reprezentanți ai ambasadei. Este adevărat că o companie privată a făcut o solicitare de înregistrare a vaccinului și că intenționează să-l aducă pentru spitale și să-l dea contra plată.”

Europa Liberă: Ce înseamnă asta?

Maia Sandu: „Acesta este businessul privat. Deci, o companie privată l-a înregistrat și, respectiv, are dreptul să îl vândă în spitalele private din Republica Moldova. Eu cred că corect este ca statul să cumpere vaccinul, indiferent de unde vine el și, respectiv, vaccinul să fie oferit gratis, dar, în același timp, nimeni nu poate să le interzică celor care vor să-l aducă.”

Europa Liberă: Și Sputnik poate fi cumpărat? Dl Ciocoi zice că poate, pentru că-i omologat și regula pieței e: Cine dă mai ieftin, de la acela cumpărăm.

Maia Sandu: „Nu a fost o achiziție de stat, dacă vă referiți la asta. Deci, aceste doze de vaccin despre care se vorbește sunt aduse de o firmă privată, statul nu are nicio treabă aici și cum se vor întâmpla lucrurile mai departe...”

Europa Liberă: Vă întrebam dacă guvernul l-ar putea procura?

Maia Sandu: „Guvernul ar putea procura vaccinuri de tot felul.”

Europa Liberă: Chiar și un guvern interimar?

Maia Sandu: „Bineînțeles! În primul rând, că parlamentul poate să aprobe oricând o asemenea decizie, hotărâre sau, poate, o lege specială. E o situație de urgență și în toate țările așa se face, deci nu se merge pe o achiziție obișnuită, pentru că, dacă mergi pe o achiziție obișnuită, cine credeți, că toate companiile astea care sunt trase de mânecă de toate țările o să lase totul și o să vină să aplice la achizițiile din Republica Moldova? Nu! Toată lumea face negocieri bilaterale pentru achiziția de vaccinuri și așa va trebui să facem și noi.”

Europa Liberă: Și ce facem cu faptul că nu au primit încă certificat de eficiență de la OMS?

Maia Sandu: „Întrebările acestea sunt toate la Agenția Medicamentului, agenția are competența, președinția nu are competența să se exprime.”

Europa Liberă: E o competiție, încearcă dl Dodon, dna Greceanîi să determine cumpărarea anume a acestui vaccin?

Ceea ce mă interesează pe mine este ca politicul să nu împiedice procedura de vaccinare...

Maia Sandu: „Asta mai puțin mă interesează, ceea ce mă interesează pe mine este ca politicul să nu împiedice procedura de vaccinare și noi și așa avem probleme cu tot felul de teorii ale conspirației, cu oameni cărora le este frică de vaccinare. În primul rând, oamenii trebuie să știe că vaccinarea este la alegere, deci, oamenii decid dacă vor să se vaccineze sau nu, nu este obligatoriu. În același timp, oamenii trebuie să înțeleagă că cu cât mai mulți și cu cât mai repede se vaccinează, cu atât mai repede ieșim din această năpastă, dar ceea ce este grav e atunci când unii politicieni, inclusiv unii deputați răspândesc zvonuri false despre calitatea proastă a unui vaccin sau a altuia. Și eu am văzut asta în raport cu AstraZeneca. Asta este foarte grav, pentru că vaccinul acesta poate salva vieți omenești și în situația în care încerci să induci oamenii în eroare, ajungi să... În alte țări, unde instituțiile statului funcționează, asemenea mesaje trebuiau să fie sancționate foarte și foarte dur cu sancțiuni inclusiv financiare foarte mari.”

Europa Liberă: Și la noi de ce nu se sancționează?

Maia Sandu: „Pentru că avem un stat care nu funcționează. Tocmai de asta e nevoie de altfel de parlament.”

Europa Liberă: Câteva întrebări scurte pe final. Dna Maia Sandu, Republica Moldova ar trebui să se alinieze sancțiunilor Uniunii Europene, ale Statelor Unite în raport cu Rusia pentru condamnarea lui Navalnîi?

Maia Sandu: „Republica Moldova trebuie să se ocupe de procesele ei democratice, ceea ce înseamnă să-și salveze propria democrație. Acesta a fost și sfatul unor oameni care se preocupă de procesele democratice în altă parte. Așa ne-au spus: „Voi aveți grijă, în primul rând, de salvarea proceselor democratice în Republica Moldova”. Și eu pentru asta am mandat și pentru asta lupt.”

Europa Liberă: Solidaritatea?...

Maia Sandu: „Sigur, solidaritatea și grija, dar prima noastră grijă, sunt alte țări care sunt într-o situație mai bună să se preocupe de democrația pe glob. Noi trebuie să ne construim și să ne salvăm propria noastră democrație, pentru că ea este în pericol.”