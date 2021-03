Biden spune Putin e un „ucigaș” și „va plăti” pentru amestecul în alegerile din SUA

Intr-un interviu acordat retelei de televiziune ABC, presedintele Biden a spus ca Vladimir Putin este un „ucigas” si a promis ca acesta va plati un pret pentru amestecul in alegerile americane din 2020.

Inca din campanie Biden declarase ca va avea o atitudine dura fata de Moscova, tinind cont de incalcarile grave ale drepturilor omului, politica externa agresiva si amestecul in scrutinul din Statele Unite.

Intr-un recent raport al serviciilor de informatii americane se arata ca Putin ar fi autorizat campanii de influentare menite sa denigreze candidatura lui Biden, sa submineze increderea publica in procesul electoral si sa semene diviziune in societatea americana.

Statele Unite au sanctionat sapte oficialitati ruse de rang inalt, la inceputul lunii, in legatura cu otravirea dizidentului rus Aleksei Navalnii.

In ciuda manierei in care l-a caracterizat pe Putin in interviu, Biden a spus ca este posibila o abordare nuantata, putindu-se colabora cu Rusia in anumite chestiuni, un exemplu fiind recenta extindere a Tratatului START.

„Va plati un pret”, a spus Biden, continuind: „Am stat de vorba mult timp, eu si el. Il cunosc si la inceput i-am spus: «Eu te cunosc si tu ma cunosti. Daca constatam ca amestecul in alegeri s-a produs, fii pregatit»”.

Referindu-se la o declaratie a lui George W Bush, care spusese la inceputul presedintiei sale ca intuieste sufletul lui Putin, lui Biden i s-a reamintit in interviu de o discutie cu Putin, pe care o relatase in 2011, cind Biden sustine ca i-a spus liderului de la Kremlin: „M-am uitat in ochii tai si nu cred ca ai suflet”. Putin a replicat – conform relatarii lui Biden – ca se inteleg unul pe celalalt.

„Cel mai important lucru in relatiile cu lideri straini este experienta mea si am avut de-a face cu multi, de-a lungul carierei mele, il cunosc pe Putin”, a declarat seful executivului american la ABC News.

Fostul presedinte Trump a spus intr-un interviu pentru Fox News in 2017 ca il respecta pe Putin, la care prezentatorul i-a replicat ca presedintele Rusiei este un „ucigas”. Trump a raspuns: „Exista o multime de ucigasi. Si noi avem multi ucigasi. Crezi ca tara noastra e nevinovata?”.