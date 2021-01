Republicanii laudă retorica lui Biden față de Rusia

Administratia Biden adopta o pozitie mai dura fata de Rusia, dupa ani de zile in care Donald Trump a refuzat sa-l critice pe Vladimir Putin, in ciuda agresivitatii acestuia in regiune si atacurilor impotriva alegerilor si institutiilor americane.

Cum reactioneaza insa republicanii la aceasta modificare de atitudine la Washington?

„Este clar ca Putin este o forta a raului in lume. Este un lider groaznic. Are un comportament banditesc. Imi pare bine ca raspundem cum trebuie acestor provocari”, a spus senatorul republican Roy Blunt, care se numara printre liderii republicani din Senat.

Modificarea de atitudine a noii administratii, evidenta la prima convorbire telefonica Biden-Putin, este primita bine de opozitia republicana pe ansamblu.

„Poate ca abordarea lui Biden ne va servi interesele mai bine”, a spus senatorul republican de Dakota de Nord, Kevin Cramer, continuind: „Fara indoiala ca retorica presedintelui, in primele saptamini, e diferita. Ramine de vazut daca relatia si consecintele vor fi diferite”.

In campanie, Biden l-a criticat pe Trump, acuzindu-l ca ar fi prea apropiat de Putin, optica impartasita si in Partidul Republican, asta dupa ce Trump a parut sa prefere evaluarile Moscovei, in dafavoarea propriilor sale servicii de informatii.

Republicanii lauda retorica lui Biden, dar scot in evidenta ca anumite politici ale predecesorului sau – cum ar fi expulzarea unor diplomati – au fost dure fata de Moscova. Ceea ce a eclipsat aceste politici a fost insa atitudinea servila a lui Trump fata de Putin, inexplicabila pentru cei mai multi analisti.

Republicanii sint sceptici insa cu privire la intentia lui Biden de a prelungi cu cinci ani Tratatul START de control al inarmarilor - o intelegere pe care Trump nu a dorit sa o prelungeasca, argumentind ca Kremlinul nu-si repecta angajamentele. Senatorul republican John Cornyn spune ca extinderea Tratatului START este un cadou pe care Putin nu-l merita. Biden crede ca tratatul este in interesul reciproc.

Democratul Bob Menendez, care va conduce Comisia pentru Relatii Externe a Senatului spune ca pozitiile lui Biden ilustreaza balanta necesara intre cooperare si fermitate pe care Casa Alba trebuie sa o mentina.