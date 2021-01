Administrația Biden și provocările imediate în legătură cu Rusia

Administratia Biden are de facut fata unor provocari imediate, in legatura cu Rusia: amestecul in alegerile americane, pirateria cibernetica impotriva unor institutii guvernamentale americane si, recent, arestarea dizidentului Alexei Navalnîi. Este un spatiu ingust in care noul presedinte al Statelor Unite trebuie sa oscileze intre postura de adversar si imprejurarile in care se impune colaborare.

Bill Burns, nominalizat de Biden sa fie directorul CIA, a spus: „Cred ca este foarte important sa fim directi in legatura cu aspectele pe care nu sintem dispusi sa le toleram in aceasta relatie”. Burns a adaugat ca este de asemenea important ca anumite masuri de protectie a relatiei sa fie luate. Asta explica oferta lui Biden de a prelungi Tratatul START cu privire la controlul inarmarilor, pentru o perioada de cinci ani.

Fostul ambasador al Statelor Unite in Rusia, Michael McFaul, a caracterizat arestarea lui Navalnîi drept prima criza de politica externa a administratiei Biden. Secretarul de stat Tony Blinken a dat tonul reactiilor cind a spus la audierile sale din Congres: „E incredibil cit de infricosat pare Vladimir Putin de un om”.

Cind manifestatii au avut loc, in weekend, in 100 de orase din Rusia, in sprijinul lui Navalnîi, Departamentul de Stat a condamnat tacticile dure la care a recurs regimul de la Moscova si s-a angajat ca Statele Untie vor sta alaturi de aliati si partneri, in apararea drepturilor omului.

Administratia Biden nu are de gind o „resetare” a relatiilor cu Rusia, asa cum a facut Barack Obama, la inceputul mandatului sau. Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Reabkov a anticipat o relatie „profund ostila” cu oficialitatile americane pe care le-a acuzat ca sint anti-Rusia. Se anticipeaza ca o voce cheie in administratie in legatura cu Rusia va fi adjuncta lui Blinken, Victoria Nuland.

McFaul crede ca confruntarile care vor urma cu Putin in legatura cu drepturile omului si democratie vor face mai dificile intelegeri cu privire la controlul inarmarilor si politica fata de Iran. Fostul ambasador spune ca agenda de cooperare este mult mai redusa in aceste zile, iar interlocutorul de la Kremlin mai putin dispus sa se angajeze intr-un dialog.