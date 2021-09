În România, criza politică pare a se adânci după ce miniștrii USR PLUS au demisionat, iar șeful guvernului, Florin Cîțu de la Partidul Național Liberal, i-a demis pe toți secretarii de stat, prefecții și subprefecții USR PLUS. Cîțu a spus vineri la o conferință de presă că îi așteaptă pe reprezentanții USR PLUS la masa negocierilor, cerîndu-le însă să renunțe la alianța cu „acest partid toxic”, o referire la formațiunea ultanaționalistă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) care a semnat moțiunea de cenzură împotriva lui Cîțu inițiată de USR PLUS. Deși a spus că îi așteaptă la dialog, premierul român a insinuat că reprezentanții USR PLUS ar avea o atitudine anti-europeană prin asocierea cu AUR.

Calendarul prezentării moțiunii a fost respins joi cu voturile Partidului Național Liberal, aflat la guvernare, și ale Partidului Social Democrat, care e în opoziție. USR PLUS ar fi vrut ca moțiunea împotriva lui Forin Cîțu să fie citită în Parlament înainte de Congresul Partidului Național Liberal, când Cîțu va candida la șefia acestui partid împotriva actualului președinte PNL Ludovic Orban.

USR PLUS a părăsit cabinetul Cîțu după ce un al doilea ministru al său, Stelian Ion de la Justiție, a fost demis de premier, primul, Vlad Voiculescu de la Sănătate, fiind demis acum câteva luni. Cîțu și Orban se află într-un conflict deschis, care a scindat Partidul Național Liberal în două tabere, și a afectat negativ guvernarea de la București.