Nivelul fondului radioactiv în R. Moldova este stabil. Agenția de Mediu are 12 stații de monitorizare

Atacurile asupra centralei nucleare din Zaporojie au sporit îngrijorările cu privire la un posibil dezastru nuclear. Autoritățile dau însă asigurări că nivelul fondului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova a rămas stabil.

Agenția de Mediu monitorizează continuu nivelul de radiație și afirmă că nu a depistat nici o creștere. Potrivit datelor din 10 august, maxima dozei ambientale - 0,17 microsievert/h - a fost înregistrată la două stații de monitorizare, la Cahul și Comrat.



Și Agenția Națională pentru Sănătate Publică afirmă că nu există riscuri iminente pentru populație privind o eventuală expunere la radiații ionizante, valorile fondului radioactiv aflându-se la nivelul natural caracteristic teritoriului țării. De asemenea, Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a lansat nicio avertizare pentru țările vecine cu Ucraina.



Radiațiile gama sunt monitorizate în continuu de angajații Agenției de Mediu la 12 stații. Șapte dintre ele sunt cu monitorizare manuală și sunt amplasate în or. Soroca, or. Fălești, s. Cornești, s. Bravicea, or. Comrat, or. Leova, s. Bălțata. Alte cinci sunt cu monitorizare automată și se află în or. Ștefan Vodă, or. Bălți, or. Chișinău, or. Briceni și or. Cahul.

Limita de avertizare stabilită de către Ministerul Sănătății este de 0,25 microsievert/h.