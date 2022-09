„Prin apă, pe teren minat”. Armata ucraineană se apropie de Liman

Mii de soldați ruși sunt pe cale să fie încercuiți, pe frontul din estul Ucrainei. Se întâmplă în apropiere de orașul Liman, regiunea Donețk, unde forțele armate ucrainene își continuă contraofensiva, eliberând localitățile ocupate anterior de Rusia, transmite Current Time.

Militarii ucraineni și-au continuat contraofensiva dincolo de râul Siverski Doneț și au preluat controlul în satul Șciurove.

„Am mers pe jos marea parte a drumului. Foarte încărcați, prin apă până la brâu. Am pornit dimineața, am ajuns seara”, spune un comandant ucrainean.

„Am înaintat pe timp de noapte. Am traversat o câmpie inundată din cauza unui dig care fusese aruncat în aer. În consecință, toate căile de acces au fost inundate, iar noi ne-am pomenit în apă până la brâu, pe teren minat. Am avut și asemenea dificultăți”, a declarat un alt militar.

Șciurove este o localitate importantă în lupta pentru Liman, oraș situat la numai câțiva pași depărtare.

„Este pământul nostru și trebuie să se afle sub controlul nostru. Iar din punct de vedere strategic, avem misiunea să asigurăm spatele celor din gruparea Liman. Aceștia trebuie să își îndeplinească sarcinile în liniște, cât timp noi le asigurăm spatele”, a explicat același comandant.

Armata ucraineană a publicat mai multe imagini video după ce a reușit să cucerească poziții rusești lângă Liman. Institute for the Study of War, un think thank american, a vorbit deja în urmă cu mai multe zile despre înaintarea trupelor ucrainene în această direcție.

Miercuri, aproape toți experții militari ucraineni discută despre această operațiune. Pe internet, au apărut zeci de video-uri cu echipamente rusești distruse și militari ruși capturați.

Comandamentul militar ucrainean nu a dezvăluit însă detaliile operațiunii, pentru a nu dăuna ofensivei. Ucrainenii au traversat râul și au făcut o breșă în apărarea rusească. Dar despre cât de adâncă este breșa nu se spune nimic deocamdată. Se știe însă că cel puțin o localitate a fost recucerită.

Canalele rusești de pe Telegram au publicat o hartă din care se vede că adâncimea breșei este mult mai mare.

Vladislav Seleznev, șeful serviciului de presă al Statului Major General ucrainean:

„Putem vedea că forțele de apărare ucrainene folosesc astfel de tactici pentru a nu expune unitățile ucrainene la un pericol mortal. Adică, ei nu lansează atacuri frontale împotriva pozițiilor inamice, care sunt puternic fortificate. Ei încearcă să încercuiască trupele rusești din Liman, dinspre sud și dinspre nord.”

Experții militari spun că armata rusă are tot interesul să-și păstreze pozițiile în Liman. În primul rând pentru a împiedica astfel armata ucraineană să înainteze, spune analistul militar ucrainean Constantin Mașoveț:

„Ei consideră că acesta este un punct cheie pentru stabilizarea ofensivei de-a lungul liniei frontului din nordul regiunii Luhansk. Aici operează trupele Armatei a 20-a și ale Armatei 1 de tancuri din Districtului militar Vest. Tot acolo sunt și rămășițele Diviziilor 3 și 144 de pușcași motorizați ale Armatei a 20-a.”

Limanul are și un important nod feroviar, iar controlul asupra acestuia deschide calea în câteva direcții deodată - spre Lisiceansk și Severodonețk, la sud, și spre Svatovo, care se află mai la nord. Experții militari spun că, la ora actuală, Limanul este fortificat de ruși. Prin urmare, nu se poate vorbi despre o victorie rapidă aici.

„Ocupanții ruși pregătesc aici o apărare cât se poate de competentă. Cred că lupta pentru Liman va continua”, a declarat Vladislav Seleznev, șeful Serviciului de presă al Statului Major General al Ucrainei.