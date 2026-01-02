După rănirea gravă a unui copil, polițiștii germani insistă: „Interziceți odată artificiile de Revelion!”

„Avem nevoie de o interdicție privind utilizarea artificiilor în scopuri private”, a declarat Benjamin Jendro, purtătorul de cuvânt al GdP, pentru postul de radio local Rbb-Inforadio, preluat de dpa.

El a cerut modificarea reglementărilor privind artificiile, spunând că, în caz contrar, „istoria se va repeta peste un an”.

În Germania, este legal să se lanseze artificii în cadru privat în noaptea de Revelion și în ziua de Anul Nou, deși se aplică restricții.

În fiecare an, aceasta duce la răni grave și chiar la decese, reaprinzând dezbaterea privind interzicerea artificiilor.

În timp ce poporul sărbătorea sosirea anului 2026, doi bărbați au fost uciși în orașul Bielefeld și numeroase persoane au fost rănite în alte locuri. În unele cazuri, petrecăreții au aruncat cu artificii în poliție și serviciile de urgență.

La Potsdam, chiar lângă Berlin, un copil a fost grav rănit de explozia unui tip puternic de artificii cunoscut sub numele de „bombă cu bilă” în ziua de Anul Nou, a declarat vineri un purtător de cuvânt al spitalului Unfallkrankenhaus Berlin.

Aceste artificii nu sunt autorizate pentru uz privat și pot fi manipulate numai de profesioniști.

Băiatul de 12 ani și-a pierdut degetul mare și a suferit leziuni grave la abdomen, partea inferioară a corpului și față, a spus purtătorul de cuvânt.

Numai în metropola Berlin, unde 4.300 de polițiști au fost de serviciu, au fost efectuate peste 400 de arestări până la ora 1 dimineața joi.

Deși poliția din Berlin a declarat că sărbătorile de Anul Nou au fost mai calme de data aceasta decât în trecut, purtătorul de cuvânt al sindicatului, Jendro, a subliniat că situația din noaptea de Revelion a fost în continuare inacceptabilă din perspectiva poliției, menționând numeroasele atacuri asupra polițiștilor.

„Acest lucru nu trebuie să devină niciodată normal”, a spus el.

În Cehia, aerul a fost mai respirabil, grație interdicției artificiilor

În Cehia, unde au intrat în vigoare în 2025 norme mai stricte privind artificiile, serviciul meteo a anunțat la început de an nou că poluarea atmosferică datorată lor a fost la cel mai scăzut nivel din ultimii 22 de ani.

Concentrațiile de particule de praf ating adesea valori maxime pentru începutul anului, la scurt timp după miezul nopții de Anul Nou în orașe.

„Din punct de vedere al compoziției, acestea sunt substanțe extrem de nefaste, cu efecte negative dovedite asupra sănătății umane – particulele provenite din artificii conțin un amestec de diverse substanțe chimice, inclusiv diverse metale”, au afirmat meteorologii citați de radioul public cehesc.

De data asta, însă, au spus tot ei, concentrațiile au fost semnificativ mai scăzute decât este obișnuit pentru această perioadă. Rezultate mai bune au fost înregistrate la Praga, dar și la Brno, Ostrava, Plzeň sau Ústí nad Labem.

De la 1 decembrie anul trecut, în Republica Cehă este în vigoare o modificare a legii care impune respectarea unei distanțe de 250 de metri față de spitale, azile de bătrâni, centre de îngrijire, adăposturi, stații de salvare și crescătorii de animale înregistrate atunci când se aprind artificii.

Ministerul Agriculturii a pus la dispoziția publicului o hartă detaliată care arată unde nu este voie să aprinzi artificii, în toate localitățile din țara cu 10 milioane de locuitori.

În plus, este interzisă vânzarea de artificii de divertisment în piețe, chioșcuri și alte dispozitive portabile, cu excepția categoriei F1, care este disponibilă începând cu vârsta de 15 ani și care include, de exemplu, petarde.

În centrul Pragăi, care în trecut avea de Anul Nou aspectul unei zone de război, polițiștii i-au convins de data aceasta pe cei care se pregăteau să lanseze artificii - mai ales turiști străini - că nu merită, dată fiind mărimea considerabilă, de vreo 400 de euro, a amenzii.

