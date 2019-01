A ascuns Donald Trump cele discutate cu Vladimir Putin guvernului său?

Doar o singura persoana stie despre ce au vorbit Donald Trump si Vladimir Putin cind s-au intilnit la Helsinki, traducatoarea oficiala Marina Gross. I se va cere acum sa impartaseasca ce a auzit cu membrii ai Congresului? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presa din Statele Unite a relatat recent ca presedintele Trump ar fi impiedicat accesul la cele discutate cu Vladimir Putin, ajungind chiar – arată Washington Post – sa solicite intr-una dintre imprejurari ca traducatorul sa ii predea notitele de pe durata intilnirii.

Acum insa democratii din conducerea Comisiei pentru Relatii Internationale a Camerei Reprezentantilor doresc sa stea de vorba cu Marina Gross, traducatoarea de la Helsinki, pentru a afla ce s-a discutat, la intilnirea de circa doua ore, in care presedintele Trump nu a fost insotit de alte oficialitati americane.

Intr-o scrisoare adresata colegilor sai, in vara, deputatul democrat Bill Pascrell a aratat ca idea de a convoca in fata Congresului un traducator poate fi fara precedent, dar tot fara precedent sint si actiunile lui Trump care, in viziunea deputatului „au un impact negativ aupra securitatii nationale americane”.

Membrii ai comisiei se intilnesc cu avocati azi pentru a vedea ce optiuni au sa ii cheme la audieri atit pe doamna Gross, cit si pe traducatorul care a fost prezent la o alta intilnire Trump-Putin, la Hamburg.

Exista si critici ai acestei idei, care spun ca daca Congresul someaza traducatori sa vina la audieri se creaza un precedent periculos, care va impiedica in viitor, intilniri similare intre lideri. In plus, avocatii Casei Able se pot opune, sustinind ca anumite aspecte ale activitatii presedintelui sint guvernate de dreptul acestuia la confidentialitate.

Dar personalul democrat din Camera arata ca un recent articol din Washington Post a schimbat datele problemei pentru ca acesta relateaza ca presedintele Trump ar fi facut eforturi a ascunda cele discutate cu Putin, inclusiv luind notitele traducatorului dupa intilnirea de la Hamburg. Trump a negat ca ar fi incercat sa blocheze accesul la respectivele informatii.

Brett Bruen, fosta oficialitate in administratia Obama, arata ca daca Congresul le cere traducatorilor sa impartaseasca ce au auzit, gestul va fi unul neobisnuit, dar compatibil cu rolul forului legislativ de a verifica activitatea executivului. Presedintele Comitetului pentru relatii internationale, democratul Eliot Engel, a spus ca va forma o comisie de investigatie care sa cerceteze natura relatiilor intre Trump si Putin.