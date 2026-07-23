Ai mașină, ești bun de plată: Guvernul propune impozite rutiere noi, din 2028 - vinietă și taxă pe vehicul

Dacă propunerea guvernului, aflată la etapa dezbaterilor publice, va trece, vinieta va deveni obligatorie pentru toți șoferii - va fi disponibilă pentru perioade diferite, de la o zi la 365 de zile, în funcție de perioada de circulație.

Actualmente, în R. Moldova sunt obligați să-și cumpere vinietă doar cei cu mașini înregistrate în străinătate. Prețul vinietei în 2026 variază pentru ei între 4 euro (pentru 7 zile) și 180 de euro (pentru mai mult de 180 de zile) în cazul autoturismelor și sunt mai mari pentru transportul comercial - camioane și autobuze –, ajungând la 1.120 de euro pe an, în funcție de capacitate și greutate.

Cât vei plăti pentru mașină după reforma taxelor rutiere

Prețul vinietei este stabilit prin legile bugetare anuale, iar propunerea de acum a guvernului nu anticipează în niciun fel care va fi prețul pentru 2028.

Clar este însă că banii vor fi colectați centralizat și destinați îngrijirii drumurilor din afara localităților.

Cele din localități vor putea fi întreținute și administrate din altă sursă – taxa pe vehicul, achitată de proprietarii de mașini la primăria localității de reședință.

În cazul acestei taxe, care ar trebui să crească progresiv din anul introducerii până în 2034, autorii propunerii legislative – anume specialiștii Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale - au făcut estimări de pe acum:

Dacă locuiești în Chișinău și circuli numai în oraș, achiți doar această taxă locală. Dar dacă vei depăși raza localității, va trebuie să ai și vinietă.

Ce taxe rutiere plătim în prezent

În prezent, taxa anuală de folosire a drumurilor pentru autoturismele înmatriculate în R. Moldova se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, iar vehiculele electrice achită în funcție de greutatea mașinii.

De exemplu, pentru capacitatea cilindrică a unui motor cu ardere internă de 1.5l, taxa anuală de drum este de 898.20 lei. În cazul unei mașini electrice cu greutatea de 1.700 kg, taxa de drum este 1.530 de lei.

Este clar, așadar că, după reformă vom plăti mai mult – nivelul taxelor plătite actualmente este mai mic decât taxa pe vehicul propusă pentru perioada de după 2028, fără să mai adăugăm și vinieta, a cărei valoare nu o știm încă.

Actualmente, taxele sunt colectate prin Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la bugetul central. Primăriile primesc în bugetele locale transferuri, spunând mereu că sunt insuficiente pentru întreținerea drumurilor din localități, care formează circa 35% din rețeaua rutieră publică.

Autorii reformei spun că scopul este să alinieze legislația națională la principiile Uniunii Europene.

Nivelul actual al taxelor rutiere în R. Moldova este cu 60-70% sub nivelul minim din UE, ducând la un deficit anual de întreținere a drumurilor de aproximativ 1,7 miliarde lei.

Sistemul dual de taxe care se propune din 2028 ar trebui să ducă, până în 2034, la colectări de 2,7 miliarde de lei anual.

„Aceste venituri sunt suficiente pentru întreținerea drumurilor locale [necesar 1,5-2 miliarde de lei pe an]. Deficitul ar putea fi eliminat către 2032-2033”, se arată în nota de fundamentare a reformei.

Cine nu va achita noile taxe și cine va primi reduceri

Cei aproximativ 50.000 producători agricoli nu vor fi afectați de reformă. Pentru ei, nu se va schimba nimic - nu vor achita nici taxa locală, nici vinieta.

De ce?

Autorii proiectului au spus că sectorul agricol formează 10-12% din economia Republicii Moldova și este unul strategic.

De asemenea, vehiculele agricole circulă preponderent pe drumuri rurale și nu pe rețeaua principală.

Dar sistemul de taxe nou va mai încuraja trecerea la mașini electrice. Vehicule cu emisii zero, preponderent cele electrice, vor beneficia de o reducere de până la 50%, atât în cazul taxei pe vehicul, cât și a vinietei.

Autovehicule Euro 6 (motoare cu ardere internă introduse treptat din 2014, care au emisii reduse), vor beneficia de o reducere tarifară de circa 25%.

Transportatorii de marfă/camioane, care au o greutate mai mare de 3,5t, vor plăti tarife diferențiate în funcție de norma Euro. Camioanele vechi Euro 0-1 vor avea majorări de tarif de până la +35%, în timp ce Euro 6 nu va avea majorări.

Cum argumentează autoritățile reforma

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, crede că noua reformă va face diferența pentru cei care circulă doar pe drumurile locale și cei care circulă și pe drumurile naționale.

„Scopul este ca povara fiscală să fie pusă pe cei care utilizează drumurile și mai puțin pe cei care utilizează mașina mai puțin”, spune Belous.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spunea încă în decembrie 2025 că aceste două tipuri de taxe noi (vinieta universală și taxa pe vehicul) „vor permite să creștem volumul lucrărilor de construcție și întreținere a drumurilor”.

Bolea a explicat că sistemul va fi similar cu cel din alte țări europene, inclusiv modelul aplicat în România: „Șoferii care utilizează drumurile naționale mai frecvent vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar vor plăti mai puțin”.

Cum vor fi monitorizați oamenii care ies cu mașina pe drumurile naționale?

Bolea spune că atunci „când ieși din Chișinău sau te angajezi pe drumurile naționale, camerele te vor înregistra automat”. În așa mod autoritățile vor ști câte zile ai folosit drumurile naționale.

Pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2028, reforma sistemului de taxe rutiere aflată în dezbatere publică va mai trebui avizată în guvern și adoptată în parlament.

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