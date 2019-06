Ala Nemerenco: „Voi încerca să rămân o tehnocrată, nu mă interesează la momentul de față decât politicile de sănătate...”

Ce priorități are noua ministră a Sănătății, Ala Nemerenco? Corespondenta noastră i-a luat un interviu, începând însă de la confruntarea de o săptămână între noua majoritate PSRM-ACUM și fostul guvern Filip al Partidului Democrat care a refuzat până vinerea trecută să plece de la putere.

Europa Liberă: După șapte zile de acces interzis, iată că început de săptămână înseamnă și început de activitate în fotoliul de ministră a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale. Ați venit într-un timp nu atât de ușor. Bucuria poate să cadă în scârbă?

Ala Nemerenco: „Am venit într-un timp foarte important și eu cred că chiar are și o conotație istorică. Nu aș vrea să folosesc cuvinte mari,

Undeva în suflet eu sunt mândră că mi-a dat soarta șansa să fiu membră a acestei echipe, să fiu participantă activă la ceea ce s-a întâmplat ...

dar, în principiu, undeva în suflet eu sunt mândră că mi-a dat soarta șansa să cad anume la această intersecție și să fiu membră a acestei echipe, să fiu participantă activă la ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau nicidecum să-mi asum meritele cuiva, fiindcă această luptă au dus-o alți oameni. Noi, cei care am venit acum, am venit să-i ajutăm, fiindcă deja de ce o să facem noi o să depindă succesul de mai departe al politicienilor, căci, de fapt, această schimbare au adus-o aceste grupuri de oameni care sunt foarte tineri, pe care i-am cunoscut și care mi-au plăcut enorm. Ei luptă de trei ani și nu cred că le-a fost ușor.”

Europa Liberă: O societate bolnavă începe să se însănătoșească, iar un domeniu precum este ocrotirea sănătății până acum s-a zis că ar fi fost și el în comă. Cum vedeți resuscitarea?

Ala Nemerenco: „Exact așa cum o fac doctorii în medicină și cel mai bine o știu cei din terapia intensivă. Deci, monitorizare permanentă, medicamente necesare, speranța, credința că va fi bine, fiindcă spiritul este foarte important pentru a avea o însănătoșire completă și eu cred

De 30 de ani stăm într-un sistem de tranziție, în permanente reforme ...

că vom reuși. Republica Moldova nu este o țară atât de mare, încât să te pierzi în restructurări, schimbări. Sincer să vă spun, dna Valentina, eu deja urăsc cuvântul „reformă”, când îl aud, mie îmi taie urechea, fiindcă noi de 30 de ani stăm într-un sistem de tranziție, în permanente reforme.”

Europa Liberă: Dar ea trebuie dusă la capăt?...

Ala Nemerenco: „Ea trebuie dusă la capăt, dar eu o să încerc să evit cuvântul „reformă”, fiindcă noi am avut o perioadă politică, și aici este vina politicienilor că noi nu mai putem utiliza cuvintele: „principiu”, „valoare”, „reforme”...”

Europa Liberă: Totul a fost compromis?

Ala Nemerenco: „Totul a fost compromis...”

Europa Liberă: În agenda Dvs. ar trebui să existe câteva priorități, pentru că nu poți să cuprinzi necuprinsul venind în fotoliul acesta de ministru. Asupra căror aspecte trebuie de muncit în primul rând?

Ala Nemerenco: „Acest Guvern a-și propune acest standard, care

Când pornești mai multe echipe de oameni să muncească la ceva, ai putea culege și rezultate după merit...

poate sună plictisitor de „aceste 100 de zile la guvernare”, că, de fapt, 100 de zile includ întotdeauna iată aceste priorități. Atunci când pornești mai multe echipe de oameni să muncească la ceva, ai putea culege și rezultate după merit.”

Europa Liberă: Dar mai întâi trebuie să vedeți dacă aveți bani suficienți ca să achitați salariile?

Ala Nemerenco: „Da, întâi și întâi trebuie să vedem ce este cu bugetul ca să vedem care este situația și nu doar ca să achităm salariile, nu pun așa o problemă de acută că nu ar fi bani chiar pentru

Resursa umană: acesta va rămâne prioritatea numărul unu pe agenda mea, fiindcă nici un echipament, nici o infrastructură, nici un spital, nici un pacient nu înseamnă absolut nimic dacă nu ai cadrul medical ...

salarii, dar atunci când faci o evaluare a bugetului de care dispui, poți să-ți faci niște planuri din astea apropiate, de unde ai putea folosi niște bani pentru care ai o nevoie stringentă. Doi - este resursa umană. Eu am spus că acesta va rămâne prioritatea numărul unu pe agenda mea, fiindcă nici un echipament, nici o infrastructură, nici un spital, nici un pacient nu înseamnă absolut nimic dacă nu ai cadrul medical. Și migrația este un efect care deja a întrecut acel vârf-limită care putea să existe pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Se zice că ar mai exista o armată întreagă care și-ar dori, cel puțin, să treacă Prutul?

Ala Nemerenco: „Da, ar exista și ceea ce mă încurajează – eu nu am crezut că ar putea să-mi scrie mii de oameni, mai multă lume mi-a scris, fiindcă mă urmăreau pe rețele, dar marea majoritate au fost din sistemul medical. Eu le mulțumesc, în primul rând, pentru încurajare, pentru felicitări, pentru faptul că au fost alături de noi cu sufletul. Mulți din ei ne-au relatat foarte multe din probleme, s-au împărtășit cu unele idei, cu planuri și le mulțumesc absolut tuturor. M-au bucurat foarte multe mesajele care au venit de la medicii noștri moldoveni plecați peste hotare – din Canada, din Franța, din Belgia, din Germania. Și m-a bucurat și mai mult mesajul unui doctor care a scris că, dacă în timpul unui an sau în timpul apropiat vede că schimbările au demarat, el se întoarce acasă. Asta a fost ca un balsam pe inima mea...”

Europa Liberă: Să vorbim despre priorități. Bugetul – prima, capitalul uman – a doua... Și a treia?

Ala Nemerenco: „Deci, capitalul uman și a treia este medicamentul și politicile de medicamente, astfel ca să asigurăm un acces mai larg al

Capitalul uman și medicamentul și politicile de medicamente, astfel ca să asigurăm un acces mai larg al populației la medicamente ...

populației la medicamente și, de asemenea, la medicamente de calitate și probabil că sunteți la curent, de exemplu, cu ultimele măsuri care au fost asigurate de către minister, de care absolut toată lumea nu este mulțumită, inclusiv specialiștii, pacienții, ceea ce s-a întâmplat la procurarea insulinelor. Și nu este vorba doar de insuline, deci este nevoie de o revedere.

Sunt bucuroasă că m-au contactat experți de peste hotare, care și-au expus dorința să participe la aceasta. Voi încerca să strâng lume bună măcar pe o săptămână, pe o lună, pe cât aș putea să-i cooptez, să-i cooperez ca să ne ghideze, să ajute specialiștilor de aici din țară

Utilizarea banului public este o chestie foarte importantă...

cumva ca să vedem ce putem îmbunătăți și de asemenea în utilizarea banului public. Utilizarea banului public este o chestie foarte importantă, noi pe parcurs vom schimba unele mecanisme și aș vrea să vă dau un exemplu, de ce anume banul public.

Noi avem unele instituții destul de mari, cum este Spitalul Republican sau Institutul de Oncologie, ale căror costuri sunt foarte mari, paturi sunt foarte multe. Bine, ele au un buget care este format din unele servicii contra plată și din banii care vin de la Compania Națională de Asigurări în Medicină în baza contractelor pe care le semnează. Și eu vreau să vă dau un exemplu. Noi avem acum o instituție foarte, foarte mare.

În urma reformelor s-a creat din absorbția la toate stațiile acestea regionale care erau de medicină de urgență și s-a format o instituție unică pe toată țara care gestionează la momentul de față o sumă... chiar oleacă mai mult de jumătate de miliard de lei. Este normal într-o țară coruptă, profund coruptă să concentrezi o sumă de peste 600 de milioane?”

Europa Liberă: Mă întrebați pe mine sau pe cei care au guvernat?

Ala Nemerenco: „Da! Pe toți îi întreb. Deci, este normal? Eu cred că nu este normal. Chiar și un om foarte integru ar putea să cedeze, gestionând așa bani, atunci când, de fapt, alte instituții duc o lipsă foarte mare. Și cu toate acestea, dacă ne uităm ce se întâmplă în Serviciul de urgență o să descoperim că cadrele fug de acolo cel mai tare. Eu chiar am venit odată cu un exemplu și pot să vi-l aduc: la o stație de medicină de urgență prespitalicească din Chișinău din 18 echipaje de urgență doar 11 sunt viabile, lucrează, și din aceste 11 doar trei sunt completate cu medic, inclusiv reanimobilul nu este completat cu medic, iar tot personalul medical lucrează 24 de ore. Despre care eficiență sau despre care calitate a serviciului putem să vorbim la acel medic care lucrează în ultima, a 24-a oră, a serviciului său? Deci, acolo vor exista erori umane, întrucât omul acesta e pur și simplu terminat.”

Europa Liberă: Reforma spitalicească se va regăsi pe agenda Dvs.?

Ala Nemerenco: „Da, se va regăsi. Voi încerca să evit reforma spitalicească, fiindcă foarte multe ministere au purtat-o, au făcut studii de fezabilitate, aș folosi chiar un cuvânt mai urât – au „murat-o” – și ea s-a pierdut; că avem nevoie de 9 spitale, că avem nevoie de 30 de

Vom încerca să regionalizăm, să concentrăm și să facem lucrul acesta ca să nu fie dureros absolut deloc pentru nici un raion...

spitale, fiecare minister venea cu ideile sale. Deci vom încerca să regionalizăm, să concentrăm și să facem lucrul acesta ca să nu fie dureros absolut deloc pentru nici un raion. Toată lumea să știe că nu vom închide nici un spital, să nu le fie frică. Eu cred că vom găsi resurse și vom disloca acele servicii de care au nevoie pacienții ca să nu mai decedeze, deoarece doar în Chișinău se oferă un anumit număr de servicii care, de fapt, salvează viața pacientului, cum sunt ictusul sau infarctele pe care le au pacienții și vom încerca să aducem aceste servicii cât mai aproape de pacienți, fiindcă acolo contează timpul.”

Europa Liberă: Cum vă doriți să fie colaborarea cu Casa Națională pentru Asigurări în Sănătate?

Ala Nemerenco: „Trebuie să avem o colaborare, dar, în principiu, aș vrea să schimbăm puțin principiile, fiindcă de politici și strategii peste

Ministerul trebuie să croiască politicile de finanțare, strategiile ș.a.m.d., desigur doar împreună cu Compania Națională de Asigurări...

tot în lume răspund guvernanții și răspund ministerele. Deci, ministerul trebuie să croiască politicile de finanțare, strategiile ș.a.m.d., desigur doar împreună cu Compania Națională de Asigurări, fiindcă ea are specialiștii săi, iar ei să se ocupe de gestionarea banilor. Și acolo există foarte multe rezerve, inclusiv în structura lor, în forma în care sunt distribuiți...”

Europa Liberă: Și ei gestionează sume enorme de bani?

Ala Nemerenco: „Da, bugetul pentru anul acesta care este undeva sub 8 miliarde de lei. Eu cred că acolo putem găsi bani, de asemenea a fost gestionat, ați văzut chiar și în decretul de demisie a dnei directoare a sunat fraza: „gestionare ineficientă din toate informațiile de care dispunem”. Și am văzut și foarte multe răspunsuri la scrisorile pe care le adresau actualii deputați către Ministerul Sănătății.

Eu când am venit, o săptămână cât eram așa, fără ministere, nu am pierdut timpul, am luat cunoștință cu toate răspunsurile pe care le-au primit toți deputații din acest număr de 61 de deputați care au făcut

Pot să declar cu fermitate astăzi că acest stat a fost capturat...

diferite interpelări la Ministerul Sănătății, la Compania Națională de Asigurări și vreau să vă spun că chiar m-am îngrozit puțin după ce am văzut aceste răspunsuri. Eu pot să declar cu fermitate astăzi că acest stat a fost capturat.

În momentul în care acești reprezentanți solicită de la o autoritate centrală o oarecare informație, răspunsurile care veneau către acești deputați – eu vă spun sincer, eu am lucrat o viață inclusiv cu Ministerul Sănătății și nu am văzut niciodată așa ceva – erau niște răspunsuri practic de bătaie de joc. De exemplu, la întrebarea care ține de gestionarea aceasta care a făcut puțină gălăgie când s-au procurat glucometre pe toată țara, absolut tuturor pacienților, fără ca să se facă o monitorizare, mulți pacienți, de exemplu, noi în Consiliul municipal, pot să vă spun, dna Valentina, ani la rând Consiliul municipal a defalcat bani către Direcția Sănătății și Direcția Sănătății a procurat în fiecare an un număr de glucometre pentru pacienții cu diabet zaharat. Și de asemenea în foarte multe localități s-a procedat în același fel și acum ei au cumpărat absolut la toți pacienții. Deci, care este gestionarea? Și atunci când s-a pus întrebarea: „Prezentați-ne, vă rog, care au fost argumentele? Care sunt contractele? De unde s-a luat „Poșta Moldovei” aici, care, de fapt, aici este vorba și de confidențialitate ș.a.m.d.?”, răspunsul a fost : „Compania Națională

Atâta timp cât există o legislație într-un stat, trebuie s-o respecți. Și atunci trebuie să faci o achiziție normală ...

împreună cu Ministerul și împreună cu Agenția de Achiziții Publice au decis că așa este mai bine”. Păi, eu pot să mă dau cu părerea, dar atâta timp cât există o legislație într-un stat, trebuie s-o respecți. Și atunci trebuie să faci o achiziție normală, las’ să participe și alții. Și doi: doar pacientul va veni cu acest glucometru iarăși la medicul de familie, ca să-l întrebe cum să lucreze cu el, că doar nu toți posedă cunoștințe. De ce să nu-l aduci la medicul de familie, să-i informezi prin scrisori - dacă vrei prin „Poșta Moldovei” -, ca să vină pacientul la medicul de familie, nu să meargă medicul de familie acasă la pacient, dar să vină pacientul să-și verifice glucometrul, să primească instrucțiuni de la medicul de familie? Ce are „Poșta Moldovei” cu chestia asta? Și nici nu au prezentat cât costă acest contract, el a rămas sub semnul întrebării. Cine a decis așa, cum a decis? „Noi am decis că așa ar fi mai bine”. Eu prima dată în viață am văzut așa un răspuns.”

Europa Liberă: Dna ministră, va exista suficientă voință politică ca să fie depolitizat domeniul sănătății?

Ala Nemerenco: „Dar eu nu cred că este nevoie de voință politică, fiindcă este nevoie de o hotărâre de Guvern care va schimba, și aceasta va fi iarăși una din priorități, asta va fi o prioritate, dar va fi unul din lucrurile mici care se va face printre cele mai mari și eu când am fost în Ministerul Sănătății din România, eu personal m-am ocupat cu aceasta și am făcut o ordonanță de urgență pentru Guvernul Cioloș prin care era depolitizat sistemul de sănătate, anume numirea conducătorilor.

Aici trebuie depolitizat, fiindcă mai jos, de fapt, orișicare medic e om și are dreptul să fie membru de partid, că are și el niște opțiuni politice, pe când conducătorul este foarte important și eu am studiat problema

Într-un scurt timp va veni acest regulament printr-o hotărâre de Guvern care va aproba modalitatea de alege a conducătorilor instituțiilor medicale, care va fi unul totalmente apolitic...

aceasta cum se întâmplă în lume, cum se întâmplă în alte țări, am pregătit acea ordonanță de Guvern, eu am lucrat la ea, deci o vom adapta, o vom mai schimba, au mai apărut idei, am discutat cu alți experți între timp și într-un scurt timp va veni acest regulament printr-o hotărâre de Guvern care va aproba modalitatea de alege a conducătorilor instituțiilor medicale, care va fi unul totalmente apolitic și nu vom permite politicului să influențeze instituțiile, fiindcă acest lucru a fost foarte grav, foarte grav.”

Europa Liberă: Ce faceți cu mandatul de consilier municipal – îl depuneți, rămâneți și în funcția de consilier municipal?

Ala Nemerenco: „Problema este că exact astăzi au expirat mandatele, noi am împlinit patru ani.”

Europa Liberă: Da, dar nu s-au anunțat alegerile locale generale?

Ala Nemerenco: „Da, probabil că Parlamentul în curând va pregăti un proiect de decizie în acest sens și va anunța când vor avea loc alegerile locale, cu atât mai mult că vara totdeauna este o perioadă mai liniștită...”

Europa Liberă: Ce nu vă doriți în acest mandat de ministră să se întâmple?

Ala Nemerenco: „Nu-mi doresc ca politicienii cumva să ajungă să nu se înțeleagă, fiindcă eu tuturor le-am spus astăzi că nu avem pentru ce ne bucura, fiindcă, de fapt, nu întotdeauna vina cea mare o poartă capetele lor, structurile care au fost formate, care există rădăcini foarte-foarte profunde, ele toate rămân. Ceea ce vorbeam și mai înainte și vorbesc și alții, alte persoane când vin la Dvs. la interviu, sistemul de justiție, multe-multe alte sisteme care sunt profund bolnave, deci și sistemul sănătății este bolnav, dar aici este un alt tip de boală.

Deci, nu se schimbă nimic dacă a plecat persoana care era considerată numărul unu sau numărul doi, sau numărul trei, sau dacă un procuror își va da demisia. Aici trebuie să existe acea înțelepciune politică la persoanele care au mers acum împreună și au făcut acest parteneriat, că nu vreau să-l numesc coaliție, fiindcă sunt într-adevăr…”

Europa Liberă: Dar, apropo, vă deranjează că sunteți exponentul unei guvernări PSRM-ACUM?

Ala Nemerenco: „Nu mă deranjează. În primul rând, pentru că la momentul de față eu sunt total apolitică și sunt plecată din acest domeniu politic deja de mulți ani. În Consiliul municipal eu am fost om fără de partid, chiar dacă am fost într-o fracțiune care purta numele unei mișcări politice, dar ea era doar..., îi rămăsese doar numele.”

Europa Liberă: Pe lista PPEM?

Ala Nemerenco: „Da, îi rămăsese doar numele, nu era exponenta unui partid această fracțiune, dar eu știu un lucru foarte clar – în politică, în general, trebuie să ai curajul de a decide. Dacă se mai rămânea încă patru ani, eu cred că următoarele alegeri parlamentare pur și simplu puteai și să nu le mai facă, doar să facă o decizie undeva la Curtea Constituțională și să spună că rămân tot aceia înainte… Sunt sigură că puteau să existe așa scenarii și este foarte important pentru noi, și eu admir curajul politicienilor care au ajuns la acest consens.

Ceea ce-mi doresc într-adevăr și ceea ce m-ați întrebat - ce nu-mi doresc să se întâmple? -, ca ei să înțeleagă că nu pot schimba într-o lună sau două. Pe mine, de fapt, nu mă interesează termenul pentru care am venit, nu-mi doresc în sensul carierelor sau să stau acolo

Este nevoie de o perioadă pentru a implementa, pentru a porni ceva și după aceasta pot să vină alte echipe să preia, să continue mai departe ...

foarte mult, dar este nevoie de o perioadă pentru a implementa, pentru a porni ceva și după aceasta pot să vină alte echipe să preia, să continue mai departe. Până nu pui o temelie, nu poți ridica nici pereții și nu poți să te gândești nici la geamuri și nici la acoperiș, la nimic absolut. Temelia este foarte importantă, că după asta se clatină tot... Și este unicul lucru de care îmi este frică, că politicienii noștri - știți cum e? -, uneori, sunt imprevizibili.”

Europa Liberă: Și spuneți o frază, cumva că a fi într-un Guvern condus de Maia Sandu…

Ala Nemerenco: „Da… Noi astăzi, toată lumea, știu, se mai felicitau unul pe altul. Eu am mai scris o frază că „mulțumesc Maiei!”. Este o fire foarte plăpândă, de fapt, dar pe mine m-a fascinat când am cunoscut-o, este foarte curajoasă și eu vă spuneam, noi am intervenit, membrii Guvernului am intervenit pe ultima sută de metri, deci noi doar săptămâna asta am fost în toată fierbințeala și am fost martori și exponenți de asemenea la tot ce s-a întâmplat, dar marea povară, marele greu a fost pe ei și anume probabil cea mai grea a fost nici nu lupta de mai mulți ani, dar această decizie finală pentru care foarte des am văzut și în spațiul public sunt adesea învinuiți pentru această decizie. Eu cred că este o decizie…”

Europa Liberă: Vă referiți la Blocul ACUM?

Ala Nemerenco: „Da, Blocul ACUM, care a făcut acest parteneriat. Dar eu cred că a fost o decizie absolut corectă și argumentată, argumentată din toate punctele de vedere și pe mine absolut deloc nu

Voi încerca să rămân o tehnocrată, politica nu mă interesează la momentul de față decât politicile de sănătate și mă interesează să începem să muncim foarte repede...

mă..., eu voi încerca să rămân o tehnocrată, politica nu mă interesează la momentul de față decât politicile de sănătate și mă interesează să începem să muncim foarte repede și eu cred că asta o să facem, fiindcă, da, în ultimul timp mă regăsisem foarte bine în spațiul de expertiză internațională și mă întrebam: „De ce trebuie să consult Guvernul Albaniei și al Kîrgîzstanului și al Kazahstanului și al altcuiva, când pot să-mi aduc acasă contribuția?” Desigur, motivațiile financiare sunt diferite, dar nu aceasta contează când deja ai o vârstă și ai ajuns la o experiență oarecare.

Eu cred că o să ne descurcăm. Sunt optimistă, cred că o să ne descurcăm și după cum am văzut deschiderea colegiilor din sistemul medical, eu cred că o să am susținerea lor peste tot, fiindcă mi-au scris foarte mulți tineri, nu vor să plece de acasă. Acesta este un sentiment care astăzi oamenii aceștia l-au câștigat. Eu cred că mulți din cei care-și făceau bagajele o să se mai oprească și o să urmărească ce o să se întâmple și dacă lucrurile se vor schimba spre bine, eu cred că vor rămâne acasă. Și asta este cea mai mare bogăție, să ai oamenii acasă, după aceasta poți să faci multe lucruri.”

Europa Liberă: Cea mai mare bogăție se zice că este sănătatea națiunii. Mulțumim pentru discuție, sănătate multă, putere și să vedem cum ne bucurăm de rezultate!

Ala Nemerenco: „Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu rapid, da, și stați cu ochii pe noi! Asta este necesar - stați cu ochii pe noi, ca să nu ne relaxăm.”