Ala Tocarciuc: Nu suntem pregătiți să primim astăzi 200 de mii de doze

Chiar dacă vaccinuri există deja, chiar dacă în Uniunea Europeană campania de vaccinare este în toi, iar România a promis și Chișinăului sute de mii de doze de vaccin, sistemul moldovean nu este pregătit nici tehnic (lipsesc frigiderele de exemplu pentru vaccinul Pfizer/BioNTech), dar nu este pregătit nici administrativ. Este ceea ce i-a spus într-un interviu Lilianei Barbăroșie experta Ala Tocarciuc, consultantă în domeniul medical, care a lucrat în trecut pentru câteva mari companii farmaceutice internaționale, reprezentându-le în spațiul CSI.

Europa Liberă: România promite Republicii Moldova 200 de mii de doze de vaccin din loturile, dacă înțeleg bine, pe care le primește în cadrul Uniunii Europene, dar de la dna Dumbrăveanu am aflat recent dintr-un interviu că în cazul vaccinului Pfizer, cel puțin, capacitatea sistemului din Republica Moldova, deocamdată, e de a administra tranșe de doar 15 mii de vaccinuri. Poate, dacă se mai găsesc niște frigidere, va crește la 30 de mii de vaccinuri, simultan. Asta înseamnă, din punctul Dvs. de vedere, ce? E pregătită Republica Moldova sau nu prea de începerea procesului de vaccinare?

Ala Tocarciuc: „Din informațiile pe care le-am văzut în interviu, pe partea tehnică, adică pe partea de frigidere reiese că noi nu suntem pregătiți să primim astăzi 200 de mii de doze în cazul în care România ne va oferi vaccin produs anume de Pfizer. Și aici e un mare semn de întrebare: care anume vaccin va fi oferit de către România? În Uniunea Europeană se administrează vaccinul Pfizer/BioNTech, în Marea Britanie - vaccinurile produse de Moderna, Pfizer și AstraZeneca.”

Europa Liberă: Deci, totul depinde de ce tip de vaccin va fi disponibil din partea României?

Ala Tocarciuc: „Da, dacă privim pe dimensiunea de frigidere, dar pregătirea țării pentru campania de vaccinare nu înseamnă doar frigidere, este un proces foarte complex care include și alte componente.”

Europa Liberă: Care sunt provocările cărora va trebui să le facă față sistemul de sănătate din Republica Moldova, odată ce va primi acces la vaccinuri?

Ala Tocarciuc: „Un vaccin care nu este înregistrat în Republica Moldova are nevoie de niște permisiuni și încă nu este clar pe care cale se va merge. Bunăoară, dacă se va merge pe calea de înregistrare rapidă, noi nu avem proces de înregistrare rapidă, noi avem un proces care durează 90 de zile pentru a admite un produs pe piață. Deci, de aici se începe – pe care cale de aprobare regulatorie va merge Republica Moldova cu vaccinurile anti-COVID? Această decizie trebuie primită tot cred că la nivelul Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului, pentru că noi avem doar o procedură, cea mai scurtă, de 90 de zile și dacă admitem un produs neînregistrat, adică fără omologare, fără certificat de înregistrare în Republica Moldova, atunci noi iarăși trebuie să primim o decizie că da, noi mergem pe calea de licențiere a importului unui produs neautorizat. De aici trebuie de pornit, de la calea pe care vrem să mergem din punct de vedere regulatoriu.”

Europa Liberă: Înseamnă asta explicit o întârziere a procesului cu cel puțin 90 de zile?

Ala Tocarciuc: „Dacă vom merge pe calea de omologare a produsului, atunci cel puțin 90 de zile sunt necesare pentru acest proces.”

Europa Liberă: Dar altă cale care ar fi?

Ala Tocarciuc: „Altă cale ar fi emiterea unei licențe de import pentru un produs neînregistrat. Noi avem în Legea activității farmaceutice așa clauză, că în caz de epidemii se permite importul medicamentelor neînregistrate și atunci s-ar putea să se meargă pe această cale, dar, oricum, ca să emiți o licență de import pentru un produs, trebuie să știi cine e producătorul, trebuie să ai certificate de calitate, deci deja trebuie să fie cunoscută multă informație la acest moment.”

Europa Liberă: Și am putea presupune că această informație încă nu este acumulată, cunoscută?

Noi avem de pregătit niște procese și avem pregătirea cu infrastructură, cu tehnică, cu frigidere

Ala Tocarciuc: „Da. Al doilea moment ar fi, bunăoară, dacă revenim la donația din partea României. Să știți că medicamentele la import sunt supuse taxei pentru valoare adăugată, noi avem stabilită TVA la importul de medicamente, dar la ajutoare umanitare noi nu avem TVA la medicamente. Deci, dacă vine acest produs în Republica Moldova în calitate de ajutor umanitar, atunci el va trebui să fie trecut prin comisia de ajutoare umanitare, să fie emisă permisiunea de a fi importat ca ajutor umanitar și atunci nu se plătește TVA, acele 8% din sumă, care sunt sigură că nu sunt prevăzute în buget, deci ele de undeva trebuie luate. Acest proces, de asemenea, are nevoie de timp. În pregătirea țării pentru vaccin, noi avem de pregătit niște procese și avem pregătirea cu infrastructură, cu tehnică, cu frigidere etc. Pe partea de proces, noi avem procesul regulatoriu, avem procesul cum el va intra oficial, cum se va importa în țară, ce taxe se vor achita, după aceea, cum se va devama și abia după asta va trebui să fie undeva depozitat și noi avem nevoie de frigidere.”

Europa Liberă: Am putea presupune că, din momentul în care vaccinul deja va fi în țară, din nou va fi necesar un proces de pregătire sau se pot face lucrurile acestea în paralel?

Ala Tocarciuc: „Dacă se va face un plan bun de pregătire a țării către vaccinare și acest plan să fie coordonat în așa fel ca să fie sincronizate niște procese, să fie pregătiți în paralel și oamenii, și infrastructura, și procesele de reglementare să fie făcute, atunci eu cred că noi am putea să pregătim țara în 4-6 săptămâni...”

Europa Liberă: Și multă muncă și proces organizatoric foarte bine pus la punct?

Ala Tocarciuc: „Exact! Va fi nevoie de foarte multă sincronizare. Deci, aici va fi nevoie de a face ca o matriță, cum ar fi o casă cu multe etaje la care se lucrează simultan la toate etapele și în mai multe încăperi.”

Europa Liberă: Acum risc să vă pun o întrebare care poate nu e neapărat de domeniul Dvs., dar totuși am să vă întreb: ar putea fi o dificultate faptul că avem un Minister al Sănătății cu toată conducerea plecată? Există un secretar de stat care a preluat acolo lucrurile, dar când lucrează un om sau doi nu e o echipă întreagă. Aceasta s-ar putea proiecta într-o constrângere, într-o dificultate?

Ala Tocarciuc: „Ar putea fi pe partea de aprobare a deciziilor. Oricum, noi avem deja stabilite niște procese și avem stabilite niște niveluri de autorizare, adică cine are voie să adopte decizii și cine nu are voie, cine are voie să emită ordine și cine nu are, unde trebuie hotărâre de guvern, unde trebuie doar ordin al Ministerului Sănătății etc. Deci, aici, pe partea aceasta eu văd unele dificultăți, pentru că multe lucruri nu se vor mișca, dacă nu vor fi aprobate decizii legale, decizii care sunt valabile, publicate în Monitorul Oficial etc.

Pe partea tehnică am văzut că Agenția Națională de Sănătate Publică este responsabilă, acolo mai puțin cred că va influența lipsa managementului din Ministerul Sănătății, dar nu-i exclus că oricum poate apărea, pentru că, dacă ei vor avea nevoie de mobilizarea eforturilor și a resurselor în raioane și în localități, în spitale, în instituții medicale, atunci va fi nevoie iarăși de decizii din partea Ministerului Sănătății. Și dacă vor avea nevoie de procurări rapide, cu excepții de la procedura standard de achiziții publice, de asemenea vor avea nevoie de deciziile Ministerului Sănătății și lipsa de management va influența acest proces.”

Europa Liberă: Deci, problema cea mare nu e neapărat la ce tip de vaccin vom primi acces, pentru că chiar și așa, chiar dacă am primi un vaccin cu condiții de păstrare și de administrare nu chiar foarte sofisticate, de exemplu cum e vaccinul Moderna, și în acest caz sunt multe alte procese care trebuie puse la punct?

Ala Tocarciuc: „Exact! Diferența de temperatură este doar un aspect tehnic și el se referă doar la frigidere în cea mai mare parte, la condițiile de păstrare. În rest, toate celelalte procese practic sunt aceleași pentru oricare vaccin care va intra în Republica Moldova de la oricare producător.”