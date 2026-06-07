Alegeri cu miză geopolitică în Armenia: între Occident și Rusia

Sondajele de opinie indică un avantaj pentru formațiunea de guvernământ „Contractul Civil”, care ar devansa opoziția pro-rusă. În total, 18 formațiuni concurează în scrutinul din mica țară din Caucazul de Sud, la care sunt chemați să participe aproape 2,5 milioane de alegători.

Alegerile sunt monitorizate de 400 de observatori internaționali. Comisia Electorală Centrală a spus că va difuza rezultatele preliminare în 24 de ore de la închiderea urnelor, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 14 iunie.

Relațiile Erevanului cu Moscova au devenit o temă electorală majoră, mai ales după decizia Rusiei de a impune restricții asupra exporturilor armene în ultimele săptămâni, ca răspuns la apropierea tot mai mare a țării de Occident.

Potrivit sondajelor, „Contractul Civil” al premiului Nikol Pașinian are sprijinul a 24-32% din electorat, în timp ce partidul pro-rus „Armenia Puternică” are un sprijin de aproximativ 6-11%, situându-se pe locul al doilea.

Cu numai o zi înaintea alegerilor, sâmbătă, autoritățile armene au arestat șase candidați ai partidului „Armenia Puternică”, a anunțat presa de stat, fără să indice motivul acestor rețineri.

Partidul „Armenia Puternică” a declarat că urmărește să mențină legăturile economice și politice ale Erevanului cu Moscova și l-a acuzat pe Pașinian de ostilitate periculoasă față de Rusia.

„Armenia Puternică” este condusă de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, care se află în arest la domiciliu sub acuzația de a fi îndemnat la răsturnarea guvernului. El a calificat acuzațiile drept motivate politic.

Sprijinul SUA și al UE pentru partidul lui Pașinian

Statele Unite și Uniunea Europeană și-au manifestat sprijinul față de Pașinian, care a preluat puterea în 2018 în urma unei revolte populare în mare parte pașnice – cunoscută sub numele de „Revoluția de catifea” – împotriva guvernului anterior, favorabil Moscovei.

Pașinian a început procesul de aderare la UE, deși se așteaptă ca acesta să dureze mulți ani, și a continuat demersurile de pace cu țara vecină, Azerbaidjan, ceea ce a stârnit controverse, întărind opoziția și provocând nemulțumirea chiar și a unora dintre foștii săi susținători.

Premierul armean a obținut un sprijin puternic din partea Statelor Unite după ce a acceptat să participe la inițiativa președintelui american Donald Trump - TRIPP - Traseul Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională. Procesul semnării bilaterale a documentului a fost finalizat în timpul unei scurte escale a secretarului de stat Marco Rubio la Erevan, pe 26 mai.

Departamentul de Stat al SUA a declarat pentru RFE/RL că privește inițiativa ca fiind „o parte crucială și durabilă a procesului de aducere a păcii și prosperității în Armenia și Caucazul de Sud”.

Prim-ministrul a încercat, de asemenea, să normalizeze relațiile cu Turcia, vecinul și rivalul său de lungă durată, un aliat apropiat al Azerbaidjanului.

Guvernul său a înghețat participarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), condusă de Rusia.

Erevanul, gazdă a liderilor din UE și a lui Zelenski

Obiectivul lui Pașinian de a obține aderarea la UE, îndepărtarea de CSTO și decizia de a găzdui la Erevan summituri europene - dintre care unul cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski - au stârnit furia Moscovei, care a amenințat că va anula privilegiile economice de care beneficiază Armenia.

Rusia consideră de multă vreme că Armenia face parte din sfera sa de influență. Președintele Vladimir Putin a formulat o amenințare puțin voalată la adresa aspirațiilor vestice ale Erevanului, declarând că Armenia s-ar putea confrunta cu un „scenariu ucrainean” din cauza obiectivelor sale de integrare europeană.

Alegerile parlamentare reprezintă un „moment istoric” pentru țară, a declarat pentru postul de televiziune France 24 Ulrich Schmid, profesor de studii est-europene la Universitatea din St. Gallen, Elveția.

Pașinian „a făcut pași înainte către o normalizare a relațiilor atât cu Turcia, cât și cu Azerbaidjanul”, a spus el. „Politica externă a Armeniei se află, în mod tradițional, prinsă între două capcane – capcana turcă și capcana azeră.”

Prim-ministrul „este gata să promoveze ceea ce numim «Armenia realistă»”, înlocuind temerile și resentimentele tradiționale cu politici mai pragmatice, a mai spus el.

Cu informații de la Serviciul armean al RFE/RL, Reuters și BBC

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