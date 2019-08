Alexandru Roitman: „Nu există niciun fel de cote, înțelegeri sau trocuri legate de nominalizarea ambasadorilor R. Moldova”

În urma rechemării mai multor ambasadori, luna trecută, presa speculează că partidele noii coaliții de guvernare PSRM – ACUM își împart funcțiile diplomatice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe infirmă aceste zvonuri.​

Europa Liberă: În societate se discută pe larg cum ajung oamenii potriviți în funcții potrivite. Critici dure se lansează și la adresa partajărilor anumitor funcții. La numirea ambasadorilor, funcțiile ar putea să fie împărțite între cei care dețin puterea astăzi?

Alexandru Roitman: „Aș vrea să vă asigur că informațiile apărute în spațiul public, la care ați făcut referință, privind partajarea funcțiilor diplomatice pe criterii politice și anume a pozițiilor ambasadoriale, nu corespund sub nicio formă adevărului. Proporțiile pe care le-am auzit - 50/50, 70/30, 25/75 etc. - sau orice alte calcule matematice nu își au locul în contextul nominalizării ambasadorilor noștri. Nu există și nu vor exista niciun fel de cote, înțelegeri sau trocuri legate de nominalizarea ambasadorilor Republicii Moldova peste hotare. Nici sub formă de procente, nici sub orice altfel de formă.

În contextul nominalizării noilor ambasadori și obținerii de la țările gazdă a agreementului, ar fi de dorit să ne abținem cu toții de la declarații care ar putea prejudicia acest proces și dezinforma atât societatea, cât și pe partenerii noștri străini. Iar criteriile de bază, de care se va conduce MAEIE pentru nominalizarea ambasadorilor, sunt profesionalismul și capacitatea persoanelor respective de a contribui la maxim la dezvoltarea și aprofundarea relațiilor bilaterale cu statele partenere ale țării noastre.”

​Europa Liberă: Este bine cunoscută procedura prin care sunt desemnați șefii misiunilor diplomatice acreditați în străinătate: ei sunt propuși de către MAEIE, trebuie să treacă prin Comisia parlamentară pentru politică externă și după ce guvernul îi prezintă președinției, președintele semnează ordinele pentru numirea acestor funcționari. De aici și apar, poate uneori, speculații că și președintele Igor Dodon și-ar dori oamenii săi să dețină aceste funcții. La Moscova, de exemplu, este domnul Neguța, la Minsk este un alt diplomat care a reprezentat interesele socialiștilor, poate de aici vin și anumite interpretări?

Transparența maximă în procesul decizional va scoate toate aceste întrebări și speculații...

​Alexandru Roitman: „Transparența maximă în procesul decizional, în ceea ce ține de numirea ambasadorilor la etapa actuală, va scoate toate aceste întrebări și speculații care cu siguranță apar în societate. Ne vom strădui ca MAEIE să comunice cât mai intens, mai explicit și transparent informații la subiectul nominalizării ambasadorilor. Ați menționat foarte bine procedura de numire și toate etapele acesteia; la momentul când vom putea numi aceste persoane, vom face aceste informații publice. Până atunci, nu vrem să prejudiciem procesul de primire a agreementului care este punctul de pornire, de fapt, la nominalizarea ambasadorilor.”

Europa Liberă: Domnule Roitman, dar lasă să se înțeleagă că în această listă nu vor apărea și oameni care nu au făcut parte din serviciul diplomatic?

Alexandru Roitman: „Conform legislației, este o prevedere că persoanele care au anumite cunoștințe în domeniu și succese notorii etc. - este o prevedere specială în Legea privind serviciul diplomatic - persoanele care merită, pe principiul meritocratic, pot fi nominalizate în funcții de ambasador. Acum am făcut doar o referire la prevederile legislative, nu și la situația curentă privind nominalizarea ambasadorilor. Ce ține de liste, nu voi comenta la moment acest subiect, haideți să ne înarmăm cu puțină răbdare și să așteptăm finalizarea procesului de obținere a agreementului.”

​Europa Liberă: Dar din rândul celor care exercită astăzi funcția de ambasador vor mai fi rechemați diplomați acasă?

Alexandru Roitman: „După cum ați văzut, poate anterior, a existat o listă de ambasadori a căror misiune se finalizează în perioada următoare, dar, iarăși, ministerul va comunica foarte transparent la acest subiect în viitor.”

Europa Liberă: Unii ziceau că dacă mai sunt exponenți ai fostei guvernări, ai PD, și aceia ar putea fi rechemați. Confirmați sau infirmați acest lucru?

Alexandru Roitman: „Eu înțeleg că politica externă tot este politică, dar nu aș vrea să mă lansez în discuții care ar putea să se transforme în speculații. Haideți să ne înarmăm cu puțină răbdare și ministerul, după cum am spus, foarte transparent va comunica despre toate procesele de care am vorbit anterior.”

Europa Liberă: În altă ordine de idei, în spațiul public au apărut informații privind modul cum sunt utilizate documentele speciale și anume pașapoartele diplomatice. MAEIE i s-a solicitat de domnul Vasiloi, șeful Poliției de frontieră, să fie revăzută și această situație. Aveți o reacție?

Ministerul a lansat mai multe demersuri legate de persoanele care nu mai dețin funcții publice și care și-au pierdut dreptul la deținerea unor documente speciale ca ele să fie returnate...

​Alexandru Roitman: „În primul, rând aș vrea să spun că, conform competenților sale, ministerul este instituția care monitorizează, evaluează situația legată de utilizarea, acordarea etc. a documentelor speciale, pașapoartelor diplomatice, pașapoartelor de serviciu.

În acest context, încă în luna martie și aprilie, după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, ministerul a lansat mai multe demersuri către instituțiile statului - Parlament, Guvern, Cancelaria de stat, aparatul președintelui - cu solicitări legate de persoanele care nu mai dețin funcții publice și care și-au pierdut, în acest context, dreptul la deținerea unor documente speciale, pașapoarte diplomatice, pașapoarte de serviciu ca ele să fie returnate MAEIE.”

Europa Liberă: Deși se cunosc foarte multe cazuri când foștii beneficiari de documente speciale trec hotarele, beneficiază de facilități la trecerea graniței...

Alexandru Roitman: „Anume prin demersurile ministerului și ultimul din ele, legat de notificarea MAI privind lista de persoane care nu mai posedă dreptul de deținere a pașaportului diplomatic, nu va permite ca persoanele care nu au acest drept, să folosească, deja reiese că ilegal, aceste documente pentru a traversa frontiera de stat. Ce se poate întâmpla, în cazul în care un fost demnitar sau o persoană care a avut dreptul și nu mai deține acest drept va încerca să utilizeze pașaportul diplomatic sau de serviciu? Acest pașaport va fi retras la frontiera de stat a R. Moldova și va fi transmis către MAEIE prin canalele MAI și va fi radiat din registru, deci va fi nevalabil.”