Alexei Busuioc: Este un guvern cu o sarcină clară: mandatul al doilea pentru actualul președinte (VIDEO)

Alexei Busuioc a avut trei mandate de primar în satul Capaclia din raionul Cantemir. Anterior a lucrat și în administrația prezidențială, pe când liderul comuniștilor Vladimir Voronin era la cârma țării. Actualmente, oferă consultanță în administrația publică locală. El sugerează că, fără vrerea lui Plahotniuc, Dodon nu ar fi ajuns președinte, iar al doilea mandat el vrea să-l obțină cu ajutorul lui Putin.

Europa Liberă: Alexei Busuioc, fost primar de Capaclia, Cantemir, o perioadă a activat și în aparatul prezidențial. L-am invitat la această discuție, pentru că se apropie alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și vom discuta ce miză are acest scrutin prezidențial. Dar pentru început, pentru că în cadrul unui interviu dl Busuioc zicea că primarii vor spune cândva cum a fost ales Igor Dodon președinte în 2016. Iată că se apropie 4 ani și prea puțini primari vorbesc despre cum câștigat mandatul Igor Dodon atunci.

Alexei Busuioc: „Referitor la adevărul pe care trebuie să-l spună primarii, deja lucrul acesta este arhicunoscut și în câteva cuvinte vi-l repet. Deci, joi seara, Marian Lupu, alături de Vlad Plahotniuc spune la toate televiziunile din țară că se retrage din cursa prezidențială – atenție! – în favoarea dnei Maia Sandu, ca a doua zi dimineață, la ora 10, să fie chemați absolut toți primarii PD la consiliile raionale conduse de către președinții democrați și pe șleau, pe față li s-a spus: „Nici un fel de Maia Sandu! Toți votăm Igor Dodon!”, la care mulți primari au încercat să le explice președinților de raioane: „Dar cum s-o facem, dacă noi am umblat până acum și am spus că Dodon îi rău, am făcut agitație contra lui și acum cum putem noi să întoarcem apa înapoi?” – „Nici un fel de scuze, înainte cu Dodon!”. Au recunoscut foarte mulți primari că așa a fost.”

Europa Liberă: Și cum au fost acești 4 ani de mandat?

Alexei Busuioc: „Primii 3 ani nici nu l-am văzut, nici n-am știut că este așa președinte, pentru că ei ba îl scoteau, ba îl puneau; l-au înjosit cum au putut. Acum, clar lucru că el își ia revanșa și încearcă cumva să se afirme. Eu cred că sunt foarte puține șanse și, mai mult decât atât, aș zice că noi nu avem guvern la ora actuală, noi avem aparatul președintelui Republicii Moldova lărgit.”

Europa Liberă: De ce?

Alexei Busuioc: „Pentru că, dacă vă uitați, chiar și prim-ministrul, și mulți de acolo de la el au venit în guvern din rândul consilierilor dlui Dodon.”

Europa Liberă: Dar au zis că se angajează să-și ducă mandatul în calitate de tehnocrați?

Nu cheltuiți soldurile disponibile, că nu se știe încă dacă o să aveți pentru salarii începând cu septembrie-octombrie...

Alexei Busuioc: „Da, asta este pentru ochii lumii.”

Europa Liberă: După ce s-a constituit majoritatea parlamentară PSRM-PDM, s-a împrospătat garnitura guvernamentală.

Alexei Busuioc: „S-a reconfigurat, dar este un guvern care are o sarcină foarte clară: mandatul al doilea pentru actualul președinte. Acest guvern trebuie lăsat să meargă până la capăt. El a făcut deja atâtea rele, o gestionare foarte proastă a pandemiei... Și le spuneam și la colegii mei din teritoriu, la primari: „Nu cheltuiți soldurile disponibile, că nu se știe încă dacă o să aveți pentru salarii începând cu septembrie-octombrie încolo”. Situația se agravează foarte tare, împrumuturi nu avem, chipurile se încearcă iar cu acele 200 de milioane de euro, dar nu știu dacă o să iasă ceva. Am impresia că este un PR ieftin pe care dl președinte încearcă acum să ni-l bage pe gât.”

Europa Liberă: Vă referiți la creditul rusesc?

Alexei Busuioc: „Da!”

Europa Liberă: Dar ce trebuie să se întâmple – să pice sau să nu pice actualul guvern?

Alexei Busuioc: „Părerea mea e că nu trebuie să pice. Eu l-aș lăsa să meargă până distruge totul...”

Europa Liberă: Păi e în defavoarea cetățenilor, a statului?

Alexei Busuioc: „Sunt de acord, e în defavoarea cetățenilor, dar ori așa, ori altfel cetățenii vor suferi, dar piatra va fi în grădina lui Dodon, pentru că el a venit cu aparatul președintelui lărgit și a spus că se numește guvern, că noi o să gestionăm, el a demontat guvernul dnei Maia Sandu care era în ascensiune, dar când s-au văzut lucrurile, că începe a arde scaunul, că Maia Sandu cam a început să-i pună pe jar, că dacă se începea cu procurorul general, cred că noi astăzi nici nu-l mai aveam pe dl Dodon în fruntea statului.”

Europa Liberă: Vorbim despre guvern. Dacă se adună suficiente voturi în parlament și este debarcat acest cabinet de miniștri, va fi un alt guvern?

Eu l-aș lăsa să meargă până distruge totul...

Alexei Busuioc: „Eu vreau să cred că Platforma DA, care vrea să-și asume acest schimb al guvernării și își asumă riscul (eu nu aș face-o, dar, mă rog, cred că au niște planuri), va trebui de votat deja, dar, cel puțin, măcar să aibă voturi pentru învestirea noului guvern și aici o să fie iarăși o problemă foarte mare. Dacă cineva crede că „guvernul salvării naționale” sau un guvern așa-numit tehnocrat o să lucreze fără un suport politic, va fi foarte greu. Or, acolo vor fi, din câte înțeleg eu, trei sau patru componente, adică: PAS, PDA, Partidul „Șor” și „Pro-Moldova”. Deci, matematic ar fi clar, dar problema este că ai învestit guvernul acesta, dar mai departe trebuie să poți să joci cu el. În aceeași fracțiune Șor sunt 6 sau 7 deputați. Ei au să poată să joace cum vor ei.”

Europa Liberă: Adică, ce poate să facă? El a zis că este dezinteresat, pentru dânsul contează doar să plece Guvernul Chicu.

Alexei Busuioc: „În politica moldovenească nu prea este chose d'honneur, cum zic francezii, lucru de onoare nu există. Dar cum au să poată ei juca? Orice hotărâre de guvern care trebuie să treacă prin parlament, ei pur și simplu n-au s-o voteze și au să se joace cu guvernul cum vor ei. Adică au să aibă niște pârghii.”

Europa Liberă: Cum se descurcă administrația publică locală în aceste timpuri? Cum își duc mandatul primarii în actualele condiții?

Alexei Busuioc: „Slavă Domnului, se mai deschid niște oportunități din exterior. Cred că și Guvernul Orban de peste Prut acum a înțeles niște lucruri pe care le spuneam cu vreo 3-4 ani în urmă și băteam clopotele ca să meargă finanțările directe, fără guvern. Deci, greșeala cea mai mare era că finanțările care veneau pentru autoritățile publice locale treceau prin guvern. În sfârșit, acum, Guvernul Orban a vorbit deja despre finanțarea directă și este o cale foarte simplă. Deci, aici primarii noștri au prins un pic la curaj, mai sunt niște proiecte europene care vor veni iarăși la direct, ca să evităm guvernul. Deci, lucrurile acestea sunt foarte importante și ele le dau primarilor o doză de încredere.”

Europa Liberă: Dar viața la țară astăzi cum ați descrie-o?

Alexei Busuioc: „Este tristă, satele sunt triste. De fapt, ca și toată țara. Parcă au intrat într-o amorțire. Oamenii se mai salută, dar nu mai este zâmbetul acela pe față care era când mă întâlneam cu oamenii.”

Europa Liberă: Această criză epidemiologică a dat peste cap și multe din reforme, una dintre reforme despre care anunțau cei de la centru că e obligatorie și prioritară - reforma teritorial-administrativă.

Alexei Busuioc: „Acesta e visul meu. Eu țin minte că în 2002, încă lucram la președinție, era undeva un document că atunci erau județe și taman se revenea la raioane. Erau maximum 17, adică dacă nu reveneam la raioane, aveau să fie numai 17 funcționari și era pus președintele și încă cineva acolo, adică 17 salarii trebuiau să fie. Uitați-vă acum ce organigrame au ei în fiecare raion. E catastrofă ce se face!”

Greșeala cea mai mare era că finanțările care veneau pentru autoritățile publice locale treceau prin guvern...

Europa Liberă: Adică sunt mulți birocrați, mulți funcționari?

Alexei Busuioc: „Da, sunt foarte mulți. Și eu am spus că raioanele au doar un singur rol: ele se activează în ajunul alegerilor fie parlamentare, fie cum o să fie cele din toamnă – prezidențiale. Acesta e rolul lor, ele alt rol nu au. Acum la ce bun să le mai ținem acolo?”

Europa Liberă: O reformă teritorial-administrativă ar duce și la comasarea multor primării.

Alexei Busuioc: „Da!”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți reacția și a unor primari din satele mici, și a unor cetățeni - cum să dispară primăria din localitatea mea?

Alexei Busuioc: „Nu toate! Vă dau un exemplu de la Cantemir. Noi avem acolo o primărie, Câșla. Au vreo 400 de cetățeni și dna primar de acolo, care-i o foarte bună prietenă, îmi spune: „Alexei, eu înțeleg că noi mâncăm banii bugetului pe degeaba, să ne unim cum am fost pe timpul județelor... ” Sunt unele primării, iată cum este, bunăoară, la Anenii Noi, cunosc un primar de acolo. El are în jur de o mie de cetățeni, dar satul așa de bine funcționează, că au agenți economici și acolo într-adevăr trebuie să te apropii din alt punct de vedere. Iată, satul acela poate să-și permită primărie, dar satele care sunt mai mici de la sine au să dispară, cu totul au să dispară.”

Europa Liberă: Pe moment, ce putem spune, că reforma teritorial-administrativă se amână a câta oară?

Alexei Busuioc: „Nici nu-i începută. Se amână a câta oară și nu cred eu că avem șanse să revenim la normalitate, pentru că îs două variante: ori ne unim cu Europa, ori cu România. Și abia atunci reforma teritorial-administrativă o să poată fi făcută, pentru că cu atâta ciopârțeală nu merge. Deci, oricum noi o să trebuiască să o facem, dar acum în conjunctura actuală n-o să vrea nimeni, pentru că nimeni nu vrea să dea pârghia cea mare, ca să stea în fotoliu aici, la Chișinău. Raionul, deocamdată, e o pârghie foarte mare pentru a sta cineva în fotoliu aici.”

Sunt două variante: ori ne unim cu Europa, ori cu România...

Europa Liberă: Apropo, în mediul rural cât de mult e preocupată lumea de parcursul european, de traiectoria europeană?

Alexei Busuioc: „Deja mai mult, dna Valentina! Lucrul acesta se simte și asta mă bucură.”

Europa Liberă: În sat foarte multă lume are noroc de remitențele care vin de la copii. Dacă nu ar fi acești bani, ce s-ar întâmpla?

Alexei Busuioc: „Păi, ce s-ar întâmpla și cu toată țara, pentru că noi trăim, de fapt, și toată țara asta trăiește pe remitențe, că doar multitudinea de remitențe care vine din Europa, banii care vin din Europa și din Rusia vin, apropo, nu trebuie să neglijăm lucrul acesta, și din Rusia tot vin, noi pe asta și trăim.”

Europa Liberă: Dar relația cu Rusia cum o văd sătenii, oamenii din sate?

Alexei Busuioc: „Știți, mai sunt, este o parte de nostalgici. Noi așa de tare am fost apăsați, pisați, băgați prin pușcării, prin Siberia și peste tot că noi deja avem frică de marele frate rus, deși lucrurile s-au schimbat. Și asta mă bucură foarte mult, dar nu uitați de mass-media care are o influență extraordinar de mare, dacă două-trei canale care vorbesc românește, restul, uitați-vă în orele de vârf - Rusia, Rusia, numai rusește, filme rusești...”

Europa Liberă: Și omului îi vine greu să se descurce unde-i adevărul, unde nu-i adevărul, cum se alege grâul de neghină?

Alexei Busuioc: „Da, foarte greu îi vine. Dar salvarea să știți că va veni din exterior.”

Europa Liberă: Se mai zice și altfel, că salvarea este în mâinile celui care se îneacă atunci când se îneacă.

Noi n-am fost niciodată liberi, pe noi tot timpul ne-au condus...

Alexei Busuioc: „Da, când se îneacă și cineva din exterior o să-i arunce un colac de salvare. Nu, noi singuri moldovenii, noi nu avem tradiția asta seculară ca să trăim singuri, să ne autogestionăm. Noi tot timpul am fost cumva sub un capac, să-i zicem așa, ba Imperiul Otoman, ba Imperiul Rus, ba austro-ungarii la nord, în partea ceea, ba România, ba Uniunea Sovietică. Și noi acum când am rămas liberi, iaca de vreo 30 de ani, noi într-adevăr nu prea știm ce avem de făcut, pentru că noi n-am fost niciodată liberi, pe noi tot timpul ne-au condus.”

Europa Liberă: Și atunci, moldovenii deseori spun că vor un președinte de acesta – „tătuc”?

Alexei Busuioc: „Greșeală, asta-i greșeala moldovenilor!”

Europa Liberă: Ceea ce aud eu de la foarte mulți locuitori ai Republicii Moldova, că ar vrea un președinte asemănător cu Lukașenka.

Alexei Busuioc: „Da, că majoritatea spun: de-alde Putin nouă, de-alde cutare! Nu, nu, asta e o greșeală majoră. Dacă cineva crede că va veni și va salva țara un dictator sau nu știu cine acolo, asta este o greșeală enormă și asta o fac, mă uit și acum, înainte de alegerile prezidențiale.”