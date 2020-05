Alexei Busuioc: „Guvernul nu trebuie să aibă acces sau să stea cu mâna pe sacul cu bani”

Anterior a lucrat și în administrația prezidențială, pe când liderul comuniștilor Vladimir Voronin era la cârma țării, Vorbind despre ajutorul pe care îl oferă Uniunea Europeană și Federația Rusă Republicii Moldova el spune ca acest sprijin este total diferit și că Occidentul ajută mai mult, mai rapid și mai avantajos.





Alexei Busuioc: „Suntem o țară care nu este prea bine ancorată nici în comunitatea europeană, nici în statele CSI, deci suntem cam pe mijloc și oamenii trebuie să știe cui să-i mulțumească sau să știe cine ne ajută mai mult și care sunt interesele.”

Europa Liberă: Vladimir Voronin, fost șef de stat, spunea că Moldova e un vițel blând care suge de la două vaci.

Alexei Busuioc: „Oricât de blând ar fi, vițelul totuși crește încetișor și nu mai poate suge de la două vaci, așa că vectorul trebuie să fie clar. Pentru mine – ca persoană fizică vorbesc acum – este foarte clar că vectorul este unul european care poate să ne salveze de mai multe lucruri rele, de corupție, de interese obscure, să ne asigure securitatea, pentru că văd că foarte mulți critică NATO, dar nimeni nu vrea să se uite un pic și înapoi ca să vadă, de fapt, noi ca țară neutră, cu armată străină pe teritoriul nostru, unde am ajuns la capitolul securitate. Deci avem un teritoriu necontrolabil, trebuie să ne dezicem de Transnistria. Eu tot timpul am fost pentru ca noi să ne dezicem de Transnistria, trebuie de făcut un referendum și prin Constituție să ne dezicem de acest teritoriu, pentru că el este un teritoriu aducător de probleme, el nu naște prosperitate și, cu atât mai mult, securitate, este ceea ce pe noi ne frânează și noi nu putem să fim alături de țările baltice, de exemplu, de atâta că unicul impediment sau ancoră care ne ține în fostul spațiu sovietic este teritoriul acesta din Transnistria. După ce ne vom dezice de el, se va începe ca un fel de cădere a Zidului de la Berlin, când transnistrenii, după ce noi vom ridica nivelul de trai, salariile, pensiile, infrastructura va fi, să zicem, la un nivel european, ei singuri vor rupe gardul și vor veni înapoi și se vor trezi... Deci, „efectul Zidului de la Berlin” eu numesc acest lucru. Exact ceea ce facem noi acum cu România. Văzând că România este un stat mai prosper, mult mai avansat și economic, și social decât noi, volens nolens noi începem a tinde spre România și vrem să ne unim cu România. Asta e ceea ce numesc eu „efectul Zidului de la Berlin”, exact același lucru avea să se întâmple și cu Transnistria.”

Europa Liberă: Să vorbim totuși despre acest ajutor care este oferit Republicii Moldova. Mai întâi, ce s-ar fi întâmplat dacă Moldova nu ar fi beneficiat de această asistență din afară?

Alexei Busuioc: „Despre care ajutor vorbiți, că el acum vine din două părți?”

Europa Liberă: Vorbim despre ajutorul consistent care a venit din partea Occidentului, iar printre donatori sunt Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Fondul Monetar, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare...

Alexei Busuioc: „...și Rusia. Desigur că, fiind un stat slab, foarte slab chiar aș zice, din punct de vedere economic, noi nu prea avem posibilitatea ca să ne asigurăm singuri existența deocamdată. Aceste ajutoare care vin din partea Uniunii Europene sunt bazate mai mult pe criteriul de democrație, de justiție corectă. Deci sunt niște clauze foarte simple, dar cu bătaie foarte lungă care ar aduce niște dividende foarte bune Republicii Moldova ca în 10-15 ani noi să putem să devenim deja un stat real independent. Creditul din Rusia eu cred că este o combinație extraordinară făcută de Kremlin. Eu am două versiuni, că aceștia-s banii tot ai noștri care au fost prin „Moldova-Gaz”, pentru că, dacă ați observat, începând cu luna decembrie și până în luna martie, acolo au fost făcute niște schimbări majore, au fost schimbați oameni, Consiliul de administrare. Băieții ăștia știu foarte bine cât costă gazul, ei știu foarte bine unde se duc banii ăștia după și acum eu am impresia că tot banii ăștia care sunt ai noștri, dar la comanda „Gazprom”-ului cred că au fost trecuți pe alte conturi mai obscure, ei acum au trecut prin Rusia care vin înapoi în Republica Moldova, adică noi singuri ne plătim creditul nostru care se ducea în Rusia, rușii ni l-au dat nouă înapoi, cum ar veni, încă și cu procente. E clar că 2% nu este cine știe ce mult, dar a doua variantă pe care o văd este o combinație extraordinară pentru actualul președinte în an electoral.

Banii ăștia, de fapt, până la urmă se întorc tot în Rusia

Și o să vă explic cum se face lucrul acesta. Ei au hotărât printr-o inginerie financiară super care îți dă banii cum ar fi pentru drumuri, chipurile, dar noi înțelegem pentru cine sunt făcute și care companii trebuie să participe. Banii ăștia, de fapt, până la urmă se întorc tot în Rusia, este o clauză (7.2), companiile rusești să-și întoarcă, de fapt, banii înapoi. Banii ăștia care vor fi dați pentru Dodon, pentru campania electorală se întorc o dată înapoi prin intermediul societăților rusești care, chipurile, vor face drumurile la noi și a doua oară noi o să-i întoarcem înapoi deja din bugetul de stat, adică tot noi, moldovenii, o să întoarcem banii. Deci de două ori practic suma asta se întoarce înapoi în Rusia și în final iese că tot lucrează pentru dl Dodon. O combinație, o inginerie financiară pentru ca banii să nu mai poată fi urmăriți, pentru că într-adevăr era o problemă și pentru Rusia, chiar dacă e cu Bahamas, cu tot felul de alte inginerii, banii lasă urme, dar aici nu lasă absolut nicio urmă și este o combinație, cred eu, în exclusivitate pentru dl Dodon. Și, dacă ați văzut, a doua tranșă trebuia să fie vărsată în octombrie, adică exact în campania electorală. Deci, e un truc, asta numai pentru cei care se fac că nu înțeleg, că, de fapt, toată lumea înțelege.”

Europa Liberă: Dle Busuioc, Dvs. ați fost la cârma unei primării, ați avut trei mandate, cunoașteți bine mentalitatea cetățeanului și probabil că și Dvs. ați fost deseori întrebat de oamenii din sat, aceste sume fabuloase, exorbitante care vin în Republica Moldova unde ajung ele? De ce cetățeanul nu percepe la justa valoare banul venit din exterior, pentru că mulți dintre cetățeni spun că cu asemenea sume aici, pe teritoriul Republicii Moldova, trebuia să fie edificat cel mai prosper stat de pe globul pământesc?

Alexei Busuioc: „Noi în cadrul CALM-ului discutam foarte des lucrul acesta, pentru că până la urmă cei din administrația publică locală de nivelul întâi sunt cei care cel mai bine simt necesitatea sau setea financiară, chipurile, oficial vin foarte bani mari, dar, într-adevăr, ei undeva se opresc. Se opresc, clar lucru, la guvern. De aici noi și în cadrul CALM-ului noi am discutat tot timpul cu colegii noștri din Europa, din România. Chiar și peste Ocean, când am fost la un congres mondial al administrației publice locale noi tot timpul, de la toate tribunele am vorbit că banii nu trebuie să vină prin Guvernul Republicii Moldova. Asta este o greșeală enormă, ceea ce face comunitatea europeană și primii care s-au prins la figura asta sau au început abia să dezvolte ideea asta au fost, se pare, cei de la PAS, care au discutat cu liderii europeni ca să înceapă de anul acesta programe prin care să fie finanțată direct administrația publică locală, banii să nu mai treacă prin Guvernul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: De ce credeți că autoritățile centrale nu ar fi capabile să gestioneze acești bani?

Cel mai prost gestionar este statul

Alexei Busuioc: „Sunt cei mai proști gestionari de bani, pentru că, odată ajunși acolo sus, cei din administrația publică centrală parcă ar veni la început cu niște idei foarte frumoase, foarte nobile, foarte bune, chipurile pentru cetățean, dar imediat ce simt primii bani care pot veni foarte ușor în buzunare – ei imediat își schimbă pielea. Dacă vă uitați la salarii, chiar la funcționari diferiți, mai jos de 20, 30, 50 de mii, 70 de mii de lei pe lună ei nu au și dacă vă uitați toți funcționărașii ăștia care gestionează, chipurile, întreprinderi de stat care, de fapt, sunt cam falimentare, dar ei primesc așa sume de bani. Iaca unde se duc banii, banii se duc ca prostul peste tot. De aceea și zic că cel mai prost gestionar este statul, nu vorbesc de administrația publică locală de nivelul întâi, pentru că acolo tu poți controla banii. Deci, dacă Primăria Capaclia a accesat un proiect, cum avem acum un proiect european, de exemplu, banii ceia vor fi verificați de la A la Z. Deci, acolo este clar, vine și te întreabă: unde-i banul acesta? De ce ai cumpărat aceea? De ce n-ai cumpărat asta, dar ai cumpărat mai scump? Dar statul ce face? El primește, încasează toți banii ăștia după care începe tot felul de programe, tot statul inventează niște programe tocătoare de bani, de fapt, până la urmă, realizezi că banii ăștia au venit, n-au adus absolut nicio plus valoare țării, dar s-au dus în buzunare, pe anumite proiecte și programe care-s de acestea din pod, mă rog, zborul albinelor în timpul iernii.”

Europa Liberă: Nu, s-a vorbit despre programe care totuși au menirea să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova: „Drumuri bune-1”, „Drumuri bune-2, 3, 4...”. Ce a mai fost acolo, „Prima casă”?

Alexei Busuioc: „«Drumuri bune-1, 2 și 3». V-ați uitat în Buletinul de achiziții publice cine au câștigat tenderele? Cine au câștigat? Acolo-i o firmă doar sau două care îs ale lor. Eu de-atâta vă zic că-s niște lucruri care..., statul nu trebuie de implicat în chestia asta, pentru că statul cel mai prost gestionează banii, el deseori îi gestionează sub coloraturi politice, sub aspectul plăcerii sau neplăcerii față de o persoană, sub aspectul eligibil electoral foarte mulți bani se bagă veniți din Europa. Europa, de fapt, este cel mai mare finanțator al Republicii Moldova și banii ăștia toți se toacă prin tot felul de programe care nu aduc absolut nicio plus valoare țării, după care, mă rog, trebuie să-i întoarcem. Drept că aici este și marea diferență între creditul rusesc și creditele europene. Creditul european tot timpul are o bază, între 30 și 50% este grant, adică este gratuit, ca să înțeleagă cetățenii. Deci, dacă s-au dat 100 de milioane, noi întoarcem numai 50 de milioane cu zero întreg și cât acolo procente. Dar creditul rusesc este de 200 de milioane de euro care v-am lămurit cum are să se ducă o dată înapoi și a doua oară tot noi o să-l întoarcem.”

Europa Liberă: Revenim la situația din mediul rural. Totuși, satele s-au premenit, nu putem să spunem că totul a staționat și nimic nu s-a schimbat?

Alexei Busuioc: „Da, de când îi Fondul rutier satele au început să se premenească.”

Europa Liberă: Și nu numai cu banii din Fondul rutier, pentru că au fost implementate proiecte.

Alexei Busuioc: „Școala, grădinița – da, aici au fost proiecte care au fost masiv susținute de către statul român. Cât despre drumuri, care într-adevăr au început să se miște de vreo trei ani de zile, într-adevăr în sate au început să apară drumuri, câte un kilometru, drum alb, cum îi zice…”

Europa Liberă: Da, dar până la drumuri, totuși, rețelele de canalizare sunt îmbunătățite?

Alexei Busuioc: „La capitolul Fondul ecologic național vorbiți. El este nu chiar bine funcțional acum și nici anterior, a fost un pic funcțional la început, dar era funcțional din anumite motive tot de corupție, pentru că câștigau anumite firme care trebuiau să dea banii înapoi.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi în fruntea guvernului și autoritățile locale tot ar reproșa că nu trebuie banii să fie gestionați de către guvernare, ați avea aceeași atitudine?

Alexei Busuioc: „Da, sută la sută, dna Valentina. Eu am 12 ani de primărie și în fruntea la un guvern pot să fie maximum patru ani de zile. Deci, acei 12 ani de zile pe care îi am eu ca experiență de primar și știu ce înseamnă să fii primar și să stai cu mâna întinsă, niciodată nu o să-mi permit ca banii să treacă dintâi în guvern, după care guvernul să-i repartizeze. Asta este o greșeală majoră, banii trebuie să se ducă direct după destinație, guvernul trebuie să facă doar politici, nimic mai mult. Guvernul nu trebuie să aibă acces sau să stea cu mâna pe sacul cu bani, asta este greșeala care toți politicienii la început în campanii electorale o spun, dar până la prima ședință a guvernului nou, până încep să vadă sacii cu bani și de-acum mințile lor gândesc complet altfel.”

Europa Liberă: Am început această discuție prin a spune Dvs. că vectorul politicii externe contează foarte mult.

Alexei Busuioc: „Da, extraordinar de mult.”

Europa Liberă: 9 mai de ce rămâne o zi care scindează societatea moldavă?

Alexei Busuioc: „Pentru mine rămâne 8 mai, Ziua Europei, cum o sărbătorește toată Europa. Ca să nu uităm totuși trecutul, victoria comună, atenție!, nu a Uniunii Sovietice, dar…”

Europa Liberă: De ce e atât de disputată această dată de 9 mai?

...nostalgicii sau homo sovieticus, ei trăiesc într-o lume aparte

Alexei Busuioc: „Deci, este disputată pentru… de asta, pentru că în discuția de astăzi am atins subiectul acesta că este jumi-juma, cum ar veni Republica Moldova, nici CSI nu suntem, nici comunitatea europeană. Păi de-atâta că noi suntem divizați cam în două părți: pro-nostalgicii sau pro-rușii, cum le zicem noi, și pro-europenii. Pro-europenii care suntem noi din ce în ce mai mulți, suntem omniprezenți și asta mă bucură foarte mult, iar nostalgicii sau homo sovieticus, ei trăiesc într-o lume aparte care vor cu tot dinadinsul, știind că în Europa este mult mai bine și mult mai bună viața, dar cu tot dinadinsul ei vor să tragă Republica Moldova înapoi din propriul egoism. Și aici la mijloc cred că totuși este o problemă de limbă, că sunt și moldoveni care sunt nostalgici, dar este o parte a societății care nici în ruptul capului nu vor să vorbească limba română, nu vor s-o accepte nicicum, pentru că ei cred că este Uniunea Sovietică și orișice lucru dacă se scrie în română sau oamenii spun de la televiziune că este limba română – ei cred că este un atac personal la ei și ei încep de-acum să se răzbune, cum ar fi pe limba română, pe Europa, pentru că mentalitatea lor, totuși România este Europa, este o țară europeană și care ne atrage cât mai mult înspre Europa.”

Europa Liberă: Și credeți că se va ajunge ca și în Republica Moldova 9 mai să fie o zi care consolidează și nu care dezbină?

Alexei Busuioc: „Nu, 9 mai – nu, 8 mai – da, dar 9 mai nu va fi niciodată o zi care consolidează. 8 mai poate fi o zi care să ne consolideze!”