Siegried Mureșan: Se pot atrage până în iulie 2020 cele 70 de milioane din primul pachet care după aceea expiră

Atacurile constante ale președintelui Dodon nu ajută cetățenii moldoveni și nu îmbunătățesc relația moldo-comunitară, declară președintele Delegației Parlamentului European în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova, Siegfried Mureșan.

Europa Liberă: În calitate de președinte al delegației Parlamentului European, în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere, Uniunea Europeană, vă arătați îngrijorat de evoluțiile recente din Republica Moldova. De ce acum?

Siegfried Mureșan: „Întotdeauna, într-o situație de criză se cunoaște foarte bine când o țară a fost bine sau prost guvernată în vremurile dinainte de criză. Adevărul este următorul: crizele vin mereu, vin periodic, nu le poți anticipa, fiecare criză e diferită de criza anterioară și pentru ca o criză să nu lovească populația dureros – guvernele au obligația ca între crize să folosească timpul cât mai bine, să întărească țara, să întărească economia, să pună bani deoparte pentru a avea pe ce pune mâna, dacă te lovește un șoc extern, să-și întărească instituțiile, încrederea oamenilor în instituții, în justiție. Și, din păcate, acum vedem că Republica Moldova a fost prinsă descoperită din cauza proastei guvernări din ultimii ani.

Am avut anii de guvernare PD, avem acum guvernarea Dodon, toată lumea știe că puținele luni de guvernare Maia Sandu au fost o excepție, au fost o dezghețare masivă a relațiilor dintre România și Moldova, dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, și guvernarea Maia Sandu a fost o perioadă de deschidere de oportunitate, dar în rest vedem cum proasta guvernare din ultimii ani se răsfrânge acum asupra cetățenilor Republicii Moldova. Condițiile din spitale nu sunt bune, stocurile, echipamente medicale nu sunt bune și, în primul rând, personalul medical din prima linie este supus riscului și întotdeauna când un președinte și un prim-ministru eșuează în a-și apăra populația de șocuri – recurg la propagandă, recurg la dezinformări și, din păcate, vedem asta și în Republica Moldova.

Am reacționat astăzi împreună cu președintele Adunării Parlamentare a Parlamentului European pentru toate statele din vecinătatea estică. Fostul prim-ministru al Lituaniei, Andrius Kubilius, care cunoaște toată vecinătatea estică extrem de bine, am reacționat și a spus următorul lucru: „Uniunea Europeană nu poate fi făcută țap ispășitor pentru toate greșelile guvernării de la Chișinău”. Vedem cum guvernul actual al Republicii Moldova încearcă să explice întregii lumi că salvarea vine de la Kremlin, din China, și din mai știu eu ce țări cu regimuri autoritare, și ignoră, neagă complet și nu recunoaște sprijinul pe care Uniunea Europeană l-a acordat. De aceea am reacționat împreună cu președintele Kubilius, spunând corect, obiectiv, deschis oamenilor cum ajută Uniunea Europeană să nu cadă pradă propagandei și mă bucur că a venit și sprijinul bilateral dinspre Guvernul României. Iată de unde vine ajutorul.”

Europa Liberă: Comisia Europeană a propus, a promis asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro în condiții avantajoase pentru a fi atenuate efectele crizei COVID-19 asupra economiei naționale. Banii ăștia intră în contul țării?

Siegfried Mureșan: „Pentru Republica Moldova de mai mult de doi ani de zile sunt la Bruxelles rezervați 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară pe care Guvernul PD a eșuat să îi atragă. În doar trei luni de zile, când venise Guvernul Maia Sandu, a reușit să deblocheze această asistență macrofinanciară, s-a atras prima tranșă de 30 de milioane de euro și erau toate temele făcute pentru ca a doua tranșă de 40 de milioane de euro să vină curând. Din păcate, Guvernul Chicu a tras frâna, a înghețat toate reformele în Republica Moldova și cea de-a doua tranșă nu a mai putut veni. Ne aflăm acum în situația în care, dacă guvernul nu îndeplinește rapid condițiile pentru cea de-a doua și cea de-a treia tranșă, ne aflăm în situația în care riscăm ca perioada în care acei bani să fie asistați, să expire și, din păcate, acei bani pe care Republica Moldova îi are în așteptare de la Bruxelles să nu poată fi atrași.”

Europa Liberă: Premierul Chicu a zis că, practic, toate condiționalitățile au fost onorate, îndeplinite.

Siegfried Mureșan: „Se pare că am mai auzit asta și de la guvernele PD ani de-a rândul în trecut. Oamenii trebuie să știe – nu declarațiile politicienilor contează, ci faptele lor. Când banii ajung la Chișinău, atunci condiționalitățile au fost îndeplinite, până atunci – doar vorbe fără valoare pe gura unor politicieni. În plus față de acea sută de milioane de euro, care, repet, riscă să expire dacă guvernul nu deblochează reformele, dacă guvernul ține țara captivă și, în plus, față de acea sută de milioane de euro Uniunea Europeană a spus că vrem să mai venim cu o sută de milioane de euro asistență macrofinanciară ca urmare a crizei COVID. Deci, în plus față de acele 70 de milioane care încă stau la dispoziție din primul pachet, dar totul depinde de seriozitatea guvernului de la Chișinău. De aceea vă spun foarte clar, până în iulie 2020 este timp pentru a atrage cele 70 de milioane din primul pachet; acest pachet în iulie 2020 expiră. Deci, guvernul trebuie să acționeze rapid, hotărât pentru a atrage cele două tranșe. Acum să înceapă cu reformele pentru a lua și cea de-a doua sută de milioane care a fost pusă la dispoziție de Bruxelles și care, așa cum a dovedit Guvernul Maia Sandu, de îndată ce este un guvern serios care îndeplinește reformele, banii vin foarte rapid.”

Europa Liberă: Ceea ce aud eu de la executiv, de la dl Chicu e că reforme în domeniul justiției se fac, în prevenirea și combaterea spălării banilor se fac, procuratura e pe urmele celor care au furat miliardul... Concret, ce restanțe are guvernarea?

Siegfried Mureșan: „Aud și eu lucrurile acestea, dar nu le văd. Nu vedem justiția independentă, nu vedem activitatea de combatere a corupției, activitatea de combatere a spălării banilor, nu vedem niciun progres în investigarea furtului miliardului, nu vedem pe nimeni tras la răspundere acolo, nu vedem cetățenii Republicii Moldova să fi căpătat un răspuns la întrebarea despre furtul miliardului; răspuns pe care cetățenii Republicii Moldova sunt îndreptățiți să-l primească, fiindcă au fost bani publici folosiți, bani ai cetățenilor pentru a garanta sumele dispărute din sistemul bancar. Iar concret pentru fiecare tranșă de asistență macrofinanciară sunt concret stabiliți pașii de reformă care trebuie făcuți și aceștia trebuie îndepliniți. Deci, lucrurile sunt foarte clare și concrete, pentru fiecare tranșă o sumă de reforme bine stabilite, guvernul să vorbească concret despre reformele făcute, nu generic să prezinte toate reformele ca fiind îndeplinite, când noi vedem foarte clar în țară că lucrurile nu merg spre mai bine - situația în spitale nu e mai bună, situația în școli nu e mai bună, drumurile nu sunt mai bune, administrația publică nu e mai bună, justiția nu e mai bună. Deci, reformele sunt, din păcate, doar în mintea guvernanților, dar oamenii nu le simt, reformele nu au loc în realitate.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că până în vară există această șansă ca banii europeni să intre în Republica Moldova?

Siegfried Mureșan: „Mingea este în terenul guvernului și vă spun că prima sută de milioane de euro are durată de valabilitate până în iulie 2020. Deja de trei ani de zile Uniunea Europeană are banii cu condiție, Guvernul PD nu a reușit să-i atragă, prima tranșă a fost primită de Guvernul Maia Sandu. Și termenul până la care acești bani sunt la dispoziția Republicii Moldova este iulie 2020. Dacă condițiile sunt îndeplinite, banii vor veni, dacă nu – nu vor veni, dar, din păcate, acum se vor pierde pentru totdeauna. Până acum se punea problema unor amânări, acum, dacă nu vor fi absorbiți, riscă să îi piardă guvernul pentru totdeauna.”