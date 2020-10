Sunt aproape un milion de moldoveni care au emigrat şi multora le pasă de cele ce se întâmplă acasă. Cei din străinătate pot pune umărul la schimbarea lucrurilor în bine participând la prezidențialele din 1 noiembrie, se arată convinsă Aliona Mihăilă-Brînză, stabilită cu familia în Germania.

Europa Liberă: De ce a fost nevoită familia să ia calea străinătății, să aleagă șederea peste hotare?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Nu am plecat neapărat de nevoie. Am ajuns la un nivel unde am observat că nu mai este loc de dezvoltare profesională, de creștere și am văzut că, de fapt, Republica Moldova stagnează. Aveam anumite așteptări de la politicieni, aveam anumite așteptări încotro și pe ce cale o să meargă Republica Moldova și, văzând că stăm pe loc, am zis că mai bine plecăm și să avem alte oportunități și alte șanse.”

Europa Liberă: Majoritatea dintre cei aflați peste hotare spun că statele unde sunt le-au devenit țări adoptive și majoritatea dintre cei din diasporă au obținut și cetățenia țării în care și-au găsit locul de muncă, masa, casa. Asta înseamnă că se dă uitării pașaportul moldovenesc?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Da, aveți dreptate, o bună parte din cei plecați au solicitat cetățenia statelor în care locuiesc...”

Europa Liberă: Acest pașaport, actul de identitate îl puteți folosi cel puțin o dată la patru ani, când sunteți chemați la urnele de vot. Pentru 1 noiembrie sunt fixate alegerile prezidențiale, ce așteptări aveți voi, cei care sunteți numiți diasporă?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Da, pașapoartele ne sunt de folos și mă bucur că avem acest drept să participăm la vot, ne sunt pașapoartele de folos pentru a merge la alegeri. Ce așteptări avem noi? Așteptăm ca țara să fie condusă de un președinte de care să nu ne fie rușine, un președinte care să apere interesele țării, să reprezinte interesele țării și nu ale altor state, un președinte care să susțină implementarea reformelor care să ducă la un trai mai bun, decent pentru cetățenii Republicii Moldova și să nu iasă să vorbească doar minciuni și să facă populația să se dezbine și mai tare.”

Europa Liberă: Dar nu sunt exagerate totuși așteptările, ca după asta să urmeze marea dezamăgire?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Nu știu ce așteptări au ceilalți, așteptări precum că un președinte ar putea oferi mai multe locuri de muncă, că ar putea construi spitale, școli, drumuri, aceasta nu este prerogativa șefului statului. Șeful statului, de fapt, este o persoană care reprezintă țara, reprezintă interesele Republicii Moldova la forumuri internaționale și nu are acele puteri de a schimba neapărat ceva fără sprijinul parlamentului. Avusesem o discuție cu o prietenă referitoare la faptul că cei din diaspora trebuie sau nu trebuie să voteze și am încercat să aducem argumente pro și contra. Într-un fel, cei aflați peste hotare, care nu mai trăiesc în Republica Moldova și o duc bine mersi acolo unde s-au stabilit, au acces la un sistem bun de sănătate, sistem educațional, iarăși, bun. Și de ce ar trebui să decidă pentru ei ce ar fi mai bine, adică reiese că noi le dorim celor de acasă ceea ce ei nu își doresc, de fapt? Adică, dacă ei îl doresc pe Dodon în fruntea statului, să îi lăsăm să îl voteze pe Dodon. Argumentul meu era că probabil mulți dintre ei sunt amăgiți sau mulți dintre ei nu au avut posibilitatea să iasă în afara țării și nu știu cum de fapt se trăiește în alte părți și, neavând acces la informație echidistantă, la informație corectă, ajung să fie manipulați, folosiți ca să voteze pentru unul sau pentru alt candidat, fără să cunoască, de fapt, care este platforma acestui candidat, ce promisiuni face. Și iarăși, vin toți cu promisiuni, dar nimic nu realizează.”

Europa Liberă: Aceste alegeri vor avea loc într-o perioadă destul de dificilă, destul de complicată, continuă să bântuie această pandemie de COVID-19. Ar putea să pună pe gânduri alegătorii, de exemplu, de acolo din Germania să vină la 1 noiembrie să voteze?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Aceste alegeri sunt într-adevăr dificile și sunt dificile pentru mine din două puncte de vedere: 1. că cetățenii sunt dezamăgiți de clasa politică și ar putea să nu participe la vot și 2: din cauza acestei pandemii COVID-19, cel puțin în cazul Germaniei, cei cu care mai vorbesc eu, fiind și membru al secției electorale din München, îi încurajez pe compatrioții noștri să vină la vot. Noi, în cadrul secției noastre, am pus la punct anumite reguli care vor asigura siguranța cetățenilor care vor veni la vot.”

Europa Liberă: Câtă lume s-a înscris prealabil, câți s-au înregistrat?

Aliona Mihăilă-Brînză: „Nu am urmărit pentru toată Germania, dar doar pentru München văzusem înscrise peste 200 de persoane, dar din experiența mea din 2016 știu că la vot vin mai mulți decât acei care se înregistrează prealabil. Ideea mea ar fi ca mai bine să se implementeze votul prin corespondență și atunci vor câștiga și cei din diaspora care doresc să voteze, pentru că nu vor fi nevoiți să se deplaseze până la secțiile de votare, să facă sute de kilometri și presupun că ar fi și mai puțin costisitor pentru Republica Moldova, pentru că deschiderea secțiilor de votare în mai multe țări costă.”