„Am fost un băiat slovac naiv”. M. Lajčák, care îi lăuda fetele moldovene lui Epstein, își explică relația cu delincventul american

În Slovacia, o „victimă” a dezvăluirilor este fostul ministru de externe Miroslav Lajčák, un om care în mesajele publicate îi lăuda lui Epstein, dintr-o vizită la Chișinău, fetele din „Moldova ta iubită”.

La vremea aceea, el era secretar general OSCE și participa activ la rezolvarea unei crize politice în Moldova.

Miroslav Lajčák, care și-a dat la 31 ianuarie demisia din funcția de consilier pe teme de securitate al premierului Robert Fico din cauza scandalului, are de altfel o lungă istorie de contacte politice cu R. Moldova, fiind și purtătorul Ordinului de Onoare. Acesta i-a fost acordat în septembrie 2014 de președintele Nicolae Timofti, într-un grup din care mai făceau parte și alți miniștri de externe din țări ale Uniunii Europene.

Nu se cunosc motivele care l-au făcut pe Lajčák să scrie că Moldova era „iubită” de Epstein.

„Dacă toți îl tratau bine, l-am tratat și eu”

În cel mai amplu interviu despre relația lui cu Epstein, acordat săptămâna aceasta radioul public slovac, Miroslav Lajčák a insistat că prietenia lui cu prădătorul sexual american găsit mort în celulă în 2019 nu face și din el un prădător sexual.

Mesajele publicate lasă însă loc de îndoieli, cum observă într-o analiză a lor portalul cehesc Idnes.cz. Printre altele, Epstein îi scria slovacului că „fetele sunt minunate ca întotdeauna” și îl tachina că încă nu l-a văzut „în acțiune”.

Epstein îi „oferă” lui Lajčák o fată tânără împreună cu surorile ei și anticipează, amuzat, că poate slovacului îi vor părea prea tinere.

Diplomatul cu lungă experiență, care s-a aflat în preajma americanului mai ales când a fost președintele Adunării Generale ONU, în 2017, continuă însă să susțină că nu știa despre delictele lui Epstein. Iar în ceea ce privește mesajele, s-a exprimat doar evaziv.

„Chiar nu-mi amintesc de acele mesaje. Nu le confirm, dar nici nu le pot infirma. Când le citesc astăzi, mă simt ca un prost. Dar asta nu mă scutește de responsabilitate. Am dat dovadă de lipsă de discernământ și de prudență. Aceste mesaje nu sunt altceva decât ego masculin stupid în acțiune”, a spus el.

Lajčák mai spune că „naivitatea” sa ar fi fost încurajată de faptul că în vremea când se vedea cu Epstein, toată „elita” din SUA îl trata bine, așa că nu a văzut vreun motiv ca el să se poarte altfel.

„Multă lume profita de faptul că avea relații bune și era bine informat. Și eu făceam parte din acest grup”, a mai spus slovacul, insistând că niciodată când l-a vizitat pe Epstein în apartamentul din New York al finanțistului acolo nu se aflau fete.

„Societatea americană îl accepta, erau nume mari care comunicau cu el, americani. De ce eu, un băiat din Slovacia, n-aș fi acceptat asta? Pentru mine era un contact prețios, care putea deschide multe uși”, a adăugat el.

Mult sex, dar și politică

Schimburile de mesaje dintre Epstein și Lajčák arată că ei au ajuns destul de apropiați ca americanul să-i zică „Miro” (nu „Miroslav”) și să-l numească „aliat internațional”.

O altă concluzie a analizelor făcute în ultimele zile de presă arată că ei vorbeau nu doar de sex, ci și de politică.

De exemplu, despre ministrul rus de externe Serghei Lavrov. „Îl iubesc pe Lavrov”, i-a scris odată Lajčák lui Epstein. După o vreme a corectat însă această afirmație, scriindu-i: „Nu-l iubesc pe Lavrov”. Se pare că „modelul” său a căzut de pe piedestal după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 - cum notează Idnes.cz.

Altă temă a mesajelor o constituiau contactele politice pe care Epstein le-ar fi putut „aranja” pentru slovaci în America.

Lajčák i-a scris lui Epstein, de exemplu, că premierul slovac Robert Fico ar dori să se întâlnească cu Steve Bannon, consilierul actualului președinte al SUA, Donald Trump.

„I-ar plăcea să joace jocul lui Steve. E bun”, ar fi scris Lajčák la acea vreme. „Întâlnirea nu a avut loc și nici nu am organizat-o”, spune el acum. „Epstein avea o rețea vastă de contacte politice. Astăzi, privind înapoi, văd că el era cel căruia îi păsa mai mult de această relație, cel care a inițiat întâlnirile, dar nu s-a ajuns niciodată la mai mult decât la vorbe. Nici în domeniul politic nu m-am implicat în nimic”, se apără, astăzi, fostul consilier al lui Fico, Lajčák.

