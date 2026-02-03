Parlamentul Norvegiei votează pentru menținerea monarhiei, în ciuda recentelor scandaluri

În cadrul votului planificat de mai mult timp, 141 din cei 169 de membri ai parlamentului au susținut monarhia, în timp ce 26 de membri au votat în favoarea încheierii domniei regelui Harald și a descendenților săi, potrivit rezultatelor oficiale, citate de Reuters.

Susținătorii monarhiei spun că instituția aduce stabilitate, fiind deasupra politicii partizane, și că a servit bine Norvegia de la independența față de Suedia, dobândită în 1905.

Susținătorii republicii susțin că puterea politică aparține oricum deja parlamentului ales al Norvegiei și guvernului, adăugând că privilegiile moștenite de familia regală nu au ce căuta într-o societate democratică.

„Inițiatorii propun modificarea constituției astfel încât șeful statului norvegian să fie ales de popor, adică să fie un președinte”, se arată în propunerea eșuată a unui grup de șapte membri ai parlamentului care reprezintă partide din întreg spectrul politic.

Procesul „micului prinț”

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a pledat marți nevinovat în patru acuzații de viol, la deschiderea unui proces care a pus familia regală într-o situație jenantă.

Marius Borg Hoiby, fiul în vârstă de 29 de ani al prințesei moștenitoare Mette-Marit, din relația acesteia anterioară căsătoriei cu prințul moștenitor Haakon, a murmurat un răspuns negativ când i s-a cerut să se declare vinovat sau nevinovat - relatează AFP.

Hoiby se confruntă cu un total de 38 de acuzații, inclusiv agresiunea asupra fostelor iubite și o infracțiune gravă legată de droguri, pe lângă cele patru acuzații de viol, și riscă până la 16 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

El a pledat vinovat pentru unele dintre infracțiunile mai minore.

Legături cu Epstein

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a fost criticată luni de către prim-ministrul norvegian, care a afirmat că ea a dat dovadă de lipsă de discernământ prin contactele cu Jeffrey Epstein, în urma unor noi informații privind legăturile sale cu defunctul infractor sexual american.

Mette-Marit, soția moștenitorului tronului, Haakon, și-a cerut scuze pentru contactul care a avut loc în anii de după condamnarea lui Epstein pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor, în 2008.

Un sondaj de opinie realizat luni pentru cotidianul norvegian Verdens Gang a arătat că 61% dintre norvegieni sunt în favoarea menținerii monarhiei, în scădere față de 72% anul trecut, în timp ce sprijinul pentru republică a crescut cu 10 puncte procentuale, până la 27%, potrivit sondajului publicat marți.

La întrebarea dacă Mette-Marit ar trebui să devină următoarea regină a Norvegiei, 44% au răspuns negativ, în timp ce doar 33% au răspuns afirmativ, restul neexprimându-și opinia.

