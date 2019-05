Analiștii americani critică primirea lui Viktor Orban la Casa Albă

Observatorii politici analizeaza intilnirea presedintelui Trump cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Despre principalele lor concluzii, o relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Doi presedinti americani care l-au precedat pe Donald Trump – Obama si Bush - nu l-au primit la Casa Alba pe Viktor Orban, caracterizat de presa americana ca un lider de extrema dreaptă. Trump a facut-o. El a spus „Lumea are un respect deosebit pentru premier”, adaugind „Este un om respectat. Stiu ce este un om puternic, dar e respectat. Si a procedat corect, asa cum arata multi, in legatura cu imigratia”.

Se stie ca Orban i-a caracterizat pe refugiatii sirieni, „invadatori musulmani” si a stirnit ingrijorarea militantilor pentru drepturile omului si drepturi civice, prin politicile sale. Aceste voci sint ingrijorate si in legatura cu semnalul transmis de Statele Unite prin primirea lui Orban la Casa Alba si elogiile la adresa acestuia.

Oponenti din Ungaria, intervievati de presa americana cu prilejul vizitei, si-au exprimat ingrijorarea cu privire la demonizarea, de catre regimul de la Budapesta, a unor organizatii care se pronunta pentru drepturile omului, concedierea unor persoane pentru exercitatarea dreptului la libera exprimare, adoptarea de legi care lovesc in institutiile statului de drept si sint anti-democratice si controlul exercitat asupra presei. Aceleasi voci s-au aratat sceptice ca Donald Trump va ridica aceste probleme, in convorbirile sale cu Orban.

Intrebat, inainte de intilnire, cu privire la temerile legate de Orban, presedintele a raspuns „Nu uitati ca sint membrii NATO, un foarte bun membru al aliantei”. Premierul ungar nu a pierdut prilejul sa spuna „Sintem mindrii sa fim pe aceeasi baricadă cu Statele Unite in lupta impotriva imigratiei ilegale, terorismului si pentru protectia si ajutoararea comunitatilor crestine, in toate lumea”.

Critici ai administratiei intre care si fosta oficialitate de la Departamentul de Stat, Rob Berschinsky, sustin ca intilnirea Trump-Orban urmeaza o anumite tendinta. „De la presedintele Egiptului, pina la presedintele Rusiei si Rodrigo Deterte din Filipine pina la Erodogan in Turcia, toti sint lideri autoritari, aflati in gratiile presedintelui Trump. El vede in Orban un aliat ideologic, in conditiile in care premierul pune politica anti-imigratie, in centrul platformei sale”.

Alte voci amintesc ca Ungaria a fost considerata unul dintre marile succese ale tranzitiei post-comuniste, dar in perioada in care Orban s-a aflat la putere, institutiile au inceput sa slabeasca si chiar, unele, au disparut. Si asta a antrenat o schimbare si in opinia publica. Franklin Foer, care lucreaza pentru publicatia The Atlantic, aminteste un sondaj recent care arata ca populatia Ungariei are cel mai mare procent de anti-semitism din intreaga Europa. Retorica oficiala, anti-Soros cit si afirmatii ale presei asociate regimului contribuie la aceasta situatie. Inainte de intilnire, Trump a scos in evidenta atasamentul lui Orban fata de crestinism, spunind „Aveti un mare respect pentru comunitatile crestine si noi apreciem asta”.