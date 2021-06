Anatol Urechean(Roma): Diaspora din Italia este foarte interesată de ce se întâmplă acasă

Președinta Maia Sandu urmează să efectueze o vizită oficială la Roma. Vineri, 18 iunie, șefa statului se va întâlni cu omologul său italian, Sergio Mattarella. Cei doi vor discuta despre cooperarea în mai multe sectoare, relațiile comerciale, precum și despre situația diasporei moldovenești din această țară. O atenție deosebită va fi acordată cadrului juridic bilateral, în special Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană privind recunoașterea actelor de studii și celui în domeniul securității sociale. Despre importanța acestei vizite - o convorbire cu ambasadorul Republicii Moldova în Republica Italiană, Anatol Urecheanu.

Europa Liberă: La Roma este așteptată într-o vizită oficială președinta Republicii Moldova, Maia Sandu se va afla în zilele de 18 și 20 iunie la invitația omologului său italian. Cum definiți Dvs. cooperarea dintre cele două state, Republica Moldova și Italia?

Anatol Urechean: „Este o primă vizită oficială după o foarte lungă perioadă de timp și este o ocazie extraordinară de a perpetua relațiile bune care există între țările noastre. Și aș spune că relațiile politice dintre Republica Moldova și Italia sunt excelente, avem o deschidere extraordinară din partea autorităților italiene pentru Republica Moldova și avem o cooperare în diferite domenii care ne-ar ajuta să dăm cât mai mult pragmatism acestei relații.”

Europa Liberă: Ce subiecte totuși prioritare merită astăzi să discute demnitarii din cele două state?

Anatol Urechean: „Dacă vom examina un pic programul pe care îl are stabilit la Roma dna președintă Sandu, vom vedea că sunt acoperite cele mai multe subiecte de interes bilateral. Și o să vă spun ce întrevederi are dna Sandu aici, al Roma, bineînțeles că va fi primită cu toate onorurile de către președintele Mattarella, după care va avea o întrevedere cu șefa Senatului, Maria Caselatti, de asemenea va avea o întrevedere oficială cu Roberto Fico, care este președintele Camerei Deputaților, urmează o întrevedere cu Pierro Fassino, care este președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, de asemenea va avea o întrevedere cu un membru al Guvernului. Este vorba de Andrea Orlando, ministrul muncii și politicilor sociale, unde va semna un acord foarte important – Acordul privind protecția socială. De asemenea, în cadrul programului dna Sandu va mai avea întrevederi cu Grupul de prietenie moldo-italiană și bineînțeles că va avea două întâlniri cu diaspora, cu comunitatea moldovenilor din Italia.”

Europa Liberă: Să ne oprim un pic la acest acord pe care l-ați numit că ar putea fi semnat, Acordul privind protecția socială, el se negociază de foarte mulți ani. De această dată, părțile au căzut de acord și poate e cazul să le spuneți celor care așteaptă semnarea acestui document ce prevede el.

Anatol Urechean: „Este, într-adevăr, un acord cu barbă, care se negociază de mai multă vreme și comunitatea moldovenilor din Italia este la curent cu acest acord, este un acord foarte așteptat și negocierile acestui acord s-au prelungit din motive tehnice, n-a fost niciun motiv politic la mijloc.

Italia a fost foarte deschisă să-l semnăm, dar există niște exigențe la nivelul Uniunii Europene, care țin de datele personale. Iată acesta a fost motivul pentru care negocierea lui a fost prelungită, dar ceea ce dă acest acord cetățenilor Republicii Moldova este evident, ei vor fi mai protejați. Ca să dau un exemplu, cetățenii care muncesc aici, în Italia, obțin aici o pensie, după care vor merge în Republica Moldova și, în baza acestui acord, vor putea să primească această pensie și acasă.”

Europa Liberă: În Italia se spune că muncesc foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Datele oficiale arată că ar fi 130 de mii. Aceștia ar fi cetățeni doar cu pașapoarte moldovenești, dar cel mai probabil ar mai fi și cetățeni cu pașapoarte românești și chiar de la președinți ai comunităților de moldoveni din Italia am aflat că ei estimează că numărul cetățenilor din Republica Moldova aflați acolo ar ajunge la peste 200 de mii, aproape la 300 de mii. Ați putea să ne confirmați totuși câți moldoveni astăzi se află acolo?

Anatol Urechean: „Acestea sunt date de anul trecut. Raportul de anul acesta al Ministerului Muncii atestă o scădere a numărului oficial al cetățenilor moldoveni la 120 de mii. Dintre aceștia, 22 de mii sunt copii minori, avem cam 2.500 de studenți aici, dar, bineînțeles, această cifră este mult mai mare, pentru că mulți din cetățenii noștri călătoresc cu pașapoarte românești, mulți din ei călătoresc cu pașapoarte bulgărești, o bună parte dintre ei au deja cetățenie italiană.

Deci, estimarea pe care o fac experții când vorbesc de o cifră dublă sau chiar mai mare de atât ar putea fi logică, ar putea fi reală, dar e foarte greu să facem această estimare, adică să determinăm care este numărul exact, pentru că, după cum ați menționat, mulți cetățeni călătoresc nu doar cu pașapoarte moldovenești. Ei vin și cu alte pașapoarte și din acest motiv nu pot fi contabilizați. De asemenea, noi nu avem această practică de înregistrare consulară în misiunile noastre care iarăși nu ne ajută să aflăm exact câți moldoveni sunt în Italia sau câți sunt în Germania sau în alte țări.”

Europa Liberă: E cunoscut deja că dna președintă Sandu planifică să se întâlnească cu reprezentanții diasporei, Italia, așa cum spuneam, fiind țara cu cea mai mare comunitate de moldoveni din spațiul Uniunii Europene. Ne amintim, la alegerile prezidențiale din anul trecut au participat, se pare, peste 80 de mii de cetățeni cu drept de vot la 30 de secții de votare, dacă îmi amintesc corect.

Anatol Urechean: „Da, da, ați spus corect, 30 de secții de votare. Cel puțin peste 83 de mii de cetățeni moldoveni au votat în aceste 30 de secții de votare, ceea ce este o cifră care arată că comunitatea moldovenilor este foarte interesată de procesele politice de la noi din țară și ei sunt foarte activi. De altfel, iată, eu am avut mai multe acțiuni în care au fost antrenați reprezentanții comunității moldovenilor și de fiecare dată am remarcat acest lucru – sunt foarte interesați de ceea ce se întâmplă acasă.”

Europa Liberă: Dar pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie reușiți să creați toate condițiile ca să voteze toți cei care vor dori să-și exprime opțiunea de vot?

Anatol Urechean: „Da, o să vă răspund și la această întrebare, dar mai întâi să revin la întrevederile pe care le va avea dna Maia Sandu cu comunitatea moldovenilor de aici. Deci va avea o întrevedere la Roma și o întrevedere la Milano. Președinția este cea care a pregătit aceste o întrevederi, noi am acordat o asistență mai mult logistică și din comunicarea cu colegii noștri am înțeles că interesul este foarte mare pentru a o avea pe dna Sandu în vizită, de a avea o întâlnire cu ea. Cât privește alegerile parlamentare din 11 iulie, pentru Italia va trebui să deschidem 31 secții de votare, cu una mai mult decât la alegerile precedente. Noi am dat cifrele și am solicitat ceva mai multe secții de votare, având în vedere solicitările care ne-au venit din partea comunității noastre, având în vedere estimările noastre privind activismul civic al comunității din Italia, dar decizia este așa cum este și noi bineînțeles că le vom organiza. Pot să spun că organizarea este în toi și deja avem, practic, și birourile de vot, avem adresele pentru secțiile de votare...”

Europa Liberă: Dar pe listele prealabile câți au reușit să se înregistreze?

Anatol Urechean: „Eu am văzut în jur de 30 de mii, dar această cifră ar putea să nu fie exactă, pentru că eu nu verific de fiecare dată. Ceea ce vreau să vă spun în contextul acestor alegeri sau pregătirii către aceste alegeri, este că avem o cooperare excelentă cu autoritățile italiene, sunt foarte deschiși și avem susținere atât la nivelul central, cât și la nivelul autorităților locale. Prefecturile de poliție, de asemenea, sunt foarte cooperante și am toată încrederea că în Italia procesul de vot se va desfășura în cele mai bune condiții.”

Europa Liberă: În aspect economic, ce ne puteți spune? Cum se dezvoltă cooperarea bilaterală, inclusiv investițiile italiene care au reușit să ajungă în Republica Moldova și dacă mai sunt potențiali investitori dornici să-și aducă capitalul în Republica Moldova?

Anatol Urechean: „Iată asta este o temă foarte importantă, ați atins un subiect de mare actualitate, Italia este un partener, un foarte mare partener comercial-economic al Republicii Moldova, era al patrulea, din câte știu, în anii trecuți. Pandemia, bineînțeles, a mai schimbat cifrele și s-au mai redus din exporturi, s-au mai redus din schimburile comerciale. Anul trecut, de exemplu, am înregistrat o scădere de aproape 17%, ceea ce ar însemna cam 560 de milioane din schimburile bilaterale, dar sperăm că odată ce pandemia va fi controlabilă, prin procesul de vaccinare, aceste lucruri să se schimbe. Eu vreau să vă spun că oamenii de afacere italieni sunt destul de interesați de a coopera cu Republica Moldova și în Republica Moldova la momentul dat sunt înregistrate peste 1.300 de întreprinderi cu capital italian, poate nu sunt toate active anume din motivul că pandemia le-a stopat activitatea, dar ele există și noi sperăm să le reanimăm, deci, să le ajutăm ca ele să contribuie în continuare la dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre cele două state. Una din priorități pentru ambasade ar fi agricultura, din simplul motiv că noi avem un sol foarte bun pentru agricultură, avem o mână de muncă capabilă sau care poate fi instruită, cu tradiții, să spunem așa. Și mizez foarte mult pe faptul că putem să aducem investiții în această ramură, ceea ce va crea noi locuri de muncă, bineînțeles că pentru aceasta avem și unele atuuri, să zicem. M-aș referi în acest sens la Acordul de Asociere și, mai ales, la DCFTA, care ne oferă o bază bună pentru a găsi fonduri, pentru a dezvolta afaceri comune moldo-italiene.”

Europa Liberă: Dl ambasador, dar ce spun autoritățile de la Roma despre perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova, cum o văd ele?

Anatol Urechean: „Vreau să vă spun că unul din subiectele vizitei dnei președinte în Italia va fi bineînțeles că integrarea europeană, adică parcursul european al Republicii Moldova și, bineînțeles, perspectiva europeană a Republicii Moldova. Italia este în consens cu linia generală a Uniunii Europene privind integrarea europeană a Republicii Moldova, ei condiționează, bineînțeles, această perspectivă de reforme, de procesul de reforme, în particular, în justiție, dar și în celelalte ramuri, și nu că ar fi contra unei perspective europene a Republicii Moldova, dar problema se pune de a avea o cooperare încât Moldova să poată fi eligibilă pentru a se integra, pentru a fi membru al Uniunii Europene într-o bună zi. Eu nu știu când va fi acest lucru, nimeni nu știe, dar deschiderea lor, disponibilitatea lor de a ne asista și de a ne ajuta ca să devenim eligibili este evidentă.”