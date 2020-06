Anatolie Golea: „Este evident că alegerile anticipate devin inevitabile”

Majoritatea parlamentară a încetat să mai fie majoritate, săptămâna aceasta, când încă o deputată a plecat din Partidul Democrat la blocul Pro-Moldova, lăsând coaliția de guvernare PSRM-PD cu numai 50 de deputați din 101. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că guvernul Chicu nu mai are sprijin parlamentar și că o să cadă la prima tentativă de a trece vreo lege prin legislativ. Jurnalistul și comentatorul Anatolie Golea sugerează că situaţia politică nu se va schimba dramatic în timpul apropiat.

Anatolie Golea: „Eu cred că nimic grozav nu urmează, pentru că și de partea cealaltă per total nu sunt 51 de deputați, chiar nici 50 nu sunt, este un deputat independent și fugarul Ilan Șor, care nu a lăsat mandatul de deputat. De aceea o majoritate nu există, există o coaliție care se consideră de guvernare și există opoziția. Adică, lucrurile s-au schimbat puțin, dar puțin de tot și eu nu cred că deja putem vorbi despre criză politică sau despre demisia guvernului.”

Europa Liberă: Deci, Guvernul Chicu nu mai are sprijin parlamentar suficient, să zicem așa, dar asta nu înseamnă că o să cadă la prima tentativă de a trece vreo lege prin parlament?

Nu cred că deja putem vorbi despre criză politică sau despre demisia guvernului...

Anatolie Golea: „Exact! Avem o majoritate relativă, am văzut în prima zi a ședinței parlamentului în noile condiții că nimic groaznic, într-adevăr, nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, marea majoritate a proiectelor de lege au fost adoptate cu o majoritate covârșitoare de voturi, de aceea depinde în ce condiții, în ce circumstanțe și ce va propune guvernul în această situație de criză: criză economică, criză pandemică, criză socială, criză din toate punctele de vedere. Încă mai cred că deputații au destul discernământ pentru a nu tensiona în mod artificial situația, a nu purcede la niște acțiuni hazardate, care nu se soldează cu nimic bun pentru cetățeni, în primul rând, dar nici pentru politicieni.”

Europa Liberă: Igor Dodon astăzi spunea că el demască planul lui Plahotniuc, pentru că PAS și PPDA vor să dea jos Guvernul Chicu, pe urmă vor veni la ei, la PSRM, să dea jos Guvernul PAS-PPDA. Ce mesaj transmite șeful statului?

Anatolie Golea: „Șeful statului încearcă să facă unele paralele cu 2013. Nu cred că există aceste comparații. Mai curând am putea găsi unele similitudini cu situația din noiembrie 2019, atunci când Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a demis guvernul de coaliție dintre socialiști și Blocul ACUM la solicitarea exact a celor care acum sunt în grupul „Pro-Moldova”. Deci, prin aceste declarații președintele într-un fel recunoaște că a comis, probabil, această greșeală, îi îndeamnă pe alții să nu calce pe aceeași greblă și am văzut în ultimele zile un mesaj mult mai pacificator al președintelui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dar cine îl mai crede?

Anatolie Golea: „Nu știu cine îl mai crede, pentru că două săptămâni președintele Igor Dodon a insistat foarte activ că ar exista o coaliție Sandu-Candu-Plaha-Șor. Este invenția tehnologilor politici ai președintelui Dodon, după care din această coaliție subit a dispărut Sandu, așa și nu a apărut Năstase... Deci, partidele de dreapta, eu sper, conștientizează riscurile pe care și le asumă în cazul în care votează împreună cu grupările controlate de către Vlad Plahotniuc și nu știu dacă sunt gata să-și asume aceste riscuri în plină criză pandemică și în situația în care se apropie alegerile prezidențiale, iar certitudine nu există.”

Europa Liberă: Și atunci, Guvernul Chicu va asigura buna desfășurare a scrutinului prezidențial?

Anatolie Golea: „Nu va avea alte opțiuni, pentru că, dacă chiar să admitem nu știu prin care minune demisia Guvernului Chicu, eu nu prea cred în capacitatea de a forma un alt guvern, nu știu, de dreapta, de centru-dreapta, de centru-dreapta-stânga și, în acest caz, guvernul demis continuă să administreze treburile publice, și nu văd rostul unei astfel de demisii, pe care și-ar asuma-o în totalitate partidele de dreapta și s-ar face responsabile de criza în care ne aflăm și în care, în virtutea circumstanțelor sau în virtutea greșelilor comise, ne-a adus Guvernul Chicu. Eu nu cred că cei de dreapta vor să-și asume riscurile, chiar dacă cineva se vede deja prim-ministru.”

Europa Liberă: Fruntașii PAS și PDA au spus că mizează și pe voturile Partidului Democrat, iar liderul democraților, Pavel Filip, spunea că ușile pentru Sandu și Năstase sunt deschise și că ar fi gata să se întâlnească și să discute. La ce ar putea să ajungă dialogul dacă se va purta între acești trei actori politici?

Anatolie Golea: „Declarațiile despre ușile deschise sunt frumoase, în realitate sunt închise și ușile, și ferestrele. Aceste formațiuni, practic, nu discută, nu contactează, poate doar în culoarele parlamentului își mai spun câte o glumă sau câte un compliment, în rest nu există loc pentru dialog, nu cred că cineva este foarte interesat, nici o parte, nici alta nu este prea interesată pentru acest dialog și, până la urmă, eu nu văd mare diferență între deputații rămași în Partidul Democrat și cei plecați din Partidul Democrat într-o parte sau în alta, pentru că, până la urmă, toți au fost aduși în parlament de către Vlad Plahotniuc. Unii s-au certat cu oligarhul, alții continuă să-l slujească, vedem că peste noapte se întâmplă plecări, deci spunem că cei din Partidul Democrat sunt onești și cinstiți și peste trei ore aflăm că cineva a mai plecat. A fost onest și nu mai este onest? Sunt aceleași persoane, aceiași oameni care se compromit, își încalcă propriul vot, își trădează propriul electorat. Am văzut că această declarație a parlamentului despre condamnarea traseismului, turismului politic nu a avut și nu are și, după cum am presupus și în momentul votării, nu va avea nicio valoare, este pur și simplu o fițuică votată unanim de către deputați care nu are nici efect juridic, dar nici măcar unul moral.”

Europa Liberă: Deci, rămâneți la ideea că, până la 1 noiembrie, nimeni și nimic nu poate fi schimbat?

Anatolie Golea: „Nu aduce anul cât aduce ceasul. În țara minunilor, în Republica Moldova, totul este posibil. Mai mult decât atât, aici sunt de acord cu președintele Igor Dodon că Vlad Plahotniuc nu a aruncat în vânt, președintele a zis vreo 20 de milioane de dolari, eu cred că mult mai mult, pentru a provoca aceste ieșiri din partid, pentru a crea acest grup, pentru a susține acest grup, a-l finanța ș.a.m.d., se lucrează insistent în teritoriu. Este evident faptul că ceva se coace, este pus ceva la cuptor, dar când se va coace urmează să vedem, poate să se întâmple și mâine, poate să se întâmple și după alegerile prezidențiale.

Nu cred că prezidențialele influențează foarte mult asupra evoluției lucrurilor din parlament...

Astăzi este absolut clar, cu toată certitudinea putem afirma că acest parlament s-a epuizat înainte de timp, niciun parlament nu s-a consumat pe sine însuși atât de rapid. Parlamentul nu mai este reprezentativ și nu va rezista cum se afirma cu două-trei luni în urmă că parlamentul și guvernul sunt pe patru ani, până în 2023. Este evident că alegerile anticipate devin inevitabile. Întrebarea principală rămâne a fi: cum le organizăm și când le organizăm?”

Europa Liberă: În funcție de cine câștigă prezidențialele?

Anatolie Golea: „Eu nu cred că prezidențialele influențează foarte mult asupra evoluției lucrurilor din parlament. Oricare din principalii actori câștigă. Ei și? Și ce schimbă dacă câștigă unul sau altul, vin deputații, năvălesc să formeze o altă majoritate parlamentară stabilă? Eu nu cred că alegerile prezidențiale au mare însemnătate asupra evoluției lucrurilor din parlament.”

Europa Liberă: Dar ele pot decide cine ar putea să câștige la următorul scrutin parlamentar, fie în termen sau anticipat?

Anatolie Golea: „Într-un fel, da, dar și aici nu cred că societatea moldovenească este deja pregătită pentru a vota masiv un partid. Și parlamentarii, deputații, miniștrii, președintele trebuie să fie mult mai atenți în declarații, pentru că inevitabil vor fi nevoiți să se așeze ulterior la masa de negocieri și să poarte tratative pentru formarea în viitor a unei coaliții și a unui guvern. Republica Moldova este sortită încă pentru mult timp de a guverna în cadrul coalițiilor și trebuie să dea dovadă de capacități, abilități pentru a forma aceste coaliții. Este evident că acest parlament s-a consumat, acum ne dăm seama că au avut dreptate cei care au afirmat că trebuia de realizat în deplină măsură declarația despre statul captiv, după care să se anunțe alegeri anticipate – acesta a fost sensul coaliției dintre partidele de dreapta și socialiști. Acum cred că mai multă lume din parlament regretă că nu s-a purces pe această cale atunci. Atunci ar fi putut fi mult mai curat parlamentul decât acum, mai mulți deputați corupți, respectând prezumția nevinovăției, totuși avem dreptul să afirmăm că, dacă ar fi avut loc alegeri în toamna anului trecut, în parlament ar fi fost mult mai puțini deputați corupți decât sunt acum.”

Republica Moldova este sortită încă pentru mult timp de a guverna în cadrul coalițiilor...

Europa Liberă: Dar dacă se adeverește că vine procurorul general și cere ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului, se schimbă situația?

Anatolie Golea: „Ei și? Noi avem în parlament câți deputați cu imunitatea suspendată deja de jumătate de an? Nu cred că se schimbă multe lucruri.”

Europa Liberă: Și cine rămâne jucătorul cel mai important pe moment?

Anatolie Golea: „Poporul… aș vrea să cred.”