Critici ai modului în care a fost făcut acest demers susțin că dosarul depus de Procuratura Generală în vederea extrădării ar fi cel puțin defectuos conceput și nu are cum să aibă efectul dorit. Punctul de vedere al expertului Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vladislav Kulminski.

Europa Liberă: Așadar, dle Kulminski, ați apreciat că demersul Procuraturii Generale de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este, cum v-ați exprimat, „un fake amărât, o cerere agramată juridic”. Pe ce se bazează opinia Dvs.?

Vladislav Kulminski: „Haideți să începem de la început. Noi trebuie să înțelegem că în Statele Unite există un cadru legal puternic, el se numește due process, adică un proces echitabil și este foarte puțin probabil că dl Vlad Plahotniuc va fi extrădat pe baza acestui dosar care a fost depus de către Procuratura Generală. Eu cred că chiar efectul acestui dosar poate fi invers.”

Europa Liberă: Invers? Adică, ce vreți să spuneți?

Vladislav Kulminski: „În primul rând, noi trebuie să înțelegem câteva lucruri. Eu personal - și această convingere este bazată pe anumite dovezi clare -, eu sunt convins că autoritățile Statelor Unite nu-l vor pe dl Plahotniuc pe teritoriul Statelor Unite, și anume în această lumină noi trebuie să citim decizia precedentă a dlui Pompeo.”

Europa Liberă: Da, decizia de a-l declara indezirabil.

Vladislav Kulminski: „Doar că în Statele Unite legea funcționează și guvernul acolo nu poate face orice, ca în Republica Moldova, spre exemplu. Chiar dacă autoritățile Statelor Unite vor ca o persoană să părăsească țara lor, ele nu pot să-l bage în portbagaj și să-l scoată în Mexic, mai ales în așa un caz care este destul de răsunător. Și o persoană nu poate fi aruncată din țară peste noapte, așa cum s-a întâmplat la noi, bunăoară, pentru că practic învățătorii turci au fost extrădați Turciei. Și aici există o diferență foarte importantă, este diferența dintre extrădare și deportare. Cel mai probabil, dl Plahotniuc va fi deportat din Statele Unite, dar asta este altceva.”

Europa Liberă: Adică?

Vladislav Kulminski: „Când o persoană este extrădată, persoana respectivă este predată autorităților unei țări care a cerut extrădarea pe baza anumitor dovezi clare că această persoană a săvârșit o crimă. Deportarea e atunci când unei persoane i se cere să părăsească teritoriul statului din varii motive. Dacă ești deportat, poți ajunge oriunde – în Argentina, Columbia, România, Belize, chiar și în Federația Rusă, în cazul dlui Vlad Plahotniuc, nu neapărat în Republica Moldova. El pur și simplu e declarat indezirabil pe teritoriul țării și el a fost deja declarat indezirabil pe teritoriul Statelor Unite și nu va mai putea intra înapoi, dar această deportare a dlui Vlad Plahotniuc nu va avea absolut nimic în comun cu cererea procuraturii.”

Europa Liberă: Și care este problema cu această cerere, dle Kulminski?

Vladislav Kulminski: „Prima problemă constă în calitatea dosarului care este depus de către procuratură pentru extrădarea dlui Vlad Plahotniuc va conta enorm în toate eforturile de a-l prinde și de a-i confisca bunurile. De ce? Pentru că dacă această cerere de extrădare este pregătită prost - și eu, sincer vorbind, nu cunosc, cu tot respectul, specialiști din Republica Moldova care ar putea pregăti o cerere de asemenea anvergură. Și iată ea-i pregătită prost, atunci echipa legală a dlui Vlad Plahotniuc ar putea argumenta că extrădarea este cerută din motive politice.

Și dacă ei vor demonstra acest lucru, și dacă acest argument va fi acceptat, atunci chestia aceasta va complica foarte mult orice acțiuni ulterioare cu privire la dl Vlad Plahotniuc și bunurile d-lui și poate chiar să-l ajute să primească azil politic undeva. După câte a comunicat Procuratura Generală, cererea este bazată pe Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate. Sunt foarte puține șanse că dl Plahotniuc va fi extrădat pe baza acestei convenții.”

Europa Liberă: Și de ce sunteți neîncrezător în această privință?

Vladislav Kulminski: „Pentru că trebuie de demonstrat că el, de fapt, a făcut parte dintr-o grupare criminală transnațională organizată și, dacă eu nu greșesc, nimeni n-a fost extrădat din Statele Unite pe baza acestei convenții, care, de fapt, stă la baza cererii de extrădare depuse de Procuratura Generală. Eu știu precis că nimeni n-a fost extrădat din Statele Unite în Republica Moldova pe baza acestei convenții. Doi: extrădarea din Statele Unite ar putea fi efectuată dacă există un tratat bilateral de extrădare. Deci, acest tratat trebuie să explice clar care sunt acele infracțiuni pentru a căror comitere o persoană este supusă extrădării.”

Europa Liberă: Un tratat pe care Republica Moldova și Statele Unite nu-l au.

Vladislav Kulminski: „Exact! Statele Unite au acest tratat de extrădare cu peste 100 de state, dar nu au un asemenea tratat cu Republica Moldova. Sunt anumite cazuri când o persoană poate fi extrădată și fără acest acord, dar aceste cazuri sunt foarte și foarte rare și aici absolut totul va depinde de dovezi și de calitatea dosarului care este depus de către Procuratura Generală. Este o presupunere a mea, dar din ceea ce am auzit și din ceea ce văd în spațiul public, acest dosar este bazat pe mărturiile dlui Platon. Și dacă e așa, atunci părerea mea este că acest dosar nu are nicio șansă.”

Europa Liberă: De ce?

Vladislav Kulminski: „Eu vă asigur că cei din Statele Unite cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care l-a jucat dl Platon în „laundromat”.

Ei nu s-au implicat în acest caz, pentru că nu este jurisdicția lor, dar ei cunosc detaliile destul de bine. Desigur că dl Platon zice că nu a fost spălare de bani, pentru că nu a fost demonstrată proveniența criminală a banilor. Aici e vorba de cel puțin 20 de miliarde de dolari până la mijlocul anului 2014 și poate fi vorba doar de extragerea capitalului din Federația Rusă, dar în același timp cei din Statele Unite știu și au văzut dovezi că judecătorii și lucrătorii judecătorești din Republica Moldova scriau ordonanțe false pe jumătate de miliard, pe 800 de milioane de dolari, bani care au fost transferați la „Moldindconbank” și a doua zi plecau în alte bănci de peste hotare. Deci, dl Platon ca un martor nu va fi credibil în instanțele judecătorești în SUA, pentru că acolo totuși există rațiune și nu va trece un argument de genul: am primit 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă în mai puțin de doi ani de zile și le-am transferat în alte țări și chestia aceasta este business bancar perfect legal. Și iată calitatea dovezilor și calitatea dosarului vor conta foarte mult.”

Europa Liberă: Indiferent de existența sau nu a unui acord de extrădare?

Vladislav Kulminski: „În majoritatea absolută a cazurilor se cere un asemenea acord. Dacă acest acord nu există, da, este posibilă această extrădare, dar acolo trebuie să fie dovezi beton, dovezi foarte și foarte puternice, ceea ce cel mai probabil nu e în cazul acestui dosar.”

Europa Liberă: Dle Kulminski, Dvs. vă bazați cumva în aprecierile Dvs. și pe surse americane calificate, să spunem așa, să facă lumină în acest sens?

Vladislav Kulminski: „Nu, nu, nu, eu mă bazez pe ceea ce știu, dar eu am și lucrat în Ambasada Statelor Unite destul de mult și în trecut, în 2013-2014, eu comunicam cu anumiți oameni care sunt foarte bine informați și, cum v-am zis, ei știu și cunosc foarte bine valoarea mărturiilor care pot fi depuse de către dl Platon în acest caz.

Și o altă chestie care de asemenea este foarte importantă: chiar dacă noi presupunem că cumva echipa Procuraturii Generale va demonstra că sunt dovezi beton și sunt dovezi clare și că lipsa acestui acord/tratat bilateral de extrădare nu este un obstacol care nu poate fi depășit, chiar și în acest caz, chiar dacă cazul va fi admis și examinat în lipsa acestui acord, acolo există ceea ce se numește un proces echitabil și cererea va fi examinată de Departamentul de Stat, acolo va fi verificată respectarea acestui acord care nu este, vor fi examinate dovezile, adică toate informațiile care sunt prezentate, toată argumentarea, după asta toată documentația merge către Departamentul de Justiție, de acolo merge la instanța de judecată, după asta înapoi la Departamentul de Stat, care va lua decizia finală.

Este un proces cu mai multe etape și în cazul dlui Plahotniuc eu cred că e vorba de cel puțin 3-4 ani de zile pentru a efectua această extrădare.

Este un proces cu mai multe etape și în cazul dlui Plahotniuc eu cred că e vorba de cel puțin 3-4 ani de zile pentru a efectua această extrădare, dacă o să admitem că cumva procesul va merge înainte, pentru că în Statele Unite e imposibil să faci ceea ce a făcut dl Plahotniuc împreună cu dl Botnari și autoritățile Republicii Moldova cu implicarea tacită a dlui președinte, să trimiți peste noapte profesori turci, de fapt, să extrădezi profesori turci, pentru că profesorii turci nu au fost deportați, ei au fost extrădați, adică ei au fost extrădați în țara lor de origine fără niciun fel de procedură corectă, procedură juridică sau procedură legală. Și iată pe baza acestor argumente eu cred că Procuratura Generală s-a grăbit, calitatea acestui dosar nu are cum să fie pregătită foarte bine și, de fapt, acest dosar o să-l ajute pe dl Plahotniuc să demonstreze că dosarul împotriva d-lui este unul politic și în acest caz el, de fapt, va ușura viața dlui Plahotniuc decât s-o complice.”

Europa Liberă: Bine, dar de ce Procuratura Generală ar face așa ceva?

Vladislav Kulminski: „Răspunsul meu este că probabil argumentul cel mai rezonabil în cazul dat ar fi că, pur și simplu, președinția are nevoie de un succes, de un caz răsunător, pentru că ea trebuie să folosească cererea de extrădare ca o dovadă de succes în cadrul alegerilor, pentru că alte argumente sau alte realizări nu prea sunt.

președinția are nevoie de un succes, de un caz răsunător...

Și eu cred că, printre altele, dl președinte va încerca să învinuiască Statele Unite că ele cumva nu vor să-l extrădeze pe dl Plahotniuc, cu toate că, așa cum eu v-am explicat, acolo există un proces echitabil care poate să dureze ani de zile – 5 ani, 10 ani de zile. Și sunt foarte multe cazuri când unor persoane notorii le-a fost oferită această protecție legală, adică acest proces multidimensional care este menit să nu admită abuzuri. Eu cred că acest argument că, iată, noi am depus o cerere de extrădare, dar Statele Unite au refuzat această cerere, cred că pentru satele moldovenești va fi un argument beton.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. considerați că în aceste condiții procesul va fi lung, în orice caz nu înainte de prezidențialele din Republica Moldova și, eventual, parlamentare?

Vladislav Kulminski: „Eu cred că-i absolut exclus că va fi luată vreo decizie înainte de prezidențiale, de asemenea cred e exclus că va fi luată vreo decizie în următorii 2-3 ani de zile. Cum v-am zis, e posibili și chiar este probabil că dl Plahotniuc va fi deportat din Statele Unite, dar dacă el va fi deportat din Statele Unite, atunci el practic va avea dreptul să-și aleagă în ce țară va merge din teritoriul Statelor Unite. În cazul acesta, el nu va avea dreptul să revină în Statele Unite, pentru că în Statele Unite el a fost declarat persoană indezirabilă, dar în orice caz el nu va fi extrădat autorităților Republicii Moldova.

El poate să meargă în Argentina, în România, are cetățenia română, în Federația Rusă, pentru că am auzit că are și cetățenia Federației Ruse sau, cel puțin, în jumătate din cele 200 de state care acum există pe globul pământesc.”

Europa Liberă: Dar în acest caz care ar fi fost varianta corectă a cererii de extrădare, ce ar fi trebuit să facă Procuratura Generală din Republica Moldova ca șansele să fie maxime de extrădare sau este o situație totuși cu posibilitatea mai multor soluții?

Vladislav Kulminski: „Desigur că sunt multe soluții corecte.”

Europa Liberă: Dvs. considerați și ați afirmat că Procuratura Generală a avut minimum trei variante pentru a-l readuce pe Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, dar s-a ales cea care presupune șanse minime de extrădare. Despre ce alte variante vorbeați?

Vladislav Kulminski: „Iată, eu nu vreau, pentru că eu nu sunt jurist, eu sunt specialist în domeniul relațiilor internaționale, eu nu vreau să dau asemenea aprecieri, dar eu pot să vă asigur că aceste variante sunt și Procuratura Generală ar face față acestor circumstanțe, dacă ea s-ar fi pregătit cel puțin minuțios și s-ar fi pregătit acest dosar așa cum trebuie cu ajutorul juriștilor profesioniști sau cel puțin ar fi avut acest scop de a încerca de a obține această extrădare a dlui Plahotniuc. După părerea mea, sarcina nici nu a fost definită în așa fel. Mie mi se pare, așa cum v-am zis, că pur și simplu cineva are nevoie de un argument foarte puternic că se face ceva, că, iaca, a fost cerută, dar a fost refuzată această extrădare, cu toate că acest argument nu ține, el nu este valabil, pentru că acolo există o procedură foarte și foarte lungă.

Dar despre alte opțiuni, eu cred că va veni timpul și o să vorbim și despre ele. Credeți-mă că aceste opțiuni sunt, erau, cel puțin.

Europa Liberă: Presupunerea Dvs., dle Kulminski, că această cerere ar fi mai curând praf în ochi, PR, cum ați spus, pentru beneficiile electorale ale lui Igor Dodon, ar însemna că procuratura funcționează intim, mână în mână cu președinția? Chiar vedeți o sincronizare a politicului cu Procuratura Generală în acest sens?

Vladislav Kulminski: „Nu, în așa ceva eu nu vreau să cred, nu vreau să cred că există, eu foarte mult vreau să cred că Republica Moldova totuși are un procuror general independent și eu voi fi convins că așa este până când va fi demonstrat contrariul. Dar eu cred că Procuratura Generală totuși trebuie să se ocupe de chestia aceasta profesionist, adică eu nu sunt sigur că personal dl procuror general a fost implicat în gestionarea acestor dosare, pentru că acolo sunt mulți alți procurori care cred că au anumite legături și cu președinția, și probabil acest proces a fost totuși gestionat în mare măsură de către ei. Eu sunt sigur că procurorul general nu are timp să intre în toate detaliile și să înțeleagă toate nuanțele sau aspectele unor cazuri care sunt foarte complexe și dificile din punct de vedere juridic. Adică eu aș vrea să cred și până acum cred că totuși în Republica Moldova procurorul general este mult mai bun decât toți procurorii generali luați împreună care funcționau în Procuratura Generală înainte de d-lui, dar cred că semnalele care trebuie să vină de la Procuratura Generală trebuie să fie cumva mai echitabile. Sunt mai multe dosare, există dovezi foarte interesante despre ceea ce a făcut dl președinte și eu nu văd nicio mișcare, nicio acțiune pe acele dosare. Înțeleg că e foarte complicat, dar totuși acolo trebuie să existe anumiți pași care sunt făcuți și pe această filieră. Adică, ca un sumar, eu nu cred și nu vreau să cred că există această legătură strânsă, cum ați spus Dvs., dintre procurorul general și președinție, nu cred că există așa ceva la această etapă.”

Europa Liberă: Ați spus, dle Kulminski, că întregul „balagan”, cum plastic v-ați exprimat în rusă, s-a transformat într-o farsă, ați mai spus că în această privință nimeni nu va mai înfunda pușcăria, dar toți vor ieși la răcoare, ca să vă citez cu aproximație, afirmați, de fapt, că orice investigație rămâne și acum un fals, un fake în cazul furtului miliardului?

Vladislav Kulminski: „Aceasta a fost mai mult o apreciere politică, dar, cel puțin deocamdată, noi nu vedem anumite acțiuni concrete, dar haideți să vedem ce se va întâmpla pe această filieră. Eu cred că timpul va arăta, și chiar timpul cel mai apropiat, dacă noi vom vedea anumite succese și progrese pe acest dosar sau nu.”

Europa Liberă: Dacă e așa cum considerați Dvs., de ce, până la urmă, suspectați Procuratura Generală: de incompetență, greșeală, agramatism juridic, cum spuneți, sau totuși de premeditare, calcul, logică de șah, să spunem așa, altceva, nu neapărat a procurorului general, poate a altora din cadrul acestei Procuraturi Generale?

Vladislav Kulminski: „Exact! Alții din cadrul acestei Procuraturi Generale, pentru că Procuratura Generală este o instituție care trebuie să fie reformată și dl procuror general nu a reușit să implementeze aceste reforme. Și e clar că el a avut și puțin timp și acolo este foarte și foarte multă lume care trebuie să plece, procuratura trebuie să fie curățată și trebuie să se întâmple acolo o curățenie generală și chestia aceasta nu s-a întâmplat, spre regret. Adică toate cele enumerate de Dvs. sunt posibile, dar iarăși eu nu cred în complicitatea dlui procuror general personal în toate aceste chestii.”

Europa Liberă: În această cerere de extrădare, ca să mai precizez un lucru, trebuia să fie implicat cumva și Ministerul de Externe sau este opera exclusivă a Procuraturi Generale?

Vladislav Kulminski: „Desigur că trebuia să fie implicat și, în general, întrebarea mea este: cui a fost expediat acest dosar? Iată asta tot este o întrebare crucială și dacă ambasada măcar știe că dosarul a fost expediat. Urmează să vedem.”