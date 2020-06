Victor Munteanu: „Plahotniuc este, într-un fel sau altul, victima justiției pe care a construit-o”

Știrea că Vlad Plahotniuc a cerut și nu a primit azil politic în SUA după fuga din R. Moldova, iar apoi s-a plâns în justiția americană a fost utilizată de guvernarea socialistă de la Chișinău așa cum s-a priceput ea că i-ar folosi mai bine: Igor Dodon a sugerat că Plahotniuc s-ar bucura de protecția SUA, care ar vrea să-l folosească împotriva sa în campania de la toamnă, iar un deputat socialist, Bogdan Țîrdea, a spus că eforturile de substituire a majorității actuale din parlament și a guvernului Chicu nu ar urmări decât pregătiri pentru apărarea politică și juridică a lui Plahotniuc, în caz că ajunge să fie extrădat. Nu ar trebui să ne lăsăm sustrași de la probleme adevărate și actuale, este pe de altă parte de părere Victor Munteanu, expert în drept de la Fundația Soros Moldova. O astfel de problemă este, de exemplu, trimiterea militarilor moldoveni la parada în Rusia în plină pandemie, crede Munteanu.

Victor Munteanu: „Cred că pentru dl Plahotniuc a fost extrem de important să epuizeze toate căile posibile și imposibile pentru a obține un act legal, o recunoaștere a șederii lui acolo, implicit a unei recunoașteri în avans a faptului că tot ce i se impută nu este chiar atâta de grav și, în timp ce autoritățile moldovenești văd lucrurile într-un fel, iată că cele din alte țări le văd în alt fel. Pur și simplu, cred că Plahotniuc face ceea ce ar face orice persoană care are și resursele financiare: va apela la cei mai scumpi avocați care să încerce să convingă justiția americană, care de altfel este o justiție independentă, că are toate necesitățile să i se acorde azil în Statele Unite, tocmai probabil pentru că este un persecutat, probabil că nu poate beneficia de o justiție echitabilă în țara sa de origine. Bănuiesc că acestea sunt motivele care pot fi inventate acum.”

Europa Liberă: Tot din această cerere pe care a depus-o dl Plahotniuc în justiția americană devine clar cumva că a ajuns în Statele Unite a doua zi după ce a fugit din Republica Moldova. Este o chestie nouă, lumea o bănuia, dar acum s-a aflat cumva că există confirmare pentru acest lucru, iar această confirmare denotă și altceva, că el s-a pregătit pentru această plecare, pentru că nu-mi imaginez că a plecat așa, pe loc gol.

Victor Munteanu: „Nu cred...”

Europa Liberă: Ce denotă pentru Dvs. lucrul acesta?

Victor Munteanu: „Deci, probabil dl Plahotniuc ca și o sumedenie de alți cetățeni ai Republicii Moldova deținea o viză valabilă pentru zece ani, așa cum se obișnuiește în Statele Unite, fie că este vorba de o viză turistică, fie oricare alta și nu a avut niciun impediment să intre legal în acea țară. Probabil, dânsul a considerat mai sigur pentru securitatea lui și urmare a discuțiilor pe care probabil le-a avut pentru acel moment să plece în Statele Unite, însă în Statele Unite nu poți sta o perioadă indeterminabilă de timp în baza unei vize simple, unei vize turistice și nu cred că n-ar fi avut o alt fel de viză acolo.”

Europa Liberă: Ce urmează acum? Cum vedeți Dvs. lucrurile – deportarea, extrădarea? Dați șanse la o chestie de asta?

Victor Munteanu: „Despre un lucru are dreptate Plahotniuc. El invocă lipsa unui proces echitabil aici și accesul la justiție. Deci, Plahotniuc este, într-un fel sau altul, victima justiției pe care a construit-o și la care a contribuit atât de mult. Această justiție nu a plecat nicăieri, ea nu a devenit independentă peste noapte, noi în continuare înțelegem că avem o chestiune politică foarte serioasă aici la mijloc și acest proces nu poate fi decât unul eminamente politic. Ceea ce vreau să spun, niciun judecător în acest moment nu va avea îndrăzneală să se apuce serios de astfel de cazuri, dacă nu va primi indicațiile politice respective. Dacă asta nu ar fi așa, atunci organele de urmărire penală în egală măsură s-ar ocupa și de Plahotniuc, dar și de președintele Dodon. E o sfidare totală a legii și uitați-vă ce observăm, observăm că aproape toate tunurile sunt puse în continuare pe regizori care sunt în afara Republicii Moldova, Plahotniuc în Statele Unite, Șor în Israel, nu mai știu care și pe unde. Tunurile evită să tragă, nici măcar să se îndrepte în direcția celor care fac năzdrăvănii aici ieșite totalmente din comun și pentru care există, din punctul meu de vedere, deja totalitatea normelor în baza cărora ar putea fi atrași la răspundere: de la chestiuni elementare contravenționale până la chestiuni penale. Ceea ce observăm este însă o tradițională acoperire cu imunitatea, o tradițională acoperire, mai nou, cu calitatea de comandant suprem. Avem noua chestiune absolut inacceptabilă prin care președintele țării în timp ce noi discutăm despre dragă Doamne ce va decide justiția cu Plahotniuc în America - îl va deporta sau nu -, noi aici avem o chestiune care ne lasă absolut pe toți fără replică: în plină pandemie, un președinte de țară, care se consideră comandat suprem, ia un număr de ostași și-i duce într-o altă pandemie tocmai pentru a brava acolo și a-și manifesta totala supunere față de președintele rus. Și asta pe costul și pe cheltuiala noastră și exclusiv pentru a-și satisface orgoliul incomensurabil, nemărginit. De asemenea, astfel de lucruri sunt trecute cu vederea de organele de drept și de justiția moldovenească, precum și multe altele și toate tunurile în continuare sunt îndreptate undeva peste Ocean. Deci, Dumnezeu cu dânsul! Într-un târziu, într-un final dl Plahotniuc nu va sfârși deloc bine și, indiferent unde și când, justiția în privința lui se va întâmpla.

Dar, trebuie să recunoaștem că, pe de altă parte, dânsul nu poate beneficia de o justiție echitabilă, independentă în Republica Moldova, pentru că această justiție care acum vrea cu tot dinadinsul să-l vadă adus și trimis la pușcărie, tot această justiție ceva îmi spune mie că va trece puțin timp și deja la alte indicațiuni și, conform voinței unor altor politicieni, va vrea să-l pună la pușcărie pe actualul președinte sau nu mai știu ce stare va fi atunci în Rusia sau nu știu unde. Treaba asta nu are nimic cu justiția. Este aceeași poveste, deja veche, aceeași lipsă de independență a justiției în acest caz. Nu sunt curios pentru el și nu are nicio însemnătate din punct de vedere juridic. Justiția - de la organ de urmărire penală până la instituții - este utilizată ca armă de răzbunare aproape personală și de ce atâta accent, mai nou, putem înțelege că și această insistență a organelor de urmărire penală pe cazul Plahotniuc acum și pe extrădări, pe tot ce vreți este, de fapt, nu din dorința de a-l aduce aici, în fața justiției, pe Plahotniuc, asta-i altă chestiune. Eu cred că nimeni nu-și dorește să-l vadă aici în consecință pe Plahotniuc, pentru că acesta va spune multe alte lucruri, pe care mulți din prezenții politicieni nu și le doresc și el deține, probabil, multă informație care nu-și doresc asta, lucru pentru care este și se pare comanda politică este una foarte și foarte clară și foarte simplă, nu există „culioc”. Ceea ce se întâmplă în discuțiile filmate și unde apare Dodon evident face dovada unei trădări și nimic mai mult de atâta, unde spune foarte clar că el îi scrie rapoarte președintelui unui altui stat. Deci, despre ce să mai vorbim? Acest lucru este strigător la cer, iar organele noastre de drept continuă să joace o carte deja jucată și obosită. Totul este pentru a distorsiona opinia publică și a o îndrepta într-o altă albie decât realitatea pe care o trăim. Trebuie să luăm asta și în contextul preelectoral, lucrurile sunt mult mai complexe de atâta. Din punct de vedere juridic este, deocamdată, un mare balon de spumă.”

Europa Liberă: Există voci care zic că, chiar dacă Statele Unite înțeleg că dl Plahotniuc nu poate conta pe o justiție dreaptă aici, în Republica Moldova, în cazul lui anume ar putea să facă abstracție de asta și, într-un final, să-l deporteze sau să-l extrădeze. Dvs. împărtășiți această părere?

Victor Munteanu: „Nu, pentru că atunci când vorbim de Statele Unite trebuie să separăm, deocamdată, justiția de guvernare și de administrare. Asta este e decizie pe care o va lua instanța judecătorească de acolo și, probabil, va lua în considerare toate consecințele pentru dânsul ca individ și ca persoană, mai puțin complexitatea și implicațiile politice ale acestui caz. Eu, deocamdată, înclin să cred spre independența justiției americane, mai ales că pentru noi cazul Plahotniuc este buricul pământului, în America asta nu este nici măcar probabil pe prima sută de chestiuni de interes public. Este o chestiune juridică banală, sunt sute de mafioți pe tot globul care caută să se ascundă sub diferite jurisdicții și, într-adevăr, instanța de judecată, cred eu, dacă avocații vor reuși să dovedească foarte clar, Plahotniuc riscă răzbunare fizică, riscă tortură, probabil s-ar putea ca instanța să nu-l extrădeze, dar asta nu înseamnă că el nu va fi deferit justiției într-un final. Asta-i altă chestiune. Deci, când vorbim de Statele Unite, încă o dată revin de unde am pornit: Statele Unite nu înseamnă instanțele de judecată din Statele Unite. Chestiunea influențelor politice ascunse asupra justiției, conspiraționismul eu nu cred că mai lucrează.”

Europa Liberă: Un deputat socialist, dl Țîrdea, a făcut niște declarații săptămâna trecută. Acum eu v-aș propune chiar să facem abstracție de cine a făcut aceste declarații, dar el a zis în felul următor: acum, probabil, foarte curând va fi extrădare sau deportare și dl Plahotniuc ceea ce ar face acasă acum, adică s-a referit la toate mișcările astea politice, își pregătește apărători în parlament, adică în cazul în care ajunge aici pe mâna justiției să aibă apărători în politic. Dvs. cum priviți la acest gen de declarații?

Victor Munteanu: „Eu nu știu dacă autorul acestor declarații are permanent la îndemână un bol de cristal și se uită în el, și citește acolo viitorul și adevărul, cert este că dl Plahotniuc, bineînțeles, are anumite pârghii și influențe politice aici și nu va ezita nicio secundă să le utilizeze. Deci, el joacă politic în continuare, eu nu am niciun dubiu în acest sens și nu știu dacă este rezonabil să credem că nu o face. De ce o face – pentru a-și pregăti teren, pentru a nu-și pregăti –, astea sunt total alte discuții. Deci, în cazul Republicii Moldova, e posibil tot și nimic, în același timp. Dacă am porni de la premisa că există structuri de drept care acționează și pot lucra în afara politicului, am avea un alt tip de discuție. Lucrurile nu dau semne de însănătoșire acolo și eu cred că sistemul de justiție împreună cu organele de urmărire penală nu rămân decât subjugate politic poate chiar la cel mai înalt nivel, poate geopolitic. Asta este complet altă treabă, dar, sigur, nu sunt independente. Independența unui singur judecător nu înseamnă și independența sistemului sau, eventual, independența unui procuror nu înseamnă că este total independent și de cum lucrează tot sistemul. Probabil, Plahotniuc știe mai bine decât oricine despre slăbiciunile acestui sistem și de slăbiciunile politice existente aici și nu va ezita o secundă să folosească pârghii care îi stau în continuare sau nu-i stau la dispoziție. El a fost un jucător politic, a jucat politic și va juca și în continuare așa cum joacă și Șor, și mulți alții pentru care Republica Moldova nu este nimic altceva decât un teritoriu și un teren cu toate instrumentele statale care sunt bune de produs venit pentru grupări, personale etc. Tot ce trebuie să știm noi ca populație și ca oameni de rând din acest lucru este că pe nimeni la acest moment nici din conducerea actuală, nici din fosta – de la Plahotniuc până la Dodon – absolut deloc nu-i interesează realitățile pe care le trăiesc oamenii. Și de o parte, și de alta se încearcă regizarea unor spectacole pentru gură-cască tocmai pentru a ascunde alte lucruri grave care s-au întâmplat și continuă să se întâmple la cele mai mari turații.”

Europa Liberă: Încă o chestiune pe care aș vrea să o lămurim, pentru că președintele Igor Dodon, de exemplu, spune că: judecătorii continuă să-l slujească pe Plahotniuc. A dat exemplul situațiilor de săptămâna trecută, când Curtea de Apel părea să întindă cu..., să-și spună părerea ca să rămână în arest sau nu și el zicea așa: judecătorii continuă să-l slujească pe Plahotniuc. Cetățeanul ce ar trebui să înțeleagă?

Victor Munteanu: „Eu nu știu. Justiția operează, presupunem că trebuie să opereze cu acte și cu dovezi, și nu cu declarații politice. Ar trebui! Acum, noi vedem doar partea de sus a aisbergului, ceea ce se întâmplă dedesubt este complet altceva. Eu insist în continuare pe faptul că se încearcă tot, tot ce este posibil pe seama lui Plahotniuc sau a cui vreți pentru a reorienta atenția publicului complet în altă parte decât la chestiunile pentru care Dodon, pur și simplu, nu are niciun fel de explicație. Asta e ceea ce se încearcă și faptul că organele de drept continuă să tacă și să facă și să spună că nu pot să se autosesizeze în astfel de cazuri nu mă face să cred că jocurile politico-criminale cu implicarea și cu utilizarea, și cu forțarea mâinii organelor de drept continuă în cele mai cunoscute și bune tradiții moldovenești. Nu este vina nimănui individual aici, nu sunt liderii care să-și poată asuma această răspundere să spună lucrurile pe șleau; eu vorbesc de lideri și de oameni independenți în interiorul instanțelor judecătorești, în interiorul procuraturii, în interiorul Securității, Ministerului de Interne. Nu! Eu sunt în continuare, dacă tot am această ocazie, pur și simplu sunt atât de tare impresionat, sunt total oripilat de gestul pe care îl face președintele țării astăzi, luând un corp întreg de militari și, băgându-i într-un avion, să-i ducă la Moscova acum, încât, pur și simplu, toate restul pălesc pe acest fundal. Noi vorbim despre o chestiune de spectacol, despre un gest de umilință publică pentru noi și pentru că probabil nu are cu ce-și plăti, deocamdată, creditele directe și indirecte de încredere și, probabil, financiare acordate de ruși. Și atunci orice merge, inclusiv, pe de-a dreptul vorbind, făcându-ne de rușine în halul acesta, umilindu-ne în halul acesta. Este absolut inacceptabil! Și iarăși vorbim despre puterea influenței. Deci, argumentul care ni se aduce: vezi, dragă Doamne, acesta este comandatul suprem.

Niciun comandat suprem nu are dreptul să dea indicațiuni ilegale și criminale și niciun militar nu are voie și poate realmente să nu respecte indicațiunile criminale. De aici am rămas nu atât oripilat de gestul președintelui Dodon, cât de lipsa totală de reacție a întreg leadership-ului forțelor armate moldovenești. Nimeni nu a crâcnit măcar, nimeni nu și-a dat demisia măcar, nimeni nu a zis: nu pot suporta un astfel de ordin și mă retrag. Nimeni, nimeni, nimeni! Ori că umilința ne stă în sânge, ori că am pierdut demnitatea total, ori ce se întâmplă, deja nu mai înțeleg. În rest, pe acest fundal că o să-l extrădeze mâine judecătorul american pe Plahotniuc sau nu este foaie verde. Într-un moment dat, cum am spus, Plahotniuc va suporta consecințele uneia din justiții, va fi adus în fața unei justiții, pentru că Republica Moldova nu joacă singură pe un teren inexistent, Republica Moldova joacă într-un teren european după anumite reguli și cariera de orice natură publică și politică a lui Plahotniuc este clar terminată. Prin urmare, nu mai poți trage de un mort din simplul motiv că nu i s-a pus încă capacul pe sicriu. Astea sunt fumigene, lucrurile sunt în alt teren și mâine o să apară altceva și tot așa – în fiecare zi câte un fel de provocare de felul acesta pentru a-l împinge înainte, într-un fel sau în alt fel. Dar, iarăși, e un băț cu două capete. Din păcate, prostiile pe care și le permite președintele statului Republica Moldova sunt atât de multe și atât de frecvente, încât toată cohorta de spălători de imagine, de plasatori de fumigene nu reușește să se țină din urma lui și cred că asta îi va marca foarte tare și sfârșitul politic, bineînțeles, odată cu COVID-ul. Trebuie să recunoaștem, paradoxal, dar COVID-ul a venit aici, a apărut și pentru a aduce și sfârșitul acestei rușini naționale pe care o trăim cu toții.”