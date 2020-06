Tudor Deliu: Moldova nu trebuie să accepte poziția de „frate mai mic”

Situația cetățenilor rămași acasă devine imprevizibilă, iar Republica Moldova seamănă cu o corabie în derivă. Alegătorii spun că detestă deputații care trec de la un partid la altul fără pic de rușine, fără pic de personalitate, fără pic de respect și fără nicio idee clară. De la acest subiect a pornit discuția și cu fostul deputat Tudor Deliu, președintele Partidului Liberal Democrat. I-am cerut părerea despre votul unanim din parlament pentru declarația care condamnă traseismul și corupția politică.

Europa Liberă: Să pornim de la ceea ce s-a adoptat, ieri, în Parlamentul Republicii Moldova, și anume această declarație care condamnă traseismul politic. Sunteți o formațiune politică care ați avut de pătimit de pe urma plecării deputaților din partidul Dvs. în altă formațiune. Cum vedeți lucrurile și ce părere aveți?

Tudor Deliu: „Deci, este o declarație pur politică, care are efecte politice și nicidecum nu poate să aibă efecte juridice. Este o atitudine a parlamentului față de un fenomen, dar cel mai interesant este faptul că inițiativa a venit de la pionierii traseismului din Republica Moldova, mă refer la Partidul Democrat, fiindcă ei au venit cu această inițiativă, dar ei au fost cei mai insistenți promotori ai traseismului, mai ales, începând cu anul 2015 și încoace. Dacă e să facem o retrospectivă, ne aducem foarte bine aminte că Partidul Democrat a acces în parlament pe acele timpuri doar cu 19 deputați, iar la sfârșitul mandatului aveau, dacă nu mă înșel, 57-58 de mandate.”

Europa Liberă: O majoritate confortabilă, ca să sprijine executivul.

Tudor Deliu: „O majoritate, corect, confortabilă. Partidul Liberal Democrat a acces cu 23 de deputați și în scurt timp, după ianuarie 2016, a rămas doar cu cinci deputați, dar mă bucur că cei cinci deputați care am fost în parlament, am fost o voce a poporului și care am fost auziți, și care am spus lucrurile pe față.”

Europa Liberă: Dar cum se face acest târg politic și de ce deputatul se lasă vândut?

Tudor Deliu: „Iată o să mă reîntorc la Partidul Democrat, fiindcă el a fost promotorul acestui rău, întrucât eu vorbeam acum doar de deputații în parlament, dar să nu uităm că ei au mers și mai departe.”

Europa Liberă: În raioane.

Eu le ziceam atunci că ulciorul nu merge de multe ori la apă, o să se strice într-un timp

Tudor Deliu: „Ei au fost cei care prin șantaj, prin amenințări, prin deschidere de dosare au racolat în rândurile lor majoritatea primarilor, președinții de raion, că dacă au avut după alegerile din 2011 undeva la 120 de primari legal aleși pe listele Partidului Democrat, spre sfârșitul mandatului erau peste șase sau șapte sute de primari, de asemenea și consilieri raionali, și președinți de raion. Apropo, ei au fost cei care astăzi strigă în gura mare că nu ar trebui să intervenim la legislație. Ei au fost acei care au modificat legislația doar ca să le fie în favoarea lor, au schimbat și procedura de alegere a președintelui raionului, că nu-i numaidecât din rândul consilierilor, au modificat Regulamentul parlamentului și au format acea filială a Partidului Democrat, grupul Leancă; și i-au dat grupului parlamentar drepturi mai ceva ca ale fracțiunii. Iată acum culeg roadele. Eu le ziceam atunci că ulciorul nu merge de multe ori la apă, o să se strice într-un timp.”

Europa Liberă: Dle Deliu, cum să reacționeze electoratul când aude că un deputat în Parlamentul Republicii Moldova se vinde începând cu 250 de mii până la un milion, iată, acum se vorbește că ar costa un mandat?

Tudor Deliu: „Sunt sigur că nu s-au vândut pe degeaba sau nu s-au dus pe degeaba, clar lucru că au fost aici poate și niște resurse financiare, dar eu sunt persoana care operez cu cifre, atunci când am date exacte. Cu părere de rău, fără să se supere alegătorul nostru, dar noi totuși nu avem încă o cultură politică a electoratului, deoarece electoratul nostru…”

Europa Liberă: Dar cine seamănă această cultură în rândul electoratului?

Tudor Deliu: „Păi, această cultură o seamănă înșiși acei care astăzi dețin funcțiile-cheie la nivel de stat și dacă cetățeanul de rând observă că la nivel de parlament, organul legislativ suprem în țară, se fac așa lucruri, cum o să procedeze el la nivel de sat sau comuna în care locuiește?”

Europa Liberă: Legislativul este una din instituțiile care se bucură de foarte puțină încredere în rândul cetățenilor.

Tudor Deliu: „Da, absolut aveți dreptate, se bucură poate de cea mai scăzută încredere în rândurile cetățenilor. Cu părere de rău, alegătorul nostru, cel care a mai rămas în Republica Moldova, fiindcă trebuie să fim foarte corecți și să spunem că alegătorul cel mai instruit totuși este plecat din Republica Moldova, eu mă refer la diasporă, dar nicidecum nu vreau să spun că cetățenii rămași în Republica Moldova nu merită să aibă o conducere care să le asigure un trai decent, însă se întâmplă ceea ce se întâmplă. Iată ne aducem aminte de ultimele alegeri în care au fost puse în funcțiune merișoarele, torbele și multe altele și cetățeanul nostru în criza aceasta în care se află, în sărăcie ia torba ceea și se duce și votează.”

Europa Liberă: Până a nu pleca Vladimir Plahotniuc, cel care este fugar, se zicea că el pune la cale toate mișmașurile și că a reușit prin șantaj, prin corupere să își lărgească și bazinul electoral, și numărul de deputați. Vladimir Plahotniuc a fugit de un an de zile, nu mai este în Republica Moldova. De ce această practică rușinoasă continuă?

Tudor Deliu: „Într-adevăr, Plahotniuc era cel care coordona cu toate aceste procese. Faptul că a plecat Plahotniuc, asta încă nu înseamnă că nu au rămas discipolii lui aici, fiindcă astăzi dacă să facem o analiză la nivel de toate instituțiile, chiar și acele de forță, de drept din Republica Moldova, foarte mulți discipoli de-ai lui Plahotniuc au mai rămas. Mi-ați adresat întrebarea cu declarația privind traseismul politic, ne întoarcem la declarația de un an în urmă, stat capturat, iarăși aceea a fost o declarație politică, au votat, au bătut din palme și cu aceasta s-a terminat.”

Europa Liberă: Inclusiv socialiștii, pentru că atunci s-a creat coaliția între socialiști și ACUM.

Tudor Deliu: „Da, și cu aceasta s-a terminat, însă aceste declarații, eu am spus că ele au efecte politice, dar în baza prevederilor declarației se poate de adoptat actele legislative care să ajungă în parlament și să rezolve problema. Ce folos că am declarat că statul e capturat și am bătut din palme că a fugit Plahotniuc? Ce s-a schimbat? Avem aceeași situație care a fost și atunci, același traseism politic, aceeași corupție continuă, aceleași hotărâri ale instanțelor de judecată, că am foarte multe exemple, aceleași intimidări și multe-multe altele. Dar vă dau un exemplu la nivelul raionului Sângerei. Sângereiul este un raion…”

Europa Liberă: ...unde se încearcă schimbarea configurării politice.

Tudor Deliu: „...de nord, în care nu sunt socialiștii la putere, este o altă coaliție. Ei nu s-au putut împăca cu acest fapt și apelează în instanța de judecată, și aici e o încălcare gravă, fracțiunea socialiștilor și prima instanță de Bălți declară ilegală decizia adoptată în noiembrie 2019, după jumătate de an care a trecut. Ce judecător a putut să decidă, fiindcă lucrul acesta era al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat și nicidecum al cetățeanului, fiindcă cetățeanul poate să conteste un act administrativ atunci când a fost lezat într-un drept al său: a cerut un loc de casă și nu i-au dat sau altceva, dar aici nu i-a leat niciun drept, judecata îi dă câștig de cauză, suntem în Curtea de Apel, vom vedea ce va fi. Dar și ultimele, cu sechestrarea averii lui Plahotniuc, amânare la Curtea de Apel, și multe-multe altele. Sunt lucruri care pe mine mă pun în gardă.”

Europa Liberă: Dl Deliu, sunteți o formațiune extraparlamentară, dar cel mai probabil urmăriți ceea ce se întâmplă în pereții legislativului. Acum se insistă pe ideea că trebuie răsturnat Guvernul Chicu și adus un alt executiv în fruntea țării. Cum credeți că se descurcă pe timp de pandemie acest cabinet de miniștri?

Tudor Deliu: „Astăzi auzim de după diferite colțuri: jos guvernul, sus alt guvern, alegeri anticipate! Dar s-a așezat oare cineva să facă un simplu calcul aritmetic? Ca să dai jos un guvern, ai nevoie de cel puțin 51 de voturi. Sunt ele astăzi în parlament?”

Europa Liberă: Astăzi nu, dar dacă săptămâna viitoare se adună?

Tudor Deliu: „Păi, eu nu știu cum o să se adune, deoarece fracțiunea Partidului „Șor” are și ea nouă deputați, dar au declarat și PAS, și DA, am înțeles și „Pro-Moldova”, gruparea aceasta, nu știu cum să-i zic, că ei nu vor face alianță cu ei. Deci, e nevoie ca întreg Partidul Democrat să se alăture aici ca să poți să faci o majoritate. Mai apoi, bine, ai dat jos un guvern, tu trebuie dinainte să ai în perspectivă cine o să vină în noul guvern sau cine își va asuma responsabilitatea. Da, am auzit, Platforma DA zice că ea își asumă această responsabilitate și e vorba de un guvern minoritar. Dar ce înseamnă acest guvern minoritar? Un guvern minoritar poate să fie, dar dacă nu va avea susținerea în parlament de cel puțin 51 de deputați, cum o să promoveze politicile pe care o să le elaboreze acest guvern? Eu sincer zic: nu văd acum necesitatea stringentă de a face acest lucru. Da, actuala guvernare, într-adevăr, face foarte multe gafe, o să ne oprim acuși și la pandemia aceasta din Republica Moldova; da, într-adevăr, în parlament se petrec lucruri ieșite din comun și eu cred că cea mai bună ieșire din situație ar fi alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Când să aibă loc acest scrutin anticipat parlamentar?

Tudor Deliu: „Dar și aici trebuie de văzut cum poți să-l faci, fiindcă Constituția prevede expres când poate fi dizolvat parlamentul. Eu aș veni aici cu o propunere, noi degrabă o să ajungem în situația când o să fie egali…”

Europa Liberă: Majoritatea care sprijină guvernul și cei care vor să preia guvernarea.

Tudor Deliu: „Constituția prevede că, dacă în timp de trei luni de zile nu a fost adoptat niciun act legislativ, parlamentul se dizolvă. Și în situația aceasta incertă, când forțele sunt egale, va fi foarte greu sau imposibil de adoptat acte legislative. Va trece septembrie, octombrie, noiembrie, sunt trei luni de zile și, după alegerile prezidențiale, s-ar putea de mers în alegeri anticipate. Asta este o variantă. A doua variantă, nu știu, așteptăm ce va zice Curtea Constituțională, dar și aici, dacă Constituția expres prevede că, în ultimele șase luni de mandat ale președintelui, parlamentul nu poate fi dizolvat. De ce-s toate discursurile acestea înflăcărate că noi vrem mâine dizolvarea parlamentului? Cum?”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți bine prevederile constituționale. Acum, mai multe voci acreditează ideea că, prin răsturnarea Guvernului Chicu, se urmărește și împiedicarea lui Igor Dodon de a participa în campania electorală prezidențială. E cu putință acest lucru?

Tudor Deliu: „Dar eu nu-l văd cu putință. Cine poate să-i interzică lui Dodon să participe în alegerile prezidențiale? Fiecare cetățean din Republica Moldova, conform Constituției, are dreptul de a alege și a fi ales și eu nu cred că răsturnarea guvernului poate să-l împiedice pe Dodon să candideze; eu nu vorbesc de câștig, eu vorbesc despre posibilitatea de a candida. Dar, iarăși, să vorbim de răsturnarea guvernului. Cum?, încă o dată zic . Eu nu cred că în situația catastrofală în care se află acum Republica Moldova ar trebui să vină altcineva și să-și asume responsabilitatea în perioada aceasta foarte critică în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar vedeți că situația devine din ce în ce mai critică, sistemul sanitar ar putea să cedeze, unii dintre medici spun că nu mai au putere să lupte?

Tudor Deliu: „Eu nu găsesc răspuns la o întrebare: la ce au servit cele 60 de zile de situație excepțională, dacă noi, după situația excepțională suntem într-o situație mult mai rea decât am fost în trecut? Eu am să amintesc zicala ceea românească cu două moașe care zice că „copilul cu două moașe rămâne cu buricul netăiat”. Părerea mea e că în aceste procese nu trebuia să se implice politicul, să lase pe seama specialiștilor, fiindcă doar specialiștii puteau să vadă, să vină cu soluții în ceea ce privește situația de pandemie din Republica Moldova. Da, într-adevăr, guvernarea a făcut foarte multe greșeli. Înainte de toate, dacă ne aducem aminte de primul caz, ei și-au dat seama când a coborât doamna care venea din Italia din avion și atunci au zis că văleu, Doamne, noi suntem nepregătiți, când împrejurul nostru deja se discuta despre aceasta. Și aveți perfectă dreptate că sistemul medical din Republica Moldova cedează, el nu a fost pregătit pentru această situație.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. astăzi la guvernare, ce măsuri ați întreprinde?

Tudor Deliu: „Deci, acum e târziu de luat măsuri, măsurile trebuiau luate anterior.”

Europa Liberă: Dar niciodată nu e târziu.

Opoziția strigă că guvernarea îi vinovată, guvernarea dă vina pe opoziție

Tudor Deliu: „Niciodată nu e târziu... Și eu aici, iertată să-mi fie ceea ce o să spun, dar eu nu învinuiesc numai guvernarea, eu învinuiesc și opoziția în cazul de față, pentru că s-a pornit mai mult o axare pe problemele politice și nicidecum pe problemele cu care se confruntă astăzi cetățeanul. Opoziția strigă că guvernarea îi vinovată, guvernarea dă vina pe opoziție. Am ajuns deja la lucruri ieșite din comun. Citesc o informație de la care mi se ridică părul măciucă în cap: că medicii iau bani ca să spună că cineva a murit de COVID. Sărmanii noștri medici, să le dea Domnul sănătate, fiindcă am foarte mulți cunoscuți, discut cu ei, am văzut și foarte multe reportaje și când văd în ce situație sunt, sărmanii, care luni de zile nu și-au văzut familiile, stau prins spitale sau hoteluri-cămine. Și noi venim cu astfel de afirmații față de medici?! Eu cred că asta a întrecut orice măsură.”

Europa Liberă: Poate fi depășită această situație critică?

Tudor Deliu: „Poate fi depășită, dar, în primul rând, trebuie stopat virusul COVID nr. 1 din Republica Moldova. Acesta este Dodon! Eu așa i-am și zis: virusul COVID nr. 1.”

uropa Liberă: Vine data de 1 noiembrie, cetățenii vor decide.

Tudor Deliu: „Acuși o să fac un apel chiar către cetățeni. Dl Dodon care a tăcut molcum și nu scotea o vorbă când îl demiteau de trei-patru ori pe lună, când era Plahotniuc, acum se înfoaie în pene, a devenit - cer scuze - buricul pământului în Republica Moldova. Cine ți-a permis ție, dle președinte, să încalci toate prevederile Comisiei Situații Excepționale, respectiv, actualmente, Comisiei Naționale de Sănătate Publică? De ce trebuie să te plimbi prin Moldova, să vii cu postări care te discreditează nu doar ca președinte, chiar și ca om? Și o să vin cu câteva exemple: se duce la pescuit în perioada pandemică, în perioada când peștele depune icre. Numaidecât trebuie să pună pe Facebook că el și cu fecioru-său prinde pește? Ce o să creadă alt cetățean de rând? El spune că eu sunt la iaz privat. Peștele nu știe în ce iaz îi, că-i privat sau că-i apă curgătoare sau de stat, la el îi perioada când el depune icre. Mai apoi, plimbările cu soția-sa și copiii pe la biserici, prin pădure și nu mai știu pe unde. Postează pe Facebook că acesta sunt eu, Igor Dodon!

Du-te în gospodăria agricolă și nu frământa mințile cetățenilor Republicii Moldova!

Iar ultimele evenimente chiar șochează, e strigător la cer – merge prin păpușoaie, să zicem așa, și cu mașină și numai nu știu ce nu face. Sunt niște lucruri ieșite din comun. Eu știu că Dodon a absolvit Institutul Agricol, Facultatea de Economie în Gospodăria Agricolă... Du-te în gospodăria agricolă și nu frământa mințile cetățenilor Republicii Moldova! El a discreditat tot procesul acesta care a fost instituit atât de Comisia Situații Excepționale, cât și de actuala comisie, fiindcă el este primul care încalcă. Și dacă cetățeanul de rând vede că președintele țării își permite, de ce el nu și-ar permite? Și un apel către cetățeni, fiindcă aici, undeva, este o neglijență și din partea cetățenilor. Eu am întâlnit foarte mulți colegi, prieteni care spuneau la început: „Ei, că asta-i o politică, că astea-s niște planuri ale marilor forțe economice...”. Și când s-au lovit de realitate, gata, nu mai spun niciodată lucrurile acestea. Este un lucru foarte periculos, dacă cetățeanul nostru nu va conștientiza că, înainte de toate, viața lui depinde de el și să nu se orienteze după bădărăniile pe care le face Dodon în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Care este miza scrutinului prezidențial din 1 noiembrie?

Tudor Deliu: „E foarte greu de prezis, dna Ursu! Apelurile noastre, deci noi suntem partidul care din 2016 am chemat la unitatea forțelor de dreapta. Noi am avut câteva mese de dialog cu cei din mișcarea „Unirea”, care se declară că-s cinci partide, cu PAS-ul, cu PDA, respectiv Partidul Liberal Democrat; PUN-ul nu a participat, nu a dorit să participe, este chestia lor de partid, nimeni nu poate să-i impună, unde am încercat să unificăm forțele. O primă încercare a fost scrutinul de la Hâncești. Ne-am adunat de trei ori înainte și am decis să identificăm un candidat cu cele mai bune șanse, ceilalți să ne retragem. Cine s-a retras? Unicul, la momentul potrivit, și-a retras Partidul Liberal Democrat candidatul său, fiindcă noi am conștientizat că, bătându-ne noi 5-6 pe dreapta, va câștiga Partidul Socialiștilor. Nu! Și acum, zic eu, nu știu dacă se poate de ajuns la un numitor comun ca să identificăm un singur candidat.”

Europa Liberă: Ce veți face în campania prezidențială? Nu sunteți sigur că puteți azi pronunța numele celui/celeia care ar merita să fie în fruntea Republicii Moldova?

Tudor Deliu: „Nu, nu, absolut, nu sunt sigur! Partidul Liberal Democrat va participa în alegerile prezidențiale și nu va mai fi cel care...”

Europa Liberă: Cu o candidatură?

Tudor Deliu: „Cu o candidatură sau, dacă vom găsi un numitor comun, într-un bloc electoral pentru a susține un candidat, însă nicidecum nu vom mai fi în pozițiile în care am fost anterior, de hai susține pe cineva și a rămâne pe tușă.”

Europa Liberă: Tot mai mulți politicieni acreditează ideea că Moldova astăzi s-ar afla într-o izolare totală pe plan extern. Dvs. ce credeți?

Tudor Deliu: „Republica Moldova în ultimul timp a devenit o republică foarte izolată. Cunoaștem care este atitudinea partenerilor noștri din Uniunea Europeană, cunoaștem și ultimele evenimente care au avut loc, ping-pongurile acestea ale dlui Chicu față de reprezentanții Parlamentului European, cei care nemijlocit s-au încadrat în ajutorarea Republicii Moldova. Îl cunosc personal pe dl Mureșan și aș vorbi foarte mult despre aceasta, dar nu aceasta este tema. Haideți să vedem: de câte ori a fost dl Dodon în acești patru ani în România, de câte ori a fost în Ucraina, de câte ori a fost la Bruxelles sau Strasbourg? Că a fost o dată, asta încă nu înseamnă nimic. Și de câte ori a fost la Moscova?”

Europa Liberă: Și dacă a mers la Moscova de peste 30 de ori, cum a îmbunătățit cooperarea moldo-rusă?

Tudor Deliu: „Și dacă a mers la Moscova de peste 30 de ori... Cum s-a dus, așa s-a și întors. Nu a venit cu nimic, dacă nu luăm în considerare declarațiile cu împrumutul acela care a provocat foarte multe discuții și aceea era o șmecherie a rușilor iarăși pentru Republica Moldova, dar iată am uitat anterior să spun despre încă o aventură a lui Dodon, care va avea loc pe data de 24 iunie – pleacă la parada din Moscova și încă însoțit de soldați din Republica Moldova(!) Este oare aceasta necesitate, este o promovare a Republicii Moldova pe plan internațional, mai ales în perioada aceasta de pandemie sau pur și simplu vrea iarăși să se lingușească pe lângă Putin și să facă o fotografie-două cu el, ca să se laude că a discutat cu Putin? Nu a dat nimic relația aceasta cu Rusia - cum a staționat Armata a 14-a, așa și staționează, relațiile cum au fost tensionate, așa și sunt. Niciodată nu am zis că noi nu trebuie să avem relații bune sau de colaborare cu Federația Rusă, eu nu exclud, dar acest lucru nu trebuie de făcut în numele „fratelui mai mare” către „fratele mic”, noi trebuie să avem o colaborare la nivel de state independente, la nivel internațional și nicidecum să dansăm sub muzica pe care ne-o cântă cei de la Kremlin. Noi nu putem să fim vasalii lor!

Dodon însă cu mare plăcere acceptă această postură a sa de a fi un vasal al Moscovei. Apropo, vorbeam de 24 iunie. Paradoxal se întâmplă în Republica Moldova. Avem calendarul iulian și calendarul gregorian, iată acum a apărut și calendarul dodonian, deci, Paștele Blajinilor – pe 7-8 iunie, 9 mai – pe 24 august și tot așa, nu știm ce-o să mai fie, poate că își schimbă și ziua de naștere ca să nu mai fie cum îi zice lumea – Vodoleiul. Dar, ca să concluzionez cu Dodon, eu îmi aduc aminte „Laudă prostiei”, o lucrare. Iată, ceea ce face acum Dodon prin toate postările și atitudinea sa este o laudă a prostiei.”

Europa Liberă: Dar și fărâmițarea eșichierului de pe centru-dreapta unde ar putea să ducă? Pentru că rânza moldoveanului se arată că încă e tare - și orgoliu, și frustrări, și de toate găsești pe acest segment de centru-dreapta.

Tudor Deliu: „Dar poate că cele mai multe frustrări, că vorbeați Dvs. de rânza moldoveanului, sunt mai degrabă pe centru-dreapta decât pe centru-stânga, fiindcă aici avem o multitudine de partide care se declară fie partide pro-Unire, pro-Europa, iar în ultimă instanță fiecare urmărește ca să ajungă el, fără să țină cont de interesul național?”

Europa Liberă: Și dacă unii sunt pro-Unire, alții sunt pro-Occident, dar unire nu există între toate aceste forțe?

Tudor Deliu: „Cei care sunt pro-Unire nu sunt împotriva pro-Europei și viceversa. Iată, Partidul Liberal Democrat are în programul său că noi acceptăm dezideratul Unirii, este, dar Unirea nu înseamnă a veni în mijlocul străzii și a striga „Unire!”. Noi am pornit aceste procese de înfrățire, colaborare între autoritățile locale, de atragere a investițiilor autorităților locale din România către noi. Alte acțiuni trebuie de făcut și cetățeanul trebuie să conștientizeze, fiindcă la noi s-au pornit două poluri diferite: cei din dreapta încearcă să sperie o parte din electoratul Rusiei, iar cei de stânga fac o sperietoare din dezideratul Unirii. Și iată bătăliile acestea nicidecum nu ajung ca să aducă plusvaloare pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și încotro, Republica Moldova?

Noi trebuie să avem un pas național, mai ales în situația asta de criză, aici ar trebui să ne unim toate forțele, ca să putem să ieșim din această situație criticăTudor Deliu:

Noi trebuie să avem un pas național, mai ales în situația asta de criză... ca să putem să ieșim din această situație critică

„Quo vadis, Republica Moldova? Se bălăcește pe loc Republica Moldova, deocamdată. Și eu nu văd care sunt astăzi mișcările într-o parte sau în alta. Unica soluție a Republicii Moldova este orientarea doar spre Uniunea Europeană, nenegând dezideratul Unirii. Dar haideți să fim foarte corecți, fiindcă să strigi astăzi cum ziceam noi că mâine facem Unirea este imposibil, trebuie să ne axăm pe acele politici și acele activități care astăzi să îmbunătățească cât de cât soarta cetățeanului Republicii Moldova, pentru că am mers săptămânile acestea prin teritoriu, că dvs. sunteți foarte activi la nivel de reportaje din teritoriu (vă urmăresc, apropo), este un dezastru total. Și când stai să discuți cu cetățenii, distanța dintre ei e de 6 metri și ai să afli păreri diferite, depinde și ei cum au fost încărcați cu acest negativism sau pozitivism. Mai bine cunoașteți Dvs., fiindcă foarte des mergeți în teritoriu și vă întâlniți cu cetățenii. Noi trebuie să avem un pas național, mai ales în situația asta de criză, aici ar trebui să ne unim toate forțele, ca să putem să ieșim din această situație critică, fiindcă noi vorbim astăzi doar de îmbolnăviri, dar să nu uităm că această situație a dus la probleme mari în ceea ce privește bugetul de stat, unde încasările au scăzut dramatic. Asta a dus la stoparea dezvoltării economiei în Republica Moldova și multe-multe altele. Și atunci când a fost declarată situație excepțională, a venit primul ministru în parlament cu o foaie A4 cu prevederi din lege. De ce n-a venit atunci cu un plan de acțiuni – ce avem de făcut cu problemele sociale, economice; ce vor face micii întreprinzători? Trebuie să fie un plan de acțiuni.”

Europa Liberă: Ghemul de probleme e mare, nu se știe cine e capabil să depene aceste probleme și, mai ales, să găsească soluții la ele, urmează un exercițiu destul de important – alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cel mai probabil, după acest scrutin prezidențial lucrurile vor deveni mult mai clare.

Tudor Deliu: „Dă Doamne să fie așa și să devină mai clare! Eu nu prea văd multă claritate nici după alegerile prezidențiale.”