Pavel Filip: Moldova are nevoie de bani. Eu m-aș fi împrumutat demult

Ei sunt convinşi să trădeze în favoarea grupului Pro Moldova sau a Partidului Şor contra unor sume impresionate. Alianţa PDM-PSRM are 53 de deputaţi şi oferă sprijin guvernului. Nu există certitudinea că nu vor mai pleca şi alţi parlamentari din PD. PD va vota proiectul Legii ONG-urilor, sunt declaraţii pe care le-a făcut liderul democraţilor, Pavel Filip, în studioul Europei Libere.

Europa Liberă: Știți când se convoacă ședința plenară?

Pavel Filip: „Săptămâna aceasta. Din câte cunosc, mâine va fi ședința Biroului permanent și joi-vineri ar trebui să avem ședință plenară.”

Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să aibă legislativul, ținând cont și de criza sanitară, și de criza economică, socială și dacă se mai ajunge și la o criză politică?

Pavel Filip: „Acum am discutat despre condiționalitățile pentru tranșa a doua din acordul de macrofinanțare a Republicii Moldova, acestea vor fi primele priorități care vor fi discutate, la insistența noastră, la prima ședință plenară.”

Europa Liberă: S-a considerat o lege buclucașă cea cu privire la activitatea ONG-urilor, am reținut și declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon, spunând că, cel puțin, un articol - articolul 6 - trebuie revăzut, refăcut totalmente și că, dacă se ajustează legea, ar putea să fie votată, dar imediat au apărut și reacțiile din partea opoziției și au spus că, dacă se votează așa cum sugerează președintele Igor Dodon, ar fi o lege mai restrictivă, mai dură decât cea din Rusia, Belarus sau Azerbaidjan.

Pavel Filip: „Acest proiect al legii cu privire la ONG-uri, din punctul meu de vedere, s-a transformat într-un subiect politic, pentru că, dacă au ajuns să întrebe oamenii din raioane cu care ne întâlnim ce este cu legea ONG-urilor, eu nu cred că ei au în intrat în subiect sau cunosc ceva despre această lege în profunzime. A devenit un subiect politic, pe care tot l-au făcut politicienii. Deci, pe de o parte, cineva vine din poziția că este o lege care în principiu ar oferi posibilitatea influențelor din extern, inclusiv financiar în Republica Moldova, alții spun că, uite, dacă nu votăm această lege, atunci vom avea un colaps financiar, deci noi aruncăm aceste 600 de milioane de lei pe care le oferă Uniunea Europeană...”

Europa Liberă: Dar proiectul acestei legi a fost pregătit de Guvernul Filip.

Pavel Filip: „Este adevărat, noi am votat în guvern acest proiect de lege, ulterior a fost votat în prima lectură în parlament, a fost o perioadă suficientă. Apropo, cei care tot vorbesc despre acest proiect au fost o perioadă la guvernare împreună și puteau să voteze acest proiect. Nu au făcut-o, nu știu din ce motive. A apărut ca o condiție suplimentară, apropo, pentru macrofinanțare acum, în februarie anul acesta. Eu nu văd o problemă. Legea actuală cu privire la ONG-uri, nu proiectul de lege, dar cea pe care o avem deja aprobată de ani de zile, este mult mai liberală pentru ONG-uri, decât acest proiect de lege care a fost propus. De asta, noi am discutat acest subiect. Poziția Partidului Democrat este să votăm acest proiect de lege, chiar și cu amendamente, dar care vor fi convenite cu cei de la Comisia Europeană...”

Europa Liberă: Ca să fie convenite cu cei de la Comisia Europeană, ar trebui să treacă timp, dar legea ar putea să fie supusă votării în prima ședință în plen.

Pavel Filip: „Nu cred că avem nevoie de foarte mult timp. Această lege a fost foarte mult discutată, a fost o dată examinat acest proiect în Comisia juridică și acum să vedem, dacă mai sunt amendamente, ele se coordonează în câteva minute.”

Europa Liberă: Dar, cel puțin, consens între deputații din majoritatea parlamentară există sau e parțial acest consens?

Pavel Filip: „Noi am exprimat colegilor din coaliție poziția Partidului Democrat, urmează să mai avem o discuție, să vedem ce propuneri mai sunt și, dacă va exista un consens larg, atunci va fi votată, dacă nu, noi vom vota această lege în formula care este acceptată de partenerii noștri.”

Europa Liberă: Ce ziceți, vor ajunge banii din tranșa a doua din asistența macrofinanciară în Republica Moldova? Timpul a constrâns și guvernarea, și termenii...

Pavel Filip: „Timpul deja a expirat, dar eu știu că a fost prezentat un raport la Bruxelles și eu sunt încrezător că banii din tranșa a doua, care ar însemna 20 de milioane de euro credit și 10 milioane grant, vor ajunge în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Iar despre tranșa a treia?

Pavel Filip: „Tranșa a treia sunt mai puțin optimist, pentru că nu avem timp și, pare-mi-se, nici nu a fost negociat termenul de extindere a acordului de macrofinanțare.”

Europa Liberă: Deși a existat o inițiativă în Parlamentul European să fie extins termenul, dar se pare că oricum nu se reușește să fie îndeplinite și condiționalitățile. Și aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a spus că Republica Moldova își ia rămas bun de la a treia tranșă.

Pavel Filip: „Cel mai probabil că nu se va reuși, dar iarăși nu este o catastrofă, deci trebuie de renegociat un alt acord, trebuie să avem niște relații bune, stabile, pentru că oferta financiară este una bună.”

Europa Liberă: Iar despre renegocierea creditului rusesc ce cunoașteți?

Pavel Filip: „Din câte cunosc eu, a fost o adresare către Federația Rusă pentru renegocierea acestui credit, nu știu care a fost răspunsul de acolo și dacă a fost vreun răspuns.”

Europa Liberă: Există șanse ca să fie accesată și această linie de creditare din partea Federației Ruse, pentru că multe voci acreditează ideea că ar fi mai degrabă un sprijin pentru un an electoral pentru un concurent electoral?

Pavel Filip: „Acești bani urmau să vină în bugetul statului. Deci, este un credit suveran, exact ca și banii de la Fondul Monetar Internațional și ca și banii de la Uniunea Europeană, dacă vorbim de asistența macrofinanciară sau de suportul direct bugetar. Nu este nicio diferență în destinația acestor bani - cei din America, Uniunea Europeană sau Rusia. Și acest subiect a fost excesiv politizat. Noi am examinat acest acord, nu am fost întru totul de acord cu ceea ce era scris sau cu modul cum a fost negociat, dar noi am venit cu acest articol buclucaș, am venit cu un amendament care neutraliza suspiciunile. Și se speculează foarte mult. Era vorba despre garantarea altor împrumuturi care pot deveni parte componentă a acestui acord. Părțile acestui acord sunt Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova, deci pentru Moscova parte de acord este Guvernul Republicii Moldova. Dacă Guvernul Republicii Moldova garantează un credit al unei companii, înseamnă că devine parte componentă a acestui acord. Pentru a exclude acest risc, noi am venit cu un amendament prin care am spus că pentru acest acord garantarea altor împrumuturi poate fi dată doar de Parlamentul Republicii Moldova.

Îmi pare rău că banii aceștia nu au ajuns în Republica Moldova

Este adevărat că un acord internațional este mai presus decât o lege națională și pentru Federația Rusă rămâne în continuare parte a acordului guvernul, doar că dacă guvernul urmare ce a fost votat acest amendament va oferi o garanție, înseamnă că a încălcat o lege internă și este pasibil pentru răspundere. Iată care a fost mișcarea pe care noi am făcut-o și consideram că a fost neutralizat și îmi pare rău că banii aceștia nu au ajuns în Republica Moldova, pentru că eu privesc lucrurile puțin mai tehnic. Republica Moldova are nevoie de bani, banii urmare a acestei crize pandemice și noi încă nu simțim o criză economică și nu doar Republica Moldova, dar întreaga lume și banii vor deveni mai scumpi. De aceea, eu m-aș fi împrumutat mai mult.”

Europa Liberă: Dar Dvs., cei care oferiți sprijin guvernului, mai mizați pe acești bani din partea Federației Ruse?

Pavel Filip: „Este foarte confuz pentru mine, pentru că eu nu știu acum ce au răspuns cei din Federația Rusă. Dacă ei sunt de acord să renegocieze acest acord, atunci putem miza pe acești bani, dacă nu există nici un răspuns, atunci nu putem vorbi despre acest lucru.”