Igor Boțan: De ce stârnește temeri pe scena politică perspectiva unei mai mari transparențe a organizațiilor civice?

Igor Boțan: „Atunci când partidele sunt în opoziție, își doresc să coopereze cu societatea civilă, cum ajung la guvernare, partidele care anterior cooperau cu societatea civilă au probleme în relațiile cu aceasta.”

Europa Liberă: De ce?

Acești experți foarte buni din societatea civilă de cele mai multe ori sunt recrutați în societatea politică

Igor Boțan: „Pentru că există o formulă clasică, care spune că rolul partidelor este să aducă oamenii buni din societatea civilă în societatea politică și atunci când partidele sunt în opoziție chiar se gândesc că societatea civilă, iar partidele politice, în special cele din opoziție, sunt elemente ale societății civile. Atunci când sunt în opoziție, partidele știu că au nevoie de cadre și eventual vor ca cadrele bune din societatea civilă, că am în vedere și sindicatele, și partidele de opoziție, și multe, multe alte organizații care se specializează, de exemplu, în domeniul ecologic, protecției animalelor sau multe altele, sau al cetățenilor cu dizabilități și acești experți foarte buni din societatea civilă de cele mai multe ori sunt recrutați în societatea politică atunci când partidele de opoziție ajung la guvernare, dar sunt și alte organizații ale societății civile, care, de exemplu, sunt interesate de drepturile omului sau de buna guvernare...”

Europa Liberă: ...sau de monitorizarea alegerilor. Și aici ajungem, de fapt, la marea durere a politicienilor: să vină și să se uite cineva în borșul lor?

Igor Boțan: „Dar alegerile sunt de interes public nu doar pentru partide, ci pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Încerc să înțeleg modul în care gândește un politician care, iată, se opune adoptării unei legi ce i-ar da mai multă libertate și putere sectorului asociativ.

Igor Boțan: „Păi stați că aici istoria nu se termină, această lege dă mai multe drepturi organizațiilor societății civile, această lege impune transparența acestor organizații, le obligă ca anual să facă publice rapoarte privind finanțarea, privind proiectele realizate, rezultatele, iar dacă nu fac acest lucru, atunci legea spune că orice cetățean poate cere de la aceste organizații să i se dea răspuns la întrebările cu ce se ocupă. Iată ce prevede această lege. Având în vedere că avem aproape 30 de ani de experiență de stat independent, în care organizațiile societății civile, așa cum spuneam, înglobează cultele religioase, sindicatele, partidele politice, plus organizațiile nonguvernamentale care se ocupă de diferite probleme pe care statul nu le rezolvă.”

Europa Liberă: Și atunci, de ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, pune piciorul în prag și spune că partidul dânsului nu va accepta această lege, doar e în beneficiul politicienilor în egală măsură?

Igor Boțan: „Exact! E în beneficiul politicienilor și oferă șanse egale tuturor. În primul rând, dl președinte Igor Dodon induce în eroare opinia publică. Această obiecție pe care o are domnia sa privind implicarea organizațiilor nonguvernamentale în politică este un fals, pentru că legea prevede că organizațiile activează în baza statutelor. Este adevărat că legea prevede că partidele politice pot fi fondatoare ale unor organizații necomerciale, iar aceste organizații necomerciale, fondate de partide, pot oferi servicii diferitelor partide. Se are în vedere transplantarea în societatea moldovenească a foarte bunei experiențe pe care o au Statele Unite, Germania, Marea Britanie, unde există organizații care sunt fondate de partide și care se ocupă de probleme ideologice, probleme de valori pentru anumite domenii, cum este, de exemplu, socialist, social-democrat, conservator ș.a.m.d. Este vorba doar despre aceste organizații care pot să ofere servicii partidelor politice, adică organizațiile pe care le fondează chiar aceste partide.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a acreditat ideea că, vezi Doamne, dacă se adoptă această lege, se deschide o ecluză, cu banii străini intră și influența asupra alegătorului.

Igor Boțan: „Eu cred că temerea dlui președinte este cu totul alta. Organizațiile nonguvernamentale care sunt fondate de cetățeni nu se implică în activitatea partidelor politice, nu le oferă nici un fel de servicii. Singura temere a dlui Igor Dodon se pare că este faptul că această lege privind organizațiile necomerciale se referă și la fundații. Și aici putem ghici că toată lumea s-a întrebat în ultimii patru ani, cât dl Dodon este șef al statului, de activitatea fundației primei doamne, care a fost rugată de mai multe ori să deschidă parantezele, să spună de unde colectează resurse, care este suma acestor resurse ș.a.m.d. Această lege, care a fost votată în prima lectură încă în 2018, spune că și fundațiile sunt obligate să fie absolut transparente, de aceea apare această nervozitate și este atacată frontal întreaga lege, și se lasă o umbră negativă asupra activității organizațiilor nonguvernamentale, care, așa cum spuneam, sunt obligate prin această lege să fie cât se poate de transparente, iar dacă nu sunt, oricine poate să vină și să ceară informații referitoare la cu ce se ocupă, cum sunt finanțate ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dl Igor Dodon însă spune că „nu ne trebuie nici banii europenilor cu asemenea preț, cu ingerințe în viața politică”, cum ar veni nici lapte nu beau, dar nici cu vaca nu mă duc.

Igor Boțan: „Dl Igor Dodon ar trebui atunci, dacă are pretenția că dorește binele Republicii Moldova, să deschidă parantezele, să invite experții care au elaborat această lege, să-i invite pe cei care cunosc domeniul și să aibă o discuție. Unde este pericolul pentru Republica Moldova? Dl Igor Dodon vorbește că Acordul de Asociere este un document foarte bun. Hai să-l citim împreună și să vedem ce spune Acordul de Asociere despre societatea civilă, relația ei cu statul, relația ei cu structurile europene, să vedem unde sunt aceste pericole pe care le sesizează dl Igor Dodon. Noi, deocamdată, am sesizat că pericolele vin de la activitatea netransparentă a unor fundații, care sunt puse la cale de către politicieni. Mai mult decât atât, îi amintim dl Igor Dodon că, în 2017, Partidul Comuniștilor, din care domnia sa a ieșit și unde s-a format ca politician, a venit în parlament cu o inițiativă în care cerea transparența așa-ziselor fundații politice, pe care nu Occidentul le-a pus la cale aici, în Republica Moldova, care cerea ca liderii de partid să nu fie șefi de fundații. Acum, această lege la care ne referim face regulă aici și spune că pot fonda organizații neguvernamentale sau fundații politice care să le fie afiliate și să le ajute, iar acest lucru trebuie dezvoltat, dacă dl Dodon are probleme.”