Nicu Popescu: Republica Moldova a devenit un campion european al oportunităților ratate

Pentru a putea accesa cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, în valoare totală de 100 de milioane de euro, guvernarea de la Chișinău trebuie să îndeplinească un set de condiții, menite să îmbunătățească viața cetățenilor și cel mai probabil banii vor intra în bugetul statului, crede Nicu Popescu, consultant științific la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (Paris), fost ministru de Externe.

Europa Liberă: Dacă ar fi foarte pe scurt să definiți astăzi dialogul dintre Chișinău și Bruxelles, la ce v-ați referi și cum l-ați defini?

Nicu Popescu: „Cred că este un dialog ai cărui parametri sunt foarte triști pentru țara noastră. În fond, cred că relația Republicii Moldova cu Bruxelles-ul nu se deosebește foarte mult de relația pe care a avut-o Republica Moldova sub guvernarea Plahotniuc acum doi sau trei ani în urmă. Bruxelles-ul, în linii mari, pur și simplu continuă aceeași abordare față de Chișinău pe care a avut-o și în perioada în special a ultimului an de guvernare sub Plahotniuc, când relațiile erau destul de tensionate, când Republica Moldova nu era considerată un partener credibil care vrea să facă reforme, când Republica Moldova era considerată mai degrabă ca o țară guvernată de niște elite corupte care se gândesc, înainte de toate, la buzunarul lor și nu neapărat la integrarea europeană sau la reforme, sau la beneficiul cetățenilor. Din păcate, asta este situația la zi și din nou această situație la zi în relațiile dintre Chișinău și Bruxelles nu este foarte diferită de starea acestui dialog cu Bruxelles-ul în care Republica Moldova s-a aflat în cea mai mare parte a ultimilor trei-patru ani.”

Europa Liberă: Republica Moldova mizează, contează, așteaptă asistența financiară din tranșa a doua a banilor promiși de către Uniunea Europeană în caz că reformele dau roade la Chișinău. Credeți că mai e cu putință să fie accesați acești bani și să intre în bugetul statului, ținând cont că expiră termenul când autoritățile de la Chișinău au putut să prezinte tema de acasă și să poată fi aduși acești bani în buget?

Suntem abia la începutul unei crize majore care va dura ani de zile

Nicu Popescu: „Acest calendar este influențat în mare parte și de un conflict de instincte și de analiză politică pe care o au factorii de decizie de la Bruxelles, precum Republica Moldova, dar și Serbia, sunt mai multe țări în această situație în care Uniunea Europeană are dorința, are interesul și are resursele pentru a ajuta cetățenii unei țări ca Republica Moldova, ca Serbia, dar, în același timp, Uniunea Europeană este extrem de supărată și foarte reticentă și nu dorește să ajute guvernanții acestor țări, pe președinte, pe prim-ministru. Și această dilemă a Bruxelles-ului evident va fi rezolvată în favoarea cetățenilor Republicii Moldova; evident, Uniunea Europeană va închide ochii la reputația extrem de proastă și credibilitatea extrem de proastă atât ale președintelui, cât și ale prim-ministrului în capitalele europene pentru a oferi asistența de care Republica Moldova ar avea nevoie mai mult ca niciodată, pentru că suntem abia la începutul unei crize majore care va dura ani de zile, care va duce la zeci sau poate chiar sute de mii de locuri de muncă pierdute pentru concetățenii noștri atât în Republica Moldova, cât și pentru acei concetățeni care se află în Europa și evident că în acest moment de criză Bruxelles-ul va opta totuși pentru asistență oferită cetățenilor Republicii Moldova și pentru aceasta va coopera, evident, și cu acest guvern, dar o va face scrâșnind din dinți, o va face punând condiționalități, monitorizând strict, penalizând și verbal, și diplomatic, și financiar în momentul în care va exista riscul unor abuzuri, deci vom merge printr-o perioadă destul de dificilă în care Republica Moldova va primi asistență europeană, dar va primi mult mai puțin decât dacă guvernarea s-ar fi ocupat de reforme și de lupta cu corupția, nu cu atacurile antieuropene.”

Europa Liberă: Dar autoritățile de la Chișinău spun că, chiar și pe fondul pandemiei de coronavirus, totuși au reușit să intensifice investigarea fraudei bancare, s-au angajat într-un program european anticorupție și pregătesc o lege la standarde europene pentru combaterea spălării banilor și că încearcă totuși să-și facă tema de acasă?

Nicu Popescu: „Păi știți foarte bine și noi ca cetățeni ai Republicii Moldova, și Bruxelles-ul, și Berlinul, și Bucureștiul, și Parisul știu că Republica Moldova a inițiat zeci de investigații, a făcut zeci de promisiuni, a aderat la zeci de aranjamente și acorduri anticorupție, de promovare a reformelor, dar atâta timp cât nu vor fi văzute rezultate concrete, nu știu în ce măsură cineva va crede Republica Moldova atunci când se relatează aceste presupuse progrese. Or, declarațiile, promisiunile și chiar semnarea unor documente nu este progres, singurul progres ar fi schimbarea realităților, or atâta timp cât nu va exista o luptă pe bune cu corupția, nu vor exista tentative profunde de reformare a statului, acest lucru va fi foarte evident pentru partenerii externi.”

Europa Liberă: O propunere a premierului Chicu este revoluția în justiție și sistemul organelor de drept și el spunea că Moldova are nevoie de ajutor extern și că din ceea ce a discutat el cu mai mulți demnitari occidentali, un asemenea suport este posibil de obținut, dar mai concret vorbea că trebuie să se aducă în țară temporar câteva zeci de specialiști, procurori, judecători, vameși, specialiști anticorupție din Germania, Olanda, acum nu-mi mai amintesc țările pe care le-a enumerat șeful guvernului, dar vorbea despre țări europene dezvoltate.

Nicu Popescu: „Eu am văzut aceste declarații, dar deocamdată nu am văzut niște acțiuni concrete de lansare a unor astfel de inițiative, dar și apropo de schimbarea legislației care ar face posibile astfel de inițiative, pentru că ceea ce s-a descris în acea postare pe Facebook deocamdată nu are bază legală în Republica Moldova și, evident, postările pe Facebook sunt un indicator bun al curentelor politice, dar, evident, ele rămân postări pe Facebook atâta timp cât nu se transformă în acțiuni concrete, or acțiuni de continuitate și de implementare a celor declarate eu deocamdată nu am văzut.”

Europa Liberă: Dar atunci când dl Chicu spune că, pentru a fi reformată Republica Moldova, este nevoie de unirea cu Uniunea Europeană, el zicea că această unire cu Uniunea Europeană nu este o utopie, ce mesaj transmite demnitarilor de la Bruxelles, din alte capitale europene?

Nicu Popescu: „Demnitarii de la Bruxelles eu cred că, evident, și asta știm demult, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-ar dori o uniune mai profundă și o integrare a țării noastre în Uniunea Europeană, aici nu există nici un secret, practic sunt foarte puțini politicieni care ar susține ceva diferit, dar ceea ce contează sunt acțiunile. Aceste acțiuni contează pentru credibilitatea guvernării atât pe interior, cât și pe exterior și de aceea eu prefer să nu discutăm foarte mult declarații și poziționări publice în condițiile în care aceste poziționări nu iau forma unor acțiuni, pentru că singurul lucru care poate convinge și cetățenii țării, și partenerii noștri externi sunt acțiunile, or acțiunile, deocamdată, nu par să urmeze declarațiilor pe care le-am avut, ci chiar din contra.”

Europa Liberă: De la Bruxelles auzim, inclusiv de la europarlamentarii români, că Parlamentul European dorește o creștere a sprijinului pentru Republica Moldova și că în următorii 7 ani asistența ar putea să crească până la un miliard de euro fonduri europene nerambursabile. Pe de altă parte, aici, acasă, am auzit-o azi pe dna Sandu, fosta premier, care zicea că nici măcar nu ar fi interesați să acceseze aceste 100 de milioane de euro din cea de-a doua tranșă.

Totdeauna Bruxelles-ul a oferit Republicii Moldova foarte, foarte multe oportunități

Nicu Popescu: „Republica Moldova în ultimii 10 ani și, în special, în ultimii 3-4 ani a devenit un campion european al oportunităților ratate. Republica Moldova întotdeauna a avut un grad de simpatie și sprijin, și dorință de a sprijini Moldova enorm în capitalele europene, Republica Moldova este un stat mic, un stat foarte apropiat de Uniunea Europeană, un stat a cărui limbă este limba oficială a Uniunii Europene datorită faptului că vorbim româna în Republica Moldova; Republica Moldova este mult mai mică decât Ucraina, decât Marocul și chiar decât Serbia, are o populație practic integrată în Uniunea Europeană și totdeauna Bruxelles-ul a oferit Republicii Moldova foarte, foarte multe oportunități, dar aceste oportunități de regulă sunt ratate de către elitele politice de la Chișinău, care în mare parte au preferat să-și umple buzunarele, nu să promoveze interesul național, dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană și utilizarea asistenței europene pentru a îmbunătăți mult mai vizibil bunăstarea cetățenilor noștri.”

Europa Liberă: 2020 este un an electoral și s-ar putea cei care se vor înscrie în cursa electorală prezidențială să folosească declarații de felul: cine ajută mai mult Republica Moldova - Uniunea Europeană sau Federația Rusă, Estul sau Vestul. Dacă Igor Dodon se înscrie în cursă, o să spună că a vrut să aducă bani din Federația Rusă, opoziția e de vină că a blocat acel credit de jumătate de miliard. Pe de altă parte, va putea să spună că au așteptat banii de la Uniunea Europeană și că au venit cu întârziere. Ce trebuie să înțeleagă omul care e cu buletinul de vot în mână?

Nicu Popescu: „Cetățenii noștri au suficientă experiență ca să-și dea foarte bine seama care parteneri externi sunt gata să ajute Republica Moldova, fără a încerca să traficheze șmecherii în acordurile de cooperare sau în acordurile prin care se oferă împrumuturi Republicii Moldova și acei parteneri care încearcă să abuzeze de un moment de slăbiciune a țării noastre, a sistemului nostru economic pentru a-și promova interesele.

Știm foarte bine că acordul cu Federația Rusă a eșuat din cauza incapacității Guvernului de la Chișinău de a negocia un astfel de acord în interesele naționale, este o situație absolut fără precedent în care gradul de incompetență a unei guvernări deraiază un acord internațional de împrumut, pentru că în acest acord s-au strecurat niște prevederi care în mod normal nu se regăseau nici în acordurile anterioare de împrumut ale Republicii Moldova, nici în acordurile pe care Federația Rusă le-a semnat cu alte țări. Deci, aici gradul de incompetență a guvernării de la Chișinău în negocierea acestui acord cu Federația Rusă desigur este destul de frapant și eu sunt sigur că cetățenii Republicii Moldova au suficient discernământ ca să-și dea foarte bine seama că acei parteneri care vor să ajute Republica Moldova pot să o facă și fără a încerca să strecoare în acordurile de asistență măsuri care vor penaliza sau chiar vor duce la jefuirea cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar cooperarea moldo-rusă are de câștigat de pe urma lipsei unui dialog între Chișinău și Bruxelles?

Nu văd ca guvernarea actuală să poată obține beneficii pentru cetățenii noștri nici din Est, nici din Vest

Nicu Popescu: „Nu. Am impresia că gradul de izolare în care se află Republica Moldova la această etapă este unul fără precedent, guvernarea a agravat și a distrus practic relațiile pe care le avea Chișinăul cu Bruxelles-ul, cu Berlinul, cu Bucureștiul, cu mai multe capitale europene. Astfel de relații proaste s-au mai întâmplat și anterior în istoria altor guvernări, dar pe atunci Republica Moldova măcar reușea să aibă relații bune cu alte capitale, cu Kievul, cu Moscova, cu Washingtonul, or această guvernare este prima din istoria Republicii Moldova care a reușit simultan să aibă relații proaste, să nu poată obțină beneficii nici de la Bruxelles, nici de la București, nici de la Moscova, nici de la Washington și nici de la Kiev. Deci, această pseudo-performanță, acest dezastru în politica externă a Republicii Moldova pe care îl observăm este unul fără precedent și este suficient să ne uităm nu doar la schimbul de declarații dintre Chișinău și București, dar și la faptul că relația Republicii Moldova cu Federația Rusă arată la fel de blocată și dezavantajul Republicii Moldova, ca și acum un an sau ca și acum 6 luni, sau acum 2 ani, Republica Moldova astăzi plătește mai mult pentru gazul rusesc decât Germania, bunurile exportate de Republica Moldova anterior în Federația Rusă continuă să rămână sub embargou, zona de liber schimb cu Federația Rusă rămâne suspendată și nu se aplică. Deci, chiar dacă ne uităm la relațiile moldo-ruse, ca să nu mai vorbesc de relațiile moldo-ucrainene sau moldo-europene, eu nu văd ca guvernarea actuală să poată obține beneficii pentru cetățenii noștri nici din Est, nici din Vest. Și în acest sens, într-adevăr, s-a ajuns la un fel de echilibru al izolării și un echilibru dezastruos în politica externă în care Republica Moldova nu are parteneri externi care vor și pot să ajute țara noastră.”

Europa Liberă: Dar o relație viciată între Chișinău și București cum poate și cum trebuie să fie înțeleasă la Bruxelles? Totuși, România face parte din componența Uniunii Europene, această relație răcită cum poate fi tălmăcită la Bruxelles?

Nicu Popescu: „Relația foarte rece dintre Chișinău și București este una din pietrele de temelie ale acestui dezastru din relațiile moldo-europene. Politica externă a Bruxelles-ului față de orice stat din lume nu se face niciodată împotriva statelor membre ale Uniunii Europene, din contra Bruxelles-ul oferă mai multă asistență, mai mult sprijin acelor state din afara Uniunii Europene care au mulți prieteni în interiorul Uniunii Europene. Și în acest sens, cearta dintre Chișinău și București lovește foarte dur în capacitatea Republicii Moldova de a dezvolta cooperarea cu alte state europene, dar și în dorința Bruxelles-ului de a ajuta Republica Moldova. Or, știm bine că instituțiile europene absolut niciodată nu vor merge împotriva intereselor statelor membre, în special în condițiile în care evaluarea evoluțiilor de la Chișinău, analiza evoluțiilor de la Chișinău, pe care o au Bucureștiul, Bruxelles-ul și Berlinul, de fapt, practic, nu diferă. Și dacă vreți să ne referim foarte concret la recentele declarații ale dlui Siegfried Mureșan, deputat european, referitoare la Republica Moldova, declarații care au iritat guvernarea de la Chișinău, adevărul este că, dacă citești acele declarații, ele nu se deosebesc foarte mult de declarațiile pe care le-a făcut directorul Luc Devigne în februarie la Chișinău, nu se deosebesc de ceea ce spunea comisarul Johannes Hahn acum un an și jumătate referitor la Chișinău, nu se deosebesc față de ceea ce spunea Federica Mogherini acum un an. Deci, ceea ce a spus dl Mureșan reprezintă foarte fidel ceea ce spun practic toți factorii de decizie din Uniunea Europeană care sunt responsabili de Republica Moldova. Și aceste critici la adresa dlui Mureșan prin virulența lor, de fapt, sunt niște critici la fel de virulente aduse întregii poziții a Uniunii Europene care a fost exprimată de nenumărate ori față de procesele politice de la Chișinău.”

Europa Liberă: Actorii internaționali au încurajat acum aproximativ un an crearea acelei majorități parlamentare Blocul ACUM – Partidul Socialiștilor. Dacă cumva, eventual, se declanșează o criză politică de proporții, ar putea să se ceară ajutorul acelorași actori internaționali?

Nicu Popescu: „Eu nu sunt în măsură să speculez măsura în care partenerii externi ai Republicii Moldova pot sau vor să coparticipe la procesele de politică internă. Adevărul este că, practic, toți jucătorii politici din Republica Moldova întotdeauna mizează foarte mult pe ajutorul extern, este o realitate cu care parțial ne-am obișnuit și noi, și partenerii externi, dar adevărul este că nu putem să ne așteptăm de fiecare dată la faptul că vor veni partenerii noștri să ne rezolve problemele noastre. În fond, problemele de care se ciocnesc cetățenii Republicii Moldova - corupția, statul capturat, disfuncționalitatea sistemului de justiție - nu sunt problemele Bruxelles-ului, sunt problemele cetățenilor noștri și, evident, de fiecare dată soluțiile totuși trebuie să vină din interiorul țării.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus cu mai multe ocazii că adversarii politici vor să acrediteze ideea că Moldova este un stat izolat. În limbaj diplomatic, totuși, ce înseamnă „un stat izolat”?

Republica Moldova trece printr-o fază în care ea este într-un moment de izolare maximă comparativ cu alte guverne

Nicu Popescu: „Există modalități de a analiza politica externă a unui stat prin analiza declarațiilor, dar, evident, declarațiile sunt subiective. Uitați-vă efectiv la contactele externe pe care le are conducerea de vârf a Republicii Moldova, summiturile bilaterale la care sunt invitați, vizitele externe, vizitele la Chișinău ale altor lideri de state și, dacă faceți o analiză cantitativă, obiectivă a contactelor externe pe care le are conducerea de vârf, veți vedea foarte bine că Republica Moldova trece printr-o fază în care ea este într-un moment de izolare maximă comparativ cu alte guverne, alte guvernări, alți președinți de care a fost guvernată Republica Moldova. Și acest lucru nu se face din cauza unor evaluări subiective, ci din cauza faptului că decidenții, liderii politici din actuala guvernare au făcut totul pentru a înrăutăți percepția Republicii Moldova ca țară, pentru a demonstra că ei nu-și doresc apropierea Republicii Moldova de Europa, că ei nu sunt capabili să dezvolte relații în beneficiul Republicii Moldova nici cu Kievul, nici cu Moscova, nici cu Beijingul și că acest lucru este foarte evident atât pentru cetățeni, cât și pentru partenerii străini.”