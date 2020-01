Igor Boțan: „Societatea vrea semnale foarte clare că guvernarea are intenția să curețe sistemul judecătoresc”

Analistul politic și directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Igor Boțan, crede că în acest moment autoritățile Republicii Moldova se află într-un moment complicat, principala lor problemă fiind lipsa de credibilitate.

Igor Boțan: „Pentru autoritățile Republicii Moldova există o problemă. Problema se numește problema credibilității. Este vorba despre faptul că autoritățile moldovene au făcut declarații publice care într-un fel sau altul nu converg cu ceea ce se întâmplă în țară. Acum, autoritățile încearcă să demonstreze că este o problemă de înțelegere incorectă și accentele se pun de o manieră așa cum o cunoaștem – vrem politică externă echilibrată, dar nu înseamnă că reducem randamentul a ceea ce se numește integrare europeană a Republicii Moldova, păstrăm...”

Europa Liberă: Dar cum poți să înțelegi altfel decât un fel de „суверенная демократия” (democrație suverană), ca să folosim expresia lui Surkov, asigurările că ne descurcăm și fără banii europeni, putem lua de oriunde vrem și FMI poate să accepte și credite rusești în condiții Dumnezeu știe care. Asta cum trebuie înțeles?

Igor Boțan: „Asta-i o problemă. Și problema demonstrează că reprezentanții guvernării din Republica Moldova uneori se exprimă nu tocmai corect. Acum vedem un efort – și acest lucru trebuie să-l menționăm – al miniștrilor din cabinetul Chicu, care doresc cu tot dinadinsul să convingă societatea per ansamblu și partenerii de dezvoltare că Republica Moldova are aceleași priorități stabilite în Acordul de Asociere. Vor reuși sau nu, este o altă problemă, dar sunt lucruri care trebuie puse în evidență, că Republica Moldova are un anumit potențial, hai să spunem așa, foarte-foarte modest.





Pentru ca țara să se dezvolte normal, e nevoie ca relațiile cu principalii parteneri să fie normale - cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite; nimeni nu este împotriva îmbunătății relațiilor cu Federația Rusă, numai că Federația Rusă, începând cu anul 2006, a impus anumite embargouri împotriva Republicii Moldova, pentru că țara noastră a dorit să-și rezolve problemele de o anumită manieră. Mă refer la problema transnistreană, iar în 2010 Republica Moldova a început acest dialog care s-a terminat în 2014 cu semnarea Acordului de Asociere, dar Federația Rusă nu a fost de acord. De aici vin problemele.



Dacă autoritățile moldovene vor să convingă societatea și partenerii de dezvoltare că prioritatea rămâne cea care este în Acordul de Asociere, atunci trebuie să facă exact ceea ce spun, de exemplu, ambasadorii dl Peter Michalko și dl Dereck Hogan aici, în Republica Moldova: „Vrem să vă credem, dar trebuie să demonstrați prin fapte”.”

Europa Liberă: Hârtia de turnesol este, de fapt, reformarea sistemului judecătoresc.

Igor Boțan: „Reformarea sistemului judecătoresc, drepturile omului, un șir de alte lucruri care sunt prescrise în Acordul de Asociere.”

Europa Liberă: Dar drepturile omului e abstract, dar reformarea sistemului judecătoresc este o chestiune foarte concretă și ministrul Nagacevschi în interviul pentru Europa Liberă a îngustat și mai mult sarcina asta. Ce facem cu judecătorii compromiși?

Igor Boțan: „Tocmai astăzi, Ministerul Justiției împreună cu experți din Statele Unite ale Americii discută pe marginea problemei la care vă referiți Dvs., care mai are o componentă – lupta împotriva corupției, cum asigurăm un spațiu pentru mass-media neinfluențată ș.a.m.d. Sunt un șir de probleme care sunt pe agendă...”



Europa Liberă: Cum credeți, cât timp are la dispoziție guvernarea în întregime și procurorul general în special? Când trebuie dânsul să livreze rezultate?

Igor Boțan: „Cât mai repede posibil, pentru că mesajele…”

Europa Liberă: În luni, în termene calendaristice până când?

Igor Boțan: „Eu înțeleg că partenerii noștri de dezvoltare sunt realiști. Ei spun: „Arătați-ne că tendința este una pozitivă, problemele mari sigur că necesită timp pentru a fi soluționate în cadrul statului de drept, dar sunt un șir de probleme care pot fi soluționate foarte repede ca să vă credem, să vă recăpătați încrederea și credibilitatea”. Și atunci, sigur că partenerii de dezvoltare vor să ajute poporul Republicii Moldova, cum spun ei…”

Europa Liberă: Poza aia celebră deja cu Macron v-a convins că Igor Dodon este acceptat în cercul marilor figuri occidentale?

Igor Boțan: „Nu cred că putem pune problema așa. Dl Dodon este președinte al Republicii Moldova care este stat independent și suveran, dacă dl Dodon…”

Europa Liberă: Da, și asta-i partea protocolară. Dar este luat în serios Dodon?

Nu vedem ca dl Dodon acum să aibă discuții tematice cu liderii europeni sau cu alți lideri...



Igor Boțan: „Dacă este luat în serios, putem judeca după discuțiile tematice care au loc, nu vedem ca dl Dodon acum să aibă discuții tematice cu liderii europeni sau cu alți lideri. Chiar cu președintele Vladimir Putin cu care se întâlnește foarte frecvent, nu știm exact ce discută, deci…”

Europa Liberă: Dodon se laudă că, iată, a fost invitat la Conferința de la München. Asta nu-i o dovadă că a devenit mai important și mai acceptabil în cercul acesta occidental?

Igor Boțan: „Eu nu cred că acesta este un indicator că se discută probleme cu Republica Moldova anume, se discută probleme foarte importante pentru, hai să spunem așa, pentru politica internațională. Dacă Republica Moldova poate aduce valoare adăugată găsind o soluție pentru problema transnistreană, eu cred că toate lumea va fi fericită, dacă Republica Moldova și autoritățile moldovene pot veni cu un raport, spunând că da, iată, am găsit mecanismul prin care prin Republica Moldova s-au spălat 20 sau 30 de miliarde de dolari și…”

Europa Liberă: Și, mai ales, am astupat gaura aceasta.

Igor Boțan: „…și am astupat această gaură, da, toată lumea va spune: „Bravo, Republica Moldova!”. Tocmai asta vor liderii europeni și partenerii de dezvoltare. Și am văzut cum pune accentul dl Peter Michalko, el spune: „Domnilor, vrem să ajutăm Republica Moldova, vrem să ajutăm poporul Republicii Moldova, dar arătați-ne că faceți pașii corecți în direcția corectă”.”

Europa Liberă: Și arătați-ne că vreți să-i faceți.

Igor Boțan: „Da, și că nu se întâmplă lucruri așa cum s-au întâmplat în perioada când dl Vlad Plahotniuc a fost coordonator al guvernării aici, în Republica Moldova.”



Europa Liberă: Apropo de acest nume. A trecut suficient timp de la momentul în care Vlad Plahotniuc a fost anunțat persoană indezirabilă în Statele Unite. S-au întreprins suficiente acțiuni ca să convingă Chișinăul Statele Unite că vor și ei să facă ceva?

Igor Boțan: „Noi am văzut reacția unor procurori care ne-au transmis un mesaj foarte clar că acum se lucrează asupra rechizitorului și se lucrează foarte intens și foarte atent, pentru ca atunci când acest rechizitoriu va fi prezentat celor care trebuie să reacționeze în baza lui, acest rechizitoriu să fie un document credibil, astfel încât să se poată soluționa problemele pe care autoritățile moldovene urmăresc să le soluționeze.”

Europa Liberă: Bățul e cu două capete: societatea nerăbdătoare, scepticii care spun: „Vrem pielea întinsă pe băț”; pe de altă parte, procurorii spun: „Cercetările, investigațiile se fac în liniște”; pe de altă parte, cei care au cercetat până acum nu sunt întrebați: „Voi, de fapt, pentru ce ați mâncat mălaiul până acum?”.

Igor Boțan: „Tocmai aceste probleme s-au discutat astăzi în cadrul acestui grup de lucru al Ministerului Justiției cu experții din Statele Unite. Deci, se întreprind eforturi, dar, așa cum spuneam…”

Europa Liberă: Puteți să ne spuneți detalii sau a fost confidențial?

Igor Boțan: „Nu pot să spun că a fost confidențial, au fost reprezentanți ai mass-media la început, la deschidere și au fost reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, au fost reprezentanți ai instituțiilor de drept, au fost experți din Statele Unite, care au avut o agendă foarte-foarte clară: cum putem mișca carul din loc pentru ca să avem un sistem judecătoresc și un sistem al procuraturii credibil în Republica Moldova, cât de repede pot fi…”



Europa Liberă: Și, mai ales, scos de sub influența politicului?

Igor Boțan: „Da, de sub influența politică. Exact întrebările pe care mi le formulați Dvs., au fost formulate de experți pentru cei care astăzi decid, cei din instituții precum este ANI, cum este Procuratura Anticorupție. Deci, s-a dorit foarte mult să aibă loc un dialog pozitiv, astfel încât partenerii noștri de dezvoltare să poată avea încredere în autoritățile de la Chișinău și să aibă o agendă de suport pentru Republica Moldova. Vom reuși sau nu – asta depinde de autoritățile Republicii Moldova.

Dl Dodon deși știe foarte bine că nu trebuie să se implice în activitățile partinice, din păcate, o face...



Este o altă problemă acum care tot s-a discutat, este vorba despre această modificare a Constituției, despre numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție de către șeful statului. Problema este: dacă societatea acceptă ca șeful statului să numească judecătorii. Răspunsul general este da, ar fi foarte bine și e mult mai productiv ca șeful statului să numească judecătorii, după ce aceștia au trecut prin filtrele Consiliului Superior al Magistraturii, numai că marea problemă este că, din păcate, șeful statului rămâne afiliat politic, deși există hotărârea Curții Constituționale care spune că șeful statului odată ales în funcție trebuie să își sisteze activitatea în partide politice, el rămâne politician de rang foarte înalt, mediator, dar nu mai face partizanat politic pentru o formațiune sau alta. Iată aici este o problemă și intențiile bune ale ministrului Nagacevschi s-ar ciocni de această problemă, că dl Dodon oricum, deși știe foarte bine că nu trebuie să se implice în activitățile partinice, din păcate, o face. Și acest lucru…”

Europa Liberă: Dar formal zice că nu mai este liderul partidului?

Igor Boțan: „Formal, da, dar dl Dodon și dl Nagacevschi nu pot să nege ceea ce vede toată lumea, că dl Dodon vine la întrunirile socialiștilor, că dl Dodon susține Partidul Socialiștilor, vorbește în numele lui. Sunt lucruri care se pot soluționa relativ repede dacă șeful statului acceptă hotărârea Curții Constituționale și lasă la o parte activitatea sau activitățile partinice și este doar mediator și consacră, prin numiri, consacră deciziile pe care le iau niște instituții specializate de autoorganizare a sistemului judecătoresc sau a sistemului de procuratură ș.a.m.d.”

Europa Liberă: În parlament există consens sau și, mai simplu, suficiente voturi pentru modificarea Constituției?

Igor Boțan: „Astăzi la această întrunire cu participarea experților din Statele Unite am văzut că reprezentanții fracțiunilor parlamentare spun că nu ar trebui să existe probleme, practic toate fracțiunile sunt în favoarea modificării Constituției, astfel încât această reformă să se realizeze.

Problema iarăși e veșnică – lipsa credibilității și încrederii între fracțiuni, pentru că a fost invocat și exemplul reformei justiției din 2011, atunci când a fost adoptată în detalii o reformă cu suport financiar din partea Uniunii Europene și care până la urmă s-a dovedit a fi un insucces, din păcate, iar Uniunea Europeană s-a văzut în situația să sisteze suportul pentru implementarea acestei reforme. Dacă adoptăm strategii foarte bune, adoptăm legi foarte bune, iar politicul continuă să se implice și să se amestece în treburile procuraturii, sistemului judecătoresc, din păcate, noi nu avem încă imunitate ca aceste instituții care funcționează în baza unor legi bune să reziste acestei intervenții brutale a politicului în acest sistem.”

Europa Liberă: Vorbeați de banii europenilor, hai să vorbim despre banii cheltuiți pentru sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor în instanțe, direcționarea dosarelor către anumiți judecători care trebuiau să ia, probabil, anumite decizii – a dat peste cap tot sistemul.

Promovarea judecătorilor se face sau s-a făcut pe criterii foarte speciale, cu implicarea politicului...



Igor Boțan: „Da, pentru că promovarea judecătorilor se face sau s-a făcut pe criterii foarte speciale, cu implicarea politicului. Noi am înțeles cu toții că și furtul miliardului, devalizarea sistemului bancar s-a făcut tot cu implicarea politicului, pentru că instituții competente care știau totul ce se întâmplă nu au avut curajul să iasă și să spună foarte clar: nu se poate așa, pentru că cei care au ajuns în vârf erau mutați, erau promovați de către politic.”

Europa Liberă: Ultima întrebare, dl Boțan, pedepsirea exemplară a unor judecători pe care nu-i iubește societatea, pur și simplu nu-i iubește după factologia pe care o au în spate nu s-a întâmplat până acum, nici măcar judecătorul de la celebra vânătoare de la Pădurea Domnească n-a fost pedepsit așa încât să dea satisfacție societății. Niște condamnări răsunătoare ar convinge societatea că politicienii merg spre o reformare eficientă?

Igor Boțan: „Eu nu știu dacă exact condamnările, dar cu certitudine societatea are nevoie de semnale foarte-foarte clare că guvernarea are intenția să curețe sistemul judecătoresc și sistemul de procuratură.”

Europa Liberă: Dar după ce „Ziarul de Gardă” scrie despre averi, mașini ș.a.m.d. beneficiarii acelor cadouri nu pățesc nimic. Asta oare nu-i strigător la cer?

Igor Boțan: „E strigător la cer și toată lumea asta vrea, ca să existe semne clare că sistemul se curăță, sistemul procuraturii, sistemul judecătoresc se curăță. Și partenerii de dezvoltare atunci când, de exemplu, autoritățile sau reprezentanții autorităților spun că autoritățile actuale s-ar afla într-un fel de izolare, deci, toată lumea le transmite un mesaj foarte clar – nici Uniunea Europeană, nici alt partener de dezvoltare nu-și doresc izolarea Republicii Moldova, doresc să vadă primele semne clare că au loc schimbări pozitive, după care - lucruri cardinale așa cum le doriți Dvs., eu și toți cetățenii Republicii Moldova.”



Europa Liberă: Și, mai ales, să fie ireversibile la schimbarea puterii politice?

Igor Boțan: „Da. Și mai există o problemă mare – calitatea noastră de cetățeni, pentru că am văzut cum anumite partide politice reușesc să transforme cetățenii în clienți, și acest lucru este grav. Atâta timp cât nu se rezolvă și această problemă, să fie foarte clar – partidele politice nu pot oferi niciun fel de alt gen de beneficii cetățenilor decât să le desemneze anumite perspective în viitor, dacă sunt susținute ș.a.m.d., nu magazine sociale, nu alte feluri de beneficii date cetățenilor care îi transformă în clienți.”

Europa Liberă: Dar nici becuri și asfalt...

Igor Boțan: „Exact! Și atunci, dacă nu oprim această cale de transformare a alegătorilor în clienți ai anumitor partide politice, nu cred că societatea va fi capabilă să reacționeze adecvat la reformele pe care le propun guvernanții, oricine ar fi ei.”