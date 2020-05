Sorin Ioniță (Expert Forum/București: „ O ceartă între Chișinău și București (...) este un fel de râde hârb de oală spartă”

Pe fundalul scandalului diplomatic cu România provocat de premierul moldovean printr-un comentariu pe Facebook contra europarlamentarului român Siegfried Mureșan, observatorii politici de la Chișinău se tot întreabă de câteva zile dacă, din partea lui Ion Chicu, a fost vorba despre o manifestare de românofobie, de imaturitate politică sau totuși despre un joc politic cu bătaie lungă, de exemplu în prezidențialele din toamnă foarte importante pentru președintele Igor Dodon?

Europa Liberă a vorbit cu Sorin Ioniță, director al Expert Forum de la București:

Sorin Ioniță: „Nu contează cum e premierul Chicu, pentru că ce vedem e o scenetă, deci acesta un joc, e un teatru jucat, menit să acopere, bineînțeles, problema cea mare, care este problema „kuliok”, deci problema sacoșei cu bani. Acolo este marea dramă pentru președintele Dodon, pentru că episodul acela îi erodează, îi mănâncă serios chiar din electoratul lui, adică chiar din electoratul rusofon sau, mă rog, moldoveniștii, cei care votează cu el și ei sunt deranjați când văd un scandal de mare corupție și atunci, evident, s-a sărit repede, s-a dat ordin pe unitate ca toată chestia asta să fie acoperită cu alte scandaluri. Și a ieșit întâi mitropolitul cu chestii din alea SF, după aia premierul Chicu, pentru că cu ce poți să acoperi corupția? O acoperi cu identitate, cu escaladarea discursului identitar și, de fapt, asta a făcut premierul Chicu – a lansat niște atacuri care să întărâte, să tulbure apele în relația cu România, știind că asta energizează, enervează, activează oricum partea lor de electorat.”

Europa Liberă: Cum vi s-au părut reacțiile la ceea ce s-a întâmplat? Și aș vrea să știu dacă vedeți Dvs. consecințe diplomatice pentru relația celor două țări urmare a acestui schimb de replici.

Sorin Ioniță: „Păi sunt două feluri de reacții. Într-un fel au reacționat cei care au înțeles tot jocul acesta de teatru la care ne-am referit și cred că aceia sunt mai mulți la Chișinău.

Deci, dvs. la Chișinău, analiștii ați înțeles mai bine ce s-a întâmplat, la București nu s-a înțeles așa bine și lumea a căzut în capcana asta a discursului lui Chicu, unii s-au enervat, dar sigur că nu oficialii guvernamentali, pentru că acolo știau la ce să se aștepte și, pe de altă parte, chestiunea cu filmulețul, deci apariția filmulețului în public printr-un personaj ca dl Reniță, fost ambasador la București și care nu e din gașca dlui Plahotniuc, de unde bănuim noi că vine filmul, spune multe. Deci, aici e un joc destul de complicat și reacțiile au fost în funcție de cine și unde se află în această scenetă complicată.”

Europa Liberă: Există observatori care se întreabă dacă nu ar avea măcar un dram de dreptate dl Chicu atunci când zice că nu România ar fi cea la care trebuie să ne aliniem atunci când vine vorba despre reacția la această criză pandemică.

Sorin Ioniță: „Depinde unde te plasezi, adică nu trebuie să te enervezi foarte tare ca român, sigur România e o țară cu problemele ei, pe care nu le ascunde nimeni, suntem monitorizați pe corupție împreună cu Bulgaria de către Comisia Europeană. Astea sunt lucruri acceptate, nu stăm cel mai bine în criză, sunt alții care stau mai bine pe indicatori, cum ar fi Bulgaria, cum ar fi Grecia, dacă ne referim la regiunea noastră. O ceartă între Chișinău și București pe tema asta este un fel de râde hârb de oală spartă, pentru că întâmplarea face că Moldova, de fapt, stă mai prost pe indicatori decât România oricum ai da-o.

Chiar mă uitam zilele astea și s-a depășit la numărul de morți raportat la milionul de locuitori, din păcate, Moldova tocmai a trecut înaintea României și trendul în direcția asta este, sunt mult mai multe cazuri raportate, sunt mult mai puține mijloace, dar ce rost are să faci o competiție, noi ar trebui să colaborăm, să ne ajutăm unii pe alții să rezolvăm această problemă. Deci aruncatul acesta cu oalele sparte peste gard nu văd cui folosește, dacă e să fim naivi, dar, după cum v-am explicat înainte, nu cred că asta era intenția lui Chicu, eu nu cred că Chicu a vorbit la nervi, eu cred că el s-a consultat cu președintele Dodon și au planificat un fel de răspuns care să declanșeze un alt răspuns la București și ca toată această chestie să se escaladeze, pentru că lor le folosește asta în campanie, le folosește ca să-și enerveze și să-și motiveze electoratul și să-l îndepărteze foarte repede de la problema principală la care ne refeream la început, care este punga cu bani, că, de fapt, aia este problema principală. Acum să ne certăm noi pe cifre, că unul are 62 de morți la milion și altul are 59 de morți la milion, vă dați seama, asta-i o chestie de grădiniță.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, premierul Chicu nu este la prima referință nu tocmai diplomatică în raport cu Siegfried Mureșan. De ce tocmai Siegfried Mureșan? Cum credeți că ar putea reacționa eurodeputatul?

Sorin Ioniță: „Siegfried Mureșan este șeful delegației pe Moldova, el e principala persoană din Parlamentul European care trebuie să se ocupe, e șeful comisiei care se ocupă de Moldova, ca să spun așa. Jobul lui pentru care își ia banii la Parlamentul European este să monitorizeze reformele, progresul, Acordul de Asociere și să dea semnale.

Acum nu știu dacă semnalul lui a fost mai dur decât altă dată sau dacă iese din marja obișnuită a ce spun oficialii europeni despre țările care au Acord de Asociere sau chiar uitați-vă ce spun cei din Comisia Europeană când se dă raportul MCV o dată pe an despre România și Bulgaria, adică sunt critici destul de vehemente.

...Chicu (...) a avut interesul s-o transforme într-o dispută identitară, geopolitică, să treacă în plan cultural.

Și fiecare ministru, mă rog, răspunde cum îl taie capul, dar, repet, eu nu cred în sinceritatea reacției dlui Chicu. Dacă avea interes, putea s-o trateze profesional, el a avut interesul s-o transforme într-o dispută identitară, geopolitică, să treacă în plan cultural, să activeze alte resorturi, pot să spun, care le sunt lor de folos în campania electorală. El e omul lui Dodon. Deci, el are nevoie să-l ajute pe Dodon în acest moment greu al unui început de campanie electorală pentru președinție.”

Europa Liberă: Cât de mult a riscat poate cu șansa guvernului său de a obține totuși bani de la Uniunea Europeană?

Sorin Ioniță: „Uniunea Europeană nu e ca un transatlantic care nu schimbă proiectele cu una, cu două pentru niște declarații inflamatoare. Sigur ele se contabilizează undeva, dar nu se taie mâine fondurile Moldovei, fiindcă a făcut Chicu o declarație pe care a doua zi președintele Dodon a venit și a pus un pic de iarbă cu flori peste ea, ca să zic așa, că noi vrem în continuare și cu Europa, a zis și cu Rusia, deci e linia lui obișnuită, că el vrea cu toată lumea, deci, conciliant, așa.

Nu se vor tăia acei bani promiși Moldovei de către Uniunea Europeană, dar undeva s-a contabilizat.

Nu se vor tăia acei bani promiși Moldovei de către Uniunea Europeană, dar undeva s-a contabilizat, iar Chicu oricum este un personaj aut, el nu va fi niciodată primit undeva, nu va fi crezut, nu se va discuta cu el o treabă serioasă, asistența în măsura în care posibil se va încerca să se dea peste capul guvernului Chicu firmelor, ONG-urilor, cetățenilor Moldovei, cum s-a și spus de atâtea ori. Mă rog, faptul că el a mai enervat, a declanșat o reacție la Ministerul român de Externe, iarăși nu e o surpriză, se știu bine unii pe alții ce hram poartă fiecare. Deci, el e un fel de pion de sacrificiu. Dodon l-a împins în față și, când nu va mai fi de folos, va fi înlocuit cu altcineva.”

Europa Liberă: Am putea admite că dl Chicu și-a dat seama că oricum nu reușește să obțină finanțarea macrofinanciară de la Uniunea Europeană și atunci a zis că ne certăm până la urmă?

Sorin Ioniță: „Păi până la cea europeană, ei eu dat un mare chix cu finanțarea, cu împrumutul de la Rusia cu care o tot țin așa, în toamnă se face anul de când ei tot aduceau bani de la Moscova care nu mai vin și s-au împiedicat într-o grămadă de chestii și până la urmă au făcut un document inacceptabil pentru Curtea Constituțională a Moldovei. Acolo a fost marea împiedicare și eu cred că de acolo s-au detonat niște lucruri și au luat-o chestiunile la vale. Or, relația cu Europa e destul de stabilă, știi pe ce picior joci, știi ce trebuie să faci. Evident că ei n-au nici cea mai mică intenție să facă reforme. Ce stat de drept? Ce reformă a administrației? Ori ăia te analizează după grilă. Deci, aici nu e cu geopolitica ca la Moscova, da? Dacă cânți frumos și te pui în genunchi, nu-ți vin banii de la Bruxelles, dacă nu fac reformele care trebuie, adică chiar nu este ca la Moscova. Ce a spus Siegfried Mureșan, mă rog, pe un ton așa, pe care l-a ales el, este exact ceea ce scrie în grila de monitorizare: așteptăm rezultate.

Dar, bineînțeles că guvernul Chicu nu mai poate să livreze nimic, pentru că are o majoritate tot mai șubredă, pentru că nu mai are timp și nu mai are cu ce să livreze ceva. Și atunci, tot ce poate să facă e să întindă pelteaua cât mai mult și să nu se rupă ceva până la alegeri.”

Europa Liberă: Schimbăm un pic fila și vreau să vă întreb, pentru că se discută acum foarte mult la Chișinău dacă ar trebui opoziția pro-europeană să se folosească de această oportunitate care fierbe așa, de a demite guvernul Chicu, chiar înainte de a fi posibil din punct de vedere juridic de a declanșa anticipate, sunt mari dubii că se va putea forma un nou guvern dacă se demite acesta. Dvs. dinspre București cum priviți această criză politică care ar putea bate la ușă?

Sorin Ioniță: „Păi s-a tot analizat această poveste. Evident, un nou guvern politic e foarte greu de instalat, după cum arată acum partidele în Parlamentul Republicii Moldova, distribuția de deputați, fiindcă nu poți guverna cu Șor, cu Candu trebuie o relație construită pe termen lung, dacă este, nu, nu ai cum până în toamnă. Și atunci rămâne varianta unui guvern tehnocrat, instalat cu agrementul tuturor – poate doar așa ceva? – care să promită alegeri anticipate parlamentare imediat după prezidențiale sau nu știu odată cu, dar n-ai cum odată cu prezidențialele, fiindcă nu-i constituțional. Deci să promiți alegeri, toți se adună, se jură toți liderii de partide pe cruce că în primăvară, în februarie 2021 se vor face alegeri anticipate pentru parlament, după ce se termină cu președinția. Dar cât de credibil ar fi și unde este guvernul acela tehnocrat? Nu-i imposibil tehnic să gândești așa ceva, dar e foarte greu de realizat un asemenea agrement. Dacă îl dai acum pe Chicu jos, toată lumea știe ce se întâmplă, rămâne interimar până la alegeri și este dezastruos, în primul rând, pentru că-s toți aceștia de acum, adică nu devin nici mai capabili, nici mai deștepți și au și puteri reduse și Doamne ferește de un val doi de criză și nu ai instrumente... Plus că președintele Dodon ar specula foarte bine electoral chestia asta, ar spune: ia uite, nu putem să face aia, aia, aia din cauza opoziției, că ne-a dat guvernul jos. Deci ar deveni asta temă de campanie electorală. Lucrurile sunt foarte delicate, dar totuși am încredere în maturitatea opoziției parlamentare de la Chișinău, care a învățat multe totuși într-un an de zile. Mie așa mi se pare.”

Europa Liberă: Totuși, una din formațiunile acestei opoziții pare mai favorabilă demiterii guvernului și zice: iată, propunerea noastră e să ne dați nouă guvernarea, facem noi guvern fără Șor, fără Candu. Cât de fezabilă vi se pare această ofertă, ca să zic așa?

Sorin Ioniță: „Nu știu ce să zic. Ei știu mai bine, își fac anumite calcule, dar încă o dată, să nu uităm că criza nu s-a terminat. Moldova stă prost, este pe trend undeva între România și Rusia, vreau să zic pe trendul evoluției pandemiei, în sensul că nu știm unde se ajunge, cifrele vor fi proaste, starea populației este foarte emoțională, iar variabilele politice sunt foarte imprevizibile. Nu știm cine va deconta această chestie.

Dacă te bagi acum la guvernare, nu știi cum ieși, nu știi ce se întâmplă cu procentele tale până în luna octombrie-noiembrie și nimeni nu știe și în nicio țară din Europa nu poți fi foarte sigur.

În momentele astea nu merg predicțiile electorale, pentru că starea de spirit a populației se schimbă foarte rapid și oamenii sunt foarte anxioși. Sigur că pentru țară ar fi bine să nu fie guvernul Chicu, să fie un guvern cu puteri depline, dar, uite, avem în România un guvern, rezonabil, dar care n-are majoritate parlamentară. Când vrea să facă ceva, o reformă, îl blochează în parlament. Deci, cum poți să faci reforme când o majoritate îți bagă bețe în roate?

Asta a fost problema întotdeauna și cu guvernul Maia Sandu cât a fost anul trecut, pentru că erai legat de mâini și de picioare când voiai să faci reformele adevărate. Acum ar fi doar un guvern care să se lupte cu criza COVID și în care să bumbăcească președintele Dodon, să dea vina pe ei pentru tot ce se întâmplă de acum până în noiembrie.”

Europa Liberă: Dată fiind iată această situație delicată pe care Dvs. ați descris-o foarte exact, am putea admite, am putea deduce că și dl Chicu, și dl Dodon știu dificultatea opoziției pro-europene și de asta au zis că punem capac și ne îndreptăm spre prezidențiale, că oricum n-au să ne dea jos?

Sorin Ioniță: „Da, dar nu le este deloc confortabil, pentru că în momentul acesta scorul lor se erodează și, încă o dată, problema lor, pe care văd că aproape au reușit s-o acopere într-o săptămână, în media este acea pungă cu bani, pentru că problema corupției rămâne chestiunea principală în toate țările noastre: în România, în Moldova, în Bulgaria, în Ungaria, în Rusia, peste tot este problema regiunii noastre, a proastei guvernări și a corupției la nivel înalt, iar asta enervează toți cetățenii, indiferent de etnie sau de orientare geopolitică. Și eu cred că aici ei au sesizat, de fapt, un mare pericol, pericolul ca în următoarele patru luni să se erodeze masiv și au început s-o ia cu retorica în altă parte, pentru că, de fapt, nici ei nu au altă soluție. Și ei sunt cumva legați de scaunul guvernării și vor deconta tot ce se întâmplă, toată incompetența din perioada asta o vor deconta, toate eșecurile în a aduce bani în țară – de la Moscova, de la Bruxelles, de oriunde – se pun în cârca lor.”

Europa Liberă: Și au dat-o pe antiromânism și consolidarea acestui electorat filoromân?

Sorin Ioniță: „Asta a prins întotdeauna. Nici măcar nu e o soluție originală, toți o practică în toată regiunea, a ajuns și în România, când un guvern, mai ales un guvern din astea cum a fost PSD-ul, când dădeau de greu, începeau cu discursul antimaghiar, antieuropean, vedeau străinii, îl vedeau pe George Soros pe sub toate paturile. Deci, chestiile astea nu sunt inovații ale lui Chicu, doar că e puțin surprinzător, fiindcă el e stângaci așa, el nu avea un profil, el era mai curând tehnocrat decât ideolog. Te-ai fi așteptat de la alții din arcul actualei guvernări de la Chișinău să înceapă cu genul acesta de discursuri, dar, dacă l-a sunat dl Dodon și i-a dat sarcină, omul s-a executat.”

Europa Liberă: O întrebare de final, care e complementară și așa, am văzut de la București făcându-se apeluri ca dl Chicu, care e deținător al cetățeniei române, să fie lipsit de ea. Vi se pare o exagerare?

Sorin Ioniță: „Este o exagerare de la oameni care nu știu ce vorbesc. Nu, nu ai cum, adică ar fi dezastruos pentru sistemul de stat de drept din România să-i ridici cetățenia unui om. Eu nu știu, Chicu chiar are cetățenie română, nu m-am interesat, dar dacă are, nu poți pentru niște declarații, oricât ar fi ele de ostile, pentru că unde o să ajungi în felul acesta. Și eu sunt cetățean român și mâine mă apuc să critic guvernul român sau Dvs., sau altcineva, păi, ce nu mai avem voie să ne criticăm propriul guvern? Acesta nu-i un motiv de a ridica cetățenia, ar fi foarte periculos s-o luăm pe partea asta, adică miza ar fi mult mai mare, lăsați-l pe dl Chicu, ne-am strica întreg sistemul de drept. Nu așa se procedează în țări civilizate. Deci, nu, astea au fost tot niște reacții emoționale.

Pierde altceva, își pierde credibilitatea și își pierde orice intrare pe oriunde, nu numai la București, dar și la Bruxelles...

Dacă o are cetățenia română, dl Chicu și-o va păstra, nu cu declarații de astea și-o pierde. Pierde altceva, își pierde credibilitatea și își pierde orice intrare pe oriunde, nu numai la București, dar și la Bruxelles, în primul rând, la Berlin, la Paris, pentru că peste tot sunt auzite lucrurile astea, ce fel de declarații dai. Și atunci, nu știu, e cariera lui politică în caz că vrea să aibă una, că nu e foarte clar ce vrea să facă mai departe. I-au mai rămas câteva luni să fie prim-ministru, nu e clar ce planuri are el mai departe, doar să fie un mic oligarh moldovean cu niște bani în cont sau vrea să aibă o carieră politică. Despre asta e vorba.”