Vadim Pistrinciuc: Dodon „s-a dezgolit urât, a arătat tuturor altceva decât trebuie să arăți într-o perioadă de criză”

În Republica Moldova în două luni de COVID-19, credibilitatea „politicii externe echilibrate” a ajuns la o cotă minimă, crede fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului de Inițiative Strategice. El mai afirmă că europenizarea este unica soluție pentru consolidarea proiectului de țară.





Europa Liberă: Cum definiți Dvs. apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?

Vadim Pistrinciuc: „Eu o definesc în termeni foarte pragmatici. Asta trebuie să însemne, în primul rând, mai multe drepturi ale cetățenilor respectate. Asta înseamnă afaceri, întreprinderi mai dezvoltate, bani pentru a crea afaceri, piață de desfacere foarte mare, cea mai mare și scumpă, dacă putem spune, bogată piață de desfacere în apropierea căreia ne aflăm. Este un spațiu de securitate, de bunăstare socială și economică, sunt drepturile omului, justiție, stat de drept. Dar aici noi avem cea mai mare problemă.

Cum am văzut eu europenizarea Republicii Moldova? În ultimele decenii s-au făcut foarte multe lucruri pentru europenizare, noi am devenit mai europeni, noi am fost europeni în permanență, dar cultural, politic, civic, noi am devenit mai europeni, noi avem mai multe organizații europene, oamenii noștri se comportă altfel. Chiar și în cadrul acestei pandemii, eu am fost surprins să văd aceste extraordinare exemple de autoorganizare, de mobilizare rapidă, de caritate organizată, bine pusă la punct, de primari care și-au făcut meseria, deși nu știau, că n-a fost învățat nimeni din ei cum să facă carantine sau cum să organizeze alimentarea unor bătrâni ș.a.m.d., care au demonstrat că noi putem și gândi, și acționa europenește. Și eu am văzut foarte multe afaceri în Moldova.”

Europa Liberă: Dar sondajele de opinie ne arată altceva, dle Pistrinciuc.

Vadim Pistrinciuc: „Nu am văzut niciun sondaj.”

Europa Liberă: Sondajele arată că cetățenii împărtășesc cam în egală măsură și vectorul pro-estic, și vectorul pro-vestic.

Vadim Pistrinciuc: „Dna Valentina, vreau să vă zic că ați rămas în urmă. Deja această întrebare a dispărut, chiar mulți vorbitori de limbă rusă și din nordul țării, și din sud înțeleg că calea aceasta spre Uniunea Europeană este cea mai bună opțiune a Republicii Moldova. E o cale care te duce undeva.”

Europa Liberă: Și care ar fi raportul, dacă ziceți că eu am rămas în urmă?

Proiectul așa-numit euroasiatic este un eșec

Vadim Pistrinciuc: „Raportul este foarte clar: 58% versus 30 și ceva Uniunea Euroasiatică. Asta se datorează mai multor factori, Uniunea Europeană este mult mai prezentă aici. Doi: proiectul așa-numit euroasiatic este un eșec pentru statele vecinătății, sunt foarte multe animozități între țările care sunt parte acolo – Kazahstan, Belarus... Și trei: pragmatismul crescând educația populației. Totuși, diversitatea de informație este mai mare, deși avem în continuare concentrație de mass-media, dar internetul își face treaba lui, deci este foarte multă informație.”

Europa Liberă: Reformulez întrebarea. La putere sunt cei care reprezintă segmentul de stânga, considerați politicieni cu viziuni pro-ruse, aleși de către electoratul Republicii Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Nu, acești politicieni care se află la guvernare n-au fost aleși sub blazonul..., n-au primit 54% din partea populației pentru a ne duce în Uniunea Euroasiatică, care de facto nici nu este un instrument în care să te poți integra. Ce ai să faci tuneluri pe sub Ucraina, ce ai să faci? Aici e clar: din statele parteneriatului estic, Republica Moldova este cea mai mult integrată prin exporturi în spațiul european.”

Europa Liberă: Pentru că e în imediată vecinătate a hotarului cu UE.

Vadim Pistrinciuc: „Și Ucraina e în imediata vecinătate, dar la ei nu stau chiar așa lucrurile. Deci, aproape 70%, 68% era până la criză, din exporturile noastre cu Uniunea Europeană. Transnistria, care spunea că se teme de Uniunea Europeană, 70% din exporturi le trimite în Uniunea Europeană. Când eu spun exporturi, asta ce înseamnă? Omul acela care produce fructe sau conserve, sau automotiv, care produce cablaj sau cei care produc vinuri ș.a.m.d., desigur este piața asiatică, dar în mare parte este și piața europeană, fiindcă este o piață, încă o dată spun, bogată, care consumă. Și numai să vrei, să ai bani în investiții și să vrei să faci o curățenie în justiție și atunci lucrurile au să se stabilizeze, cu toate pandemiile și cu toate crizele prin care trece Uniunea Europeană, că care are și ea problemele ei, este evident.

Guvernarea aceasta este rezultatul unor înțelegeri de cartel, al unor grupuri de interese

Cei de la guvernare n-au primit votul pentru asta, guvernarea aceasta este rezultatul unor înțelegeri de cartel, al unor grupuri de interese. Președintele Dodon a fost ales la muchie de cuțit în baza unor activități foarte contestate, unui vot cumpărat din Transnistria, unui suport extraordinar din partea dlui Vladimir Plahotniuc cu toate televiziunile lor și încă cine știe câte fraude și chichițe au mai fost pentru alegerea lui, că el e foarte deștept om, el știe că votul lui este atât de latent ca și zăpada din iarna trecută. De aceea el și-a schimbat și retorica, el a înțeles că nu poate să mai vândă fum, gogoși de genul euroasiatic și el înțelege lucrurile, dar pesemne că are și niște obligații. Văd că diplomația este una din funcțiile, responsabilitățile președintelui. Deci, competențele diplomatice de care a dat dovadă dl Dodon în perioada pandemică sunt sub orice critică. Orice lider în această perioadă de criză acută încearcă să construiască cât mai multe poduri, să fie foarte corect și jovial. Toate atacurile la adresa Uniunii Europene, și de data asta el le vociferează, nu prin deputații săi sateliți, cum făcea înainte, el însuși: că n-au ajuns banii, că banii sunt cu condiționalități. Dar cum tu vrei, fără condiționalități? Să-ți dea banii și să-i fure toți aici? Dacă la noi în mijlocul pandemiei prima decizie a guvernului de suport și acolo sunt băgate patru scheme: duty-free-uri, nisip și cariere, tutun și tăierea pădurilor. Asta-i culmea cinismului! Ce credeți că nu citesc la Bruxelles sau nu citesc în alte părți?”

Europa Liberă: Da, dar el poate face comparație cu timpurile pe când la guvernare erau așa-zișii pro-occidentali, când au fost pompate mijloace financiare substanțiale. Raportat la acei ani când asistența din partea Occidentului ajungea la cote maxime, sigur că acum ajunge foarte, foarte puțin în Republica Moldova.

Vadim Pistrinciuc: „Dumnealui trebuie să înțeleagă că acest parteneriat este unul responsabil. Eu înțeleg că acum e la modă să critici totul. Dacă ei au să atingă cotele de investiții în infrastructură, în agricultură, numărul de apeducte făcute în perioada 2010-2014, eu mâine îi aplaud, le dau aplauze. Nu, nu există! Deci, în acei ani au fost proiecte în toate domeniile vieții – s-au construit blocuri noi de spitale, centre de sănătate; s-au procurat echipamente; s-au făcut apeducte în sate, mii de kilometri; s-au dat bani în agricultură, în proiecte investiționale în agricultură. Și asta în condiții extrem de grele, în condițiile unei alianțe instabile și cu betonul crăpat în fiecare două săptămâni etc. Ceea ce fac ei acum, este demagogie pură și cel mai important examen. Două examene le-a picat dumnealui, cred că cele mai importante. Primul: diplomatic pur și simplu s-a dus jos...”

Europa Liberă: Este izolată Republica Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Eu pot să vă spun că eu comunic cu politicieni, inclusiv europeni și locali. Cei din Parlamentul European care erau așa, un pic, nu pot să zic că erau criticii lui...”

Europa Liberă: Dar s-a ajuns la perioada critică când se poate vorbi că Republica Moldova este izolată pe plan extern?

Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să zic că este chiar izolată pe plan extern, încă o dată zic că noi avem societate civilă, noi avem presă, fie și care muncește în situații grele, avem opoziție, nu este încă izolată așa cum se zice, dar absolut miop și absolut inoportune toate atacurile acestea ale dlui Dodon, chiar și din perspectivă pro-rusă. Cum să zic? El s-a dezgolit urât, a arătat la toată lumea altceva decât trebuie să arăți într-o perioadă de criză, dacă vrei să fii ajutat mai mult.”

Europa Liberă: Percepția cetățeanului simplu e că Republica Moldova trebuie să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul și că ar trebui să nu se vorbească de rău Rusia, să nu se vorbească de rău Uniunea Europeană. De ce lumea crede că lucoarea vine din două părți?

Vadim Pistrinciuc: „Lumea este înțeleaptă. Lumea nu vrea conflicte între state, noi fiind un stat mic. Intuitiv, lumea este înțeleaptă, ea spune ce este adevărat. Însă ca să explicăm un pic înțelepciunea lumii, ei nu așteaptă ca cineva intenționat să deterioreze relațiile noastre cu Uniunea Europeană sau cu Rusia. Toți spun că cei de pe dreapta sunt altfel. Eu am fost la guvernare, noi n-am fost niciodată anti-ruși. Vreau să vă spun că atunci când plecau prim-miniștrii sau miniștrii într-o vizită în Rusia sau la o întâlnire cu delegații oficiale are o pregătire mega-riguroasă și aveau multe emoții și se pregătea tot oficiul, totul era foarte bine pregătit anume pentru a nu stârni animozități, dar pentru a ne reprezenta destoinic interesele noastre. Federația Rusă este un stat mare, o supraputere și are atuurile sale, este cu mare influență în regiune, mai vedem și capacități de influență destul de dură, hibridă, în ultimul timp avem...”

Europa Liberă: Și nu discută pe picior de egalitate cu Republica Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Nici nu are cum să discute pe picior de egalitate și din 2014 s-a schimbat foarte mult și noi trebuie să fim foarte atenți, să ne apărăm și noi interesele noastre. Sigur că noi nu avem cum să ne purtăm ostentativ sau să ne luăm la harță cu Federația Rusă. Noi înțelegem unde ne aflăm, care-i dimensiunea țării noastre, care-i puterea noastră, dar asta nu înseamnă că noi nu putem fi ca ei, să ne apărăm interesele noastre, adică să fim destoinici în acele negocieri, cedări pe care le facem, să ne apărăm interesele cetățenilor noștri și ale statului nostru. Deci, nu cedezi lucruri ca pe urmă să fii controlat nici nu de Federația Rusă, dar de niște oligarhi sau de altcineva cu interese obscure. Și în Federația Rusă lucrurile nu sunt roze, mai vedem și noi ce scrie presa, de nivelul galopant al corupției, de influența acestor...”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați putea descrie în câteva cuvinte binele pe care îl dorește Rusia Republicii Moldova? Și care sunt avantajele de pe urma parteneriatului strategic despre care se vorbește între cele două state?

Vadim Pistrinciuc: „Mie îmi este greu să spun care e binele ce îl dorește Rusia Republicii Moldova. Eu înțeleg că ei sunt preocupați de minoritățile vorbitoare de limbă rusă și eu nu văd aici mari probleme pe care să le avem noi, sunt anumite animozități localizate, cazuri individuale, dar în linii generale noi suntem o țară destul de tolerantă și cu o reprezentare destul de normală, modestă, dar normală a minorităților etnice în viața publică, avem politicieni care vorbesc rusa, care vorbesc româna, avem o autonomie în sudul republicii, Găgăuzia ș.a.m.d. Eu înțeleg, eu sunt treaz și eu înțeleg că ei își apără interesele lor. Interesul Rusiei e să aibă influență în această regiune.”

Europa Liberă: Dar ce sprijin oferă Rusia Republicii Moldova, pentru că cetățeanul simplu crede că ajutorul vine și din Est?

Vadim Pistrinciuc: „Nu prea știu. Înțelegeți? Cât am fost la guvernare, eu n-am prea văzut ajutor material foarte mult, să zicem așa. Am înțeles că acum repară Muzeul „A.S. Pușkin” din banii Federației Ruse. Și e tot un ajutor, de ce nu?”

Europa Liberă: Omul simplu vorbește că de acolo vine gazul, că de acolo vin resursele energetice...

Vadim Pistrinciuc: „Pentru gaz noi plătim, pentru staționarea trupelor ruse în Transnistria noi plătim și de foarte mult timp și plătim foarte scump, am plătit și prin jertfe omenești, dar acum plătim foarte mult și prestigiul, și la nivel de securitate, și la nivel de bani, fiindcă Transnistria rămâne a fi zonă neagră de corupție, care creează mari probleme economice Republicii Moldova, Ucrainei și chiar țărilor din Uniunea Europeană. Și noi plătim preț pentru asta, noi poate că eram mult mai avansați și în mobilitatea noastră europeană, și în deschiderile economice, dar din cauza asta noi plătim. Și Transnistria sau oligarhii din Transnistria se folosesc de protecția Federației Ruse pentru a-și apăra interesele lor. De asta îmi pare rău. Eu înțeleg că acesta este interesul Federației Ruse. Noi am ajuns la un grad de maturitate când trebuie un pic să ne apărăm interesul nostru și aici trebuie să înțelegem foarte bine că noi suntem parteneri de nădejde, noi plătim, noi respectăm drepturile, noi nu atacăm pe nimeni, noi nu cerem nimic de la ei decât să ni se respecte drepturile noastre și din această perspectivă noi trebuie să avem o poziție mult mai clară în ceea ce ține de securitate. Iată, ei apără armata din Transnistria.

Acolo nu există libertate, acolo oamenii sunt aruncați în pușcărie, torturați

Dar eu vreau să-i întreb pe unii politicieni: ei își dau seama care sunt proporțiile schemelor criminale conectate cu Transnistria - de la contrabandă de țigări, trafic de ființe umane, armament ș.a.m.d.? Ei se ocupă cu răpirea cetățenilor, acolo nu există libertate, acolo oamenii sunt aruncați în pușcărie, torturați etc. Deja a ajuns am înțeles că este deputatul Korjan tot comunist, scriu deputații din Duma rusească să-l elibereze din închisoare, însă el e ținut și bătut acolo. Vă dați seama ce zonă-i aceasta în mijlocul Europei? Și iată, în spatele acestor lucruri stă Federația Rusă. Eu vreau să vă spun că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova înțeleg că asta nu este corect.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, în Rusia s-ar afla la muncă un număr destul de mare de cetățeni ai Republicii Moldova, mulți dintre ei sezonier, dar câștigă bucata de pâine în Federația Rusă. Această diasporă dacă constituie peste 200-300 de mii de cetățeni e percepută ca un liant între Republica Moldova și Federația Rusă și pentru asta lumea crede că trebuie să-i mulțumească Rusiei că le dă locuri de muncă?

Vadim Pistrinciuc: „Noi cu Rusia, cu țara și societatea rusă, noi trebuie să avem relații bune, e o țară frumoasă, cu cultură, cu oameni, eu știu, am foarte mulți prieteni, rude acolo, îs oameni cumsecade. Și în rândul politicienilor sunt oameni nu răi, dar sunt factori de decizie care, iată, au așa o politică mai expansionistă acum și destul de violentă, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina pe noi ne afectează în cel mai direct mod. Ce ține de lucrătorii noștri acolo, ei sunt foarte obedienți, bine integrați, vorbitori de limba rusă. Cu mare regret, ei au plecat. Am și eu rude care sunt plecate acolo din anii ‘90 și-s integrați în totalitate, deci, ei sunt acolo altă parte. Ce ține de profilul lor politic, eu le-aș transmite politicienilor de pe dreapta de aici să nu-i pună pe toți oamenii de acolo, peste 200 sau câți cetățeni sunt într-o singură găleată.”

Europa Liberă: Se vorbea că chiar jumătate de milion.

Vadim Pistrinciuc: „Deja eu cred că este complicat de stabilit cifra asta, trebuie să înțelegeți profilul migrantului, care a avut loc la începutul anilor ‘90, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, sunt foarte mulți migranți de-ai noștri care sunt plecați la studii sau încă pe valul acesta sovietic, post-sovietic. Uniunea Sovietică a plecat, mulți erau acolo, au rămas, au făcut armata, studii, lucru ș.a.m.d. E un profil diferit, sunt mulți care deja nici nu mai vin încoace și chiar sunt zeci de mii. Și asta se observă și la vot, ați văzut că au fost deschise destul de multe secții de votare, dar în multe nici nu s-a ajuns, deși cineva striga că nu o să ajungă. Ei sunt deja despărțiți de asta, trecutul acesta comun a integrat mai mulți oameni acolo, dar eu cunosc mulți oameni care muncesc în Federația Rusă sau au chiar și cetățenie, dar au și ei o viziune critică asupra politicii din Republica Moldova. Eu în locul socialiștilor nu aș crede că acolo toți pun așa ștampile în stânga și în dreapta. Sigur că sunt influențați, nu au acces la diversitate mediatică și politicienii din Moldova ar trebui să fie foarte atenți în acest sens, să nu-i pună și să nu-i obijduiască, ei tot sunt cetățenii noștri și ei au capacitate de gândire critică, dacă nu au informație – trebuie să suplinim acest gol de informație.”

Europa Liberă: În altă ordine de idei, dacă acest sprijin care vine din Occident, în primul rând din partea SUA, a Uniunii Europene e atât de mare, de ce îi vine greu cetățeanului să răspundă la întrebarea: ce s-a făcut cu acești bani în Republica Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Cetățeanului îi este greu, fiindcă el în permanență se confruntă cu foarte multă injustiție, eu nu vorbesc de partea juridică, în limba rusă este termenul ăsta «несправедливость».”

Europa Liberă: Nedreptate….

Vadim Pistrinciuc: „Nedreptate. El muncește, încearcă să-și facă o afacere, hop, trece o perioadă, el vede niște politicieni regionali sau naționali la care doar mașina costă cât bugetul primăriei, care n-au creat nimic, care numai au venit cu amenințări, cu preluări și cu otkaturi ș.a.m.d. Și dacă înainte, să spunem 15 ani în urmă, asta era tolerabil, fiindcă țara avea mulți oameni, era o mobilitate mai mare, nu se observa, noi am rămas mult mai puțini, noi am pierdut foarte mulți oameni care nu o să se mai întoarcă acasă și acum acel care este acasă și întreprinde niște eforturi supranaturale să facă o mică afacere, să aducă niște bani acasă și el când vede că vine altul și ia toate contractele cu statul, că se fură de la cretă până la pix și până la medicamentul care se cumpără, se fură din tot și el vede asta, că acesta e vecinul lui, care cheltuie în stânga și-n dreapta. Iată, eu vă dau exemplul cu justiția: cetățeanul vede asta, el e penetrat de știrile astea. Săptămâna trecută cineva cu omorul de la Ialoveni care a avut loc a fost eliberat de instanța de judecată, s-a întors fostul deputat tot cu acuzații de astea…”

Europa Liberă: Țuțu...

Vadim Pistrinciuc: „Judecătorul, cel mai bogat judecător, cum îi spune lui? Dl Druță, iarăși a fost, repejor, într-o lună-două i s-a închis dosarul penal, totul e ok.”

Europa Liberă: Basma curată.

Vadim Pistrinciuc: „Să vă mai dau exemple? Cetățeanul zilnic este intoxicat de asta și el spune: „D-apoi vouă v-au dat ca voi să vă civilizați, dar voi nu v-ați civilizat”. Și este pe nedrept spus că Uniunea Europeană vine să ne facă justiție, nu, Uniunea Europeană ne spune: „A, voi vreți? Noi vă ajutăm, vă dăm bani, poftim, faceți!” Și sigur că casta asta are interese, și eu vreau să spun că grupul acesta care mulge țara asta de decenii, el nu are apartenență politică, el renaște în orice partid, este ca un cancer casta asta a oamenilor din politică care fac bani pe seama statului, controlează justiția, își numesc prieteni și interpuși în justiție și în altă parte. O să urmăriți și o să vedeți 20 de ani aceleași fețe, dacă nu ei, copiii lor sau nu știu cine, îs oameni cu averi colosale, care nu au făcut nimic în viața lor, care nu au întemeiat nicio afacere, care nu știu ce înseamnă să faci o vinărie sau o firmă de la zero. Ei înregistrează firme și totul e pe contracte cu statul, totul e pe achiziții ș.a.m.d. Și din cauza asta n-o să avem tomograf la Bălți sau radioterapie la Institutul Oncologic, de-atâta că se fură peste proporții, corupție există peste tot, dar la noi pur și simplu se fură peste proporții, este fenomenal de mult și criza asta cu virusul, cu pandemia a arătat realitatea furtului. Înțelegeți?”

Europa Liberă: Și cine trebuie să stârpească corupția?

Vadim Pistrinciuc: „Primul care trebuie să vină, trebuie să fie din partea justiției, lor li s-a oferit tot, ei au suport internațional ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Lor le este comod.

Vadim Pistrinciuc: „Nu toți, iată eu mă duc, mâine îs ministru, să zicem, presupunem, sau prim-ministru, sau nu știu cine. Dacă eu mă duc și spun: iaca aici s-a furat, eu nu sunt judecător, nu am dreptul, o să mă învinuiască că intru în zona lor. Masa critică, 5, 10, 20, 100 de oameni din aceste instituții, procuratură, justiție, trebuie să iasă și eu văd că acolo sunt oameni, am văzut niște izbucniri micuțe insulare, că acolo există o masă critică, oamenii aceștia trebuie să iasă în avangardă, fiindcă eu vreau să vă spun o chestie: următoarea intrare peste justiție o să fie făcută nu de politicieni educați și mitinguri inteligente cu pancarte, o să intre oamenii peste toate schemele acestea, fiindcă nivelul de concreștere între politicul murdar în Moldova și justiție este fenomenal, unul fără altul nu poate exista, fiindcă asta se vinde clement.

Uitați-vă, de exemplu, actuala coaliție de guvernare, săptămânal ziare, site-uri pline de investigații jurnalistice, pas cu pas, cifră cu cifră, articol cu articol, acolo tot îi ca la Nüremberg descris, pas cu pas ce s-a furat. Ce spune justiția? - N-avem dovezi. Cum? Și pe urmă, omul despre care se scrie, tu îl vezi că el acceptă înjosire, acceptă orice, numai să se ducă acolo cine cu cine este la guvernare. Iaca asta-i principiul de existență a Republicii Moldova. Eu nu mai cred în evoluții, în dezvoltarea evoluționară nu mai cred, în sensul acesta cu justiția, următoarea, dacă nu o să se producă schimbări în interior – o să fie dezvoltarea revoluționară, altă soluție n-o să fie pur și simplu.”

Europa Liberă: Pe final, o concluzie. Cât timp îi mai trebuie Republicii Moldova ca să ajungă în marea familie a UE?

Vadim Pistrinciuc: „Depinde foarte mult de noi, dar eu am să închei pozitiv, noi ne-am schimbat foarte mult și asta-i bine. Noi avem afaceri întemeiate cu suport european, noi avem foarte multe, majoritatea afacerilor care exportă în Europa, noi avem o societate civilă matură pe care nu e simplu să o corupi, noi avem o presă care, în pofida la toate greutățile, există și merge înainte, noi avem oameni care au demonstrat în această criză că știu să fie responsabili, știu să fie organizați, știu să se auto-organizeze și noi avem primari buni. Nu contează apartenența politică, noi ne-am europenizat, marea noastră problemă este această cleptomanie în politică și conectarea ei, lipsa de dreptate, de justiție veridică. Eu nu spun de proceduri, că acuși o să mă împânzească toți cu proceduri juridice. Dreptatea cea adevărată, când să-ți ofere oleacă de libertate, că dacă nu-i dreptate – nu-i nici libertate.”

Europa Liberă: Bruxelles-ul trebuie să ofere această perspectivă clară pentru statele care vor să se integreze în UE?

Vadim Pistrinciuc: „După ce se realizează anumite performanțe. Timpul lozincilor, dna Valentina, în special după criza asta pandemică, au trecut. Iată, când ai să demonstrezi, când o să arăți că ai o justiție normală, că normal coexiști în societate, te dezvolți, ai instituții, îți aperi țara ș.a.m.d., atunci, vă asigur că devii membru. Bruxelles-ul trebuie să ajute aceste țări și să fie mult mai atent la condiționalități, fiindcă șmecherii locali știu foarte bine cum să simuleze reformele și să facă tone de hârtii, dar care nu ușurează viața oamenilor, ci o îngreunează.”