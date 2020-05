Occident sau Orient? Pe ce carte mizează politicienii în an electoral?

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.





Pandemia a schimbat părul lupului, dar nu și năravurile, adică ambalajele discursurilor politice par a fi altele, dar trebuie să vedem ce stă îndărătul lor. Cu musafirii Europei Libere revenim la monitorizarea activităților de la vârfuri, acolo unde se trag sforile și după stări de urgență vor reveni stările normale în care se vor bate ca pe ringul de box. Cu cine discutăm astăzi, aflați imediat.



Starea de autoizolare, de pandemie a devenit o normalitate, face parte din viața noastră. Prognozele cele mai optimiste spun că nu vom ieși foarte repede din această stare și valul doi, trei, până la al nouălea Aivazovski s-ar putea să ne acopere, de asta noi ne vedem de treabă, încercăm să monitorizăm viața social-politică, nu doar cea sanitară și revenim în studioul Europei Libere cu o discuție despre ceea ce se întâmplă îndărătul acestei lupte împotriva virusului, pentru că, lucru știut, în apa tulbure poate fi pescuit pește mășcat. Sunt în studioul Europei Libere Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu. Bine ați revenit! Ne era dor de voi.

Vitalie Călugăreanu: „Bine v-am regăsit!”

Europa Liberă: Încercăm să păstrăm distanțarea și distanța, dar rămânem la fel de apropiați. Se creează impresia că Igor Dodon, de fapt, este fortificat nu atât de eforturile sale, cât de anturajul și de lupta împotriva lui, aceste fojgăieli în jurul lui și el le savurează, le teatralizează, le instrumentalizează. Și cu cât mai mult se vorbește, el se alimentează din asta. Pe cât de „periculos” a devenit Dodon, astfel încât să se mobilizeze toată lumea să-l dea jos, «игра против гроссмейстера» (joc împotriva unui maestru de șah), cum iarăși cineva a lansat și cât de justificat este cu orice preț să se obțină „doborârea” lui Dodon, scop care se anunță? Am să vă rog pe ambii să răspundeți pentru început la aceste întrebări.

Vitalie Călugăreanu: „Norocul lui Igor Dodon în momentul acesta este că în Republica Moldova opoziția este cumva antagonizată și pestriță, dacă pot să zic așa, având în vedere faptul că, de exemplu, eu n-o văd pe Maia Sandu intrând în combinație acum cu neamurile lui Plahotniuc. Și mă refer aici la Andrian Candu. La fel nu văd, cel puțin pe unii din Platforma DA, iarăși să accepte să intre în combinație cu Șor sau cu...”

Europa Liberă: Expresia „nu-i văd”, aici să ne oprim. Nu-i după gustul dumitale, îți miroase urât?

Vitalie Călugăreanu: „Sunt suficient de maturi politic încât să-și dea seama că un astfel de pas o să-i coste foarte scump din punct de vedere electoral, și 2020 este un an electoral și din câte înțelegem și Maia Sandu, și Andrei Năstase s-ar putea să fie concurenți, candidați la alegerile prezidențiale. Și atunci, eu cred că ei sunt suficient de buni ca să înțeleagă pericolele care planează asupra lor.”

Europa Liberă: S-a mai întâmplat, Vitalie!

Vitalie Călugăreanu: „S-a mai întâmplat, da.”

Europa Liberă: Au stat alături de Dodon însuși, de Renato Usatîi, când trebuia dat jos monstrul pe numele Plahotniuc.

Vitalie Călugăreanu: „Monstrul pe numele Plahotniuc a dominat Republica Moldova din 2016 și a reușit să facă foarte mult rău sau destul de mult rău și să fie suficient de detestat, astfel încât societatea să poată să accepte, să înghită o combinație pe care am văzut-o...”

Europa Liberă: Deci, era justificată?

Vitalie Călugăreanu: „Era cumva justificată.”

Europa Liberă: Acum nu, pentru că nu-i la fel de mare Dodon?

Vitalie Călugăreanu: „Igor Dodon încă nu a reușit să captureze cel puțin în totalitate justiția. Și am văzut ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Acum are loc o luptă pentru capturarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și prin CSM să fie capturată restul justiției, care încă nu este capturată de către Igor Dodon. Și eu știu foarte sigur că în sistemul judiciar sunt oameni care nu ar accepta să intre în „jucăria” lui Igor Dodon. Și atunci, prin CSM se încearcă cumva filtrarea judecătorilor incomozi, instituirea acestui filtru de către Igor Dodon, astfel încât treptat acest om să... El se vrea un al doilea Plahotniuc în Republica Moldova, dar încă nu a devenit.”

Europa Liberă: Prin urmare, nu-i justificată această coagulare eterogenă?

Vitalie Călugăreanu: „Nu este justificată.”

Europa Liberă: Nicolae, este Dodon deja „periculos”, astfel încât să fie doborât cu orice preț?

Nicolae Negru: „Depinde ce considerăm noi pericol. Când spunea dl Călugăreanu că Plahotniuc a devenit acel pericol, trebuie să spunem, așa cum aflăm acum, că a devenit acel pericol cu ajutorul FSB-ului, au lucrat serviciile secrete aici, în Republica Moldova. Unii le-au servit drept idioți utili. Asta-i pe de o parte, pe de altă parte, Dodon deține acum și președinția, și parlamentul, îi adună pe toți trei, vârful puterii, cele trei posturi supreme în stat și primul ministru este o jucărie, este un om care execută orice comandă.”

Europa Liberă: Deci îi mai dotat decât Plahotniuc? Plahotniuc era coordonatorul.

În acordul de coaliție al socialiștilor și democraților, partenerul strategic... este Rusia, nu este România

Nicolae Negru: „E mai dotat decât Plahotniuc, asta trebuie să spunem. Pe urmă, iarăși depinde ce vedem noi sau cum evaluăm acest pericol. Uitați-vă ce se întâmplă cu Republica Moldova – se pune un zid, dacă nu de fier, se pune un zid politic între Republica Moldova și Uniunea Europeană și restul lumii, de fapt, Occidentul. Dl Dodon s-a transformat într-un fel de agent al Rusiei. În timpul pandemiei, ce spunea el? Rusia ne-a dat bani, ăștia nu ne-au dat; dacă Rusia nu ne da, Occidentul tot nu ne-ar fi dat. Deși Republica Moldova exportă în Uniunea Europeană două treimi din produsele sale, în România – sub o treime din produsele sale, pentru Chicu și pentru Dodon cel mai important stat și, apropo, este fixat în acordul de coaliție al socialiștilor și democraților, partenerul strategic și cel cu care trebuie să avem relații politice, economice privilegiate este Rusia, nu este România, de exemplu, cum era în acordul cu Maia Sandu. Deci s-au schimbat unele lucruri foarte esențial. Pe urmă, ce am observat eu e că, atunci când s-a făcut fraternitate cu „diavolul” pro-rusesc, unii de la noi au salutat și coardele, să zicem așa, etice n-au vibrat la momentul respectiv. Acum, când e vorba de a face o înfrățire cu „diavolul” pro-european sau cu adepții „vițelului de aur”, dintr-odată le zbârnâie această coardă morală. Interesant, de ce? E un paradox?”

Europa Liberă: La cine vă referiți?

Nicolae Negru: „La mulți care se pronunță. Bine, la dl Ion Sturza, de exemplu, mă refer, dar mai sunt și alții. Republica Moldova, în loc de pildă să îndeplinească condițiile Acordului de Asociere, să îndeplinească condițiile Uniunii Europene și să primească cele 60 sau 70 de milioane restante din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, se duce la Moscova, încheie un acord foarte dubios. Și se vede din verdictul Curții Constituționale, acolo se demonstrează, și ca procedură, și ca respectarea intereselor Republicii Moldova, sunt acolo articole pur și simplu care, dacă intră în vigoare acest acord, Rusia poate să facă ceva ceea ce nu știm noi. Dar e vorba acolo și despre niște proiecte moldo-ruse. Ce fel de proiecte? De ce nu știm noi despre aceste proiecte? Și de ce Republica Moldova, în contextul acestui împrumut, trebuie să facă aceste eforturi de realizare a unor proiecte despre care noi nu cunoaștem?”

Europa Liberă: Dl Chicu a comentat în felul următor: Din punctul de vedere al unui bancher, totul e OK, pentru că atunci când tu nu ești corect la rambursare, eu îți amanetez nevasta, cățelul și coștereața și-ți iau înapoi tot ce cred eu ca bancher că trebuie să-ți iau. A zis logica bancherului perfect.

Nicolae Negru: „E adevărat, logică perfectă! Rusia a jucat în interesul ei. Unde e logica alor noștri? Unde e logica lui Chicu, unde e logica lui Pavel Filip? Nu mai vorbim de-acum de logica lui Dodon. E normal să respecți interesele Republicii Moldova, adică încheiat la toți nasturii. Acolo nu era încheiat la toți nasturii.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. sugerați că ei cu arme și bagaje bine mersi s-au dat în brațele rușilor nu doar din cauză că au nevoie de bani?

Nicolae Negru: „Nu! Fiindcă bani se pot găsi, bani se pot găsi în Occident, sunt foarte mulți bani acolo și mult mai ieftini. România a împrumutat cu dobândă negativă, puteau să apeleze, dar lor le repugnă să apeleze la Occident.”

Europa Liberă: Silogismul este că trebuie văzut acest pericol și, eventual, opoziția să se unească.

Nicolae Negru: „Și mai este încă un lucru. Noi vorbim de alegerile prezidențiale. Cum vrem noi să organizăm aceste alegeri prezidențiale, dacă organizatorul este o echipă de consilieri ai lui Dodon și face nu numai din punct de vedere politic, dar și economic, și social face tot posibilul ca să câștige, să fie avantajat Dodon? E normal să fie avantajată o singură persoană într-o republică care se consideră democratică sau noi nu mai suntem republică?”

Europa Liberă: A mai rămas buturuga mică pe care a inițiat-o Vasile Bolea, care a zis că să-l scoatem din partid.

Vitalie Călugăreanu: „Doar ceva vreau să zic legat de ceea ce ziceați mai înainte, de această tendință a lui Igor Dodon și a lui Ion Chicu de a arăta fața umană a Rusiei prin aceste ajutoare și prin modul în care acționează Igor Dodon, în mod special. Repet: noi suntem în an electoral, evident că Igor Dodon nu poate miza pe un electorat pro-european. Din acest considerent, încearcă să exploateze iarăși carta rusească, mizând pe segmentul de electorat de stânga pro-rus.”

Europa Liberă: Face ceea ce știe să facă.

Vitalie Călugăreanu: „Da. Și evident că va exploata, va arăta această mărinimie a Federației Ruse care ajută moldovenii în momente de criză și va ignora Acordul de Asociere, și va ignora ajutoarele care vin din Vest. Am văzut modul în care s-a reacționat când a venit ajutorul din România, cât de umilitor a fost ceea ce s-a întâmplat sub podul de la Telecentru. La asta trebuie să ne așteptăm, din punctul meu de vedere, că va face guvernarea de la Chișinău în lunile care urmează, pentru că ei vor încerca să exploateze carta rusească la maximum, pentru că acela este segmentul lor de electorat și pe el vor miza.”

Europa Liberă: Și opoziția găsește de cuviință să se coaguleze sau, cel puțin, se discută posibilitățile acestea. Întrebarea este: credeți că e justificată această coagulare și, mai ales, cine o să fie molecula de coagulare? Acum vedem că „Pro-Moldova”, alias Candu și Sîrbu vor să iasă în față. Ei devin polul de coagulare, se pretind, trăgând din democrați, încercând să-i împace pe Maia Sandu, Andrei Năstase cu Șor...

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că Andrian Candu și, mă rog, gruparea Șor sunt cei care pot să smulgă deputați din Partidul Democrat și, eventual, din câte înțeleg, se negociază și cu unii din PSRM chiar.”

Europa Liberă: Cineva a dat și nume...

Vitalie Călugăreanu: „Da. Adică ei sunt cei care pot să rupă de acolo deputați pentru eventualitatea creării unei noi majorități parlamentare, dar aceasta, din punct de vedere electoral, este o capcană pentru partidele pro-europene din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Deci, cum ați spus Dvs., la prezidențiale un candidat care are în spate așa o echipă de susținători s-ar putea să vină șifonat? Așa ziceți Dvs.?

Vitalie Călugăreanu: „Da, cu siguranță! Și trebuie să fie foarte atenți, Plahotniuc nu doarme. Pentru Plahotniuc este foarte important acum să anihileze tot ce înseamnă Maia Sandu, Andrei Năstase și să-l scoată în față pe Andrian Candu, finul lui, ca mare partid pro-european.”

Europa Liberă: Eventual și candidat la președinție?

Vitalie Călugăreanu: „De ce nu? E posibilă și așa o înscenare.”

Europa Liberă: Dl Negru...

Nicolae Negru: „Trebuie să înțelegem că problema Dodon nu e numai electorală, problema Dodon este problemă geopolitică. Dacă rămâne în continuare Dodon, s-a zis cu cursul nostru pro-european, adică putem să punem punct. Se întoarce roata sau oiștea în altă direcție...”

Europa Liberă: Sau rămâne alternativa unionistă?

Nicolae Negru: „Bine, dar forțele unioniste, din păcate, sunt deocamdată foarte slabe și aici încă e de discutat, dar Rusia, dacă se întărește politic, informațional, dacă se întărește mai ales economic cu aceste proiecte sau cu aceste aeroporturi... Apropo, aeroport internațional la Ceadâr-Lunga sau aeroport internațional la Cahul, să zicem, unde, în care parte a lumii ați văzut o atât de mare concentrare de aeroporturi internaționale, pe o atât de mică suprafață? Aceste aeroporturi pot fi folosite în scopuri militare, mai ales cel de la Ceadâr-Lunga e foarte aproape de Nistru, foarte aproape de Transnistria. Lucrurile cred că sunt mult mai grave. Dacă ar fi vorba numai de Dodon, eu cred că Rusia ar găsi pe altcineva pe care să-l bage, dacă ar fi vorba despre jocuri electorale, dar lucrurile sunt mult mai serioase.”

Europa Liberă: Kremlinul a renunțat la Renato Usatîi?

Nicolae Negru: „Nu sunt sigur că a renunțat. Kremlinul cu siguranță nu pune ouăle într-un coș. Putem să ne așteptăm că sare vreun „iepure” de undeva care să candideze. De aceea, eu zic să nu ne amăgim noi cu aceste alegeri. Noi trebuie să organizăm alegeri prezidențiale libere și corecte, în așa fel încât toți să aibă o șansă, fiindcă noi ne numim republică parlamentară.”

Europa Liberă: Altădată diaspora trăgea mult la cântar. Acum oare mai este posibil în condiții de pandemie?

Nicolae Negru: „Nu știu. În condiții de pandemie, unii au venit, unii nu pot să vină, unii n-au să poată să voteze...”

Europa Liberă: Elementar, nu ajung la consulat.

Alegătorii sunt aceiași. Cine îi poate atrage, acela va câștiga

Nicolae Negru: „Da, n-au să ajungă la consulat. Sunt foarte multe probleme, dar cât privește că va candida Candu sau va candida Năstase ș.a.m.d., fiecare o să candideze pentru dânsul, dacă o să candideze. Dacă se va ajunge că vor înainta toate aceste forțe de opoziție foarte eterogene, într-adevăr, vor înainta un singur candidat, evident că acest candidat n-o să fie din partea politicului, o să fie din afara politicului, ceea ce propunea, de pildă, PPDA. E destul de logic și eu nu înțeleg cum i-ar putea dăuna unui eventual candidat apolitic faptul că va fi sprijinit de alegătorii care l-au votat pe Șor, de exemplu, sau de alegătorii care au votat PD-ul. Alegătorii sunt aceiași. Cine îi poate atrage, acela va câștiga. Cum îi atrage, asta-i altă problemă.”

Europa Liberă: Da, dar după asta trebuie să onoreze niște promisiuni ce plac, de exemplu, lui Șor, plac lui Candu?

Nicolae Negru: „Nu neapărat! Tu ești președinte, ai devenit președinte, ești instituție, poți să nu faci nimănui nimic.”

Europa Liberă: Experiența lui Dodon arată că simpatiile rămân.

Nicolae Negru: „E adevărat! Dodon este un politician, el mai are și partid în spatele lui, dar eu mă refer la o persoană apolitică...”

Europa Liberă: Am înțeles. Dacă ar fi un Timofti, de exemplu?

Nicolae Negru: „Dacă ar fi un Timofti, da.”

Vitalie Călugăreanu: „Logica unui candidat comun la prezidențiale are rost să fie analizată dacă pornim de la ipoteza că ar exista vreun pericol ca Igor Dodon să câștige alegerile din primul tur. Așa cum arată acum peisajul sondajelor, Igor Dodon nu are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale din primul tur. Și atunci, eu nu văd niciun pericol în faptul ca mai mulți candidați de dreapta să candideze la alegerile prezidențiale și în turul doi să iasă cel care are mai multe șanse și care adună cele mai multe sufragii și să se bată cu Igor Dodon în turul doi. Din punctul acesta de vedere, eu cred că situația lui Igor Dodon este destul de șubredă, și anume din considerentele astea au apărut tot felul de combinații în care se încearcă atragerea liderilor de dreapta, liderilor pro-europeni, pentru a-i compromite.”

Europa Liberă: Democrații, ca o piesă importantă pe tabla de șah a lui Igor Dodon, ca să folosim metafora asta din domeniul la care pretinde șeful statului că se pricepe, democrații, când erau invitați ca să aprobe această guvernare bicefală, erau importanți, cel puțin ne-au convins atunci Pavel Filip și Dumitru Diacov. S-a șubrezit mult situația lor. Ce se întâmplă, de fapt? În câteva săptămâni s-au ofilit trandafirii...

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că răspuns la această întrebare ar trebui să ne ofere procurorul general și procurorii anticorupție, în general, și lucrurile s-ar limpezi, dacă toată lumea ar începe să vorbească, inclusiv cu procurorii, despre acea ședință de șapte ore care a avut loc recent, la care s-a discutat…”

Europa Liberă: Unde Filip a încercat să-l tragă de urechi pe Nichiforciuc, la 7 mai, da?

Vitalie Călugăreanu: „Unde s-au întâmplat, din câte am înțeles, niște lucruri despre care toată lumea se ferește să vorbească și eu nu înțeleg de ce, pentru că, adică ei vorbesc, dar vorbesc după camerele de luat vederi, în spatele camerelor.”

Europa Liberă: Deci, unde s-au păruit?

Vitalie Călugăreanu: „Nu doar s-au păruit, acolo a fost vorba de bani, acolo a fost vorba de sume concrete. Noi vrem să înțelegem ce fel de sume. Toată lumea vorbește despre faptul că acolo s-a discutat despre sume, la acea ședință s-a discutat despre bani, și am văzut în spațiul public ipoteze că ar fi vorba de niște bani, care ar fi fost dați de o persoană foarte înaltă în statul acesta pentru această coaliție dintre PSRM și PD.”

Nicolae Negru: „De Dodon.”

Vitalie Călugăreanu: „Bani, dar bani care, în mod surprinzător, n-au mai ajuns la PD, s-au pierdut pe drum undeva.”

Europa Liberă: Nicolae, democrații au ajuns așa, în situația băiatului de mingi, după ce că pretindeau guvernare?

Nicolae Negru: „Acesta e paradoxul sau ironia sorții, fiindcă trebuie să spunem că la noi nu numai o parte dă bani sau cumpără pe cineva, la noi această tradiție este înrădăcinată și e valabilă în toate partidele, lucrul acesta trebuie să-l recunoaștem, că acum se vorbește că cineva ar da bani ca să-i țină pe democrați grămăjoară și să-i țină în această coaliție guvernamentală, să păstreze această majoritate parlamentară. E plauzibil, fiindcă acolo sunt deputați care, da, asupra lor plutește această suspiciune, vedem că au case care un simplu deputat nu și-ar permite și mulți politicieni de la noi de altfel, dacă îi iei, așa, la bani mărunți, vezi că trăiesc peste mijloacele lor.”

Europa Liberă: Bani mărunți e un fel de a spune că, de fapt, sunt bani mășcați-mășcați.

Nicolae Negru: „Da, bani mărunți, dar, de fapt, banii îs destul de mășcați, mașinile tocmai, cum să zic, te ia groaza când vezi în ce mașini merg ei. Așa că era de așteptat că se va ajunge, coroziunea roade oriunde. Această coroziune a corupției nu putem să zicem că măi, aici roade, aici nu roade, cu aceștia facem, că ei suntem corupți, dar cu ăștia nu ne aliem. Eu cred că politicienii trebuie, adevărații politicieni trebuie să urmărească scopuri politice și, da, geopolitice la noi, fiindcă noi ne aflăm într-un impas geopolitic. Ori ieșim din acest impas, ori am pierdut, ori ne-am pierdut, ori am rămas pentru totdeauna aici până se va stinge ultimul bec aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar cât de mult contează sondajele? Deunăzi discutam cu Igor Boțan, îmi spunea exact, cu cifre: când a fost căderea maximă de simpatii pentru vectorul european, când a fost înapoi urcat. Dvs. vorbiți că există pericolul să întoarcă oiștea căruței, dar lumea asta care optează pentru vectorul european, ea, de fapt, cum își materializează acest sprijin, stând doar pe divan?

Nicolae Negru: „Să vorbim despre sondaje. Știți când a fost vârful popularității integrării europene sau, să zicem, când cei mai mulți au susținut acest vector? Pe timpul comuniștilor, pe timpul lui Voronin, și pe timpul lui Voronin atunci când această integrare europeană a zis el că trebuie s-o realizăm, drept că el zicea că o facem aici, în Republica Moldova…”

Europa Liberă: Vițelul cuminte...

Nicolae Negru: „Da. Dar atunci când conducerea statului, când elita politică e pentru integrare europeană, există o parte a cetățenilor și o asemenea categorie de persoane există în toate societățile – neutri, să zicem, cei care se clatină când încolo, când încoace și mai ales cei care sunt foarte vulnerabili sau foarte sensibili la felul cum acționează și la ce fel de mesaje transmite guvernarea.”

Europa Liberă: Aici vreau să vă întreb, exact m-ați adus la următoarea precizare: nuanțele de naționalism moldovenesc care reapar în discursul premierului, al lui Igor Dodon, sunt cumva o schimbare de macaz ușoară ca să nu sperie populația?

Nicolae Negru: „Păi vedeți că acest naționalism este, de fapt, moldovenism.”

Europa Liberă: Păi da.

O parte de cetățeni ai Republicii Moldova se lasă înșelați de această frazeologie

Nicolae Negru: „Este de origine rusească, este de origine geopolitică și, iată, ei încearcă cumva să-l atașeze la această politică pro-rusească, la această politică pro-estică, nimic mai mult. Da, o parte de cetățeni ai Republicii Moldova se lasă înșelați de această frazeologie, de această retorică, dar imaginați-vă: dacă președinția, dacă parlamentul, dacă guvernul, dacă televiziunea publică, toate se vor pune pe capul cetățeanului și vor zice că noi suntem pentru politică externă echilibrată - nici cu unii, nici cu alții. De ce ne trebuie nouă în Uniunea Europeană, de ce să scăpăm cioara de pe gard a Rusiei, fiindcă, uite, ei ne dau bani, uite că acolo am putea exporta producția? Deși parcă s-a uitat că Rusia a pus embargouri, Rusia a închis piața pentru produsele din Republica Moldova și n-a deschis-o, de altfel, și-l ține iată așa agățat pe Dodon și pe politicienii pro-ruși de aici, din Republica Moldova, îi ține agățați și le spune: când o să fiți stăpâni pe situație, acum încă nu sunteți stăpâni, iată, poftim, Curtea Constituțională iată ce face, iată atunci vom deschide noi piața, dar deocamdată cine o să spunem noi, acela o să exporte în Rusia, acei din autonomia găgăuză, cei de dincolo de Nistru.”

Europa Liberă: Medicul sanitar-șef de tristă pomină, Onișcenko, n-a plecat departe? Ați văzut, în Dumă dă sfaturi. Vitalie, dumneata ce crezi despre acest naționalism neaoș, când premierul spune că românii ar trebui să învețe de la doctorii moldoveni?

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul meu de vedere, a încercat o modalitate de a pune România în zeflemea în acel context. Candidații pro-ruși au câștigat alegerile în Republica Moldova aproape întotdeauna pedalând pe vectorul anti-european, transformând România în dușman al Republicii Moldova care vrea să atenteze la statalitatea Republicii Moldova ș.a.m.d. Senzația mea este că Igor Dodon și partida pro-rusească din Republica Moldova în momentul acesta au o problemă, pentru că pe fundalul acestei pandemii, populația simte sprijinul masiv al Uniunii Europene și al României, în mod special, ajutor care vine într-un moment în care această țară chiar are nevoie de acest ajutor și vedem ce se întâmplă cu medicii noștri, care datorită faptului că…”

Europa Liberă: Dar a venit și avionul rusesc, Dodon s-a fotografiat…

Vitalie Călugăreanu: „A venit. Și a fost exploatat, ați văzut cum a fost exploatat, la pachet, ajutorul rusesc cu ajutorul chinez oferit.”

Europa Liberă: Și cu materiale cumpărate din banii bugetari?

Vitalie Călugăreanu: „Din bani bugetari și motorina plătită de noi, dar, din punct de vedere electoral, a fost exploatat evenimentul…”

Europa Liberă: Adică spuneți Dvs. că omul din fața televizorului are discernământ suficient ca să înțeleagă?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că da. Eu cred că cei care nu sunt fanatici adepți ai lui Igor Dodon reușesc să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă în momentul acesta în Republica Moldova și cine sunt, de fapt, prietenii adevărați ai Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și atunci se fac niște lovituri sub centură, ca să se diminueze aceste simpatii?

Vitalie Călugăreanu: „Uitați-vă la discursul pe care îl are Ion Chicu, unul destul de cumpănit, cântărit, dacă pot să zic, în care încearcă să folosească „frații români” ș.a.m.d., pentru că ei sunt conștienți că oamenii văd acest ajutor și nu poți să vorbești de rău pe cel care vine și îți întinde o mână de ajutor într-un moment foarte complicat.”

Europa Liberă: Un detaliu. Nu și-a pus, de exemplu, bicolorul acela negru-portocaliu la 9 mai. Și când a fost întrebat, a evitat confruntarea cu Dodon.

Vitalie Călugăreanu: „Acesta e un detaliu la care eu cred că noi o să revenim. Comportamentul lui Ion Chicu eu cred că trebuie analizat mai aproape de alegeri, atunci când eu cred că Ion Chicu îi va arăta un pont lui…”

Europa Liberă: Cartonașul?

Vitalie Călugăreanu: „Nu. Cred că Igor Dodon trebuie să se aștepte la surprize din partea lui Ion Chicu.”

Europa Liberă: Ion Chicu n-a mușcat niciodată nada întrebării despre cetățenia românească. De ce? De câte ori a fost somat că este cetățean și să mai apese pe frână...

Vitalie Călugăreanu: „Da, nu m-am gândit la varianta asta. E de analizat, nu știu ce să zic.”

Nicolae Negru: „Dar mai sunt unii și la socialiști cu cetățenie românească, asta nu…”

Europa Liberă: Sunt, dar funcția de premier noblesse oblige. Pe ultima parte a discuției vreau să vă întreb totuși dacă Maia Sandu și cu Andrei Năstase o să încapă într-o teacă.

Nicolae Negru: „Eu sunt de acord cu ce a spus Vitalie mai înainte, că în turul întâi cred că au șanse să-și arate potențialul sau, mai bine zis, să încerce marea cu degetul aproape toți candidații. Într-adevăr, e greu de presupus că Dodon o să câștige din primul tur. Un candidat apolitic e foarte dificil de găsit, mai ales că fiecare se vrea președinte, fiecare vrea să candideze, fiecare vrea să-și încerce puterile.”

Europa Liberă: Din ăștia politici nu-i lasă pe apolitici?

Nicolae Negru: „Din ăștia politici, da. Și e o logică în această vrere a lor, fiindcă ei au în spate un partid și acest partid trebuie întreținut.”

Europa Liberă: Și dacă nu la prezidențiale, atunci unde?

Nicolae Negru: „Și dacă nu la prezidențiale, și dacă mai ales unii consideră că ceva s-a ratat sau că ceva nu s-a făcut așa cum trebuie, sau cineva a ratat, dar eu nu aș rata, eu cred că până la urmă o să trebuiască ei să se împace, sper că sunt suficient de lucizi și pun interesele Republicii Moldova mai presus decât ambițiile lor personale, dar dacă se cântăresc lucrurile, iarăși zic, cu luciditate, până la urmă, cred că vor ajunge ei la un numitor comun.”

Vitalie Călugăreanu: „Trebuie să vedem care, până la urmă, va fi deznodământul cu acest guvern. Dacă Guvernul Chicu cade și se formează un nou guvern și dacă eventual noul guvern va fi condus de Maia Sandu, atunci are rost să analizăm posibilitatea ca PAS-ul să susțină candidatul PPDA-ului la alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Iarăși o partajare.

Vitalie Călugăreanu: „Da. Dar dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, atunci eu cred că Maia Sandu și Andrei Năstase vor fi concurenți la alegerile prezidențiale, dar niște concurenți care, sper eu, să nu se atace foarte dur, ca să-și poată da mâna după alegeri.”

Europa Liberă: Deocamdată nu e un box fățiș, dar nici nu e balet între ei.

Vitalie Călugăreanu: „Da, nu e și ar fi bine să se mențină această stare, să nu se acutizeze rivalitatea dintre ei. Niciodată nu știi în politică cu cine trebuie să te împaci mâine și e mai bine să ții portița deschisă.”

Nicolae Negru: „Dar ei au de rezolvat în relațiile lor niște chestiuni care rămân din trecut. Asta e problema politicienilor noștri, îs mult prea emotivi, se lasă uneori pradă emoțiilor, dar în afară de asta, având în anturaj diferite persoane care speră și ele să câștige din urma faptului că liderii lor vor avansa undeva, putem să ne așteptăm la lupte foarte aprige. Dar eu cred că, până la urmă, cum se spunea mai înainte, rațiunea va triumfa.”

Europa Liberă: Mai am o curiozitate: cum s-a întâmplat că Partidul „Șor”, care era ca un talaghir așa, sunând la căruță, devine atât de important? Șor continuă să pună condiții magistraților, după ce că i s-a dat voie să fie publică ședința de judecată, mai are altă condiție: să i se scoată mandatul de arest. Și atunci apare, what? What is it?

Nicolae Negru: „Oamenii cu bani își pot permite anumite lucruri, fiindcă la noi banii contează. Felul cum s-a desfășurat această epopee cu tragerea lui la răspundere e anecdotic. Cât timp s-a tradus acel dosar? Șase luni?”

Vitalie Călugăreanu: „Da, șase luni.”

Europa Liberă: Ei, dar acum Dodon și-a suflecat mânecile și spune: acum e acum!

Nicolae Negru: „Pe Dodon l-am văzut puțin șifonat după ce a spus Candu că va exista…”

Vitalie Călugăreanu: „Stai pe scăunel.”

Nicolae Negru: „Da, stai pe scăunel.”

Europa Liberă: Pe scaunul e de ceară.

Nicolae Negru: „Unde spunea el că un prieten, un cunoscut de-al lui, care este Putin, că dacă e vorba de o bătaie, lovește primul. Acum văd că parcă și-a mai temperat zelul…”

Europa Liberă: Candu promite probe, l-ați văzut?

Nicolae Negru: „Candu promite probe și…”

Vitalie Călugăreanu: „Da, s-ar putea să le aibă.”

Nicolae Negru: „S-ar putea să le aibă. Am observat, de exemplu, că chiar aici, în studioul Europei Libere, dl Dodon zicea că el încă nu a decis, că s-ar putea chiar nici să nu candideze.”

Vitalie Călugăreanu: „Legat de „dosarul Șor”, în genere toată epopeea asta, eu vreau să vă aduc aminte că lucrurile în justiție nu s-au schimbat foarte tare după ce a fugit Plahotniuc din Republica Moldova. Oamenii care au fost împinși în sistemul judiciar din 2016 își fac în continuare treaba și slujesc…”

Nicolae Negru: „D-apoi unii îs de mai înainte în sistem...”

Vitalie Călugăreanu: „Da. Doar o paranteză asupra căreia o să insist: tot ce s-a întâmplat în traseul „dosarului Șor” - nimic întâmplător, toți pașii care s-au făcut, transferul dosarului de la Chișinău la Cahul ș.a.m.d., totul s-a făcut cu un anumit scop pe care noi toți o să-l vedem la finalul acestui dosar.”

Europa Liberă: Problema este când îi vine finalul?

Vitalie Călugăreanu: „Finalul... Senzația mea este că nu va fi cel pe care îl așteaptă societatea moldovenească, adică noi nu vom vedea mult adevăr în cazul acesta.”

Europa Liberă: Eu pur și simplu sunt curios să aflu dacă e sau nu vinovat Șor, la fel cum și el e…

Nicolae Negru: „Bine, dar vedeți că ceea ce spune Șor, unele lucruri parcă le confirmă Dodon. Accentul acum nu se pune pe Șor și pe companiile lui, accentul s-a mutat la Banca Națională că adică acolo, la Banca Națională, în ministerele Republicii Moldova, prim-miniștrii ș.a.m.d., acolo s-a conceput și acolo, de fapt, s-au tras, s-au adoptat legile care au dus la dispariția miliardului.”

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că în momentul acesta principalul rival al lui Igor Dodon, așa îl percepe el, este Andrian Candu.”

Europa Liberă: Suntem în așteptarea deznodământului care nu vine odată cu noul președinte, fără îndoială, pentru că abia după urmează parlamentarele și iarăși bătăliile astea politice o să ia turații, așa că rămânem la foc mic, asta e. Și rămânem acasă, rămânem îndărătul măștilor, ne spălăm pe mâini, ne dezinfectăm, mai ales să nu luăm infecții de la politicieni și de aia avem noi rațiune și discernământ ca să ne uităm cu grijă, iar musafirii Europei Libere întotdeauna o să vă ajute!

