Radu Urechean: Trebuie schimbată mentalitatea, atât la țărani, cât și la guvernare

Mai există șanse pentru refacerea lui? O discuție cu primarul din Larga, raionul Briceni, Radu Urechean care administrează de peste zece ani comuna. Edilul își dorește să construiască un sat prosper ca să nu existe gospodărie fără apă, canalizare, gaz şi asfalt, dar de la intenție şi până la realizare e o cale lungă.

Europa Liberă: Cum descrieți viața la țară astăzi? Ce se întâmplă în mediul rural?

Radu Urechean: „E dificil la țară, locuri de muncă nu-s, pandemia a speriat populația, cazuri de îmbolnăvire în Larga nu avem. Am avut peste 200 de persoane venite de peste hotare, au stat în carantină. La televizor acum e greu de uitat, lumea are o frică de boală, de pandemie, de transport public, de magazine, de centre comerciale. E greu. Noi am suspendat activitatea și la piața agroalimentară din sat, avem și un restaurant care stă închis, manifestările culturale s-au oprit, școala sportivă nu funcționează...”

Europa Liberă: Și dacă au fost afectate afacerile, în vistieria primăriei bani au să vină mai puțini.

Radu Urechean: „Precis că au să vină bani mai puțini. Agenții economici au depus niște cereri la comisiile pentru situații excepționale locală și raională, însă cred că n-au să primească niciun bănuț.”

Europa Liberă: Și atunci, cum o să vă descurcați financiar?

Radu Urechean: „Guvernarea trebuie să hotărască. Noi la nivel local în buget avem stabilite veniturile și trebuie să le îndeplinim.”

Europa Liberă: Și cei de sus, de la Chișinău ce trebuie să rezolve în primul rând acum?

Trebuie o strategie bine chibzuită pusă la punct...

Radu Urechean: „Niște facilități pentru agenții economici, niște ajutoare, niște scutiri; trebuie o strategie bine chibzuită pusă la punct.”

Europa Liberă: Și cine salvează comunitatea?

Radu Urechean: „Toți care au venit de peste hotare au venit cu bani, cu timpul au să cheltuiască acei bani, pe urmă nu-mi închipui ce o să facă lumea.”

Europa Liberă: În Larga pot fi deschise locuri de muncă?

Radu Urechean: „Trebuie investiții bune. La noi, la Pavlovca, satul vecin care face parte din comuna Larga, erau peste 100 de locuri de muncă, când lucra filiala Spitalului de psihiatrie din Bălți. 100 de oameni aveau de lucru. Acum, noi lucrăm cu guvernul ca să retrocedăm primăriei satului Larga parcul și edificiile, să zicem așa, unde a fost spitalul, acolo a fost casa boierului Crupinschi. Acum se poartă negocierile și ne gândim să căutăm niște investiții, să valorificăm acest obiect și să-l introducem în domeniul turismului.”

Europa Liberă: Pentru îmbunătățirea calității drumurilor, ca lumea să aibă apă potabilă, ca lumea să aibă acces la sistemul de canalizare, lucrurile acestea cum se rezolvă?

Radu Urechean: „Noi am rezolvat deja. Cu apeductul la noi e 100% de acoperire, lucrează cinci sonde în sat, la fiecare gospodărie este apă. Cu ajutorul primăriei orașului Viena din Austria am primit în donație o autospecială cu 200 de tomberoane, le-am repartizat prin sate, e un lucru bun, e curățenie. Încă anul trecut am depus un proiect la Fondul Ecologic Național referitor la o mașină cu vacuum pentru curățarea haznalelor, o mașină pentru evacuare, dar nu sunt bani deocamdată la Fondul Ecologic, din câte am înțeles. Pentru un sat o canalizare costă milioane, unde contribuție trebuie 20% minimum, aceștia sunt bani mari și n-are satul așa mulți bani.”

Europa Liberă: Câtă populație aveți?

Scade populația, pentru că tineretul pleacă peste hotare...

Radu Urechean: „Au fost în jur de 5.000, acum la 4.5000 a coborât numărul de locuitori. În fiecare an la noi sunt vreo 80 de decesuri și vreo 20-25 de nou-născuți. Scade populația, pentru că tineretul pleacă peste hotare, împreună cu părinții se duc, se stabilesc prin Germania, prin Franța etc. Așa e situația.”

Europa Liberă: De la săteni am aflat că o bună parte muncesc în Rusia, altă parte în Uniunea Europeană. Și de aici e și divizarea celor care văd viitorul satului și statului mai aproape de Est sau de Vest?

Radu Urechean: „Da, avem migranți care se duc la lucru în Rusia, dar sunt care merg și în Europa, cam 50 la 50. Însă care au fost la muncă în Rusia și au trecut apoi în Europa și-au schimbat mentalitatea și viziunile și mai mult se trag spre Europa. Avem și băștinași care au plecat în România la muncă.”

Europa Liberă: Ce idee la nivel național ar putea consolida societatea dezbinată?

Radu Urechean: „Bunăstarea, economia trebuie dezvoltată, noi afaceri. Noi, administrația publică locală, nu putem oferi locuri de muncă. Dacă ar fi unele facilități pentru noi, ca să poată deschide omul o afacere; sunt mulți oameni care lucrează la negru, noi nu i-am găsit pe toți încă. Au terenuri agricole și lucrează ca persoane fizice, sunt din aceștia. Impozitul pe agricultură tot ar fi o soluție, însă nu știu de ce guvernarea nu vrea să meargă înainte.”

Europa Liberă: Dar ce ar înseamnă „să meargă înainte”?

Radu Urechean: „Omul să știe ce cultivă, are de plătit pentru o cotă, pentru un hectar o sumă oarecare de bani, el își planifică cumva veniturile și cheltuielile. Dar așa de unde? Un agent economic angajează oamenii, plătește toate taxele, impozitele, dar sunt persoanele fizice care au cotă și de la ele satul nu primește nimic. Sunt bani ascunși.”

Europa Liberă: Dar în general relația putere locală - putere centrală, cum ați descrie-o?

Radu Urechean: „Relația dintre puterea locală cu cea centrală e mai veselă înainte de alegeri, încă vreo lună după alegeri, dar pe urmă se trece, se uită de săteni.”

Europa Liberă: Dvs. nu aveți coloratură politică, sunteți primar ales independent. Lucrul acesta vă avantajează sau vă dezavantajează, pentru că în anumite cazuri se zice că puterea de la Chișinău se uită la primarii care au culoarea politică a lor?

Radu Urechean: „Da, la noi, în Republica Moldova, încă este „ai noștri” și „ai voștri”, însă este oleacă de avantaj, ca să zicem așa, ca să fii independent, fiindcă la orice guvernare eu sunt o nădejde – că aș putea fi de-al lor. Dar în rest, e cam pasiv totul.”

Europa Liberă: Dar, în general, politizarea asta excesivă a funcțiilor duce unde?

Radu Urechean: „Doar au rămas la putere tot acei care și-au schimbat cozîriokul, au început de la comuniști, acum tot se schimbă cu locul. Nu zic că nu-s specialiști poate la guvernare acolo, la ministere, însă cumva ar trebui să fie nu atât de politizat acest sistem.”

Europa Liberă: Problemele despre care discută lumea aici, în mediul rural, care sunt?

Radu Urechean: „Despre locuri de muncă și despre politică, desigur, discută.”

Europa Liberă: Dvs. cum vedeți viitorul satului și al statului?

Persoanele în etate au ale lor viziuni, trebuie de stimat, însă investițiile trebuie de făcut în tineret...

Radu Urechean: „Trebuie să fim optimiști, trebuie de investit în tineret, de adus la tineret dragostea față de baștină, fiindcă ei sunt viitorul nostru, ei au să fie aceia care au să aducă niște investiții în sat, au să deschidă niște afaceri. Persoanele în etate au ale lor viziuni, trebuie de stimat, însă investițiile trebuie de făcut în tineret...”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ziceți că din cei plecați aproape că puțini dintre ei se gândesc să revină acasă?

Radu Urechean: „Dacă puțini se gândesc să revină acasă, de ce construiesc case atât de frumoase în sat?... Da, ei au acolo în Franța sau în Italia case, dar și la Larga își fac case.”

Europa Liberă: Investiții locale sunt făcute cu banii celor din străinătate?

Radu Urechean: „Desigur. Piața comunală am făcut-o în mare parte cu banii veniți de la diasporă, o sumă impunătoare am adunat pe timpuri. Tot cu ajutorul diasporei am organizat transportul tomberoanelor din Viena, Austria, în Moldova. Diaspora foarte mult ajută satul. Avem băștinași care țin, într-adevăr, la Larga. Trebuie băgați în seamă, cum se zice la moldoveni, permanent și-apoi ei vin cu idei, cu sugestii, chiar și cu bani.”

Europa Liberă: De ce lumea este atât de mult dezamăgită în clasa politică?

Radu Urechean: „Cum se zice la noi, ce am votat, aceea avem. Așa e? Însă când se cumpără și se vând, asta de-acum lumea nu poate înțelege. De-atâta și nu-i crede. Am votat, bunăoară, un partid, dar el a trecut la alt partid. Omul l-a votat nu pe dânsul, a votat partidul, să zicem așa.”

Europa Liberă: Deci, traseismul acesta politic din legislativ, într-un fel, este detestat aici de alegători?

Radu Urechean: „Da, aici trebuie ceva de schimbat în legislație, dar întrebarea e grea. În viziunea țăranului de la țară, noi am votat pentru un partid, însă el s-a vândut la alt partid. Și atunci, cu ce rămâne țăranul? Numai cu ștampila pe care a pus-o pe buletin și gata.”

Europa Liberă: Și dacă s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate, lumea ar participa? Multe voci de aici spun că, în general, nu vor participa la scrutine.

Radu Urechean: „Ei acum spun așa, dar înainte de alegeri sunt cointeresați și sunt favorizați, să spunem așa.”

Europa Liberă: Credeți că e bine că decide pomana electorală votul cetățeanului?

Promisiuni deșarte, dar omul se lasă amăgit...

Radu Urechean: „Sunt și pomeni, sunt și niște promisiuni că au să-i ajute cu ceea, ce cealaltă... Promisiuni deșarte, dar omul se lasă amăgit.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova în următorii 5, 10 ani? Ați spus că sunteți optimist, cum îl vedeți? Moldova, ca stat, ce viitor are?

Radu Urechean: „Trebuie să aibă viitor, un viitor frumos, însă mai mult depinde de guvernare; trebuie făcute legăturile acestea economice cu țările europene și o să fie totul bine. Noi trebuie să asigurăm calitatea produselor pe care le exportăm și să exportăm nu materia primă, ci produsul final. Cred că asta este o perspectivă.”

Europa Liberă: Sunteți în imediata vecinătate a Ucrainei. Cum e cooperarea moldo-ucraineană?

Radu Urechean: „Este bună colaborarea cu Ucraina, chiar foarte bună. Pentru cetățenii noștri e mai convenabil să meargă la Cernăuți la piață, decât la Chișinău, e mai aproape.”

Europa Liberă: Prețurile sunt mai mici?

Radu Urechean: „Sigur că sunt mai mici. Noi suntem la o periferie, din două părți e Ucraina.”

Europa Liberă: Dar lumea duce banul în țara vecină?

Radu Urechean: „Corect. Da, banul îl duce în țara vecină, duce marfă mai ieftină, dar produsele, e clar că-i centralizat. Agenții economici duc merele în Rusia, unele produse le duc la Giurgiulești și de acolo mai departe. Noi avem înfrățiri cu România...”

Europa Liberă: Și salvarea Moldovei care ar fi? Care e colacul de salvare a țării?

Radu Urechean: „Ei... Dacă va trece generație de generație, lumea se va schimba. Aici cu corupția e greu de luptat, trebuie de schimbat din talpă ceva; trebuie schimbată mentalitatea la lume, atât la țărani, cât și la guvernare. La toți! Și trebuie canalele de televiziune să fie mai obiective. E periculos acum să te uiți. Dacă te uiți la un post de televiziune o săptămână, ești..., mentalitatea ți se schimbă. Asta e!”