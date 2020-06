Veaceslav Codreanu: „Poți fi patriot locuind departe de țara ta și poți fi patriot în Moldova”

Alegerea multor persoane din diasporă se face între un confort stabil, dar liniar și previzibil în străinătate și posibilitatea unui trai mai modest, extrem de riscant și de stresant în Republica Moldova. Timpul trece, decizia trebuie luată, iar ei sunt veșnic prinși între două lumi. A te întoarce sau nu, aceasta este cu adevărat întrebarea vieții lor. Veaceslav Codreanu s-a stabilit de 14 ani în Spania. Tânărul spune ca s-a integrat în societatea spaniolă și nu- și mai vede viitorul acolo unde s-a născut.

Europa Liberă: De ce tinerii preponderent aleg să-și câștige bucata de pâine peste hotare?

Veaceslav Codreanu: „De ce am plecat noi peste hotare? Am plecat pentru o viață mai bună. Pentru mine a fost motivul și cultural, am vrut să cunosc altă cultură. Și încă ceva, pe când eram student - am făcut Universitatea Tehnică -, din anii studenției tot timpul eram cu gândul la plecarea peste hotare. Sincer, eu nu-mi vedeam viața în Republica Moldova și când, în anul 2000, am terminat Universitatea Tehnică, era criză, nu era de lucru și am hotărât că nu am ce face în Republica Moldova, deci îmi iau rucsacul și plec. Și uite așa, din 2006, am plecat și deja de 14 ani sunt aici. Și mă simt bine aici, mă simt ca cetățean.”

Europa Liberă: Și chiar își găsesc fericirea moldovenii acolo în străinătate? Și cum s-ar defini această fericire?

Veaceslav Codreanu: „Cum s-ar defini această fericire?... Păi, sincer, o cultură, un respect diferit decât în Moldova aici poți vedea, lumea o vezi mai fericită, îți zâmbește, nu vezi răutatea ceea din Moldova; stabilitatea aceasta nu-i ca în Moldova, în Moldova nu știi ce o să fie mâine, nu știi o să lucrezi ori n-o să ai de lucru. Instabilitatea aceasta cred că e un factor care pe mulți cetățeni de-ai noștri îi determină să plece. Deci, pentru mine este foarte importantă stabilitatea aceasta.”

Europa Liberă: Unii cred că vouă v-a fost frică de greutăți, pentru că nu ați fi suficient de luptători ca să luptați pentru drepturile voastre, ca să schimbați mentalitatea în societate și chiar deseori celor plecați li se spune că nu ar fi patrioții țării lor și-i consideră trădători. Cât de mult ar putea să doară sufletul la auzul acestor declarații?

Veaceslav Codreanu: „Sincer, pe mine mă doare foarte mult când nouă, celor din diasporă, ni se spune că nu suntem patrioți și nu sunt de acord cu această afirmație. Și încă ceva, poți fi patriot locuind departe de țara ta și poți fi patriot locuind în Moldova. Ce înseamnă să fii patriot? Să-ți iubești țara și să ocrotești valorile ei. Noi ne iubim țara, noi ne mândrim cu ea; este cum este ea, ce să-i faci, asta e. Nu voi fi niciodată de acord că noi nu suntem patrioți. Suntem o forță și facem publicitate Republicii Moldova.”

Europa Liberă: S-ar putea crede că sărăcia v-a alungat din Republica Moldova? Și dacă sărăcia v-ar fi făcut migranți, apoi voi ați încercat prin bani să-i ajutați pe cei rămași acasă. Cum ar fi arătat Republica Moldova dacă nu ar exista aceste remitențe, acești bani care completează inclusiv bugetul statului, pentru că majoritatea banilor vin pentru consum?

Veaceslav Codreanu: „Bună întrebare. Moldova foarte mult depinde de aceste transferuri, de aceste remitențe. În jur de 20% din Produsul Intern Brut acoperă aceste remitențe, aceste transferuri. Este o realitate foarte tristă, pentru că suntem în Top 10 state din lume dependente de remitențe. Eu nu știu ce s-ar întâmpla cu Moldova dacă s-ar opri aceste transferuri, aceste remitențe, nu spun că s-ar termina Moldova, dar cred că le-ar face viața mult mai complicată cetățenilor, vorbim totuși de aproape două miliarde de dolari. E foarte mult, sunt foarte mulți bani, 20% din Produsul Intern Brut sunt foarte mulți bani.”

Europa Liberă: După felul de a gândi, moldovenii s-ar împărți între cei rămași și cei plecați?

Veaceslav Codreanu: „Vreți să spuneți că ne-am împărțit în două tabere – una-i cu Estul, și alta-i cu Vestul?

Europa Liberă: Mai întâi vreau să aflu dacă sunt două Moldove – una rămasă aici și alta plecată?

Veaceslav Codreanu: „Noi, aceștia care suntem este hotare, avem un pic altă mentalitate, după ce am văzut aici, desigur că vezi altă viață, vezi alt stil și ai altă mentalitate, așa că eu cred că acesta-i un plus.”

Europa Liberă: Cât de mult îi interesează pe cei din diasporă politica de acasă?

Veaceslav Codreanu: „Pe mine foarte mult mă interesează politica, ce se întâmplă în Moldova, în fiecare zi citesc știrile, sunt foarte interesat. Clasa politică cred că din anii ‘90 s-a schimbat, au fost și de stânga, au fost și de dreapta la guvernare și, din păcate, suntem pe ultimul loc în Europa, suntem cei mai săraci din Europa. Oamenii s-au dezamăgit în toată politica asta. Eu cunosc foarte multă lume care nu mai votează, nu mai au încredere nici în stânga, nici în dreapta, nu se duc la votare.”

Europa Liberă: Dar în ce condiții s-ar putea recâștiga încrederea în politicieni?

Veaceslav Codreanu: „Dacă ar veni un partid și în acești patru ani ar face ceva ca să ridice nivelul de trai, atunci poți să spui: uite, în patru ani, aceștia ceva au făcut, înseamnă că pe aceștia se poate de votat. Dar la noi, în Moldova, din anii ‘90 uitați-vă câte partide au fost, și au fost și de stânga, și de dreapta, și de centru, de tot felul au fost. Și, din păcate, cum am fost cei mai săraci, așa am și rămas. E trist.”

Europa Liberă: De ce rămâne Republica Moldova un stat sărac? Vă întrebați, aveți răspuns?

Veaceslav Codreanu: „În primul rând, cred că-i de vină corupția, principalul factor îi corupția. Am avut un exemplu bun - țările baltice. Dacă luam exemplul lor, cred că puteam să ajungem mai departe. Uitați-vă unde sunt țările baltice și uitați-vă unde-i Moldova, cu toate că provenim din aceeași Uniune Sovietică. Cred că mai contează și mentalitatea, nu?”

Europa Liberă: Unii spun că și factorul geopolitic care dezbină societatea moldoveană ar influența evoluțiile, dezvoltarea statului. Or, sondajele de opinie arată că cetățenii ar avea preferințe aproape 50 la 50. Unii își văd viitorul mai aproape de Est, mai aproape de Rusia lui Putin, alții cred că doar integrarea europeană ar putea să fie colacul de salvare pentru Republica Moldova, dar de aproape trei decenii e bulversată societatea.

Veaceslav Codreanu: „Societatea noastră-i foarte polarizată. Republica Moldova din anii ‘90 oscilează între Vest, între Est și în jur de 50% sunt cu Uniunea Europeană și 50 îs cu Federația Rusă. Unii sunt nostalgici după Uniune Sovietică, cred că după cum era viața atunci și își închipuie că cu Rusia va fi mai bine, alții care au venit în Uniunea Europeană și au văzut altă viață, altă cultură și altă mentalitate la oameni. Eu cred că majoritatea care sunt în Uniunea Europeană vor vota pentru ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, cei care sunt în Comunitatea Statelor Independente vor vota mai mult cu Rusia. Eu cred că Moldova trebuie să meargă spre aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova a pierdut trenul, dar sper măcar în ultimul vagon poate se va sui la aderarea la Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Cât de importante ar fi alegerile prezidențiale pentru cei din diasporă? Cât de interesați sunt cei de peste hotare să participe la acest exercițiu electoral din 1 noiembrie și ce miză ar avea aceste alegeri prezidențiale?

Veaceslav Codreanu: „Din ceea ce văd eu aici, cetățenii nu prea sunt interesați de alegerile președintelui, fiindcă instabilitatea asta din Moldova cred că pe mulți cetățeni i-a făcut să nu mai creadă nici în alegeri și nici în nimic. Eu, sincer, am participat și voi participa la alegeri, pentru că asta-i datoria noastră de cetățeni.”

Europa Liberă: Ce figură politică ar merita să ajungă să fie președintele tuturor cetățenilor, care să fie un model pentru societate? Cum să fie acel om?

Veaceslav Codreanu: „Ar trebui să fie o persoană mai aproape de acest popor și o persoană cred că, în primul rând, apolitică. Știu că e greu de găsit așa persoană, dar cred că există. Aș vrea un președinte care să nu fie corupt, să-și iubească poporul, să respecte poporul, să fie un președinte pentru toți, cu toate că e greu de găsit așa persoană, dar cred că este.”

Europa Liberă: Și ce viitor poate să aibă Republica Moldova peste 10 ani, peste 20 de ani?

Veaceslav Codreanu: „Uitați-vă, au trecut aproape 30 de ani de la independență și suntem într-o mocirlă, nu văd că peste 20 de ani Moldova o să fie la un nivel înalt de dezvoltare. Nu știu dacă vom putea spune peste 20 de ani că, uite, Moldova face parte din Uniunea Europeană, uite că Moldova are salarii decente, nu vreau să fiu pesimist, dar nu cred, nu cred în asta.”

Europa Liberă: Cei din diasporă ar vrea să revină acasă, să pună și ei umărul la edificarea statului de drept, statului prosper, cu bunăstare, fără corupție?

Veaceslav Codreanu: „Mulți, mulți ar vrea să se reîntoarcă dacă ar vedea un stat de drept, un stat unde se respectă legile, unde ar vedea un viitor, cred că foarte mulți s-ar întoarce. Dacă înainte veneau cetățenii și spuneau că mă duc în Europa să lucrez vreo 2-3 luni și mă întorc acasă, acum eu văd tot mai mulți care vin și se stabilesc definitiv peste hotare, nu mai au încredere în Republica Moldova. Și nu vorbesc numai de sărăcie, fiindcă sunt foarte mulți oameni și mai avuți care vin și se stabilesc în Uniunea Europeană. Deci este o problemă care nu știu când se va rezolva, poate timpul o va rezolva, oricum nu cred că va falimenta statul și oricum nu vor pleca toți.”

Europa Liberă: Pentru că Spania a fost una dintre țările grav afectate de această pandemie COVID-19, v-a trecut prin minte că trebuie mai degrabă de venit în Republica Moldova și nu de rămas acolo?

Veaceslav Codreanu: „Sincer, nu, nu, nu. Când s-a început aici pandemia, la sfârșitul lui februarie, nu m-am gândit să mă întorc, pentru că, oricum, sunt stabilit aici cu familia. Noi am stat acasă aproape o lună, statul ne-a plătit, suntem respectați, vreau să vă spun.”

Europa Liberă: Și atunci, putem trage linie și să spunem că Spania a înfiat mulți moldoveni, inclusiv pe tine? A devenit Spania o țară adoptivă pentru tine?

Veaceslav Codreanu: „Cred că da. Sunt foarte mulți cetățeni stabiliți aici care nu mai vor să se întoarcă în Republica Moldova. Da, vin o dată în an în vacanță și gata, spun că vor înapoi în Spania, nu văd viitorul acolo. Când vii în Republica Moldova și vezi realitatea de acolo, trăind în Vest, deja îți dai seama că nu vei putea trăi acolo, pentru că ești deprins cu altă mentalitate și cu respectul pe care îl au medicii, legile sunt legi, sunt de toate.”