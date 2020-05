Valentina Casian: „S-a lăsat totul pe umerii autorităților locale și ai întreprinderilor municipale”

Cele două secţii unde au fost depistate cazuri de infectare, chirurgie şi terapie intensivă sunt acum în carantină. Pe parcursul celor două luni de stare de urgenţă numărul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 în municipiul Străşeni s-a menţinut la cote mici. Cetăţenii din diaspora alături de mai mulţi agenţi economici, angajații primăriei, tuturor instituțiilor din subordine - grădinițe, Școala de Arte, au donat echipamente de protecţie pentru medici, au procurat 9 încălzitoare (boilere) pentru crearea condițiilor minime pacienților din secția COVID, dar şi produse alimentare pentru cei nevoiaşi, în valoare de peste o sută cincizeci de mii de lei, a declarat Europei Libere Valentina Casian, primarul municipiul Străşeni.

Valentina Casian: „Activăm într-un regim normal. Pentru noi nu a existat nicio pauză, noi chiar și în perioada situației excepționale am activat în regim normal, cu regim special - și de la distanță, dar și din birouri. Nu toată lumea are acces la Internet ca să depună cereri în format electronic, să obțină unele documente, de aceea am considerat că specialiștii primăriei trebuie să aibă un grafic flexibil. Ei au lucrat și de la distanță, dar au avut zile speciale, conveneau cu cetățenii când să se întâlnească la primărie pentru a obține documentele necesare.”

Europa Liberă: Dar oricum v-a dat peste cap agenda implementării proiectelor, a rezolvării multiplelor probleme cu care se confruntă comunitatea, pentru că prioritar a fost să stați la straja sănătății cetățeanului și să-i creați condiții ca el să poată depăși cu bine această perioadă?

Valentina Casian: „Evident că a fost o perioadă de stagnare, dar noi oricum am înaintat proiecte mari de infrastructură pe care le aveam, precum construcția stației de epurare sau extinderea sistemului de iluminare, de canalizare, noi le-am continuat în localitate, chiar și lucrările de îmbunătățire a condițiilor de activitate în una din cele mai mari instituții publice – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, finanțat din sursele Băncii Mondiale. Suplimentar la toate competențele, toate atribuțiile pe care le-am avut noi au mai fost și cele legate de situația creată. Evident că noi ne-am asumat mai multe competențe. Pot să spun așa, sănătatea nu este competența administrației publice locale, autorităților de nivelul întâi, dar oricum este vorba de cetățeanul municipiului Strășeni, de aceea am creat și mai multe platforme de strângere de fonduri, platforme online, am deschis mai multe conturi, am încercat...”

Europa Liberă: Și pe bază de voluntariat ați reușit să veniți în ajutor personalului medical, s-au adunat multe donații care au fost de ajutor pentru această perioadă de criză sanitară?

Valentina Casian: „Am început cu funcționarii primăriei, după care o parte din consilieri și agenți economici din comunitate, dar și Asociația obștească „Băștinașii” din Strășeni, sunt tineri stabiliți peste hotare, dar care s-au implicat foarte activ și am procurat echipament nu doar pentru cei din prima linie, dar ne-am străduit să asigurăm și condițiile minime pentru pacienții care sunt internați în Secția COVID, mă refer la Spitalul raional Strășeni. Chiar dacă se spune că este foarte bine și este asigurat, din păcate, noi până la momentul actual avem situația când se duce apă cu căldarea pentru pacienții din secția respectivă, deci să se asigure niște condiții minime pentru tratamentul acestor pacienți.

Este deplorabil, este îngrozitor ceea ce am văzut noi, ceea ce am depistat în ultima perioadă, că noi, de fapt, nu cunoșteam despre această situație. Ne-am solidarizat, indiferent că suntem din localitate sau cei stabiliți peste hotare, ne-am solidarizat, chiar recent au fost procurate încălzitoare de apă care vor fi instalate în toate saloanele din Secția COVID din cadrul Spitalului raional Strășeni. Și în continuare suntem prinși în mai multe acțiuni, ne vom ocupa și cu dotarea și asigurarea cu echipament necesar pentru personalul medical, dar și angajații Întreprinderii municipale „Gospodăria comunală”, care efectuează dezinfecții în localitate. Mă refer la locurile publice, parcurile, stațiile de oprire, scările blocurilor multietajate, acolo unde sunt confirmate pozitiv persoane COVID.

Starea de urgență a trecut, dar numărul persoanelor confirmate pozitiv este în creștere

Deci ne-am implicat în mai multe acțiuni și un pic nu prea este înțeleasă toată situația, pentru că starea de urgență a trecut, dar numărul persoanelor confirmate pozitiv este în creștere și avem chiar o situație alarmantă la Spitalul raional Strășeni, unde 12 angajați, personal medical sunt confirmați pozitiv. Aici trebuie să ne consolidăm și cei de la nivel local, și autoritățile centrale, toate instituțiile abilitate pentru a depăși cu bine situația creată.”

Europa Liberă: Ținând cont și de faptul că mulți dintre strășeneni sunt și ei peste hotare, muncesc acolo, cum se prezintă pe moment situația?

Valentina Casian: „În comparație cu alte localități, noi ne-am menținut până la situația pe care o avem acum cadrul Spitalului raional, mă refer la Secția chirurgie cu 12 persoane infectate, noi ne-am menținut pe o poziție nu rea. Cu toate că sunt foarte multe rețele, chiar dacă s-a anunțat că își va relua activitatea transportul public, chiar dacă s-a anunțat că în cadrul instituțiilor de tip închis toți care intră trebuie să fie echipați cu măști și mănuși, nu se respectă, încă nu există la noi această cultură. Poate că nu prea s-a explicat populației, cetățenilor care sunt riscurile acestei infecții și consecințele care pot avea loc, poate nu îndeajuns s-a făcut.

Trebuie de lucrat foarte intensiv și cu populația și de explicat

Spre exemplu, este restricționată ieșirea persoanelor în etate în locurile publice. Dar cum se verifică acest lucru? Nu se verifică deloc. Un alt exemplu: unii agenți economici și-au reluat activitatea și nu au mai fost sancționați. Sau deschiderea piețelor, piața de la Strășeni a fost deschisă duminica trecută, în Chișinău aceasta fiind închisă, foarte mulți locuitori din Chișinău care doresc să-și facă achizițiile, toți s-au deplasat la Strășeni. Am avut o situație pe care nu am putut-o controla, era un flux enorm atât de vânzători, cât și de cetățeni care doreau să-și facă achiziții și, din păcate, reprezentanții Inspectoratului de Poliție sunt într-un număr foarte limitat, în acea zi s-a mai solicitat să fie dintre ei și la capitală, pentru că a mai fost și un protest și noi, cei de la nivel local am încercat împreună cu administrația să dirijăm situația respectivă, dar n-a fost posibil în acel moment de făcut acest lucru. Trebuie de lucrat foarte intensiv și cu populația și de explicat.”

Europa Liberă: Agenții economici și-au reluat pe deplin activitatea? Ce spun ei? În aceste două luni, mulți vorbesc că ar fi înregistrat pierderi mari, ar putea să falimenteze anumite afaceri. Ce vă spun agenții economici, pentru că ei sunt cei care varsă o sumă importantă în bugetul local?

Valentina Casian: „Pentru cei care aveau produse agricole am autorizat mai multe locuri în localitate, li s-au creat toate condițiile ca ei să poată să-și vândă marfa, vom înainta un demers Consiliului local pentru cei care nu au activat în această perioadă să examinăm și situația cu achitarea taxei locale. Chiar dacă va fi ratat un venit în bugetul local, oricum noi trebuie să mergem în întâmpinarea acestor agenți economici, pentru că ei sunt cei care formează bugetul local de rând cu acele impozite care sunt achitate de către cetățeni. Marea majoritate a sumei din bugetul local totuși vine din partea agenților economici și noi ca autoritate trebuie să facem tot posibilul ca să-i sprijinim în această situație.”

Europa Liberă: Instituțiile care se află în gestionarea primăriei au bani suficienți ca să poată continua activitatea? Mă refer la „Salubritate”, „Apă-Canal”, aceste entități care prestează servicii cetățenilor, iar pe de altă parte, se spunea că, dacă multă lume a stat acasă, se mai gândea să achite sau nu la timp facturile.

Valentina Casian: „Avem o situație foarte dificilă. Eu mă refer la întreprinderile municipale, gospodăria comunală și „Apă-Canal” Strășeni. La gospodăria comunală suma care este achitată pentru lucrările de amenajare a localității, acestea sunt taxele locale și chiar am făcut o analiză a bugetului, deci avem niște încasări minime în comparație cu ceea ce am avut până la declanșarea pandemiei. Aceeași situație este și la întreprinderea municipală „Apă-Canal”, cetățenii și persoanele fizice și juridice nu achită pentru consumul de apă. Deci, consumul de apă și, respectiv, pentru apele reziduale este unul mult mai mare, pentru că în perioada respectivă marea majoritate a locuitorilor s-au aflat la domiciliu, dar încasările sunt foarte mici, în jur de 10 la sută. Am mai înaintat diferite demersuri finanțatorilor sau donatorilor, celor cu care noi lucrăm, partenerilor de dezvoltare cu care implementăm mai multe proiecte de infrastructură în comunitate, partenerilor slovaci, Băncii germane KfW să fie redirecționată o anumită sumă pentru a soluționa aceste probleme. Partenerii slovaci chiar recent au examinat și au aprobat o parte din suma economisită de la implementarea proiectului de extindere a sistemului de canalizare din localitate să fie direcționată pentru lupta cu răspândirea COVID. Au fost niște acțiuni de încheiere a proiectului pe care noi nu le vom mai desfășura și aceste resurse financiare au fost direcționate pentru toate activitățile în lupta împotriva răspândirii coronavirusului.”

Europa Liberă: Dar aveți certitudinea că nu va fi perturbată activitatea la „Apă-Canal”, la „Salubritate”?

Valentina Casian: „Ea deja este perturbată, pentru că „Apă-Canal”, spre exemplu, din toată suma pe care o acumula de la persoane fizice și juridice, cea mai mare parte mergea pentru achitarea consumului de energie electrică și în situația când ei nu-și pot onora obligațiunea contractuală există riscul ca să fie sistată livrarea apei, deci se deconectează lumina și există riscul să fie sistată livrarea apei în comunitate. Este o problemă foarte mare, pentru că aici ține și de regulile de sanitație, ține și de serviciul public pe care noi suntem obligați să-l prestăm calitativ tuturor cetățenilor. Nu ne închipuim astăzi în localitate, în municipiul Strășeni, cetățenii să fie fără apă, pentru că, în sate, dacă ei mai au fântânile de mină, mai au alte surse…”

Europa Liberă: Strășeniul a fost localitatea cu cele mai mari probleme la capitolul aprovizionare cu apă potabilă?

Valentina Casian: „Un pic situația s-a ameliorat, pentru că o parte din magistrala Micăuți-Strășeni este renovată și acum am intrat într-un alt proiect – construcția magistralei Chișinău-Strășeni-Călărași, finanțarea va fi din partea Băncii germane KfW pentru care deja este prevăzută suma de 15 milioane de euro. Deci, să fie utilizate apele de la suprafață, nu apele subterane. Situația s-a ameliorat, dar riscul acum este legat de neachitarea facturilor pentru consumul de energie electrică. Și de aceea vom încerca și cu toți partenerii noștri externi să vedem, dar și cu autoritățile centrale, vom înainta demersurile respective, o parte le-am înaintat, să vedem cum rezolvăm această situație, pentru că atunci când a fost declarația autorităților centrale că se scutesc sau pe o anumită perioadă de plata impozitelor sau pentru consumul de energie toate utilitățile, atunci trebuia să fie prevăzut și faptul cum ies din situație aceste întreprinderi. S-a lăsat totul pe umerii autorităților locale și întreprinderilor municipale și întrebarea a rămas deschisă. Noi nu suntem în stare astăzi să găsim în bugetul local jumătate de milion de lei ca să acoperim cheltuiala pentru consumul de energie electrică, ca să rezolvăm problema comunității, dar este greșeala făcută prin declarația autorităților centrale.”

Europa Liberă: Ce măsuri ar mai trebui să întreprindă guvernarea ca să anticipeze anumite probleme care ar putea să apară în teritoriu?

Valentina Casian: „Chiar acest subiect...”

Europa Liberă: Și alte acțiuni pe care le așteptați din partea autorităților centrale?

Valentina Casian: „Din partea autorităților centrale, iată, și aici vin cu un exemplu: utilizarea fondului de rezervă. Deci ne pune pe noi în situația ca să utilizăm tot fondul de rezervă, care este prevăzut conform regulamentului și pentru alte necesități din comunitate. Noi nu avem numai COVID-ul, noi avem foarte mulți oameni în etate, avem persoane cu dizabilități și aici este o problemă, declarația dnei ministru a Sănătății, când a spus că cetățenii se pot apropia la primărie să beneficieze de acel ajutor de 6000 de lei și noi am avut un flux enorm la primărie de cetățeni și cereri, solicitări ca să obțină, măcar că noi nu gestionăm acest fond, este Direcția asistență socială, este un regulament, unde trebuie să se apropie să depună actele, cine face evaluarea și cum se face evaluarea în această perioadă. Deci sunt niște neclarități, lucruri care ne-au pus pe noi, autoritățile locale, într-o situație foarte dificilă.”

Europa Liberă: Deci, astăzi nu este epuizat acest fond de rezervă, ați economisit, să zic așa?

De la nivelul central nu poți aștepta așa ceva, să fie vreo intervenție

Valentina Casian: „Fondul de rezervă a rămas neatins, pentru că noi avem mai multe probleme și cea mai mare problemă este gunoiștea din localitate, care este zilnic în procesul acesta de incinerare și atunci noi trebuie să utilizăm acești bani, pentru că, ea dacă arde, este vorba de o intoxicare a cetățenilor și eu trebuie să fac ceva, să întreprind imediat niște acțiuni ca să stopez acest proces de ardere. Cine va interveni prompt în această situație, dacă nu autoritățile de nivelul întâi? De la nivelul central nu poți aștepta așa ceva, să fie vreo intervenție...”

Europa Liberă: Și atunci luați bani din acest fond de rezervă?

Valentina Casian: „Exact. Tot ce prevede regulamentul în cazul situațiilor excepționale sau pentru a ameliora asemenea situații, noi putem utiliza din sursele fondului de rezervă, dar și pentru ajutor persoanelor care necesită pentru tratament, altă susținere, noi utilizăm banii din fondul de rezervă, conform regulamentului aprobat de consiliu.”

Europa Liberă: Cât de mare e acest număr al persoanelor nevoiașe care așteaptă ajutor?

Valentina Casian: „Dacă este vorba de un ajutor pentru medicamente, pentru produse alimentare, cinci la sută din populație, cu siguranță, acum are nevoie de acest ajutor.”