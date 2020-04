Andrei Cociu: Pe noi nu ne împiedică dezbinarea pe care încearcă s-o bage Dodon sau Chicu între moldovenii din diasporă și cei de acasă

Andrei Cociu de profesie este jurist. Mai multi ani a activat ca antreprenor în Nisporeni fiind patron al câtorva magazine alimentare. El spune că instabilitatea politică și socio-economică l-a făcut să aleagă străinătatea. În 2015 a plecat în Italia unde muncește și azi ca șofer de TIR, distribuind produse alimentare. Tată a patru copii, tânărul ar vrea să revină acasă pentru că iubește Moldova doar că acuma s-a integrat în societatea italiană si e recunoscător acestui stat care îi oferă șansa să-și câștige bucata de pâine.





Andrei Cociu: „Toată lumea vrea să iasă la aer curat. Copiii, bătrânii, toți vor să iasă afară din casă, ies la balcoane și se uită cu dragoste la toată verdeața dimprejur și la căldură, la tot. Toți se gândesc la data de 16, când poate o să fie scoasă carantina. Sperăm să nu se mai întoarcă acest virus și ne dorim foarte mult post-coronavirus să rămânem în continuare sănătoși și să avem de muncă.”

Europa Liberă: Italia, țara care e cea mai năpăstuită este în carantină de mai bine de o lună și pe rețelele de socializare sunt postate numeroase povești spuse de migranții din această țară. Unii sunt siguri că rămân și în continuare să muncească acolo unde au slujbe, alții din contra spun că și-au pierdut joburile, mai ales cei care lucrau în restaurante, hoteluri, unele dintre badante. În cercul tău de prieteni există asemenea risc de a pierde locul de muncă?

Andrei Cociu: „Prietenii și cunoscuții mei nu riscă să-și piardă locurile de muncă, pentru că sunt angajați la firme, la întreprinderi care au o istorie. De exemplu, eu lucrez la o întreprindere care are o sută de ani de activitate și proprietarul este deja în a patra generație. Adică, noi avem garantat locul de muncă, cu contracte nediscriminate, dar sunt mulți moldoveni, bunăoară, în domeniul transportului cunosc care au lucrat sau mai lucrează la firme românești care prestează servicii de transport în Europa. Și acum cu criza asta, cu pandemia foarte multe firme românești riscă să-și piardă contractele în Italia. Există această tendință ca firmele străine care nu au reședință în Italia să-și piardă contractele și mă gândesc că acei moldoveni riscă să rămână fără un loc de muncă.”

Europa Liberă: Și aceștia, cel mai probabil, vor să se întoarcă în Republica Moldova, vor să se întoarcă acasă?

Andrei Cociu: „Cred că da, pentru că dacă acasă trece ziua și mai mănânci o bucățică de mămăligă, o ceapă, o bucată de brânză sau o bucată de slănină, aici nu-i așa, aici dacă nu lucrezi o zi este mai greu.”

Europa Liberă: Și tu ce gânduri ai – să rămâi pentru o perioadă mai îndelungată, să revii și tu acasă? Probabil ai adunat ceva bani și ai putea să-i investești într-o mică afacere?

Andrei Cociu: „M-am gândit să deschid o afacere acasă, dar o să vedem, să mai treacă vreo câțiva ani, mă mai gândesc, dar până una-alta poate-mi deschid aici o afacere până când mă voi mai gândi vreo doi-trei ani.”



Europa Liberă: Președintele Igor Dodon a avut un apel către cei din diasporă să încercați să evitați deplasările spre patrie cu ocazia acestor sărbători de Paște, chiar dacă veniți nu le veți putea petrece așa cum trebuie, pentru că va fi necesar să stați două săptămâni în izolare. De ce credeți că șeful statului nu vă dorește binele?

Andrei Cociu: „Da, în ultima vreme, cu părere de rău, conducătorii Republicii Moldova bagă zâzanie între moldovenii din diasporă și moldovenii de acasă. Este o chestie pe care moldovenii ar trebui să o înțeleagă și să nu meargă la provocarea din partea autorităților, dar să se gândească cu capul și să fie deștepți, să nu meargă la certuri între moldovenii plecați și cei rămași acasă, pentru că nu au niciun sens aceste certuri. Dacă să vorbim despre remitențe, în Spania, țară europeană, după cel de-al Doilea Război Mondial practic era o sărăcie mai mare ca în Moldova, dar faptul că conducerea Spaniei a avut înțelepciune și le-a permis spaniolilor să iasă din țară și să meargă la munci în străinătate și în felul acesta au început să vină bani în țară și țara să meargă înainte și să se ridice din sărăcie. Exact același lucru s-a întâmplat și se întâmplă în continuare cu Moldova. Pur și simplu, iarăși revenim la conducerea țării care nu explică moldovenilor de acasă de unde vine valuta în țară, dar iarăși încearcă să bage discordie între moldovenii de acasă și moldovenii din diasporă.”



Europa Liberă: Dacă spui că îți păstrezi locul de muncă, asta ar însemna că vei continua să trimiți bani celor rămași acasă sau aceste transferuri se vor diminua? Toată lumea spune că criza este inevitabilă.

Andrei Cociu: „Cei care trimiteau acasă bani în fiecare lună, vor trimite în continuare. Bunăoară, eu tot trimit acasă bani în fiecare lună și voi trimite în continuare pentru copii. Pe noi nu ne împiedică ceea ce spune Dodon sau ceea ce spune Chicu, sau dezbinarea aceasta pe care încearcă ei s-o bage între noi, moldovenii din diasporă și moldovenii de acasă. Cei care au de trimis, vor continua să trimită permanent, pentru că cei rămași acasă sunt mai scumpi decât orice părere de-a politicienilor noștri. Dragostea-i mai puternică decât părerile lor politice. Mesajul meu pentru cei de acasă este să fie înțelepți, să nu se dea la provocările venite din partea conducerii Republicii Moldova care încearcă prin mijloace nepermise să semene discordie între migranți și cei rămași la baștină. Trebuie să fim înțelepți în toate și să nu le permitem politicienilor să ne despartă între cei care-s cu socialiștii și cei care-s cu Blocul ACUM, moldovenii să fim uniți și nu politicienii să ne dicteze politica pe care doresc ei, dar noi să le dictăm politicienilor politica pe care noi vrem s-o facă ei. Și atunci o să fie bine în țară. Moldova în afară de Europa nu are unde se duce, Moldova va fi împreună cu Europa; integrarea europeană oricum se va produce, dacă nu va fi acum, va fi mai târziu, fiindcă asta-i tendința și spre asta mergem. Sincer să vă spun, este și aici corupție, numai că nu se simte, pentru că cei care sunt corupți stau sus, iar cei care își caută de treabă și ascultă legea stau jos și nu se simte chestia asta. La noi se simte, pentru că la noi e corupție de la opincă până la vlădică.”