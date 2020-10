Andrei Năstase: „Problema transnistreană nu se rezolvă în genunchi în fața lui Putin” (VIDEO)

Opt candidați luptă pentru fotoliul de președinte al Republicii Moldova la alegerile pentru 1 noiembrie. Europa Liberă continuă să vă propună interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte. Înscris al doilea pe lista CEC, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase este și al doilea invitat al emisiunii „Electorala 2020”.

Europa Liberă: Promiteți, în calitate de președinte al Republicii Moldova, să puneți în aplicare imediată hotărârea parlamentului privind starea de captivitate a statului pe baza căreia veți elimina cu determinare toate elementele mafiote și oligarhice din fruntea instituțiilor statului. De fapt, este o intenție încă promovată din vara anului trecut, atunci când a plecat Plahotniuc din Republica Moldova și de la guvernare.

Andrei Năstase: „Într-o anumită parte a fost și implementată, pot să aduc aici în discuție modul în care au demisionat atunci in corpore membrii Curții Constituționale, modul în care ne-am asumat numirea unui procuror general interimar după plecarea procurorului general Harunjen, care era o sculă a acelui regim oligarhic, au mai fost și alte intenții de-ale noastre. Din păcate, alte componente ale acelei majorități s-au opus mai apoi implementării definitive a hotărârii parlamentului cu privire la starea de captivitate, iată de ce astăzi avem și un Consiliu al Audiovizualului așa cum a fost înainte, cum era pe timpul lui Plahotniuc, și atâtea, și atâtea instituții care nu au fost eliberate de elementele mafiote și oligarhice.

Dar nu e nimic pierdut, această hotărâre rămâne în vigoare și, având un președinte cu suportul populației, având un parlament cu mai mulți deputați care vor consimți la punerea în aplicare a acestei hotărâri, având un guvern pe care vrem să-l numim în frunte cu Alexandru Slusari, așa cum am anunțat, putem face acest lucru.”

Europa Liberă: În spațiul public s-a vehiculat că această intenție a Dvs. de a-l numi șef al executivului pe Alexandru Slusari a luat foc din prima, să zic așa, și nu este exclus că și Igor Dodon ar putea să-l accepte la această funcție, dacă câștigă un al doilea mandat.

Alexandru Slusari este cel mai indicat să fie desemnat în calitate de candidat la funcția de prim-ministru...

Andrei Năstase: „Noi facem tot ce ne stă în puteri ca Igor Dodon să fie bătut în aceste alegeri. Alexandru Slusari este cel mai indicat să fie desemnat în calitate de candidat la funcția de prim-ministru și va fi desemnat de către Andrei Năstase în calitate de președinte. De ce spun asta? Pentru că este bine pregătit, pentru că avem un program de țară care întrunește toate condițiile și este bazat pe realitățile din Republica Moldova, este structurat pe toate domeniile de activitate: și sănătate, și educație, și agricultură, și industrie, și drept. Deci, toate aceste elemente sunt prezente în programul nostru și în programul pe care Alexandru Slusari și l-a însușit ca pe un program prezidențial, dar și ca pe un program de guvernare.”

Europa Liberă: Dl Slusari ar putea să ajungă șeful executivului în actualele circumstanțe cu această configurare din parlament sau în eventualitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate?

Andrei Năstase: „Este complicat acum să ghicim, noi vorbim acum despre situația în care președinte va ajunge Andrei Năstase și va face tot ce îi stă în puteri ca acest guvern condus de Ion Chicu să plece în istorie, să fie demis, iar în locul lui să vină un guvern în fruntea căruia să vină Alexandru Slusari, susținut, bineînțeles, de o garnitură de miniștri pe care noi o aveam gata să intre în activitate încă acum trei-patru luni de zile, de atunci de când am depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu.

Acum vom reuși să realizăm o majoritate în actualul parlament? Eu zic că dacă am putut atunci să acumulăm 49 de mandate, în momentul în care Năstase va fi președinte, vor sta în rând cei care vor vota sau vor accepta candidatura lui Alexandru Slusari, dar, repet, acest parlament va fi unul vremelnic, doar poate pe o perioadă în care depășim această criză pandemică, criza economică, în care să putem pregăti niște alegeri parlamentare anticipate, corecte, libere, astfel încât toți concurenții politici să activeze în condiții egale și legale și atunci vom putea să continuăm și cu Alexandru Slusari, și eventual după configurarea altei majorități putem să revenim la o formulă în care - de ce nu? - colegilor de la PAS să le poată reveni candidatura la funcția de prim-ministru.

Suntem deschiși pentru colaborare cu toți cei care vor binele R. Moldova, care vor schimbare...

Deci, noi suntem deschiși pentru colaborare cu toți cei care vor binele Republicii Moldova, care vor schimbare, care vor stabilitate, care vor ca Republica Moldova să nu mai fie un poligon de dispută sau un poligon pentru puterile din est și din vest. Republica Moldova trebuie să fie a moldovenilor și a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, biserica la care merg sau alte opțiuni pe care le are fiecare.”

Europa Liberă: Situația epidemiologică se agravează, Dvs., pretendenții la fotoliul prezidențial, continuați să aveți întâlniri cu alegătorii. Cum văd ei gestionarea acestei crize sanitare?

Andrei Năstase: „Această campanie este atât de dificilă și anume una dintre particularități este că este afectată de această criză pandemică. Noi încercăm să ne protejăm pe noi, să protejăm și oamenii care vin la întâlnirile cu noi, este complicat, bineînțeles, avem și măști pentru noi, avem măști și pentru participanți, purtăm dezinfectantul acesta. Lucrurile se complică și cel mai grav este că foarte multă lume încă nu conștientizează riscurile și pericolele pe care le comportă această pandemie. Este regretabil să aflu că încă o bună parte a oamenilor nu consideră că există COVID sau că este atât de grav.”

Europa Liberă: Dar trebuie să aibă și societatea repere după care să se orienteze?

Nu vreau să ajung președinte cu orice preț, nu vreau să ajung președinte peste cadavre...

Andrei Năstase: „Da, și vreau să vă spun că sunt unul dintre puținii care își începe întâlnirile cu atenționarea pentru toată lumea să se protejeze pe ei și pe semenii lor, pentru că foarte mulți nu abordează acest subiect, pentru că pierd puncte. Spre exemplu, cel care nu crede că este COVID, în momentul în care tu îi spui că este COVID, tu deja devii cumva antagonist cu el, nu? Ori eu nu vreau să ajung președinte cu orice preț, nu vreau să ajung președinte peste cadavre, nu vreau să ajung președinte încălcându-mi cuvântul, eu am grijă, indiferent pe ce poziție voi fi, de sănătatea acestei societăți, de libertatea ei, de viața oamenilor, dar, bineînțeles, foarte multă lume este îngrijorată de ceea ce se întâmplă, foarte multă lume constată că medicii devin tot mai puțini și mai puțini pe câmpul de luptă, iată că în ultima perioadă de timp au fost antrenați în acest proces de combatere a COVID-ului și rezidenții, și studenții în cadrul facultăților de medicină, deci lucrurile se agravează foarte și foarte mult și…”

Europa Liberă: Dar ce soluții aveți Dvs. pentru criza COVID?

Andrei Năstase: „Ar trebui să revenim imediat la componența structurilor care se ocupă de acest lucru și acolo trebuie să fie prezenți neapărat experți în materie, să se preia expertiza și experiența statelor unde acest lucru a funcționat sau a funcționat mai bine, spre exemplu, eu am propus experiența Germaniei, experiența Coreei de Sud, experiența Georgiei, dar, din păcate, inițial s-a greșit atunci când s-a tratat acest subiect cu foarte multă superficialitate ca să nu spun cu foarte, foarte multă iresponsabilitate din partea autorităților care, în loc să gestioneze lucrurile în mod natural, au forțat lucrurile.”

Europa Liberă: Dacă situația se agravează, pentru că specialiștii spun că zilnic crește numărul celor infectați, deseori se menține această cifră critică, peste 1.000 de cazuri, dacă evoluțiile arată că situația devine și mai dramatică s-ar putea ajunge la anularea acestui scrutin prezidențial?

Andrei Năstase: „În ce privește alegerile prezidențiale, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă în regiune. Noi am văzut că recent în România, în statul vecin, drag nouă, România, s-au produs alegerile locale, s-au luat măsuri de precauție și ele s-au desfășurat. Eu cred că în acest sens ar trebui să consultăm foarte și foarte bine experții, medicii să ne spună care sunt riscurile, că o viață de om este mult mai importantă decât orice fel de alte activități, de asta decizia trebuie să se întrunească în consens politic și social național. În această idee nu ar trebui să existe divergențe, că opoziția vrea să participe, cel de la putere nu vrea să participe, trebuie să tratăm lucrurile cu responsabilitate și dacă e de amânat – să le amânăm, dacă nu le amânăm – să avem grijă și autoritățile, și opoziția, și fiecare dintre noi în parte să avem grijă ca aceste alegeri să nu ne aducă alte zeci de mii de cazuri de infectare.”

Europa Liberă: În stânga Nistrului carantina a fost extinsă până pe data de 1 decembrie, dar s-a luat o decizie la nivelul autorităților locale de la Tiraspol că totuși în ziua alegerilor prezidențiale din Republica Moldova cetățenii cu drept de vot ar putea să-și exercite acest drept participând la scrutinul prezidențial. Dvs. ați contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide 42 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. S-a terminat disputa?

Andrei Năstase: „Nu s-a terminat, încă este la Curtea Supremă de Justiție. Vom face tot ce ne stă în puteri ca numărul acestor secții de votare să fie mai mic, pentru motive de legalitate, pentru motive sanitare, în același timp, pentru că trebuie să ținem cont totuși că există un risc, că purtatul de pe un mal pe altul prezintă și niște riscuri. Platforma Demnitate și Adevăr și eu nu ne rezumăm activitățile la declarații sterile, noi aici, acasă, trebuie să ne conjugăm eforturile, să facem tot ce ne stă în puteri încât să evităm aceste riscuri.

Iată, atitudinea autorităților publice locale este de salutat și noi am salutat deciziile unor autorități locale de a nu deschide secții de votare pe teritoriul lor. Am văzut și apelul Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova care vine în sprijinul de a contesta această decizie și vine în sprijinul autonomiei autorităților locale, autonomiei adevărate a localităților, așa că noi facem tot ce ne stă în puteri ca să diminuăm riscul fraudării, riscul infestării cetățenilor noștri.”

Mi-aș dori să ajung și la Tiraspol să discut cu ei, există însă niște riscuri, există niște interdicții...

Europa Liberă: Dar cum ajungeți să discutați cu acești alegători?

Andrei Năstase: „Spre exemplu, eu cu foarte mare drag mi-aș dori să ajung și la Tiraspol să discut cu ei, există însă niște riscuri, există niște interdicții.”

Europa Liberă: Dvs. promiteți cetățenilor că ar trebui modificată Constituția astfel încât fiecărui cetățean să-i fie garantat salariul și pensia peste coșul minim de consum. Constituția poate fi modificată în două cazuri: când sunt două treimi din voturile deputaților și prin referendum.

Andrei Năstase: „Iată, această inițiativă de a modifica articolul 47 al Constituției, și anume indicând în mod expres în Constituție că statul garantează trai decent pentru cetățenii Republicii Moldova, și noi știm cum îi garantează – îi dă o jumătate din coșul minim de consum, niște pensii pur și simplu ridicole. Dacă luăm pensia minimă, este de 1.030 de lei, spre exemplu, or coșul minim de consum este puțin peste 2.000 de lei. Păi cum se cheamă asta dacă nu genocid social? Și atunci, noi propunem să modificăm Constituția, să includem foarte clar că nici o pensie și nici un salariu nu vor fi mai mici decât minimumul de existență, iar statul trebuie să garanteze așa ceva... Acum o să mă întrebați de resurse.”

Europa Liberă: Resurse și în timp cât ar dura?

Andrei Năstase: „Resurse pentru așa ceva, și am făcut calcule serioase, pentru că noi vrem să mărim pensia minimă în Republica Moldova peste minimumul de existență și asta ar trebui să fie 2.500 de lei, să nu avem o pensie mai mică decât 2.500 de lei. Pentru asta avem nevoie de 3,5 miliarde de lei.”

Europa Liberă: De unde bani?

Andrei Năstase: „Eu am spus că în momentul de față avem economie tenebră foarte și foarte multă. N-am să vă spun că-s 40%, ca să nu-i sperii pe unii.”

Europa Liberă: Da, unii zic că ar fi aproape o jumătate din PIB.

Dacă sunt bani pentru furat cu miliardele, nu se vor găsi bani pentru pensii...

Andrei Năstase: „Da, aproape jumătate. Iată din economia tenebră, după calculele pe care le fac specialiștii din străinătate, dacă am detenebriza economia, am avea în doi-trei ani peste 35 de miliarde de lei la bugetul statului. Și dacă 35 de miliarde de lei există, trei miliarde jumătate pot fi găsite? Pot fi găsite! Apoi, schemele de contrabandă. Noi atunci când eram la Ministerul de Interne am redus contrabanda cu țigări la cel mai jos nivel și acest lucru a fost recunoscut de către instituțiile internaționale. Apoi, eliminarea tuturor schemelor din cadrul achizițiilor publice, unde statul iar pierde anual câte patru miliarde de lei. Se pot găsi bani? Se pot găsi! Dar acum, ca să fiu mai concis, dacă sunt bani pentru furat în Republica Moldova cu miliardele, nu se vor găsi bani pentru pensii, nu se vor găsi bani pentru salarii, nu se vor găsi bani pentru canalizare, nu se vor găsi bani pentru apeduct, nu se găsesc bani pentru drumuri durabile, nu din astea „bune” de 250 de metri, cum erau la Tuzara?”

Europa Liberă: Câți bani preconizați să cheltuiți în această campanie electorală ca să știm cam cât ar putea să coste un vot?

Andrei Năstase: „Asta se află la urmă, se măsoară câte voturi ai luat și câți bani au cheltuit. Vom cheltui toți banii pe care îi avem în contul Fondului electoral, fie din donații, fie din cele care pot fi transferate de la partid către Fondul electoral, vedeți că aici există o dispută, am văzut că unele partide deja n-au mai așteptat o hotărâre de judecată și au transferat în Fondul electoral. Ceea ce pot să vă spun este că noi suntem finanțați în mod transparent, din surse legale, din cotizații, din donații și, bineînțeles, din ceea ce obținem de la statul Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și în pușculiță câți bani aveți?

Andrei Năstase: „N-aș putea să vă spun exact cât avem acum...”

Europa Liberă: Am citit și o remarcă a analistului Nicolae Negru care zicea că, dacă Andrei Năstase pierde acest scrutin prezidențial, ar putea și partidul să cadă în preferințele alegătorilor.

Andrei Năstase: „Respect comentariile tuturor comentatorilor politici. Dl Negru are libertatea să spună ce vrea, pentru asta am muncit și eu în timpul lui Plahotniuc, ca toată lumea să aibă libertatea să spună ce dorește, important e să fie o opinie calificată și eu îi respect această opinie. Este adevărat, orice rezultat afectează sau influențează și partidul. Cert este că Platforma Demnitate și Adevăr este unicul partid în Republica Moldova născut în stradă, unicul partid care are în momentul de față cea mai bună garnitură, cea mai bună echipă și în Parlamentul Republicii Moldova, și în consiliile municipale și locale.

Avem oameni cu expertiză: Alexandru Slusari, Igor Munteanu, Chiril Moțpan, Inga Grigoriu, Liviu Vovc... Iată, Liviu Vovc se ocupă acum de soluțiile noastre pentru depășirea crizei pandemice, astfel încât alegerile din noiembrie 2020 noi le tratăm și ca o prefață a alegerilor anticipate sau la termen parlamentare. Noi venim cu o echipă consolidată, capabilă să livreze rezultate foarte bune pentru întreaga noastră societate și noi am făcut o prioritate din a discuta cu primarii din întreaga țară, indiferent de culoarea politică. Le-am propus suportul nostru în ceea ce înseamnă sprijin economic pentru satele lor, sprijin în ceea ce înseamnă înfrățirea...”

Europa Liberă: Dar știu că chiar le-ați trimis și o circulară și le-ați solicitat să vă spună cu ce-i puteți ajuta ca să depășească problemele locale.

Andrei Năstase: „Să ne spună cu ce-i putem ajuta în sate și ce și-ar dori din proiectul meu prezidențial, care prevede înfrățirea satelor și orașelor din Republica Moldova cu sate și orașe din România, dar și din Uniunea Europeană, acolo unde avem concentrată o bună parte din diaspora noastră.”

Europa Liberă: Dar la un anumit moment totuși ați protestat în stradă și cu Igor Dodon, și cu simpatizanții lui. Acum mai aveți dialog cu Igor Dodon?

Andrei Năstase: „Nimeni nu protesta în Republica Moldova în momentul în care se furau miliarde, în momentul în care erau atacuri raider, în momentul în care se producea o spălătorie a mafiei rusești, în momentul în care se concesiona aeroportul, unicul ca entitate care a ieșit în stradă a fost Platforma Civică Demnitate și Adevăr în condițiile în care toți cei care astăzi vor să candideze la președinție, știți pe unde erau? Fie la parlament, fie la guvern, fie pe lângă vreun consilier de-al primului ministru, fie vreun ministru, acolo erau. Unicul care era în stradă eram eu și colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr.

La un anumit moment, când deja în stradă ajunseseră 100 de mii de oameni, scoși cu cheița de către Plahotniuc, și Dodon, și Usatîi au ieșit și au ocupat spațiul din fața parlamentului. Unii s-au plasat în fața parlamentului, ca să-l protejeze pe Plahotniuc, iar alții s-au plasat în fața președinției. Credeți că au ieșit să protesteze? Aveau interese politice, iar eu ce trebuia să fac atunci? Să iau sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă, mai ales după ce instalasem acolo un „Orășel al demnității”, și să plecăm casă? Niciodată! Noi am consimțit ca toate segmentele sociale, chiar și cele care susțineau proiectul lui Usatîi sau proiectul lui Dodon, să protesteze împotriva corupției, împotriva sărăciei, împotriva nesimțirii și a nedreptății. Iată de ce sunt mândru de tot ce am făcut în ultima perioadă de timp, în 10 ani de zile, și-i îndemn pe alegători să-i întrebe și pe ceilalți candidați ce au făcut ei. Mai apoi la aceste proteste s-a alăturat și dna Sandu...”

Europa Liberă: Mai dialogați cu Igor Dodon?

Andrei Năstase: „Nu dialoghez nici cu Igor Dodon, nici cu Usatîi, din păcate, nici cu Maia Sandu. Aici îi marea problemă. Eu îndemn pe toată lumea: să ieșim la vot, încurajez diaspora noastră care știu cât de mult suferă, cât de mult își dorește ca Republica Moldova să devină o țară normală, în care să te poți întoarce acasă, să trăiești cu părinții și cu copiii tăi, să ieșim cu toții la vot. Și, bineînțeles, să ieșim la vot și să votăm Andrei Năstase, pentru că sunt unicul care pot pune Republica Moldova pe harta lumii – harta financiară, harta economică, harta culturală a lumii, pentru că noi acolo suntem, în Europa și alături de România. Andrei Năstase este cel care așa cum a scăpat Republica Moldova, împreună cu toți cetățenii, de Plahotniuc, așa vom scăpa și de Dodon; așa cum am oprit contrabanda, așa vom opri și alte scheme.

E nevoie, însă, să avem mandatul de președinte pentru a-l pune în slujba cetățeanului, pentru că prea mult statul, instituțiile sale, președintele au fost în slujba propriului partid, în slujba propriului interes și niciodată în interesul cetățeanului. Iată de ce îi îndemn pe toți să facă alegerea corectă și să știți că, dacă, Doamne ferește, se mai începe un război, aduc în discuție acest lucru, pentru că știu foarte bine cât de mult vă preocupă acest subiect cu războiul de la Nistru, dacă, Doamne ferește mâine se începe un război la Nistru, eu vă asigur că niciunul dintre ceilalți candidați nu va lua arma în mâini și să meargă împreună cu veteranii noștri sau cu polițiștii noștri, sau cu oamenii noștri să apere țara Republica Moldova.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus că, în mandatul doi, el rezolvă problema transnistreană.

Problema transnistreană nu se rezolvă în genunchi în fața lui Putin sau în fața lui Krasnoselski...

Andrei Năstase: „De ce n-a rezolvat-o în primul mandat? Iată, problema transnistreană nu se rezolvă în genunchi în fața lui Putin sau în fața lui Krasnoselski; problema transnistreană se rezolvă în picioare și în fața lui Putin, și în fața întregii lumi, atrăgându-ți parteneri, dând dovadă de mai multă diplomație și mai mult curaj în acest domeniu și nu atâtea cedări. Uitați-vă că în ultima perioadă de timp au început să fie răpiți oamenii noștri și nimeni nu răspunde. Unde ați mai văzut așa ceva? Iată de ce să nu mai folosească problema transnistreană în scopuri personale; problema transnistreană trebuie rezolvată prin decriminalizarea zonei, prin democratizarea zonei, prin demilitarizarea acestei zone, în paralel, bineînțeles, cu democratizarea Republicii Moldova...”

Europa Liberă: ...aducerea prosperității și pe un mal și pe celălalt al Nistrului.

Andrei Năstase: „Aducerea prosperității, exact așa!”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție, rămâne la discreția alegătorului ce va face el în data de 1 noiembrie. Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, concurentul cu nr. 2 înscris în buletinul de vot la Comisia Electorală Centrală, a răspuns astăzi întrebărilor Europei Libere. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.”

Andrei Năstase: „Vă mulțumesc foarte mult! Înscris în listă pe poziția a doua, pentru că eu nu vin singur, vin împreună cu Alexandru Slusari, în calitate de candidat la funcția de premier, și vom da o dublă lovitură – și corupției, și nedreptății și de aici va veni și o viață mai bună, va fi dreptate, va fi bunăstare și oamenii se vor regăsi acasă și își vor reîntregi familiile care, din păcate, în marea lor parte sunt astăzi destrămate.”