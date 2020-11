A plecat de unul singur și, după un an, și-a luat și familia (soția și fetița). În Marea Britanie s-au mai născut încă doi copii. El ne-a împãrtãșit experiențele celor din străinătate legate de vot și spune că în turul doi ar putea să vină și mai mulți alegători.

Europa Liberă: Despre mobilizarea din diasporă se discută de la 1 noiembrie și, cel mai probabil, se va discuta și până duminică, 15 noiembrie, când urmează să aibă loc cel de-al doilea tur de scrutin și îndemnul multor moldoveni de peste hotare: Hai la vot! Cum s-a trezit acest interes, acum, pe ultima sută de metri, pentru acest scrutin prezidențial?

Andrei Rudenco: „Dintotdeauna am zis că trebuie să fim mai responsabili și să ieșim la vot, însă multă lume, azi, nu spun că ar fi nepăsătoare la ceea ce se întâmplă în R. Moldova, fiind aici, în Marea Britanie sau în străinătate, sau unde ar fi, dar ideea este că se rezolvă și fără votul nostru sau se votează chiar dacă noi nu mergem la vot este tot mai des și mai des întâlnită. Trebuie să ne ridicăm, trebuie să ne facem auziți, să punem mână de la mână, până la urmă, și să ieșim la vot. Pentru că degeaba ni se spune că noi suntem undeva departe și nu ne pasă de R. Moldova, dar nu este adevărat. Inima noastră este acolo, chiar dacă noi suntem plecați, să zicem așa, am evadat în străinătate, dar sufletul tot acasă ne este.”

Europa Liberă: Atunci când ați evadat, așa cum zici tu, v-ați gândit și la un număr de ani, cât ați putea să vă aflați peste hotare sau acum contabilizați câți ani au mai rămas să munciți în străinătate, ca să vă reîntoarceți acasă?

Andrei Rudenco: „Când am plecat, am zis că mă duc pe o durată scurtă de timp, dar au trecut deja mai bine de cinci ani de când sunt în Marea Britanie. Așa că, fiecare care și-i aud, vorbește: nu mai stau mult timp aici, vreo câțiva ani. Cuvântul acesta, câțiva, nu are un termen definit, așa că poate să se întind și pe 10 și pe 20 de ani, adică la infinit. Pentru mine, eu zic că a cam ajuns timpul să mă întorc acasă. Și am s-o fac.”

Europa Liberă: Deseori se vorbește despre acest exod de creieri și anume acest exod ar fi lăsat R. Moldova mai săracă. Voi subscrieți acestei idei?

Andrei Rudenco: „Eu sunt total de acord. Dacă mergem pe un șantier de construcții, găsești moldoveni, găsești foarte mulți, și, dacă îl întrebi ce a învățat în R. Moldova, cu siguranță îți va spune că una din Universitățile din țară. Și uite că nu s-a regăsit, n-a putut să se dezvolte, să zicem așa, în R. Moldova și a ales să plece. S-o luăm așa, mare parte, tineretul, tineretul vine aici, au ales să facă studii superioare și aici să lucreze, unii, la munci mai puțin calificate, având în spate sau în geantă, undeva, o diplomă de studii superioare. Din păcate, asta e realitatea. ”

Europa Liberă: CEC a decis ca la turul doi să fie cabine de vot și urne suplimentare la secțiile de vot din străinătate care au fost suprasolicitate în primul tur. În ce condiții ați reușit să vă exercitați dreptul la vot?

Andrei Rudenco: „Eu am mers la secția de votare pe la ora 10.30 – 11.00 și am reușit să votez abia la ora 17. În cazul că erau să fie mai mulți operatori care să proceseze documentele de identitate, pașapoarte buletine, atunci avea să fie cu totul altceva. Simplu, dacă o secție de votare are alocate 5000 de buletine de vot, într-un termen de 14 ore, dacă secția de votare lucrează de la ora 7 până la ora 21, secția de votare lucrează 14 ore, și dacă împărțim aceste cinci mii de buletine de vot la 14 ore de votare, în fiecare oră ar trebui să fie procesate cel puțin 360 de buletine sau pașapoarte, ca să reușească să voteze lumea și să fie procesate toate cele 5 mii de buletine de vot. În cazul în care am avut doar un operator sau doi operatori, care scanau pașapoartele, ar veni că o persoană ar trebui să scaneze cel puțin 180 de buletine sau pașapoarte, ceea ce este foarte mult. Ar veni 3 documente pe minut. Jos pălăria pentru oamenii aceștia, toată echipa care a fost la Londra, la secția de votare Docland, oamenii aceia au lucrat fără odihnă. Cu toate acestea, nu s-a reușit să se cheltuiască toate cele 5 mii de buletine de vot. E normal că, tehnic, să fie cât mai mulți operatori și cât mai multe cabine de vot. Am stat cinci-șase ore la coadă și ne tot întrebam: or să ne ajungă buletine de vot? Nimeni nu se plângea că plouă, că e vânt, toți ne întrebam doar dacă ne vor ajunge buletine de vot. Asta era mai important.”

Europa Liberă: Și ce așteptări aveți de la cel care va fi învingătorul acestui scrutin prezidențial? Ce așteptări aveți să facă el aici, în R. Moldova, pe plan extern, dar mai ales pentru cei care au ales calea pribegiei și mai trăiesc cu gândul să revină acasă?

Andrei Rudenco: „Îmi doresc ca președintele, noul președinte care va fi, să ne reprezinte țara, anume să ne reprezinte țara, nu interesele altor state. Eu vreau ca un președinte să fie imaginea țării, cu care să ne mândrim. Aici am vorbit cu mai mulți englezi, băștinași, și nu știau despre R. Moldova, i-am explicat eu unde se află. După aceea mă întrebam: de ce R. Moldova nu este cunoscută de oameni? Pentru că unii ziceau că nu știu, că e o țară care nu a ieșit în evidență absolut cu nimic în lume, decât la Eurovision. Dar n-am avut un președinte care să ne reprezinte țara noastră. Președintele este un promotor, o persoană care, într-adevăr, vorbește de țara noastră. Chiar și modul de a se exprima creează o imagine de țară. Din păcate noi nu am avut ceea ce ne dorim. Noi ne dorim ceva mai bun.”

Europa Liberă: Și pentru cei din afara R. Moldova, ce legătură, ce legământ ați vrea să existe între următorul președinte și voi, cei de peste hotare.

Andrei Rudenco: „În R. Moldova se pot face foarte multe lucruri frumoase. Noi, cei plecați în străinătate, am muncit și am văzut lucruri bune care se fac aici. Și noi, de aici, am putea veni cu un ajutor pentru țară, să ne implicăm în tot felul de proiecte pentru dezvoltarea R. Moldova. Când vezi un lucru bun în străinătate, ai vrea să-l impui în R. Moldova, ca și Moldova să se dezvolte la fel. ”

Europa Liberă: Și îndemni lumea să iasă la vot?

Andrei Rudenco: „Lumea o să iasă la vot. Am vorbit, vorbesc în continuu cu oricine mă întâlnesc, sun oamenii și le vorbesc. Cel puțin o persoană să meargă cu mine la vot, dintre cei care în turul întâi n-au fost. Și îndemn cât mai multă lume. De asta data asta o să merg mai devreme, ca să reușesc să votez mai devreme, în ideea ca să stau mai puțin la coadă, cu toate că nu mă tem de coadă, la rând.”

Europa Liberă: Și ce preț are votul cetățeanului? Cât de valoros este el?

Andrei Rudenco: „Nu se prețuiește votul, în bani, dar valoarea spirituală este imensă.”