Angela Merkel își va lansa cartea de memorii la Ateneul Român din București

Lansarea va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog public între Angela Merkel și Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, fost redactor al departamentului românesc al Europei Libere.

Evenimentul a fost anunțat de Editura Litera, care publică traducerea în română a volumului numit „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021“, potrivit relatării Hotnews.ro.

Volumul a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări, iar România „se numără printre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena”, spun reprezentanții Editurii Litera.

Angela Merkel a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, fiind prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care i l-a oferit țara sa.

Ea fost numită cea mai influentă femeie din lume într-una din anchetele de acest fel din vremea cât a ocupat postul de cancelar.

În memoriile sale, scrise împreună cu consiliera ei politică de lungă durată, Beate Baumann, Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată, potrivit Litera.

În 2024, Merkel și-a lansat personal cartea de pildă la Washington, în compania fostului președinte SUA Barack Obama.

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