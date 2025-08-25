Linkuri accesibilitate

La 10 ani de la deschiderea granițelor Germaniei, Merkel crede că a făcut ce trebuia să facă

Angela Merkel la o adunare electorală a formațiunii sale de centru-dreapta CDU la Düsseldorf, în ianuarie 2025.
La zece ani după declarația sa legendară – „Putem face asta” – referitoare la capacitatea Germaniei de a accepta sute de mii de refugiați, fosta cancelară Angela Merkel consideră că Germania a înregistrat progrese semnificative în integrarea migranților.

„Este un proces. Dar deja am realizat multe”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public ARD pentru un documentar care va fi difuzat luni.

„Iar ceea ce mai rămâne de făcut, vom face”, a adăugat ea, în aceeași discuție, sintetizată pentru agenția dpa de Stefan Heinemeyer.

La 31 august 2015, Merkel a folosit aceste cuvinte („Wir schaffen das”, în originalul german) după ce s-a aflat că în acel an erau așteptați 800.000 de refugiați în Germania, iar alte mii erau în drum spre Germania din Ungaria.

Migranți și refugiați așteptând un tren la granița dintre Serbia și Macedonia de Nord, cu speranța de a ajunge în Germania, în octombrie 2015.
„Nu aș fi putut folosi forța”

Merkel a spus că știa de la bun început că nu va fi ușor.

„Era clar pentru mine că va fi o provocare cu adevărat dificilă”, a declarat ea.

În același timp, a spus că a fost surprinsă în repetate rânduri de cât de des i s-au aruncat în față propriile cuvinte.

Ea a spus că voia doar să recunoască faptul că, deși Germania se confrunta cu o sarcină majoră, are încredere în locuitorii ei.

Merkel nu crede nici că Germania a fost copleșită de decizia sa. „Nu cred. Germania este o țară puternică”, a spus ea. „În general, eram convinsă că Germania poate face față.”

Migranți demonstrând la Budapesta, la 1 septembrie 2015: „Vrem în Germania!”
Fosta cancelară a menționat că alternativa ar fi fost să împiedice cu forța refugiații să vină în Germania. „Nu aș fi fost niciodată dispusă să fac asta”, a declarat Merkel.

Cu toate acestea, privind în urmă, ea își reproșează uneori că nu a făcut mai mult pentru oamenii aflați în dificultate în 2012-2013, când războiul civil din Siria era deja în plină desfășurare.

Extrema dreaptă AfD a câștigat teren

Merkel a recunoscut, în discuția citată de dpa, că decizia sa a contribuit la ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD). „Cu siguranță, acest lucru a întărit AfD”, a spus ea.

Cu toate acestea, ea insistă că asta nu ar trebui văzut, retrospectiv, ca un motiv pentru a evita luarea unei decizii pe care o considera corectă și rezonabilă.

Suporterii partidului anti-imigrație AfD pe când el abia își începea ascensiunea, în 2014. Criticii lui Merkel spun că deschiderea granițelor ar fi propulsat formațiunea xenofobă spre culmile de popularitate actuale.
Decizia sa a dus, de asemenea, la dispute în cadrul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) și al partidului său frate din Bavaria, Uniunea Social-Creștină - discuții care, după cum a recunoscut ea, „nu au fost de ajutor” în abordarea marii provocări a integrării.

Secretarul general al CDU nu este de acord cu Merkel

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a oferit o evaluare critică la 10 ani de la declarația legendară a lui Merkel, potrivit dpa.

„Din 2015, 6,5 milioane de oameni au venit la noi și mai puțin de jumătate sunt angajați în prezent. Consider că acest lucru este, ca să mă exprim blând, nesatisfăcător”, a declarat Linnemann pentru ziarul Neue Osnabrücker.

Carsten Linnemann (dreapta) cu actualul cancelar Friedrich Merz, la câștigarea alegerilor, în februarie 2025.
El a subliniat că accentul ar trebui pus în prezent pe stoparea migrației ilegale către sistemul de asistență socială și pe promovarea imigrației legale pe piața muncii. „Aceasta trebuie să fie politica guvernului în 2025 – și este”, a afirmat el.

