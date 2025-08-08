Armenia și Azerbaidjan vor semna un acord de pace la întâlnirea de la Casa Albă, potrivit președintelui Trump

Liderii Armeniei și Azerbaidjanului ar urma să semneze pe 8 august, la Casa Albă, un acord de pace negociat de SUA, care să pună capăt deceniilor de conflict dintre cele două țări, a anunțat președintele Donald Trump.

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, vor semna, de asemenea, acorduri cu Statele Unite pentru a „urmări împreună oportunități economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud”, a declarat Trump pe Truth Social pe 7 august.

„Mulți Lideri au încercat să pună capăt Războiului, însă fără succes - de-abia acum, datorită lui TRUMP”, a scris Trump, adăugând că va fi o „ceremonie oficială de semnare a păcii”.

Pașinian se află deja în Washington și, pe 7 august, a vizitat Muzeul Bibliei, a anunțat serviciul său de presă.

Serviciul de presă a declarat pe 6 august că Pașinian va vizita Statele Unite și va avea o întâlnire bilaterală cu Trump și o întâlnire trilaterală cu Trump și Aliev „pentru a promova pacea, prosperitatea și cooperarea economică în regiune”.

Cu toate acestea, până la postările lui Trump pe rețelele sociale din 7 august, nu existau declarații definitive din partea niciunui dintre cele trei guverne cu privire la semnarea unui acord de pace.

Acordurile economice ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unui coridor strategic de transport prin Caucazul de Sud, care a fost închis de la începutul anilor 1990.

Potrivit oficialilor americani, citați de presa americană sub condiția anonimatului, acordurile ar oferi SUA drepturi de închiriere pentru a dezvolta coridorul Zangezur, denumit „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” (TRIPP).

Acesta ar conecta Azerbaidjanul cu regiunea sa Nahicevan, care este separată de restul țării printr-o fâșie de teritoriu armean de 32 de kilometri lățime și ar include, în cele din urmă, o linie de cale ferată, conducte de petrol și gaze, precum și linii de fibră optică, permițând transportul de mărfuri și, ulterior, de persoane.

Acordul nu prevede ca Statele Unite să plătească pentru construcția coridorului de tranzit, ci solicită companiilor private să îl dezvolte.

La această înțelegere s-a ajuns după o vizită a emisarului special al SUA, Steve Witkoff, la Baku, la începutul acestui an, și discuții continue între părți.

Reconstruirea relațiilor post-război

Armenia și Azerbaidjanul au purtat două războaie majore pentru regiunea Nagorno-Karabah de când au obținut independența, după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Cele două state din Caucazul de Sud au făcut pași semnificativi pentru a repara relațiile de la ultimul conflict armat major din 2020 și exodul ulterior al populației armene din regiunea disputată, pe care oficialii de la Erevan o recunosc acum ca teritoriu suveran al Azerbaidjanului.

Deși finalizarea textului unui acord de pace, salutat la nivel internațional, a fost anunțată în martie după ani de negocieri bilaterale, documentul nu a fost încă semnat.

Azerbaidjanul a condiționat semnarea acordului de pace de două cerințe. Prima este ca Armenia să eliminedin Constituția sa o referire la Declarația de Independență din 1990, care menționează un act de unificare din 1989 adoptat de parlamentele Armeniei Sovietice și Nagorno-Karabah. A doua cerință este să ca Erevanul să accepte desființarea Grupului Minsk al OSCE, singurul organism internațional, condus de SUA, Franța și Rusia, care a încercat timp de decenii să găsească o soluție negociată pentru conflictul din Nagorno-Karabah.

Armenia a acceptat ambele cereri, susținând însă că, din principiu, adoptarea unei noi constituții în următorii ani ar trebui să rămână o chestiune internă a Armeniei și că o cerere comună adresată OSCE pentru desființarea Grupului Minsk poate avea loc simultan cu semnarea acordului de pace.

Totuși, acestea nu sunt singurele obstacole în calea unui acord final.

Problemele de frontieră

Într-o altă reușită diplomatică salutată de comunitatea internațională, Armenia și Azerbaidjanul au realizat prima delimitare și demarcare a unei secțiuni de 13 kilometri a frontierei lor nordice în primăvara-vara anului 2024.

Ca rezultat, armata armeană s-a retras din patru sate nelocuite care făceau parte din Azerbaidjanul Sovietic înainte de izbucnirea războiului dintre cele două țări la începutul anilor 1990.

Ambele părți au convenit să continue procesul de delimitare și demarcare a frontierei, dar în ultimul an nu s-au înregistrat progrese pe alte secțiuni ale frontierei – unde Armenia susține că Azerbaidjanul continuă să ocupe peste 200 de kilometri pătrați din teritoriul său.

Opoziția armeană a denunțat demarcarea controversată a frontierei și alte mișcări diplomatice ale Erevanului drept „capitulare”, cerând demisia lui Pașinian.

Cu toate acestea, protestele și mitingurile de stradă susținute ale opoziției, care au atras mii de oameni în mai și iunie 2024, s-au stins în cele din urmă, prim-ministrul armean susținând că urmărirea de către guvernul său a unei păci sustenabile cu Azerbaidjanul se bucură în continuare de un sprijin public larg.

Coridorul Zangezur

Conform uneia dintre clauzele acordului de încetare a focului din 2020, mediat de Moscova – care a pus capăt războiului sângeros de 44 de zile din Nagorno-Karabah – Armenia trebuie să garanteze „securitatea conexiunilor de transport” între Azerbaidjanul continental și enclava sa vestică Nahicevan, asigurând „deplasarea nestingherită a cetățenilor, vehiculelor și mărfurilor în ambele direcții”.

Armenia, fără ieșire la mare, înconjurată de Azerbaidjan și Turcia, a insistat că orice rută de tranzit trebuie să facă parte dintr-un proces mai larg de deblocare regională și trebuie să respecte suveranitatea, jurisdicția și integritatea teritorială a Armeniei.

Oficialii de la Erevan au respins ideea și chiar narațiunea unui coridor extrateritorial, considerând-o o pretenție teritorială voalată a Azerbaidjanului.

În 2024, în imposibilitatea de a ajunge la o soluție comună, Azerbaidjanul și Armenia au indicat că problema conectivității va fi tratată separat de acordul de pace mai larg.

Conform acordului de încetare a focului din 2020, controlul asupra legăturilor de transport între Armenia și Azerbaidjan urma să fie exercitat de Serviciul de Grăniceri al FSB al Rusiei.

Cu toate acestea, în urma unei serii de evenimente – inclusiv eșecul forțelor rusești de menținere a păcii de a proteja populația armeană din regiune în timpul ofensivei Azerbaidjanului din septembrie 2023 și retragerea lor ulterioară – Armenia și-a schimbat orientarea geopolitică, distanțându-se de Moscova și aliniindu-se mai strâns cu Occidentul.

Rolul Statelor Unite

Discuțiile despre posibila implicare a SUA în administrarea drumului ca parte a unei soluții pentru disputa persistentă au apărut în jurul summitului din 10 iulie dintre Pașinian și Aliev la Abu Dhabi, unde discuțiile de cinci ore s-au concentrat, se pare, și pe problemele de conectivitate.

Ambasadorul SUA în Turcia, Thomas Barrack, a indicat în mod special că Washingtonul a propus o închiriere pe 100 de ani a unei astfel de legături de transport pentru a facilita un acord de pace între cele două națiuni din Caucazul de Sud.

„Ei [Armenia și Azerbaidjanul] se ceartă pentru 32 de kilometri de drum, dar nu este o glumă”, a declarat Barrack reporterilor la New York pe 11 iulie. „Asta durează de un deceniu – 32 de kilometri de drum.”

Purtătoarea de cuvânt a lui Pașinian, Nazeli Bagdasarian, a respins ideea unei închirieri, dar la o conferință de presă din 16 iulie premierul armean a confirmat că Statele Unite au sugerat ca tranzitul de persoane și mărfuri prin Siunik să fie administrat de o companie americană.

Bagdasarian a semnalat disponibilitatea Erevanului de a „externaliza” administrarea rutei prin Siunik către o terță parte, inclusiv o companie americană sau o întreprindere comună nou înființată, insistând însă că Armenia trebuie să-și mențină suveranitatea asupra singurei sale regiuni care se învecinează cu Iranul.

„Vorbim mult despre căi ferate și autostrăzi, dar în acest context discutăm și despre conducte, linii electrice, cabluri de telecomunicații, iar aceasta este o infrastructură care trebuie gestionată și creată”, a spus el.

Aliev, la rândul său, și-a reiterat cererile.

„Marfa și cetățenii azeri nu ar trebui să vadă fețele grănicerilor armeni sau ale altcuiva”, a spus el în iulie, exercitând noi presiuni asupra Erevanului.

„Nu ar trebui să existe contact fizic, și trebuie să existe măsuri de securitate garantate pentru a asigura că oamenii și mărfurile noastre pot trece liber.”

Guvernul armean a respins aceste pretenții. Între timp, partidele de opoziție din Armenia cer un dialog mai larg – nu doar despre deschiderea acestei rute de tranzit specifice, ci despre toate rutele din regiune – cu scopul de a pune capăt blocadei continue a Armeniei.

Reacția actorilor regionali

O pace sustenabilă și deschiderea unei rute de tranzit prin Armenia au potențialul de a conecta Caucazul bogat în petrol și gaze și Asia Centrală la Europa, ocolind Rusia și Iranul.

Atât Rusia, cât și Iranul și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă prezență americană în regiunea strategică Siunik a Armeniei, care se învecinează cu Iranul.

Moscova a acuzat Washingtonul că încearcă să deturneze procesul de pace armeano-azer și să marginalizeze puterile regionale.

„Occidentalii urmăresc să transfere procesul de reconciliere dintre Baku și Erevan pe propriile lor căi”, a declarat Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, la o conferință de presă pe 24 iulie. „Știm, de asemenea, unde duc de obicei aceste căi. Acest lucru poate duce la un dezechilibru al sistemului de securitate în regiune.”

Iranul a exprimat, de asemenea, o opoziție fermă față de orice acord care, în opinia sa, ar putea pune în pericol frontiera sa nordică cu Armenia.

Un consilier principal al Liderului Suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a avertizat țările „din regiune sau din afara ei” să înceteze să mai caute un coridor terestru pentru Azerbaidjan care ar trece printr-o regiune armeană care se învecinează cu republica islamică.

Articol preluat de pe Europa Liberă România.

