„Se desfășoară o anchetă... privind uciderea unui cetățean al Federației Ruse în vârstă de 44 de ani... cunoscut în mass-media sub numele de Semion Skrepețki”, a declarat jurnaliștilor Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al Parchetului din orașul Lublin, din estul Poloniei.

El a adăugat că doi cetățeni belaruși au fost arestați în legătură cu această crimă.

Ei au fost reținuți în apropierea consulatului belarus din Biała Podlaska, în estul Poloniei, locul unde a avut loc crima.

Potrivit autorităților poloneze, Skrepețki — al cărui nume real este Robert Kuzovkov — a fost împușcat cu trei gloanțe luni dimineață de un bărbat neidentificat, înarmat cu un pistol.

Agresorul a tras un prim foc, iar când artistul a căzut la pământ, s-a apropiat de el și a tras încă două focuri, de la distanță mică.

Deocamdată nu au fost formulate acuzații împotriva celor doi cetățeni belaruși reținuți, a declarat Kozak, adăugând că ei rămân la dispoziția parchetului și a poliției.

Skrepețki era cunoscut pentru caricaturile sale, uneori provocatoare, care îi vizau pe unii dintre cei mai importanți oameni politici ruși – de la Putin și liderul sovietic Iosif Stalin până la liderul opoziției Alexei Navalnîi și liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale reinterpretează o icoană ortodoxă clasică, înfățișându-l pe Stalin ținându-l în brațe pe Putin, în locul Maicii Domnului care îl ține pe Pruncul Iisus.

Skrepețki s-a mutat în Polonia în 2021, întrucât se temea de persecuții politice în Rusia.

În exil, el a adoptat tot o poziție nonconformistă, participând la evenimentele opoziției ruse și criticând-o în același timp.

Surse: AFP și Pap.pl

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