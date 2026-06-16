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Internațional

Artistul satiric rus Semion Skrepețki, ucis în Polonia. Au fost reținuți doi belaruși

Semion Skrepețki la un protest al opoziției belaruse în exil (fotografie de arhivă)
Semion Skrepețki la un protest al opoziției belaruse în exil (fotografie de arhivă)

Un artist rus cunoscut pentru satirizarea președintelui Vladimir Putin a fost împușcat mortal în estul Poloniei, au anunțat marți autoritățile locale.

„Se desfășoară o anchetă... privind uciderea unui cetățean al Federației Ruse în vârstă de 44 de ani... cunoscut în mass-media sub numele de Semion Skrepețki”, a declarat jurnaliștilor Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al Parchetului din orașul Lublin, din estul Poloniei.

El a adăugat că doi cetățeni belaruși au fost arestați în legătură cu această crimă.

Ei au fost reținuți în apropierea consulatului belarus din Biała Podlaska, în estul Poloniei, locul unde a avut loc crima.

Potrivit autorităților poloneze, Skrepețki — al cărui nume real este Robert Kuzovkov — a fost împușcat cu trei gloanțe luni dimineață de un bărbat neidentificat, înarmat cu un pistol.

Agresorul a tras un prim foc, iar când artistul a căzut la pământ, s-a apropiat de el și a tras încă două focuri, de la distanță mică.

Deocamdată nu au fost formulate acuzații împotriva celor doi cetățeni belaruși reținuți, a declarat Kozak, adăugând că ei rămân la dispoziția parchetului și a poliției.

Skrepețki era cunoscut pentru caricaturile sale, uneori provocatoare, care îi vizau pe unii dintre cei mai importanți oameni politici ruși – de la Putin și liderul sovietic Iosif Stalin până la liderul opoziției Alexei Navalnîi și liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale reinterpretează o icoană ortodoxă clasică, înfățișându-l pe Stalin ținându-l în brațe pe Putin, în locul Maicii Domnului care îl ține pe Pruncul Iisus.

Skrepețki s-a mutat în Polonia în 2021, întrucât se temea de persecuții politice în Rusia.

În exil, el a adoptat tot o poziție nonconformistă, participând la evenimentele opoziției ruse și criticând-o în același timp.

Surse: AFP și Pap.pl

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