Judecătorul Vladimir Usov a dat citire hotărârii completului de trei judecători, precizând că recursul apărării împotriva sentinței a fost respins, iar pedeapsa a fost menținută, relatează agenția germană de știri dpa.

În aprilie, un tribunal din Moscova l-a găsit pe cunoscutul artist Tilly vinovat în contumacie de „jignirea sentimentelor religioase” și de „răspândirea de informații false despre forțele armate ruse” prin intermediul expozițiilor sale din cadrul tradiționalelor parade de carnaval din orașul său natal, Düsseldorf.

În mai multe rânduri, Tilly l-a ridiculizat pe președintele rus Vladimir Putin și războiul său din Ucraina, precum și pe patriarhul ortodox rus Kirill. Una din scenele alegorice, cum amintește și Deutsche Welle, îl înfățișa pe Kirill sărutându-i zona mediană lui Putin - într-o aluzie la subordonarea bisericii ruse față de puterea politică, dar și la înfierarea de către Moscova a relațiilor sexuale între bărbați.

Avocata din oficiu a artistului, german, Natalia Dudkina a declarat marți la Moscova că dosarul este acum închis, cu excepția cazului în care sculptorul solicită trimiterea acestuia la o instanță superioară.

„Cu asta se încheie cazul”, a declarat Tilly în răspunsul dat la o întrebare a agenției dpa, la Düsseldorf. „Nu văd niciun motiv să prelungesc acest proces-spectacol absurd. Oricum, verdictul este o farsă. Nu va afecta activitatea noastră satirică din timpul Carnavalului. Vom continua ca și până acum.”

Tilly a declarat că nu a fost informat de către justiția rusă în niciun moment cu privire la anchetele împotriva sa. Personalul Ambasadei Germaniei a asistat la procedura de apel la Moscova.

Apel împotriva condamnării a făcut avocata rusă Dudkina, argumentând că responsabilitatea penală a lui Tilly nu a fost evaluată printr-un raport psihiatric în timpul anchetei. Altfel spus, pentru că ar putea fi nebun.

În pledoaria sa finală de la începutul lunii aprilie, ea a solicitat achitarea lui Tilly pe motiv de lipsă de probe.

„Era datoria mea legală, în calitate de avocat al apărării, să depun apel împotriva acestui verdict”, a declarat ea pentru dpa în sala de judecată. Ea a declarat încă o dată că nu a reușit să ia legătura cu Tilly însuși. Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele său, a mai spus ea.

Carele alegorice de carnaval sunt extrem de îndrăgite în Germania, și ilustrează de multe ori teme politice actuale, în abordări dintre cele mai îndrăznețe. Cele mai cunoscute parade de carnaval au loc de lăsata secului în marile orașe din regiunea Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei, precum Köln și Düsseldorf.

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