Artur Corghencea: „Am impresia că încă mulți funcționari consideră că ei vor scăpa nepedepsiți”

​Artur Corghencea: „Cu siguranță, Kroll 2, publicarea raportului este prima știre, a doua probabil ar fi demiterea primarului interimar, urmată de alte demiteri în instituțiile statului, cum ar fi Comisia Electorală Centrală sau tot felul de autorități.”

Europa Liberă: De ce Ruslan Codreanu intră în acest context? Sau nu intră?

Artur Corghencea: „Intră, din cauză că, după părerea mea, crearea unei alianțe PSRM-PL în Consiliul municipal cumva sugerează faptul că s-a pornit un tăvălug de evenimente care ar putea să ajungă destul de departe, aș spera eu să ajungă destul de departe, în sfârșit.”



Europa Liberă: Dar PL-ul nu participă la alianța parlamentară. Și atunci de ce ar participa în primărie?

Artur Corghencea: „Eu de asta am și spus că ar fi un tăvălug de evenimente, adică PL care e adversar cu PSRM a decis totuși să bată palma ca să-l demită pe Ruslan Codreanu și, respectiv, să se alinieze cumva la șirul de evenimente care este așteptat la nivel central. Văd că și Dorin Chirtoacă devine activ pe Facebook, PSRM își pregătește, probabil, terenul pentru Ion Ceban și ar putea să fie o pregătire pentru alegerile locale.”

Europa Liberă: Cum credeți, s-a fisurat deja zidul de beton al birocrației construit de guvernarea precedentă?

Artur Corghencea: „Am impresia că încă este destul de puternic. Faptul că Eduard Harunjen și Adriana Bețișor au organizat o conferință de presă în care să vorbească despre acțiunile sau inacțiunile Procuraturii legate de ceea ce prevede raportul Kroll arată că încă e destul de puternic sistemul full organizat, pus la punct de PD. Și am impresia că încă mulți funcționari consideră că ei vor scăpa nepedepsiți, nu văd un pericol evident pentru propriile poziții, pentru propriile funcții.”

​Europa Liberă: Ei se simt la adăpostul legii, se simt la adăpostul vechilor patroni? Cum tălmăciți Dvs. această siguranță de bună seamă afișată de mulți dintre funcționari?

Artur Corghencea: „Senzația mea este că noul Guvern este obligat, spre deosebire de precedentul, din mai multe puncte de vedere, să respecte legea, inclusiv în ceea ce privește demiterea funcționarilor, inclusiv în ceea ce privește pornirea de anchete sau de dosare. Și atunci știi sigur că ei n-au să poată să se folosească de instrumentele folosite de Guvernul precedent, când Procuratura putea să devină o bâtă în lupta politică și, respectiv, poți fi sigur că n-ai să pățești nimic.”

Europa Liberă: Și atunci ajungem la silogismul inevitabil din spațiul sovietic: „Democrația este neputincioasă, mai puternic este mecanismul Lukașenko”? Cum le răspundeți unor oameni care tocmai asta văd?

​Artur Corghencea: „Din păcate, asta văd și eu în Republica Moldova și ar trebui să identifice un mecanism prin care să poată lupta cu vechiul sistem. Probabil se vor schimba lucrurile în momentul în care are să vină o generație nouă. Când spun generație, am în vedere un număr foarte mare de funcționari care să-și dorească să schimbe lucrurile, care să-și dorească ei, fiecare dintre ei în poziția pe care are s-o ocupe, să facă lucrurile diferit. Și doar atunci cu siguranță... Să caute funcționarii ăștia și în fiecare poziție să aibă grijă de omul care este numit, care este ales.”

Europa Liberă: Dar nici soluția Lukașenko cred că nu vă este simpatică?

Artur Corghencea: „Nu! Categoric nu cred că soluția Lukașenko este aplicabilă, pentru că în Republica Moldova soluția Plahotniuc era cumva similară soluției Lukașenko și nu cred că a fost agreată.”