Astăzi în Moldova și în lume

Va fi o săptămână interesantă pentru diplomație: joi, 29 august, la Chișinău este așteptat John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american.

Premierul Maia Sandu va pleca în Statele Unite (31 august – 4 septembrie), unde se preconizează o întîlnire cu secretarul de stat american Mike Pompeo.

În prima săptămână a lunii septembrie, președintele Igor Dodon va fi la Moscova, într-o vizită de lucru, pentru a discuta livrările de gaze.

Ministrul de externe Nicu Popescu va fi la București, unde de luni (26-29 august) începe reuniunea Anuală a Diplomației Române. Tema ediției din acest an este „Diplomaţia României: repere şi noi perspective”, se arată într-un comunicat al ministerului de externe de la București. Pe lîngă Nicu Popescu, mai sunt invitați ministrul bulgar de externe, Ekaterina Zaharieva, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului croat de externe, Andreja Metelko-Zgombić, Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de securitate de la München şi Steven Erlanger, corespondent diplomatic şef pentru Europa, de la The New York Times.

La Biarritz se încheie summitul de trei zile al grupului principalelor șapte țări industrializate din lume.