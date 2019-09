Astăzi în Moldova și în lume

Comisia economie, buget și finanțe organizează interviuri ale candidaților la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

Asociaţia sociologilor şi demografilor prezintă rezultatele unui studiu despre primele 100 de zile de activitate ale noului guvern de coaliție.

La Biblioteca Națională începe conferința de două zile despre „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”.

Din agenda internațională:

La New York are loc summitul pentru protejarea climei și combaterea încălzirii globale „Climate Action Summit”, convocat de secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres. Scopul summitului este de a discuta măsuri concrete pentru a reduce emisiile de gaze care produc efectul de seră cu 45% până în 2030 și de a le elimina, până în 2050 – măsură necesară pentru a menține încălzirea globală sub două grade Celsius, așa cum recomandă majoritatea experților.

În Malta, miniștrii de interne ai Uniunii Europene discută probleme ale migrațiunii.

Marți 24 septembrie are loc o nouă rundă de negocieri între delegațiile Consiliului Europei (reprezentat de ambasadorii țărilor membre) și Parlamentului European pentru desemnarea noului Procuror șef european, ședință la care ar urma să fie formalizat faptul că ambele delegații au acum un singur candidat, pe Laura Codruța Koveni, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România.

Tot marți începe Adunarea Generală ONU la New York. Delegația R.Moldova va fi condusă de președintele Igor Dodon, iar cea a României, de președintele Klaus Iohannis.

În pregătirea vizitei de o săptămână în Statele Unite, președintele Dodon s-a întâlnit la Chișinău cu ambasadorul american Dereck J. Hogan, după care a declarat că la Națiunile Unite va vorbi, între altele, „despre problemele și realizările Republicii Moldova, despre particularitățile politicii interne și externe, despre perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean”.