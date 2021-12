Astăzi, în Moldova și în lume

Temperatura a scăzut și ieri și va scădea și astăzi la Chișinău. Minus 3 maximă de astăzi și minus 9 noaptea. De Crăciun însă, sâmbată și duminică – vor fi 8 grade cu plus – cel puțin așa anunță meteorologii. La Kiev încă mai frig. Maxima este la minus 7. La Moscova minus 18 maxima ziua și minus 24 noaptea.. La București 1 grad cu plus azi. Aici la Praga – tot așa. În sudul Europei – la Roma 13 grade cu plus și o zi și cu soare și cu nori. La Madrid, inourat – dar 14 grade cu plus, iar la Lisabona plouă și se anumnță 17 grade.

Din agenda zilei din Moldova –

Să notăm anunțatul protest al Alianței Pentru Uniunea Românilor din fața Ministerului Sănătății de la Chișinău.

Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică ANDRE – anunță o ședință on line.

Vor fi premiate cele mai bune practici ale autorităților locale, că și instituțiile de învățămînt din cadrul proiectului Șoala Orașului Verde..

În România este anunțată o ședinta în plen a Camerei Deputaților.

Agenda pe plan extern, acum:

În Franța , la Paris, organizația Doctori fără Frontiere își aniversează jumătate de secol de activitate – Organizația oferă asistență medicală persoanelor afectate de conflicte, epidemii, dezastre sau care sunt excluse de la asistența medicală. Acțiunile organizației sunt ghidate de etică medicală și de principiile imparțialității, independenței și neutralității, după cum scrie în misiunea acestei organizații neguvernamentale internaționale.

În Georgia, la Tbilisi este anunțat un mare meeting în sprijinul fostului președinte Mikail Saakașvili, aflat în detenție. Saakașvili a fost arestat la 1 octombrie, după ce a revenit în Georgia că să se implice de partea opoziției în alegerile municipale. În închisoare, Saakașvili a făcut greva foamei peste 50 de zile. Fostul președinte a spus la tribunal , în prima să aparție în față instanței, unde este acuzat de abuz de putere - că nu recunoaște autoritatea procuraturii și a folosit audierea că prilej de a critică actuală putere. Au avut loc ciocniri între opoziție și putere în Georgia pe tema situației fostului președinte și a detenției sale.

Și desigur, toată atenția va fi acordată și Ucrainei și astăzi și evoluțiilor militare de la granița cu Rusia, evoluții care au stârnit îngrijorarea crescută a comunității internaționale....odată cu masarea în apropierea graniței a zeci de mii de militari și echipamente grele ale armatei Rusiei și odată cu „condițiile” anunțate de Moscova recent Statelor Unite și Alianței Nord Atlantice, condiții refuzate clar și de NATO și de Washington....