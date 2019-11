Audierile în ancheta privind destituirea lui Trump se accelerează

Cum evolueaza audierile din Congres cu privire la posibila punere sub acuzare a presedintelui Trump, in legatura cu alegatii legate de un troc cu Ucraina - ajutor militar, in schimbul unei investigatii indreptata impotriva familiei fostului vice-presedinte Biden? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Audierile din comisia specializata a Camerei Reprezentantilor controlata de democrati se accelereaza. Ieri, conducerea democrata a prezentat doi martori si republicanii – altii doi.

Locotenent colonelul Alexander Vindman si consiliera vice-presedintelui Pence, Jennifer Williams, care au auzit in direct conversatia telefonica dintre presedintii Trump si Zelensky – care a declansat actuala investigatie – au spus ca respectiva convorbire a fost problematica – Vindman raportind-o superiorilor sai, in timp ce Williams nu a facut-o.



Dar asteptata cu mare interes a fost depozitia fostului trimis special american pentru Ucraina, Kurt Volker, acesta facind parte din grupul de oficialitati si persoane particulare americane, care a jucat un rol important in raporturile cu Kievul.

Initial, Volker a negat ca ar fi stiut de un troc. Ulterior insa alti martori i-au pus sub semnul intrebarii unele afirmatii si de aceea revenirea lui Volker, de data asta intr-o audiere cu public, a stirnit interes, pentru a se vedea daca isi schimba sau nu depozitia, asa cum a facut ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, si el parte a acelui grup de influenta.

Volker si-a modificat declaratia, rememorind ca Sondland a ridicat problema investigatiilor, intr-o intilnire la Casa Alba cu oficialitati ucrainene, si ca el si alti participanti au considerat acea interventie nepotrivita, in acel context. Volker a spus ca, desi stia despre investigatiile cerute de administratia Trump, nu a aflat decit recent ca acestea il vizau pe Biden, rivalul politic al presedintelui.

Celalalt martor, consilierul de la Consiliul pentru Securitate Nationala, Tim Morrison, a reiterat ca Sondland i-a spus si lui ca ajutorul militar pentru Ucraina, in valoare de 400 de milioane de dolari, va fi livrat daca presedintele Zelensky anunta investigatiile.



Volker a aratat ca daca ar fi stiut ca Biden e vizat, ar fi obiectat. El considera nefondate alegatiile impotriva lui Biden si fostei ambasadoare americane la Kiev. Fostul reprezentant american a declarat ca l-a avertizat pe presedintele Zelensky ca avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, influenteaza negativ maniera in care seful executivului american priveste Ucraina.

La rindul sau, Morisson a spus ca el a recomandat ca accesul la convorbirea telefonica Trump-Zelensky sa fie restrictionat, nu pentru ca ar fi considerat ca este ceva ilegal, ci pentru ca putea fi interpretata, in actualul context politic tensionat. Morisson este cel care a ridicat problema trocului in fata consilierului pentru securitate nationala John Bolton, care i-a cerut sa discute cu avocatii Consiliului pentru Securitate Nationala.